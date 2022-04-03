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Новини Допомога Україні Війна
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Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення про допомогу Україні сучасною зброєю, - Зеленський

війна,зсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери ще можуть допомогти Україні протиракетними системами.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли - і ще можуть!

Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - сказав Зеленський.

Також читайте: Російські окупанти хочуть захопити Донбас та південь України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) допомога (8297)


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Топ коментарі
+35
І додай до свого списку самого найвеличнішого який замість три роки ракети виготовляти - асфальт топив (( а потім на шашлики зазивав коли інші "гвалт" кричали (( . У дороги закатано 100 млрд доларів , те що ЗСУ знищено у кацапні оцінено у 8 чи 10 млрд ; уяви якби ЗСУ на початок 2022 мали додатково ту техніку , які вони знищили у кацапні ...... а у вартість всього цього експерти включили і ті тисячі ракет що по нас запущено ....... то хто найперша тварь ? А потім глибоко вдихни і подякуй тим хто не кинув Україну після 24 та хоч якось їй допомагав до цього усупереч витівкам слуг - подякуй прибалтам за їхню мужність перед ворогом що поруч , подякуй полякам за їхню самопожертву стосовно нас , подякуй чехам за снаряди і шведам за гранатомети , подякую британцям за їхню твердість і американцям за їхню щедрість ! Скажи дякую усім хто нам допомагає і не тринди у їхній бік - вони тобі нічого не завинили !
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03.04.2022 01:33
+33
Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані вибори 2019 року! Де інфантильний народ обрав собі ганьбу та війну!
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03.04.2022 01:26
+29
Почни с себе.Що ти зробив для оборони України? Спасибі країнам НАТО за санкції проти кацапії та за зброю яку нам дають.За допомогу нашим біженцям, за ліки та продовольчі товари, яки поступають як допомога нашим людям. Тобі також "спасибі" за суди над патріотами України, за закриття грошів на ракетні програми.
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03.04.2022 01:28
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Твари вонючие. Чемберлены, Меркели и Даладье. Ссыкуны.
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03.04.2022 01:22 Відповісти
І додай до свого списку самого найвеличнішого який замість три роки ракети виготовляти - асфальт топив (( а потім на шашлики зазивав коли інші "гвалт" кричали (( . У дороги закатано 100 млрд доларів , те що ЗСУ знищено у кацапні оцінено у 8 чи 10 млрд ; уяви якби ЗСУ на початок 2022 мали додатково ту техніку , які вони знищили у кацапні ...... а у вартість всього цього експерти включили і ті тисячі ракет що по нас запущено ....... то хто найперша тварь ? А потім глибоко вдихни і подякуй тим хто не кинув Україну після 24 та хоч якось їй допомагав до цього усупереч витівкам слуг - подякуй прибалтам за їхню мужність перед ворогом що поруч , подякуй полякам за їхню самопожертву стосовно нас , подякуй чехам за снаряди і шведам за гранатомети , подякую британцям за їхню твердість і американцям за їхню щедрість ! Скажи дякую усім хто нам допомагає і не тринди у їхній бік - вони тобі нічого не завинили !
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03.04.2022 01:33 Відповісти
Ви цей допис розміщуйте на конжій сторінці де буде лунати "плач Ярославни" зі строни владної групи. А то у них пам"ять коротка за їх діяння.
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03.04.2022 01:54 Відповісти
Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані вибори 2019 року! Де інфантильний народ обрав собі ганьбу та війну!
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03.04.2022 01:26 Відповісти
...Валодя, тобі досталася країна з найпередовішими ракетними технологіями!...
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03.04.2022 01:27 Відповісти
"досталася" ?Ничего ему не досталося в Украине. Это на обосрашке сцарь владеет землями и рабами на той земле ...
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03.04.2022 01:49 Відповісти
"від кого залежало рішення про допомогу Україні ******** зброєю"

