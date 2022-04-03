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Ворог вивів свої війська з Сіверщини. Виведення військ через Сумщину триває, - Генштаб ЗСУ

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.

У повдомленні зазначається: "На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до російської федерації та республіки білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію російської федерації.

Триває виведення до російської федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях на території України, - оперативна інформація Генштаба ЗСУ на 24:00 2 квітня

Автор: 

Генштаб ЗС (6501) Сумська область (3558)


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Топ коментарі
+15
а чого не нищили ?

на Донбас поїхали, мерзота !!
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03.04.2022 01:05
+15
А теперь нужно подойти к границе и расфигачить нахер со всего возможного и невозможного оружия кацапские и беларусские города
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03.04.2022 01:08
+14
Зараз цю ******* хутко перекинуть на Донецький напрямок, але влада буде й далі шукати "мір в ґлазах путєна".
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03.04.2022 01:11
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а чого не нищили ?

на Донбас поїхали, мерзота !!
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03.04.2022 01:05 Відповісти
А теперь нужно подойти к границе и расфигачить нахер со всего возможного и невозможного оружия кацапские и беларусские города
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03.04.2022 01:08 Відповісти
В сенсі, закидати асфальтом?
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03.04.2022 01:13 Відповісти
крапка"У"
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03.04.2022 01:37 Відповісти
А теперь нужно срочно усиливать нашу группировку на Донбассе и в Харьковской области, а также в Запорожской и Херсонской-Николаевской-Днепропетровской областях.
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03.04.2022 01:17 Відповісти
...двно подходил последний раз?...
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03.04.2022 01:19 Відповісти
Білоруські партизани, робіть щось.
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03.04.2022 01:09 Відповісти
Дякувати Богові, роблять, що можуть, молодці.
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03.04.2022 01:47 Відповісти
Зараз цю ******* хутко перекинуть на Донецький напрямок, але влада буде й далі шукати "мір в ґлазах путєна".
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03.04.2022 01:11 Відповісти
їбаште хлопці, щоб не повернулись гниди
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03.04.2022 01:13 Відповісти
Всі ваші не бажають - сказали що НАТО це не стосується )) чи знову напишемо що під VPN із Криму дописуємо ?
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03.04.2022 01:37 Відповісти
Підсумки цього дня. Київщину звільнено, йде наступ на Херсонському напрямку, якісь броунівський рух навколо Шостки. Важко на Луганщині. Особливо важко в Маріуполі.
Найближчі кілька тижнів будуть важкі протистояння на Донбасі. Вони, вочевидь, вирішать долю усієї війни.
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03.04.2022 01:22 Відповісти
Такой быстрый отвод фашистских орд может говорить о двух положениях - либо зелень сдала Украину либо ввх готовится баллистическими ракетами с тактическим ядерными боеголовками ударить по Украине.
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03.04.2022 01:59 Відповісти
надо на сативу переходить. Тогда не такие пессимистичные гипотезы и прогнозы получаются.
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03.04.2022 02:28 Відповісти
А чому не добиваєте?

Донбасу буде дуже важко!

А ще буде новий удар по Миколаїву. Їм потрібна Одеса.
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03.04.2022 01:25 Відповісти
саме момент насипати кацапам по самі люшні, щоб відчули вповні нашу гостинність
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03.04.2022 11:53 Відповісти
 
 