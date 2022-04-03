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Прем'єр Угорщини Орбан, ймовірно, загубив чесність у контактах із Москвою, - Зеленський

орбан

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який "чи не єдиний у Європі відверто підтримує Путіна".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До Прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?" - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що уся Європа хоче миру і не розуміє, чому офіційни Будапешт протиставляють усіє Європі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мир нам ніхто не подарує, його потрібно вибороти в тяжких боях та перемовинах, - Зеленський. ВIДЕО

"Головне для наc – це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують.

Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну", - наголосив глава держави.

"Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ініціаторам зміни тексту Гімну України: Припиніть виставляти себе дурнями, мого підпису під таким законом не буде

Автор: 

Угорщина (2262) Зеленський Володимир (23697) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+25
Та то російський агент. Кремль йому добре платить!

Його партія - це партія націоналістів євроскептиків.

А путін фінансує такі партії по всьому єс, щоб євросоюз розвалити.
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03.04.2022 00:41
+22
Зеленський, тепер ніяких перемовин з убивцями українців, зі злочинцями, з ман'яками, з садистами не буде.
Звичайно,це не твоїх дітей розстріляли рашистська звірі, це не твою жінку згвалтували та розстріляли рашисти.
Але задумайся, як що ти тільки зустрінешся з пуйлом та підпишеш якісь папірці з цим нелюдом, ти автоматично станеш в один ряд з пуйлом - убивцею українців та станеш ворогом України.
Запам'ятай, після звірств рашистів, неможливі ніяки перемовини з ними.
Згідно Біблії, душі невинно загиблих дітей, жінок кличуть про помсту до неба.
Тільки помста і нищення рашистських окупантів та нелюдей.
Ніяких перемовин, якщо ти Зеленський не такий же нелюд як рашисти!
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03.04.2022 00:42
+15
Та, що там чесність, Орбан давно анальну цноту загубив у стосунках з Москвою...
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03.04.2022 00:42
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Та так. В них сьогодні вибори...
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03.04.2022 00:52 Відповісти
Складається враження , що Угорщина зараз це проплачені росією штрейкбрехери в Євросоюзі і НАТО..? Таких тримати в євро союзниках дуже небезпечно, бо продадуть і зрадять ні за цапову душу...? А ці сіярти , орбани політичні і продажні проститутки, ні честі ні совісті...??! Чи це ж не так?
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03.04.2022 05:24 Відповісти
Та то російський агент. Кремль йому добре платить!

Його партія - це партія націоналістів євроскептиків.

