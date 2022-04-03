Скоро ЄС запровадить п'ятий пакет санкцій проти РФ: Удару буде завдано по лазівках, які дозволяли обходити обмеження

Європейський Союз найближчим часом запровадить п'ятий пакет санкцій проти РФ за її військову агресію проти України.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю - морального, фізичного та економічного.

Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт. Ми з партнерами працюємо над двома задачами: закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужних удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П’ятий удар буде нанесений саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони сунулися", - пояснив міністр.

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За словами Кулеби, міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами.

"Звісно, священна санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії - це:

- відмова від російської нафти, газу та вугілля;

- закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

- відключення всіх російських банків від SWIFT", - підсумував міністр.

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