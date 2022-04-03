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Зеленський - ініціаторам зміни тексту Гімну України: Припиніть виставляти себе дурнями, мого підпису під таким законом не буде

зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу деяких нардепів щодо зміни тексту Гімну України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу сказати кілька слів деяким політикам, деяким депутатам ВР, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. На стільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети? Може ви відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий настав, що можна гімн міняти, і це треба, коли тобі захочеться? 

Заспокойте моції, припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів варто було б взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, то все одно мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час", - зазначив президент.

Нагадаємо, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" №7162 авторства Людмили Буймістер було зареєстровано в парламенті. Альтернативний йому проєкт №7162-1 зареєстрували "слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Діти Харкова, які ховаються від російських бомб у метро, заспівали гімн України. ВIДЕО

Автор: 

гімн (94) Зеленський Володимир (23697)


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Топ коментарі
+88
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03.04.2022 00:17
+30
Все правильно він сказав.
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03.04.2022 00:19
+26
А ви своїми перемовинами себе ким виставляєте? Я читаю і мені гидко, а повинно бути - вам
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03.04.2022 00:21
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Це ті ж самі що прапор хотіли перевернуть догори дригом, чи з іншої дурки?
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03.04.2022 00:17 Відповісти
Згідно геральдики - блакить, це гроші/влада: жовтий, це духовність. Висновок - на нашому прапорі гроші вищі за душу.
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03.04.2022 09:46 Відповісти
Наш гімн, прапор, герб, мова не подобається "Слузі народа" Людмилі Буймістер (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 5 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РСФСР ) - але чомусь вона український політик?
Директор, голова наглядової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданської суднобудівної корабельні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ).
А що ще не подобається цій москальці? Україна і українці?
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03.04.2022 18:46 Відповісти
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03.04.2022 00:17 Відповісти
Тепер слово за Зе чи він підпише,чи стане державним діячем і пошле слуг так, як з текстом гімну!
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03.04.2022 00:32 Відповісти
державним дiячем он станет если освободит Крым и Донбасс а все остальное трепотня и манипуляции - сами создали проблему и сам же ее типа решил дурят народ как лохов
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Нет это важно как раз таки. Можно освободить земли но при этом расплодить коррупцию которая будет разворовывать все деньги на отстройку Украины.
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03.04.2022 00:48 Відповісти
Донбас і Крим потрібно повернути, але державним діячем Зе і без цього може стати. Якщо буде діяти в інтересах України. А Донбас і Крим повернуться шляхом переговорів після зміни влади і економічного занепаду на росії
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03.04.2022 01:09 Відповісти
шляхом переговорів, після... - бугага
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03.04.2022 08:57 Відповісти
Цього ніколи не було і не буде. У москалів ще ні хто нічого через перемовини не повернув собі те що вони загарбали. Все що зветься РФ , це загарбане, нічого свого. Японія вже 70 років не може через перемовини повернути свої острови які загарбали москалі. На Донбасі за 8 років вже повністю змінено склад населення, у Криму так само. Ні які референдуми і пусті перемовини не повернуть Україні ці землі. Вже не кажучи про "Придністров'я", чи Таганрог, відібрані в часи СРСР, або Стародуб, Курськ, Білгород, Воронеж, які були захоплені ще на початку 20 ст.
Все що хапнули москалі, на зад не повертають, або повертають через звєздюлі зруйнованим як Ірпінь, чи Маріуполь. Чи повернули москалі німцям, Кенігсберг? Ні, 70 років пройшло, не віддають, хоч совок нібито брав його у тимчасову "аренду", всі строки повернення вже вийшли.
Цей потворний рейх повинен бути зруйнованим вщент.

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03.04.2022 19:03 Відповісти
В Рашці зараз теж доллар тримають, тільки резерви тануть. Після Яника в казні залишилась сотня тис.
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03.04.2022 06:35 Відповісти
Цікаво, а що міг віддати сивочолий, якщо він і при владі не був у випадку з Кримом.

А у випадку з Донбасом щойно прийшов до влади. Та, на жаль, не мав боєздатною армії на той час + Європа запопонцвла замирити Мінськом.

