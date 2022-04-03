Прем'єр Угорщини Орбан, ймовірно, загубив чесність у контактах із Москвою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який "чи не єдиний у Європі відверто підтримує Путіна".
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До Прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?" - зазначив Зеленський.
Президент заявив, що уся Європа хоче миру і не розуміє, чому офіційни Будапешт протиставляють усіє Європі.
"Головне для наc – це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують.
Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну", - наголосив глава держави.
"Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою", - підсумував він.
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Його партія - це партія націоналістів євроскептиків.
А путін фінансує такі партії по всьому єс, щоб євросоюз розвалити.
Звичайно,це не твоїх дітей розстріляли рашистська звірі, це не твою жінку згвалтували та розстріляли рашисти.
Але задумайся, як що ти тільки зустрінешся з пуйлом та підпишеш якісь папірці з цим нелюдом, ти автоматично станеш в один ряд з пуйлом - убивцею українців та станеш ворогом України.
Запам'ятай, після звірств рашистів, неможливі ніяки перемовини з ними.
Згідно Біблії, душі невинно загиблих дітей, жінок кличуть про помсту до неба.
Тільки помста і нищення рашистських окупантів та нелюдей.
Ніяких перемовин, якщо ти Зеленський не такий же нелюд як рашисти!
Думаю, возненавидел из-за того, что Зеленский - не совок. К тому же, не продается и не покупается. Короче, не такой, как все политики.
Поэтому все они сейчас втайне ждут и надеются, что Путин-таки свергнет нашего Президента, или как-то его «нейтрализует».
Эти политики вмиг стали карликами на его фоне. Они это понимают, ощущают дискомфорт , и вообще, - он для них чужой. А Путин, хоть и сукин сын, - но свой сукин сын.
И все же, победа будет не за ними, а за нами. А после нее пойдут они все вслед за русским военным кораблем.
Хрен вам, а не Зеленского!..
https://twitter.com/Bykvu/status/1510356649067884560
Конченные.маргинальные нелюди
У мадярів же ж завтра нібито вибори?
І це швидко закінчиться для цих кремлядських п*дарів, орбана та сіярто...!!!
А мадяри, ще будуть стояти перед УКРАЇНОЮ, раком і УКРАЇНА цим циганам покаже, де їх місце вічних шльондр, запроданців і зрадників...!!!
Зеленский, не обманывай себя.
Мадьяры- шваль.
мадяры ок
мова не зрозумила вогуле
мои теннис бадди и колежанка далеко не кацапи
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0