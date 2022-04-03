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Новини Війна
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На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

евакуація

3 квітня у Маріуполі відкриють гуманітарний коридор для евакуації іноземних громадян.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до прохання президента Турецької Республіки до Президента Російської Федерації В.В.Путіна, прийнято рішення надати повне сприяння в евакуації громадян іноземних держав ..., які залишилися, в окремих районах Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Відтак, війська РФ відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська.

Окупанти зазначили, що з Бердянська іноземні громадяни зможуть вирушити у будь-якому напрямку - або в окупований Крим, або на підконтрольні Україні території, а також морським транспортом за обраними напрямками.

"Проведення гуманітарної операції можливе лише за повного сприяння київської влади з пропуску гуманітарної колони з Маріуполя, неухильного дотримання "режиму тиші" в період проведення евакуації, а також виключення загрози обстрілу суден при виході з порту і на всьому маршруті переходу", - зазначили в Міністерстві оборони країни-окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю, - полк Азов. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3224) Туреччина (3491) евакуація (2305) Ердоган Реджеп Таїп (927) Міноборони рф (701)


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Топ коментарі
+17
І що пане Ердоган? І нашим і вашим не вийшло? Тепер, якщо забереш тільки іноземців ти будеш поцом для України, а відмовишся ...в Туреччині не зрозуміють чого своїх не рятуєш. З ****** домовлятись тільки свій авторитет в гімно замазати.
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03.04.2022 02:01
+12
Еще одна проститутка-турецкая! Кого он там собрался из иностранцев вывозить? Их. шо там? Тысячи? А просто старики. женщины. дети? Покрасоваться решил. выпендриться. Миротворец херов! Главное. у путьки разрешения спросил.
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03.04.2022 01:58
+11
Ждем реакции Эрдогана касательно этого заявления - украинцев по ходу забирать не собираются?
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03.04.2022 01:58
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Ердоган на росіі в фаворі 😠
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03.04.2022 01:54 Відповісти
гидко вийде.....
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03.04.2022 01:58 Відповісти
А що, вартість життя іноземців дороща, ніж українців? Якимсь івном запахло з Туреччини.
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03.04.2022 03:03 Відповісти
Ждем реакции Эрдогана касательно этого заявления - украинцев по ходу забирать не собираются?
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03.04.2022 01:58 Відповісти
Говорилось об эвакуации мирного населения, а не только для иностранцев.
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03.04.2022 01:58 Відповісти
а кто там будет смотреть? ООН? США? красный крест? или все же кацапы определят кто "мирный" кто "иностранец" и кого "не нашли" потому что слишком много видел\знал?
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03.04.2022 02:35 Відповісти
Предположу, что старики и женщины с детьми пойдут по зелёной

А вот остальных будут фильтровать
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03.04.2022 11:03 Відповісти
Еще одна проститутка-турецкая! Кого он там собрался из иностранцев вывозить? Их. шо там? Тысячи? А просто старики. женщины. дети? Покрасоваться решил. выпендриться. Миротворец херов! Главное. у путьки разрешения спросил.
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03.04.2022 01:58 Відповісти
но-но, це наша "площадка" та майбутній гарант
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03.04.2022 02:02 Відповісти
І що пане Ердоган? І нашим і вашим не вийшло? Тепер, якщо забереш тільки іноземців ти будеш поцом для України, а відмовишся ...в Туреччині не зрозуміють чого своїх не рятуєш. З ****** домовлятись тільки свій авторитет в гімно замазати.
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03.04.2022 02:01 Відповісти
Треба внести пункт в капітуляційний план ЗеКоманди - що іноземці евакуююця у першу чергу.
Тому що усе буде асфальт
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03.04.2022 02:07 Відповісти
"а також виключення загрози обстрілу суден при виході з порту і на всьому маршруті переходу"

"Алібі" загодя готують: "ето нє ми а нацисти "Азова" абстрєляли караблі, каторим ми пазволілі евакуіровать мірних граждан".
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03.04.2022 02:09 Відповісти
Щось я не зрозумів, виведуть тільки іноземців ,а українські діти,жінки, чоловіки, інваліди, старі люди хай з голоду і під обстрілами продовжують помирати? Що це за допомога така по турецькі бл? І це майбутній гарант у сватів, який в разі нападу кацапії дає якісь військові гарантії? Хто в своєму розумі взагалі може вірити таким гарантам як ісраїль, кітай,турція і хто там ще може мадярські ***** з сєрбами?
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03.04.2022 04:25 Відповісти
звільнення людей за національністю - це як називається?
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03.04.2022 07:05 Відповісти
Хороший вопрос, давно назрел
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03.04.2022 11:07 Відповісти
Респект Ердогану, під любим приводом виводьте мирних громадян з Мариуполя
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03.04.2022 07:09 Відповісти
невиключено підлянки від кацапів при всьому цьому
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03.04.2022 09:58 Відповісти
І ось ця повія даватиме гарантії Україні, ПЗДЦ канава.
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03.04.2022 10:41 Відповісти
 
 