Сподіваюся цей список очолиш саме ти.
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03.04.2022 01:27 Відповісти
Почни с себе.Що ти зробив для оборони України? Спасибі країнам НАТО за санкції проти кацапії та за зброю яку нам дають.За допомогу нашим біженцям, за ліки та продовольчі товари, яки поступають як допомога нашим людям. Тобі також "спасибі" за суди над патріотами України, за закриття грошів на ракетні програми.
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03.04.2022 01:28 Відповісти
так шо, NASAMS не дают? или александрочив не в курсах?
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03.04.2022 01:30 Відповісти
а сам що робив? зупиняли суки всі проекти впк!!!
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03.04.2022 01:34 Відповісти
Сподіваюсь, що нам все вже давно дали, просто не кажуть, нехай ***** сюрпрайз буде.
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03.04.2022 01:36 Відповісти
Це вже наслідки...наслідки недолугого керівництва пана "какая разніца". Україна не закупила жодного бойового літака, жодної системи ППО, і, як не дивно, не знайшлось фінансів на створення вітчизняних комплексів ППО (доречі, Коростельов, ген.конструктор Луча, хотів створити аналог С 300, І просив для на виконання 40 млн. доларів-але їх не знайшлось...), Грім-Сапсан, який був профінансований арабами на 80 %, міністром оборони Тараном-паркетним генералом, був пересений, о дивина, на 2022 рік... у зв"язку з відсутністю фінансування... Гальмувались іші перспективні проекти... Бо пану артисту треба було доріжки будувати, щоб віткатик у 30 % поїмєть у кишеньку... А тепер ракети падають нам на голову, як дощ, гинуть люди...
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03.04.2022 01:36 Відповісти
...у директора южмаша запитали про дальність дії "Вільхи" Він відповів, а скільки треба? 800? Зробимо 800!...
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03.04.2022 01:36 Відповісти
От і я про це. Що заважає почати робити їх самім прямо зараз? Є технології, працівники, обладнання...
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03.04.2022 01:42 Відповісти
Чтобы делать прямо зараз нужно - площади ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ от агентов раши
а в Украине или журналисты лишнее напистят , или работники не в курсе о секретности , или в ОПУ агенты сидят
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03.04.2022 02:21 Відповісти
Кожне військове виробництво в кожній країні завжди засекречене. Це аксіома.
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03.04.2022 02:43 Відповісти
...Сёма, обладнання нема. При кравчуках, кучмах, ющеках, сивих меренах **********...
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03.04.2022 03:32 Відповісти
Тільки про зелену ****** забули дописати.... Що ****** так, як попередникам не снилось!
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03.04.2022 08:15 Відповісти
не ***** шлюха **********
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03.04.2022 12:44 Відповісти
...Сёма! Умничка! Школа , це- головне! Школу не загубити серед хлопчиків, що у фізеці не тямлять...
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03.04.2022 03:19 Відповісти
Зеленому вові ніскільки не було треба .
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03.04.2022 01:42 Відповісти
ну це він не про Вільху,а про Сапсан,при чому і це не межа,уж кому як не директору заводу що виробляв Сатану бути в цьому впевненим,але то ж було не на часі,дороги так манили дурнів...
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03.04.2022 01:44 Відповісти
...аби не дороги, то хер би їхні клони так *********, у полі чи шо?Ввімкни сіру суміш...
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03.04.2022 02:39 Відповісти
*колони
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03.04.2022 02:40 Відповісти
їбать,якби не дороги їх колон могло б і не бути,бо ***** б отримували нашими ракетами ще на кордоні,але ж дорогі важливіше,так шо сама мякуш з голови витруси
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03.04.2022 02:49 Відповісти
...дядя, истоия не имеет сослагательного наклонения. Аби, та аби, в ртоі виросли гриби, в носі варилсь, самі до рота котились. Ситуація знайома. Прагнеш Державою керувати, але ніколи. треба баранку крутити...
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03.04.2022 03:12 Відповісти
ну так ***** тьотя що ти зараз хочеш у Південьмаша,щоб він з ***** зліпив ракети?ой як тепер подоляківскі ********* відмазують сктототварину,***** воно лізло в 19му на вибори?якщо воно тільки "чєго ізволітє" могло висрати.***** воно лізло не керувавши навіть ЖЕКом,***** воно лізло якщо навіть не мало плану по розвитку держави? га ? тьотя
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03.04.2022 03:25 Відповісти
Ну лізло бо так коломойский сказав.
Питання інше - як так сталося що "мудрий нарід" після вбивства Вячеслава Чорновіл не зростив жодної рівної йому особи а лиш породжує такі ось недорозуміння, які керують ним ось вже 30 років.
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03.04.2022 04:41 Відповісти
" мудрий нарід" дуже ласий до халяві і дуже любить всяческих дебілів вухами
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03.04.2022 12:42 Відповісти
На каком основании он требует??? Нам никто ничего не обязан. Могут помогать, могут - нет. А то наглым тоном обвиняет всех подряд, когда нибудь его пошлют подальше за это. Благодарным нужно быть за то что дают и не наглеть.
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03.04.2022 01:53 Відповісти
этот дурачек на полном серьезе думает что после нас у рашки еще будут силы на НАТО,ой дурак,за этот месяц НАТО уже отмобилизовалось и приготовилось,срать они хотели на раху,им есть чем ей ответить
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03.04.2022 02:03 Відповісти
Але ж де наші ракети? Закатав в в асфалт з відкатами?
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03.04.2022 02:00 Відповісти
Мягко и аккуратно вычеркнул себя из списка тех, кто виноват в отстуствии у Украины необходимого оружия и техники... А зря... два с половиной год большой срок, но... за это время было сделано очень мало в этом направлении, теперь просчёты искупаются кровью.
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03.04.2022 02:00 Відповісти
Почему разминировали мосты на крымском направлении прямо перед атакой? Почему ты строил дороги а не вооружал свою Армию? Где украинские Нептуны, где ПТРК, ракеты ольха, почему сократил финансирование Армии?

