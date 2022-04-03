Зеленський нагородив орденами та медалями 174 українських воїна, 10 - посмертно

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав три укази про нагородження захисників України орденами та медалями. Всього було нагороджено 174 воїни, серед яких 10 посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, укази про нагородження опубліковані на офіційному сайті Глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГУСАКА Юрія Миколайовича — полковника

ЗАІЧЕНКА Костянтина Вікторовича — полковника

ІЛЬЧИШИНА Леоніда Володимировича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БИКА Івана Васильовича — старшого лейтенанта

БИРЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — лейтенанта

БОРИСОВА Євгена Михайловича — полковника

ЄСАУЛОВА Олександра Вікторовича — полковника.

КУСЯКА Михайла Володимировича — майора

КУША Богдана Михайловича — лейтенанта

МОСКАЛИКА Михайла Івановича (посмертно) — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ВАСАЛАТІЯ Віктора Сергійовича — сержанта

ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БРЮХАНОВА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГАРКУШУ Руслана Євгеновича (посмертно) — головного сержанта

ГОРЯЧЕВА Сергія Вячеславовича — прапорщика

ДОВГАНЮКА Павла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ДОРОНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата

ДУБНЮКА Миколу Юрійовича — старшого солдата

ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта

ЗАЛОМСЬКОГО Богдана Михайловича (посмертно) — солдата

КЛЮБУ Василя Дмитровича — штаб-сержанта

КОВАЛЬЧУКА Миколу Вадимовича — солдата

КОВАЛЯ Павла Миколайовича — старшого сержанта

КОПІНА Василя Івановича — солдата

КРЮКОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛОГВІНА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ЛОПУШЕНКА Олександра Олександровича — головного сержанта

МАТВІЄНКА Романа Івановича — старшого сержанта

МЕДВЕДЕНКА Романа Сергійовича — солдата

НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича — старшого лейтенанта

ОЛІХА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ПИСАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — солдата

ПОПОВА Олексія Юрійовича — старшого солдата

ПУСТОВОЙТА Вадима Васильовича — головного сержанта

РИМАРА Олексія Олеговича — капітана

СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича — старшого лейтенанта

СИНИЦЮ Сергія Романовича (посмертно) — солдата

СОКУРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника

ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата

ХАБУЛЮ Василя Петровича — старшого солдата

ХІМКУ Ігоря Степановича — старшого солдата

ЧЕПУРКА Владислава Володимировича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БЕВЗЮКА Андрія Олександровича — підполковника

ДЕМ’ЯНЮКА Миколу Сергійовича — підполковника

ІЛЬЯСОВА Азіза Аблязовича — молодшого лейтенанта

ЧИЖА Олександра Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АНТОНА Юрія Володимировича — головного сержанта

БОНДАРЯ Владислава Геннадійовича — солдата

БОНДАРЯ Олександра Федоровича — старшого солдата

БРЕЦКА Данила Ярославовича — солдата

ВЕРЕСА Руслана Богдановича — молодшого сержанта

ГЛОВУ Романа Ярославовича — лейтенанта

ГОНЧАРУКА Антона Івановича — солдата

ГОРДІЯ Романа Романовича — солдата

ГРАБАРЧУКА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта

ГРЕБІННИКА Миколу Валерійовича — старшого сержанта

ДЕЙНЕКУ Віктора Георгійовича — майора

ДЕЦИКА Романа Васильовича — сержанта

ДИМУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДІМІТРОВСЬКОГО Руслана Івановича — старшого лейтенанта

ДОВГЕНЬКА Ігоря Ігоровича — головного сержанта

ДОМІТРЯЧКА Любомира Миколайовича — старшого солдата

ДОРОША Сергія Івановича — солдата

ДУБАСА Михайла Орестовича — молодшого сержанта

ЖУКА Василя Мироновича — солдата

ЗЛАЩИНСЬКОГО Івана Петровича — лейтенанта

ЗОЛОТУХІНА Данила Олександровича — лейтенанта

ІВАХОВА Єгора Олеговича — старшого сержанта

ІВАШКЕВИЧА Анатолія Едуардовича — старшого сержанта

КЕРІМОВА Едуарда Фармаіловича — старшого солдата

КЛІЧУКА Сергія Юрійовича — солдата

КРУКІВА Дениса Миколайовича — солдата

КУЗЬМЕНКА Олега Ігоровича — солдата

КУЗЬМІНСЬКОГО Станіслава Петровича — старшого солдата

КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича — солдата

ЛИСНЯКА Сергія Георгійовича — підполковника

ЛОЗИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата

МАЦУ Романа Степановича — солдата

МЕРЗЛЯКОВА Юрія Сергійовича — старшого сержанта

МИХАЙЛЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата

МИХАЙЛЯКА Ігоря Миколайовича — сержанта

МОМОТА Дениса Олександровича — старшого солдата

НАСІРОВА Агахана Ельхановича — сержанта

ПОЛЯРУША Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ПРОЦАКА Остапа Васильовича — старшого солдата

РИБАЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата

РІЗНИЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата

РОЛІНА Максима Вікторовича — старшого солдата

РОМАНЮКА Віктора Ярославовича — солдата

САВЧЕНКА Олега Миколайовича — солдата

СМАЛЯ Олега Анатолійовича — капітана

СТОЛЯРА Євгенія Олеговича — лейтенанта

ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича — солдата

ТИМОЩУКА Павла Івановича — сержанта

ТРЕТИЛЬНИЦЬКОГО Вадима Петровича — майора

ТРОФІМОВА Ігоря Олександровича — солдата

ХАРАУСТЕНКА Віталія Олександровича — солдата

ЦИГАНКА Олександра Леонідовича — підполковника

ЧЕРНОВА Віктора Володимировича — старшого солдата

ШИЯНА Олексія Миколайовича — старшого солдата

ЮРЧЕНКОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

ЄРЬОМЕНКА Ярослава Юрійовича — капітана

ГРИГОРОВСЬКОГО Володимира Валерійовича — капітана медичної служби

ЛИТВИНЕНКА Максима Андрійовича — лейтенанта

НЕХАМКІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

ОДАНЕЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора

ПУШКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

РАДЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

РОКОМАНА Андрія Васильовича — старшого лейтенанта

СПОДЕНЮКА Андрія Івановича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ГОРОДИЛОВСЬКОГО Володимира Олеговича — майора

КОВАЛЬ Наталію Валентинівну — майора медичної служби

МАЗУРКЕВИЧА Олександра Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича — солдата

БІЛЕНКА Сергія Анатолійовича — майора

БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника

БОРИСЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта

БОРТНИКА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

БУШТИНА Назарія Миколайовича — старшого сержанта

ВЕРЕСА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

ВІННІКА Ігоря Івановича — солдата

ГОРЯЧКІВСЬКОГО Артура Васильовича — старшого солдата

ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника

ЖОЛНОВИЧА Павла Ярославовича — старшого солдата

ІРОЧКА Віталія Степановича — майора

КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Сергія Володимировича — солдата

КУБАЯ Богдана Івановича — сержанта

ЛЕГЧІЛІНА Богдана Олександровича — старшого солдата

ЛЮДКЕВИЧА Мар’яна Богдановича — старшого солдата

МАЦЬКОВА Богдана Руслановича — солдата

МЕЛЬНИКА Павла Миколайовича — старшого солдата

ПАВЛУСЯ Івана Михайловича — головного сержанта

ПАВУКА Миколу Степановича — головного сержанта

ПАНКУЛИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта

ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшого солдата

ПЕТРУКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ПЕЦА Андрія Зеновійовича — капітана

ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ПОПЛАВСЬКОГО Романа Валерійовича — підполковника

РЄЗНІКОВА Олександра Юрійовича — майора

РОМАНЦОВА Іллю Олександровича — солдата

СЕНИКА Миколу Степановича — майстер-сержанта

СОКОЛА Назара Ігоровича — лейтенанта

ХОМЕНКА Володимира Олександровича — підполковника

ЧІЧІНАДЗЕ Германа Гурамовича — лейтенанта

ЯКИМОВА Олександра Сергійовича — солдата.

БАРАНОВА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта

ГУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ГУЦУ Олександра Петровича — головного сержанта

ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Валерійовича — молодшого сержанта

ЗУБКОВА Миколу Івановича — старшого сержанта

КОВАЛЯ Віталія Яковича — старшого сержанта

КОНЮХОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта

КУПІНА Сергія Михайловича — сержанта

КУЧИНСЬКОГО Андрія Миколайовича — штаб-сержанта

ЛЕВЧИШИНА Олександра Юрійовича — головного сержанта

ЛОПАТІНА Миколу Івановича — майстер-сержанта

МАНТУЛУ Олександра Івановича — старшого сержанта

МОНЧУКА Віктора Валерійовича — майстер-сержанта

ПАРХОМЧУКА Вадима Васильовича — старшого лейтенанта

РУДЕНКА Олега Сергійовича — головного сержанта

САФОНОВА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

СОЛОДОВНІКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта

СТАНКОВА Віталія Ілліча — старшого сержанта

СУШЕНИЦЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта

ТАВАНЦЯ В’ячеслава Петровича — старшого сержанта

УСЕНКА Андрія Сергійовича — штаб-сержанта

УШАКОВА Євгена Івановича — молодшого сержанта.