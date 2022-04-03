Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення про допомогу Україні сучасною зброєю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери ще можуть допомогти Україні протиракетними системами.
Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли - і ще можуть!
Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - сказав Зеленський.
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Сподіваюся цей список очолиш саме ти.
а в Украине или журналисты лишнее напистят , или работники не в курсе о секретности , или в ОПУ агенты сидят
Питання інше - як так сталося що "мудрий нарід" після вбивства Вячеслава Чорновіл не зростив жодної рівної йому особи а лиш породжує такі ось недорозуміння, які керують ним ось вже 30 років.
А сейчас обвиняеш Западные страны в том что сам натворил? Совести у тебя нет врун и лицемер!
Степан Андрійович Бандера
Вспомните с чем Зе шел на выборы.
Порошенко зарабатывает на войне, она ему выгодна. Значит нужно устранить причину войны (посадить Порошенко) и просто перестать стрелять, и тогда война закончится.
Реализацией этого он и занимался 3 года. По этой причине он перестал финансировать армию, ракетные и другие программы. Даже за несколько дней до войны упорно отказывался выделить 50 млрд грн.
Не знаю, специально или по тупости он все это делал.
Теперь по тому факту что он хочет встретиться с ******. После того как арестович объявил Порошенко виноватым в начале войны из-за внесения в конституцию курса в Ната, стало очевидным что также считает и Зе. То есть он до сих пор считает предыдущую власть виноватой в сложившейся ситуации.
Вчера подоляк сказал на ТВ что все инициативы на переговорах исходят от Зе.
Теперь важное. Становится понятным теперь причина желания Зе встретится с ****** - он хотел предложить ему нейтральный статус, ту же программу что и сейчас! Но тщательно скрывал это от народа!
Назревает очень большая зрада!