Він нічого не віддав
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03.04.2022 01:12 Відповісти
"Какая разница!"
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03.04.2022 02:22 Відповісти
это те представители которые сидели в разных наглядовых радах и получали по 360000 тысяч в месяц то и больше за то что деребанили наши государственные предприятия и доводили их до банкротства? Да правильно ,Давайте их сохраним ,у нас же много денег выбрасывать на ветер и много еще государтвенных предприятий работающих в убыток, но регулярно выписывающих таким деятелям премии. Вы или корыстный дурник или рашист.
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03.04.2022 01:10 Відповісти
Це ті люди які іноземці з міжнародним досвідом яким платят за їх знання і довіряють іноземні інвестори тому що вони мають репутацію, на відміну від Сергія Лещенка, свій Українець, досвід лизати дупу владі, жінка якого гастролює на росію, якого знову призначили в наглядову раду ця влада бабло получати в збиточній укзаліниці.
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03.04.2022 02:17 Відповісти
корупці дорожче обходиться
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03.04.2022 07:36 Відповісти
Угу. А за що саме, ці люди отримували такі дурні зарплати з бюджету?
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03.04.2022 01:15 Відповісти
Є підозра, що це можуть бути контрольовані особи, що передавали відкат тим, хто їх призначів. Це просто стандартна українська практика, жодного разу не було залучено дійсно незалежного представника з Західу, Петро-панамський, наприклад залучав своїх давніх бізнес-партнерів, видаючи за незалежних спеціалістів.
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03.04.2022 01:39 Відповісти
Нащо ви так принижуєте себе, це ж які внутрішні тортури треба переживати, щоби постійно всіх у своїх проблемах звинувачувати. Живіть простіше і буде вам щастя
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03.04.2022 07:29 Відповісти
Я не страус, щоб занурити голову у пісок, і бути щасливим от того, що нічого не чую і не бачу. А ваші принципи простоти та абияковості - саме і є причиною найбіднішої країни Европи.
В 2011р. один український політик вимовив дуже вірні речі, спробуйте зрозуміти:
"Мы должны знать, чего мы хотим. Мы не умеем защищать свои интересы. Когда я говорю «мы», то имею в виду украинскую власть и народ украинский. Мы - Украина в целом. Потому что власть действует так, как ей позволяет народ. Если народ молчит, власть делает что хочет. Если народ позволяет грабить землю, власть это делает. До тех пор, пока народ не почувствует свою силу, не поверит в себя - до тех пор власть будет действовать по собственному желанию, а не по воле народа"
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03.04.2022 07:53 Відповісти
Український політик і російською? Хех
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03.04.2022 08:04 Відповісти
Сам ти Хех )
Людина давала інтерв'ю російскомовному видавництву. Крім того, нагадаю, в 2011 ще не було прийнято Закону про мову.
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03.04.2022 08:18 Відповісти
😁, хех
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03.04.2022 08:30 Відповісти
Согласен с Вами. Теперь наступит полный бесконтрольный беспредел со стороны наших олигархов. Был ХОТЬ КАКОЙ-ТО контроль. Ведь нашим веры нет
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03.04.2022 01:40 Відповісти
Зеленский всегда боялся конкурентов.....
а вот от Гимна, действительно, уберите свои грязные лапы!
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03.04.2022 00:18 Відповісти
Та вроде звучит звучит сильнее новый
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Не на часі...
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03.04.2022 01:04 Відповісти
Та, вроде у гимна есть официальный автор...
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03.04.2022 01:18 Відповісти
так с тебя же и берут пример когда ты захотел поменять Герб Украины Тризуб на что то непонятное.
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03.04.2022 00:18 Відповісти
Не поміняти, а затвердити Великий Державний Герб України. До цього був лише малий. Не тупи.
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03.04.2022 01:39 Відповісти
і головне-накуя?
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03.04.2022 07:37 Відповісти
Хоча б через те, що він мав би бути з моменту проголошення незалежності.

