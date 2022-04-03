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Новини Санкції проти Росії Війна
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Великі секторальні санкції та відключення РФ від SWIFT: Кулеба розповів, над чим активно працює МЗС

россия,москва,кремль

Київ працює над такими санкціями проти Росії як заборона на купівлю газу, нафти і вугілля, закриття портів світу для російських кораблів та відключення всіх банків від SWIFT.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Україна наполягає на тому, щоб "санкційний маховик" не зупинявся, і працює над застосуванням не лише персональних санкцій, а великих секторальних заходів, які будуть потужно бити по економіці Росії.

"І безумовно тут королева всіх санкцій – заборона на купівлю у російської федерації газу, нафти та вугілля. Це все одно що зламати голку у "Кащея". Це кінець російської воєнної машини. Це найскладніша санкція, але ми над нею працюємо", - зазначив міністр.

Крім того, міністр поінформував, що Київ працює над такими санкціями як закриття портів світу, насамперед європейських та американських, для російських кораблів та товарів і відключення всіх російських банків від системи SWIFT.

"Ось це священна санкційна трійця, над якою ми активно щодня працюємо", - підсумував Кулеба.

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Автор: 

санкції (11771)


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Топ коментарі
+7
Йшов 37 день війни. Європа ще не відключила росію від свіфт.
Європі *****.
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03.04.2022 01:37
+6
Кулеба а прокоментуй нам арахамію....а то щось у вас не сходиться
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03.04.2022 01:43
+4
Хоча Кулеба непоганий дипломат, але я думаю, навіть він, не підбере логічних пояснень на рахунок арахамїї-переговорника))
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03.04.2022 02:22
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Йшов 37 день війни. Європа ще не відключила росію від свіфт.
Європі *****.
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03.04.2022 01:37 Відповісти
Кулеба а прокоментуй нам арахамію....а то щось у вас не сходиться
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03.04.2022 01:43 Відповісти
Хоча Кулеба непоганий дипломат, але я думаю, навіть він, не підбере логічних пояснень на рахунок арахамїї-переговорника))
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03.04.2022 02:22 Відповісти
Кулеба дипломат та патріот, яких мало.
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03.04.2022 02:25 Відповісти
А що з Арахімією не так, він говорить не від себе,він просто озвучує те що йому кажуть, іде війна і пропаганда також має працювати.
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03.04.2022 02:23 Відповісти
...які, які санкції, сектАральні? Коли ви вже застосуєте сектАнальні?...
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03.04.2022 01:54 Відповісти
Кулеба, не треба так напрягатися та напрягати Європу. Агрохімія зараз все вирішить, зеля подивиться в черговий раз пуйлу кудись, куди він так хоче. А радісна Європа знімне навіть ті санкції, які вже є.
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03.04.2022 01:55 Відповісти
...нажаль, так воно й буде. Бо нізя! бо путін нападе!...
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03.04.2022 01:59 Відповісти
Перефразируя пословицу - каждый
отрывает нитку, в итоге царек голый
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03.04.2022 02:02 Відповісти
С мадьярской швалью и кормумпированными бывшими нацистами и прочими почетателями газа, не будет никаких серьезных санкций, особенно против энергосектора.
Тоже самое и про свифт. Ведь надо же х*уйлу денежки за нефть и газ платить.
Они все знают, где смерть кащея, и берегут эту иголку, как зеницу ока
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03.04.2022 02:07 Відповісти
хочь всы маскальськы банки выдключать
а э ще Райфайзен банк..який ныкуди йти не збираэться..
Ось закрити порти та польский кордон
щоб допомога Фуйлу выд Меркельши не йшла...
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03.04.2022 09:12 Відповісти
На сайті може працювати якась ботоферма
я її називаю "Зрада"
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03.04.2022 02:25 Відповісти
На дипломатическом фронте Кулеба молодец со своей командой - видно что выдавливает максимум. Желаю всего наилучшего! Понимаю, что Запад очень тяжело вывести из состояния озабоченности и обеспокоенности и перевести в нужное русло. Я помню ещё про сенатора Маккейна, который говорил, что ему с трудом удаётся что-то пробить.
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03.04.2022 03:00 Відповісти
какие же они тупые и трусливые эти евромудаки, можна было одними санкциями войну прекратить за пару недель вызвав коллапс кацапской экономики, они не понимают рашка должна развалится иначе они следующая цель
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03.04.2022 08:33 Відповісти
 
 