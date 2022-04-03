Зеленський - ініціаторам зміни тексту Гімну України: Припиніть виставляти себе дурнями, мого підпису під таким законом не буде
Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу деяких нардепів щодо зміни тексту Гімну України.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу сказати кілька слів деяким політикам, деяким депутатам ВР, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. На стільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети? Може ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий настав, що можна гімн міняти, і це треба, коли тобі захочеться?
Заспокойте моції, припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів варто було б взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, то все одно мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час", - зазначив президент.
Нагадаємо, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" №7162 авторства Людмили Буймістер було зареєстровано в парламенті. Альтернативний йому проєкт №7162-1 зареєстрували "слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.
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Директор, голова наглядової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданської суднобудівної корабельні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ).
А що ще не подобається цій москальці? Україна і українці?
Все що хапнули москалі, на зад не повертають, або повертають через звєздюлі зруйнованим як Ірпінь, чи Маріуполь. Чи повернули москалі німцям, Кенігсберг? Ні, 70 років пройшло, не віддають, хоч совок нібито брав його у тимчасову "аренду", всі строки повернення вже вийшли.
Цей потворний рейх повинен бути зруйнованим вщент.
А у випадку з Донбасом щойно прийшов до влади. Та, на жаль, не мав боєздатною армії на той час + Європа запопонцвла замирити Мінськом.
Він нічого не віддав
В 2011р. один український політик вимовив дуже вірні речі, спробуйте зрозуміти:
"Мы должны знать, чего мы хотим. Мы не умеем защищать свои интересы. Когда я говорю «мы», то имею в виду украинскую власть и народ украинский. Мы - Украина в целом. Потому что власть действует так, как ей позволяет народ. Если народ молчит, власть делает что хочет. Если народ позволяет грабить землю, власть это делает. До тех пор, пока народ не почувствует свою силу, не поверит в себя - до тех пор власть будет действовать по собственному желанию, а не по воле народа"
Людина давала інтерв'ю російскомовному видавництву. Крім того, нагадаю, в 2011 ще не було прийнято Закону про мову.
а вот от Гимна, действительно, уберите свои грязные лапы!
ст. 20 Конституції України
Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Та "в доску проукраїнським" керманичам попередніх років до державної символіки не було діла. Хіба важливий гімн, прапор, герб? Дурниці ж. Всі просто так під них встають та за них гинуть.
Вони і є - ДУРНІ!
Ти ж таких у партію і БРАВ!
Якби то він завжди так...
Утім навіть зламаний годинник двічі на добу показує правильний час.
це без стьобу, між іншим.
за кожним словом нашого Гімну пролита кров і він - Святе Письмо !
Колись Єльцину такі собі Станкевич з Бурбулісом підсунули мелодію нового гімну рузге, Єльцин підмахнув. А потім виявилось, що це застольна пісня польських офіцерів з опери Іван Сусанін. І Глінка її надибав в Краківському музеї. А Станкевич та Бурбуліс виявились поляками за походженням, як і їх друзяка Собчак. Скандал швидко загасили, ініціаторів прогнали, по ходу Станкевич вкрав гроші за розробку , Зараз Бурбуліс шось там досліджує, а Станкевич ошивається біля телевізора.
Так що в чистоту помислів економі стів та бухгалтерів не віриться.
Бурбуліс - у нього батько литовець, із репресованих.
Собчак - саме прізвище чешське, але крім чехів у роду були також поляки, українці, євреї.
(C) Ще не вме-e-eрла (G)України (Am)ні сла(E7)ва, ні (Am)во-o-o(G)ля.
(C)Ще нам, браття й сестри (G)українці, (Am)усміх(E7)неться (Am)доля.
(E)Згинуть (E7)на-a-aші (Am)во-o-oро(E)женьки, (Am)як ро(G)са на (C)сонці,
(E)Запа(E7)ну-y-yєм (Am)і ми, браття й (E)сестри, (Am)у сво(E7)їй сто(Am)ро-o-o-o-oнці.
(C)Душу й тіло (G)ми поло-o-oжим (Am)за на(G)шу сво(C)бо-o-o-o-oду,
(C)І покажем, (G)що ми - браття й сестри (Am)козаць(E7)кого (Am)роду.
(C)Душу й тіло (G)ми поло-o-oжим (Am)за на(G)шу сво(C)бо-o-o-o-oду,
(C)І покажем, (G)що ми - браття й сестри (Am)козаць(E7)кого (Am)роду.
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
Нащо оддав Україну
Москалям поганим?!
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,
Назовемся України
Вірними синами!
У нас демократия и люди имеют право подавать проекты законов!
Кстати, Буймистер, которая подала закон, как раз тот депутат женщина, которая сейчас в армии, и которую выперли из зелёной фракции. Месть?
І з якого року вона громадянка України, теж цікаво ???
Тоді час такий був, типу українці такі самі, мають праао на державу, ,,ми є хтось,,
Але ж ви ,пане, в історії українських визвольних змагань також повний профан,
бо нікаму нічаво нє должін
Як віруючий, я не погоджуюся душу ложити за свободу. Бо тоді стану тотожним москальні бездушній. Але жодна попередня ніби українська влада не бачила в словах гіімна нічого поганого.
Тепер щодо прапора, аби два рази не ходить. З дитинства не бачачи нашого прапора в фізичному вимірі чув лише одне - жовто-блакитний. Наш прапор - фундаментальна річ. Як сонце на блакитному небі. Ці кольори присутні і у Швеції. Бо походження шведів (швеція - свєтія - світла) - з території України коли вона потихеньку звільнялася від льодовика. Читайте "Первісну історію України" Леоніда Залізняка. А не хочете чи не можете, то хоча б слухайте тих, хто знає більше.
закон 7162-1 (про зміни Гімну) створений для відволікання уваги від закону 7163 (про заборону іноземців в наглядових радах)?!
Типова маніпуляція в стилі серіалу "Слуга народу"