А сейчас обвиняеш Западные страны в том что сам натворил? Совести у тебя нет врун и лицемер!
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03.04.2022 02:03 Відповісти
откуда у него столько времени постить всю эту хрень?
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03.04.2022 02:04 Відповісти
Лицо презедента Украины, истинное -
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03.04.2022 02:04 Відповісти
Видосик, которого я жду от Зеленского
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03.04.2022 02:09 Відповісти
"Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Сприятливий розвиток міжнародної ситуації може значною мірою спричинитися до нового розгорнення й успіху нашої визвольної боротьби, але він може відіграти тільки допоміжну, хоч дуже корисну ролю».

Степан Андрійович Бандера
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03.04.2022 02:18 Відповісти
да жебрак з нього гарний, тільки просити і вміє .
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03.04.2022 03:53 Відповісти
він ще вміє дуже натурально "чєго ізволітє"
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03.04.2022 04:15 Відповісти
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03.04.2022 05:02 Відповісти
Моя версия произошедшего.
Вспомните с чем Зе шел на выборы.
Порошенко зарабатывает на войне, она ему выгодна. Значит нужно устранить причину войны (посадить Порошенко) и просто перестать стрелять, и тогда война закончится.
Реализацией этого он и занимался 3 года. По этой причине он перестал финансировать армию, ракетные и другие программы. Даже за несколько дней до войны упорно отказывался выделить 50 млрд грн.
Не знаю, специально или по тупости он все это делал.
Теперь по тому факту что он хочет встретиться с ******. После того как арестович объявил Порошенко виноватым в начале войны из-за внесения в конституцию курса в Ната, стало очевидным что также считает и Зе. То есть он до сих пор считает предыдущую власть виноватой в сложившейся ситуации.
Вчера подоляк сказал на ТВ что все инициативы на переговорах исходят от Зе.
Теперь важное. Становится понятным теперь причина желания Зе встретится с ****** - он хотел предложить ему нейтральный статус, ту же программу что и сейчас! Но тщательно скрывал это от народа!
Назревает очень большая зрада!
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03.04.2022 05:47 Відповісти
Надіюсь, список очолить ясноликий херант шашличний...
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03.04.2022 08:28 Відповісти
І перше почесне місце у цьому списку заслужено посяде наш найвеличнічший пустобрех офшорний.
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03.04.2022 09:14 Відповісти
 
 