ст. 20 Конституції України
Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Та "в доску проукраїнським" керманичам попередніх років до державної символіки не було діла. Хіба важливий гімн, прапор, герб? Дурниці ж. Всі просто так під них встають та за них гинуть.
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03.04.2022 16:09 Відповісти
Лучше бы они внесли проект разработки биологического оружия - русофобных пчёл.
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03.04.2022 00:18 Відповісти
Так уже есть) https://youtu.be/9_8X8PPP3ik Тая птаха, по страшніше байрактара
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03.04.2022 00:55 Відповісти
Все правильно він сказав.
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03.04.2022 00:19 Відповісти
а депутати якої партії це затіяли? насрат і розмазати - політика бениной прислуги.
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03.04.2022 10:57 Відповісти
Може вам ще прапор перевернути , кольорами поміняти? Суки, нема слів!!!!
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03.04.2022 00:20 Відповісти
а какая партия подал проект изменения гимна?
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03.04.2022 00:43 Відповісти
Зеленая партия.
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03.04.2022 01:11 Відповісти
коля тищенко наверно
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03.04.2022 05:13 Відповісти
Згідно геральдики - блакить, це гроші/влада: жовтий, це духовність. Висновок - на нашому прапорі гроші вищі за душу.
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03.04.2022 09:49 Відповісти
А чого вони "виставляють"?
Вони і є - ДУРНІ!
Ти ж таких у партію і БРАВ!
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03.04.2022 00:21 Відповісти
А ви своїми перемовинами себе ким виставляєте? Я читаю і мені гидко, а повинно бути - вам
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03.04.2022 00:21 Відповісти
Спочатку треба перемогти ворога. Але ж завжди знайдуться невдоволені "геополітики", яким не догодиш.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
Той випадок, коли Зеленський сказав правильну річ.
Якби то він завжди так...
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03.04.2022 00:23 Відповісти
Да. Я уже два дня подряд в восторге от некоторых его заявлений Зели. Первый раз, это когда он сказал, что не будет ни подтверждать, ни опровергать нанесение удара по нефтебазе в Белгороде (я даже не представляю, как пылали пуканы в параше) и второй раз по поводу гимна. Я считал Буймистер адекватной. Даже не понял, почему она к гимну полезла.
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03.04.2022 00:54 Відповісти
Сильно не бийте, але схоже на маніпуляцію, щоб відвернути увагу від чогось іншого (інформаційний шум) і набити собі рейтинг (типу була зрада, всі пошуміли і я її переміг).
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03.04.2022 01:07 Відповісти
А за что бить, если я уже привык к подобным действиям зеленой команды? Я говорю только про то, что мне понравились эти два заявления, а не про то, что мне понравилась эта команда. Я так же, как и вы, постоянно жду от них какого-то подвоха - это уже на уровне инстинктов.
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03.04.2022 01:20 Відповісти
Аналогічно. Тут просто констатуємо, що він іноді робить правильно.
Утім навіть зламаний годинник двічі на добу показує правильний час.
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03.04.2022 01:46 Відповісти
Видно, хтось здогадався обмежити постачання "дурі" для Бубочки. А без "джерела натхнення" доводиться говорити притомні речі.
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03.04.2022 02:00 Відповісти
ну здесь он прав
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03.04.2022 00:24 Відповісти
Слуги реально за*бали своїми ідеями. З якого інкубатора цих дебілів набрали...
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03.04.2022 00:26 Відповісти
Людям нехрен делать...
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03.04.2022 00:30 Відповісти
Інкубатор у них один- криворагульський !
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Схоже на маніпуляцію, щоб відвернути увагу від чогось іншого (інформаційний шум) і набити собі рейтинг (типу була зрада, всі пошуміли і я її переміг).
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03.04.2022 01:08 Відповісти
Здесь он логичный ,понятный... всегда бы так
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03.04.2022 00:29 Відповісти
часом попадає, але рідко...
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03.04.2022 00:31 Відповісти
схоже, що проєкт "зміна_гімну" -- просто вистава від ОП.
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Ага , подивитись на реакцію свідомих людей !
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03.04.2022 00:34 Відповісти
ну спаібо, дорогой, хоч раз на ніч позитивчик видав !
це без стьобу, між іншим.

