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Новини Санкції проти Росії Війна
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Скоро ЄС запровадить п'ятий пакет санкцій проти РФ: Удару буде завдано по лазівках, які дозволяли обходити обмеження

россия,кремль

Європейський Союз найближчим часом запровадить п'ятий пакет санкцій проти РФ за її військову агресію проти України.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю - морального, фізичного та економічного.

Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт. Ми з партнерами працюємо над двома задачами: закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужних удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П’ятий удар буде нанесений саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони сунулися", - пояснив міністр.

Читайте також: Кулеба обговорив із главою МЗС Японії запровадження додаткових санкцій проти РФ: Необхідна заборона на російську нафту, газ і вугілля

За словами Кулеби, міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. 

"Звісно, священна санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії - це:

- відмова від російської нафти, газу та вугілля;

- закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

- відключення всіх російських банків від SWIFT", - підсумував міністр.

Також читайте: Подальше зміцнення обороноздатності України є нагальним, - Кулеба провів розмову з Бербок

Автор: 

санкції (11816) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Нравится.Маховик завертелся,у нас в Германии в магазинах поднялись цены,люди готовятся экономить на отоплении и на бензине,урезонить потребление.Есть понимание что будет трудно и это всем понятно,НО есть и некое единение в том что нужно остановить рюских *********..есть я бы сказал драйв зарубится за сторону добра с явным злом и мне это НРАВИТСЯ.Слава Украине!!!
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03.04.2022 00:49
+6
До дупи ті санкції, якщо не буде введене повне ембарго від єс на російські енергоносії.
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03.04.2022 00:29
+5
В Украине так уверенно рассуждают о Мире и нейтралитете, а на стороне оккупанта продолжают готовится к уничтожению Украины. Мы не должны с ними вести никаких переговоров до тех пор пока их риторика не изменится.
https://www.youtube.com/shorts/dtu-9Q3up5k
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03.04.2022 00:29
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До дупи ті санкції, якщо не буде введене повне ембарго від єс на російські енергоносії.
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03.04.2022 00:29 Відповісти
В Украине так уверенно рассуждают о Мире и нейтралитете, а на стороне оккупанта продолжают готовится к уничтожению Украины. Мы не должны с ними вести никаких переговоров до тех пор пока их риторика не изменится.
https://www.youtube.com/shorts/dtu-9Q3up5k
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Это ты разухабистому Мие скажи
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Ждём пятое бревно в паровоз в фильме "Назад- в будущее"!
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03.04.2022 00:31 Відповісти
...у них нет мозгов, малыш...
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03.04.2022 00:36 Відповісти
Это треш. В России уже наступил зомби-апокалипсис. Вместо мозгов - тухлятина.
https://t.me/truexanewsua/38443
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03.04.2022 00:38 Відповісти
Підтримую русофобію від бренду Chanel. Вони не тільки пішли з російського ринку, а й за кордоном НЕ ПРОДАЮТЬ СВОЇ ТОВАРИ РОСІЯНАМ!
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Нравится.Маховик завертелся,у нас в Германии в магазинах поднялись цены,люди готовятся экономить на отоплении и на бензине,урезонить потребление.Есть понимание что будет трудно и это всем понятно,НО есть и некое единение в том что нужно остановить рюских *********..есть я бы сказал драйв зарубится за сторону добра с явным злом и мне это НРАВИТСЯ.Слава Украине!!!
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03.04.2022 00:49 Відповісти
Это как антивирус. не надо называть это новым пакетом санкций. которые уже в списке введенных .в данном случаи можно сравнить с "антивирусной программой" которые должны прорабатываться автоматически раз в неделю для обхода лазеек.
Очередная нумерация пакета санкций должна быть на новые. еще не подсанкционные отрасли.фин учреждения .физ лиц и всего остального. товарообороту .закрытия портов .энергетический сектор .до утра....
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03.04.2022 00:59 Відповісти
А можна ще санкції проти голови ОП і його (з)радників?

Бо вже дістали тими перемовини з вбивцею.
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03.04.2022 01:03 Відповісти
 
 