А путін фінансує такі партії по всьому єс, щоб євросоюз розвалити.
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03.04.2022 00:41 Відповісти
вибачайте, перероблення ЄС на федерацією з німцями на чолі, спільна валюта і вже не можете регулювати свою фінансову систему допоки Європейський центральний не обудиться, армія спільна і щоб керувалася німцями, то до сраки сірі очі, німці хотіли щоб навіть закони про освіту, про родину, питання моралі, релігії все, щоб все це писали би вони, а інші країни-члени тільки би виконували, і щоб ці закони були вище за Конституцію країн учасників ЄС. Тобто такий собі совєтский союз. За таких обставин хто завгодно стане євроскептиком. Орбан це праві популісти, тобто вони використовують праву риторику для утримання електорату, але не є правими і близько, недарма їх якогось члена затримували на гейській вечірці хиба то було в Брюселі під час короновірусу, вони звиклі лівакі але ....в масці правих, типу вони за родину і традиції, а так направда за гроші вони всі.
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03.04.2022 00:59 Відповісти
Цікава думка.
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03.04.2022 03:23 Відповісти
"Нинішні фашисти в майбутньому видаватимуть себе антифашистами" - Вінстон Черчілль...
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03.04.2022 07:29 Відповісти
Мадярщина була в минулому в коаліції з фашистом Гітлером, нинішня - в коаліція з рашистом Путіним...
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03.04.2022 07:31 Відповісти
Та, що там чесність, Орбан давно анальну цноту загубив у стосунках з Москвою...
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Він загубив свою «честь» з путіним, це ж треба!
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03.04.2022 00:42 Відповісти
Та нє, путлер любить помоложє хлопаків
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03.04.2022 00:53 Відповісти
Зеленський, тепер ніяких перемовин з убивцями українців, зі злочинцями, з ман'яками, з садистами не буде.
Звичайно,це не твоїх дітей розстріляли рашистська звірі, це не твою жінку згвалтували та розстріляли рашисти.
Але задумайся, як що ти тільки зустрінешся з пуйлом та підпишеш якісь папірці з цим нелюдом, ти автоматично станеш в один ряд з пуйлом - убивцею українців та станеш ворогом України.
Запам'ятай, після звірств рашистів, неможливі ніяки перемовини з ними.
Згідно Біблії, душі невинно загиблих дітей, жінок кличуть про помсту до неба.
Тільки помста і нищення рашистських окупантів та нелюдей.
Ніяких перемовин, якщо ти Зеленський не такий же нелюд як рашисти!
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03.04.2022 00:42 Відповісти
...Вова, угомонись. Твой тёзка не глупее тебя...
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Сопли утри...
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03.04.2022 14:44 Відповісти
А хіба Зеленський заважає пану Залужному виконувати свою роботу по знищеню орків? Здається навпаки вибиває все більше озброєнь.
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03.04.2022 00:53 Відповісти
Правильно, нехай вимолює озброєння у Заходу хоч зараз, якщо перед війною до війни не готувався.
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Папєрєднік і сотої долі чомусь не "вимолив". Зате має реноме "потужного і успішного дипломата".
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03.04.2022 01:22 Відповісти
********, ППО яке тебе прикриває було відновлене при "папередніку" а при ттвоему ідолі то ППО нищили,справа про клістрони так що посасуй мовчки
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03.04.2022 02:56 Відповісти
Розкажи це сімям війскових, яких удалось звілнити і десяткам тисяч наших громадян, яким удалось покинути зони бойових дій, завдяки коридорам, які з перебоями працюють.
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03.04.2022 00:57 Відповісти
не пиши українською, не мучай опу
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03.04.2022 02:15 Відповісти
Порошенке ты так же писал?
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03.04.2022 10:03 Відповісти
...Вите, Вите надо выйти...
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03.04.2022 00:43 Відповісти
сопдя, ты уже всех забрызгала
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03.04.2022 01:54 Відповісти
...оближешся, юный извращенишька и кайф получишь...
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03.04.2022 02:15 Відповісти
далі скавчиш ************** курва
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03.04.2022 12:48 Відповісти
А таке чули?російські хакери пов'язані із спецслужбами використовували Угорщину як базу для збирання секретної інформації в інших країнах ЕС та НАТО. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/2/7137067/
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03.04.2022 00:43 Відповісти
...хакери на Угорщині лопатами збирали? Чули ...
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03.04.2022 00:47 Відповісти
Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, утверждает The Wall Street Journal

Думаю, возненавидел из-за того, что Зеленский - не совок. К тому же, не продается и не покупается. Короче, не такой, как все политики.
Поэтому все они сейчас втайне ждут и надеются, что Путин-таки свергнет нашего Президента, или как-то его «нейтрализует».
Эти политики вмиг стали карликами на его фоне. Они это понимают, ощущают дискомфорт , и вообще, - он для них чужой. А Путин, хоть и сукин сын, - но свой сукин сын.

И все же, победа будет не за ними, а за нами. А после нее пойдут они все вслед за русским военным кораблем.