за кожним словом нашого Гімну пролита кров і він - Святе Письмо !
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03.04.2022 00:30 Відповісти
таке смішне пересмикування: два дурбелики несуть маячню, третій називає маячню маячнею, все - геній
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03.04.2022 00:34 Відповісти
а що вони там хотіли змінити? невже ці мазурики самі вірші зварганили.
Колись Єльцину такі собі Станкевич з Бурбулісом підсунули мелодію нового гімну рузге, Єльцин підмахнув. А потім виявилось, що це застольна пісня польських офіцерів з опери Іван Сусанін. І Глінка її надибав в Краківському музеї. А Станкевич та Бурбуліс виявились поляками за походженням, як і їх друзяка Собчак. Скандал швидко загасили, ініціаторів прогнали, по ходу Станкевич вкрав гроші за розробку , Зараз Бурбуліс шось там досліджує, а Станкевич ошивається біля телевізора.
Так що в чистоту помислів економі стів та бухгалтерів не віриться.
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03.04.2022 00:38 Відповісти
Станкевич - білоруське прізвище.
Бурбуліс - у нього батько литовець, із репресованих.
Собчак - саме прізвище чешське, але крім чехів у роду були також поляки, українці, євреї.
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03.04.2022 02:09 Відповісти
А після цього "проколу" рашисти відродили сталінський гімн ссср з новими словами совкового гімнотворця сєргєя міхалкова (отца нікіти міхалкова)!
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03.04.2022 02:37 Відповісти
Підозрюю, що таку дурню його слуги запропонували саме для того, щоб Зе став відомим захисником гімну України для підняття свого рейтингу. Бо очевидно, що в цьому питанні його вимушено підтримає більшість українців.
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03.04.2022 00:39 Відповісти
Референдуму теж не буде, передай це Арахламідіє-Єлдаку!
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03.04.2022 00:40 Відповісти
Что за новий текст, у кого то есть?
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03.04.2022 00:49 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1245382 Вот и https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1249981 вот
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03.04.2022 02:02 Відповісти
Гімн і гімно - це не однакові речі!
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03.04.2022 00:54 Відповісти
Мені той новий гімн не сподобався.
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03.04.2022 00:57 Відповісти
Бути гімнярем - це святе. Мене, як українського поета, від гімнярів вже нудить не перший рік. Нічого путнього ніхто ще не запропонував. Навіть я сам. Проблему розглянув, віршика написав, непогано написав, але не на часі. Без мене і тоді, коли дійсно визріє.
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03.04.2022 01:11 Відповісти
"Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля." - ? Молодії? Яка це мова? Українська? Чи кацапський суржик? В школі вчились, поети придуркуваті? Хоч би вже текст нормальний наляпали.
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03.04.2022 01:16 Відповісти
"Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля." - "молодії"? Мля, що за датський кацапізм знову? Альо, в школі вчились? Що це, *****, за сурогат? А якщо браття не "молодії"? Доля не усміхається?
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03.04.2022 01:14 Відповісти
Браво!!! Я давно говорил, что этот гимн устарел в том месте, где поётся "браття", ведь сейчас женщины давно уже в ВСУ, да и волонтёрят не меньше мужиков. Лично я уже давно пою вот так:

(C) Ще не вме-e-eрла (G)України (Am)ні сла(E7)ва, ні (Am)во-o-o(G)ля.
(C)Ще нам, браття й сестри (G)українці, (Am)усміх(E7)неться (Am)доля.


(E)Згинуть (E7)на-a-aші (Am)во-o-oро(E)женьки, (Am)як ро(G)са на (C)сонці,
(E)Запа(E7)ну-y-yєм (Am)і ми, браття й (E)сестри, (Am)у сво(E7)їй сто(Am)ро-o-o-o-oнці.


(C)Душу й тіло (G)ми поло-o-oжим (Am)за на(G)шу сво(C)бо-o-o-o-oду,
(C)І покажем, (G)що ми - браття й сестри (Am)козаць(E7)кого (Am)роду.



(C)Душу й тіло (G)ми поло-o-oжим (Am)за на(G)шу сво(C)бо-o-o-o-oду,
(C)І покажем, (G)що ми - браття й сестри (Am)козаць(E7)кого (Am)роду.
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03.04.2022 02:40 Відповісти
Я не знаю но мне всегда нравился оригинал Чубинского:

Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
Нащо оддав Україну
Москалям поганим?!
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,
Назовемся України
Вірними синами!
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03.04.2022 01:22 Відповісти
Я Думаю, что надо прислушиваться у ураинскому народу, а не слушать советников другой нации и делать наперекор, ты вообщето в Украине!!!!!!!!
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03.04.2022 01:23 Відповісти
ТАК ПОСАДИ ИХ !!!
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03.04.2022 02:18 Відповісти
Але спочатку їх треба відправити на передову, щоб дурість з голови вийшла!
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03.04.2022 02:43 Відповісти
Дебіли, ***... Наш Гімн найкращий у світі!
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03.04.2022 02:25 Відповісти
Зе напрягает своими нравоучениями, рассказывает кому что делать. На себя бы посмотрел.
У нас демократия и люди имеют право подавать проекты законов!
Кстати, Буймистер, которая подала закон, как раз тот депутат женщина, которая сейчас в армии, и которую выперли из зелёной фракции. Месть?
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03.04.2022 05:15 Відповісти
Цікаво, на якій посаді вона в ЗСУ? Освіта в неї - московський (!!!) інститут міжнародних відносин, 2006 рік. Народилась в москві в 1985.
І з якого року вона громадянка України, теж цікаво ???
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03.04.2022 10:01 Відповісти
день без видосика делает гнусового неадекватным... кстати, а что плохого в изменении текста гимна в словах которого заложена смерть? видимо чубинский, когда писал слова, был чем-то озабочен... а те, кто принимал эти слова в качестве гимна - шизанутые на всю голову...
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03.04.2022 06:05 Відповісти
правильно.
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03.04.2022 06:54 Відповісти
Перестань гімнити, правильно казати Славень Та й нахіба нам копія польського Jeszcze Polska ne zginela, вони ржуть над нами
Тоді час такий був, типу українці такі самі, мають праао на державу, ,,ми є хтось,,
Але ж ви ,пане, в історії українських визвольних змагань також повний профан,
бо нікаму нічаво нє должін
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03.04.2022 07:52 Відповісти
я читав обидва проекти. По сенсу кращі (принаймні не гірші за існуючий). Дійсно ж: взятий тест у далекі часи призивав гинути з нашу свободу. От наші предки гинули і ми зараз гинемо. А за свою свободу треба аби гинули вороги нашої свободи. Конкурс на кращий текст із голосуванням не цієї влади а справді захисників Вітчизни.
Як віруючий, я не погоджуюся душу ложити за свободу. Бо тоді стану тотожним москальні бездушній. Але жодна попередня ніби українська влада не бачила в словах гіімна нічого поганого.
Тепер щодо прапора, аби два рази не ходить. З дитинства не бачачи нашого прапора в фізичному вимірі чув лише одне - жовто-блакитний. Наш прапор - фундаментальна річ. Як сонце на блакитному небі. Ці кольори присутні і у Швеції. Бо походження шведів (швеція - свєтія - світла) - з території України коли вона потихеньку звільнялася від льодовика. Читайте "Первісну історію України" Леоніда Залізняка. А не хочете чи не можете, то хоча б слухайте тих, хто знає більше.
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03.04.2022 08:01 Відповісти
Не чіпайте Гімн-він як ніколи актуальний. Свою "державність" направте в друге русло, хоча б окопи рити.
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03.04.2022 08:22 Відповісти
Чого це ви наїзжаєте на владу?! Основна вина ваша, "мудрий нАрід". Ви на виборах вибрали свою долю. Вибрали преза у якого в голові відосіки й шашлики, тепер всі на фронт! Якщо повезе, видадуть вам трьохлінійну гвинтівку. Герб ви вже модифікували, зараз самий час спотворити гімн і все буде добре. Якщо вам повезе зберегти Україну.
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03.04.2022 08:44 Відповісти
Невже ніхто не розуміє:
закон 7162-1 (про зміни Гімну) створений для відволікання уваги від закону 7163 (про заборону іноземців в наглядових радах)?!

Типова маніпуляція в стилі серіалу "Слуга народу"
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03.04.2022 09:47 Відповісти
Обов'язково треба змінити. Я взагалі не розумію, як могли затвердити той, що зараз. З таким як зараз гімном, Україні світить лише постійне життя "на межі", та всілякі негаразди. Оце "ще не вмерла" ... Якначе, ще не вмерла, а завтра подивимось ... Треба співати наприклад так: "Нехай квітне України і слава і воля... " і далі теж деякі слова поміняти на більш позитивні.
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03.04.2022 15:56 Відповісти
 
 