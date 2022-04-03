Зеленський - ініціаторам зміни тексту Гімну України: Припиніть виставляти себе дурнями, мого підпису під таким законом не буде

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу деяких нардепів щодо зміни тексту Гімну України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу сказати кілька слів деяким політикам, деяким депутатам ВР, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. На стільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети? Може ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий настав, що можна гімн міняти, і це треба, коли тобі захочеться?

Заспокойте моції, припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів варто було б взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, то все одно мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час", - зазначив президент.

Нагадаємо, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" №7162 авторства Людмили Буймістер було зареєстровано в парламенті. Альтернативний йому проєкт №7162-1 зареєстрували "слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.

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