Хрен вам, а не Зеленского!..
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03.04.2022 00:43 Відповісти
Зеля говорит тоже что и подоляк
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03.04.2022 00:58 Відповісти
В'ячеславе, Ви щось пропустили. Зеленський вже майже місяць як сказав, що охолов до НАТО. А Подляк - це прояв цього "охолодження". А взагалі у Зеленського немає поглядів, у нього в голові каша.
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03.04.2022 03:30 Відповісти
Що Зеленський знову в НАТО хоче?! Дайте посилання (може я щось пропустив). Якщо це правда, то це тільки Зеленський може протягом півтора місяці двічі змінювати стратегічні погляди!
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03.04.2022 03:39 Відповісти
Пора уже во взрослом возрасте понимать , что президент является гарантом конституции а не глаштаи. Его заявления и являются официальной позицией.
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03.04.2022 09:15 Відповісти
А де загубили чесн1сть багато член1в уряду Зе ? Зараз трохи зарано, але наш1 внутр1шн1 вороги також повинн1 в1дпов1сти за зло, принесене народов1 Укра1ни.
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни

https://twitter.com/Bykvu/status/1510356649067884560
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03.04.2022 00:44 Відповісти
Мда.синие додики. маргиналы веселятся .бухают за победу.если кто и имеет право выпить и при этом кричать за победу то это и только военные.те кто тесно связан с защитой.обороной страны и то если не навредит не подведет кого в отпуске или не при службе.
Конченные.маргинальные нелюди
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03.04.2022 01:24 Відповісти
Сегодня выборы в Венгрии..шансов победить Орбана мало, он построил в Венгрии минирашку, но то, что против него одним фронтом идут правые "******", зеленые, левые социал- демократы- говорит о многом
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Орбан = Токаев = Лукашенко.
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03.04.2022 00:45 Відповісти
Пане Президенте, тут ви неправі - якраз в контактах з мацквою цей ***** чесно відпрацьовує сплачене йому бабло. ..
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03.04.2022 00:45 Відповісти
"*****" против Орбана- прикинь
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03.04.2022 00:53 Відповісти
Всі ці урало-алтайці однакові - в кінці другої світової перевзулися на льоту... Підфартило їм, що сралін соцтабір збирав, бо інакше ще до сих пір репарації би сплачували...
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Він ії і не мав-**** від народження
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03.04.2022 00:47 Відповісти
Головне, щоб наші не загубили нічого у контактах з москвою.
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03.04.2022 00:50 Відповісти
Венгры к нам очень плохо относятся,не только руководство.А к москалям наоборот-они падкие на деньги,да и рабы.
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03.04.2022 00:50 Відповісти
Вчасно!

