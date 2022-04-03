Прем'єр Угорщини Орбан, ймовірно, загубив чесність у контактах із Москвою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який "чи не єдиний у Європі відверто підтримує Путіна".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До Прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?" - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що уся Європа хоче миру і не розуміє, чому офіційни Будапешт протиставляють усіє Європі.

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"Головне для наc – це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують.

Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну", - наголосив глава держави.

"Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою", - підсумував він.

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