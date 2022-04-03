Ворог вивів свої війська з Сіверщини. Виведення військ через Сумщину триває, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.

У повдомленні зазначається: "На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до російської федерації та республіки білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію російської федерації.

Триває виведення до російської федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу".

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