У мадярів же ж завтра нібито вибори?
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03.04.2022 00:52 Відповісти
Сегодня)))
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03.04.2022 00:55 Відповісти
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03.04.2022 01:12 Відповісти
Как эта страна оказалась в НАТО? На*уй выгнать!
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03.04.2022 00:55 Відповісти
Орбану позор.
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03.04.2022 00:55 Відповісти
он сидеть должен. В гааге с путиным. И именно это зеленкому надо было сказать.
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03.04.2022 01:00 Відповісти
Мадяри завжди були ссучєні, прокацапські шмарклі
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03.04.2022 00:56 Відповісти
Не вс1 1 не завжди, не узагальнюй.
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03.04.2022 01:06 Відповісти
Після 1956 венгри зламалися ,…до сьогодні страх..
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03.04.2022 02:58 Відповісти
Це тупий підомадяр, який звик жити на ШАРУ за чужий рахунок ...!!!
І це швидко закінчиться для цих кремлядських п*дарів, орбана та сіярто...!!!
А мадяри, ще будуть стояти перед УКРАЇНОЮ, раком і УКРАЇНА цим циганам покаже, де їх місце вічних шльондр, запроданців і зрадників...!!!
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03.04.2022 00:59 Відповісти
"Угорський народ підтримує український народ", который завтра снова проголосует за ублюдков орбана и сиятро.
Зеленский, не обманывай себя.
Мадьяры- шваль.
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03.04.2022 00:59 Відповісти
Оце Зеленський бабахнув, ну молоток, це означає лише одне, Україна перестає бути суб'єктом і виходить на мііжнародниий рівень, від нині мии будемо також диктувати свої умови, це важко, але ми повинні це почати, у нас інтереси не закінчуються нашими кордонами!
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03.04.2022 01:05 Відповісти
хто там диктувати буде агрохімія *********,чи його хриплявий шеф,який нічого не навязує,а шось там пробує вимагати
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03.04.2022 02:59 Відповісти
Венгры были самыми лучшими союзниками Гитлера. Те, кого СССР утюжил в 1956-57, уже состарились и умерли. Остались эти - избиратели Орбана. Фээээ...
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03.04.2022 01:05 Відповісти
Мадяри повинні розуміті, що Україна набагато сильніша за них і нехай не суються сюди
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03.04.2022 01:06 Відповісти
мадяри ок надають притулок диточкам спортсменам
мадяры ок
мова не зрозумила вогуле
мои теннис бадди и колежанка далеко не кацапи
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03.04.2022 01:14 Відповісти
Зе останній в Україні, хто може патякати про чесність!
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03.04.2022 01:18 Відповісти
А кого поставити на перше місце ? Хто самий чесний ?
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03.04.2022 01:25 Відповісти
Знову виправдання шукаєте по формулі "а у нас вибара нє било"? Був вибір! Бюллетень ломився від прізвищ, але ні, зазомбовані рибки гупі обрали найлицемірнішого та найнебезпечнішого, аби між війною та ганьбою обрати в підсумку і ганьбу і війну!
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03.04.2022 01:35 Відповісти
Я не те питав . У вас все по Фрейду , що цілком очікувано ... Прізвища були і я не за Зе голосував ... Але повернемося до баранів наших . Хто самий чесний на вашу експертну думку ?
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03.04.2022 01:44 Відповісти
Знано хто, «владелец заводов,газет,параходов» ,сивочолий гетьман .
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03.04.2022 09:20 Відповісти
а где твоя честь? когда ты садил генералов и зажимал деньги на армию, зато дороги построил чтоб кацапам легче наступать было, про честь он вспомнил
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03.04.2022 01:25 Відповісти
он просто положил глаз на Закарпатье...
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03.04.2022 01:35 Відповісти
Дивлячись на перемовини та на членів перемовин з України, починаєш розуміти, що якесь бидло також загубило чесність у контактах з москвою.
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03.04.2022 01:49 Відповісти
ОН МОГИЛЕВИЧА ШЕСТЕРКА !!! БАНДИТСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ !!!
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03.04.2022 02:28 Відповісти
Сейчас, когда появляются страшные кадры геноцида на оккупированных территориях , надо во всех западных СМИ эти кадры тиражировать с вопросом «ЗА ЧТО ?»
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03.04.2022 02:38 Відповісти
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0

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03.04.2022 02:40 Відповісти
Путін пообіцяв венграм розділити Україну ,Орбан розмріявся…, н
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03.04.2022 03:03 Відповісти
Віе її загубив однозначно, а може ніколи і не мав
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03.04.2022 06:28 Відповісти
"Ми не отримали навіть того"-а ти взагалі-то працював з мадярами?
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03.04.2022 07:34 Відповісти
выборы покажут чем дышат венгры. если опять выберут Орбана, то что то надо делать в Закарпатье
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03.04.2022 09:17 Відповісти
Есть виды животных, которых называют падальщиками. Шакалы, гиены и еще много других. Они питаются мертвечиной. Вот и эти микроимперцы тоже падальщики. Они думают или уже договорились с Путиным, что после разгрома Украины откусят Закарпатье. Подобное уже было, когда Гитлер отдал им Румынскую Трансильванию. Забыли, что Гитлер ушел, а вместе с ним и Трансильвания. А эти падальщики никогда не получат Закарпатье. Украина жива и будет жить всегда. Назло падальщикам.
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03.04.2022 09:34 Відповісти
 
 