УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9326 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 685 19

Українські системи ППО завадили окупантам отримати контроль над повітрям, - розвідка Великої Британії

ппо

Українські системи ППО створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, протягом останнього тижня спостерігалася концентрація російської повітряної активності на південному сході України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.

"Незважаючи на постійні зусилля Росії щодо зниження спроможності протиповітряної оборони України, вона продовжує кидати значний виклик російським повітряним і ракетним операціям. В результаті російські літаки все ще вразливі до систем ППО малої та середньої дальності.

Нездатність Росії знайти та знищити системи протиповітряної оборони серйозно завадила їхнім зусиллям отримати широкий контроль над повітрям, що, у свою чергу, значно вплинуло на їхню здатність підтримувати просування своїх сухопутних військ на низці фронтів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія хоче оголосити "перемогу" на сході України до 9 травня, - CNN

Автор: 

Велика Британія (5553) ППО (3151)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
03.04.2022 02:35
+11
К Великобритании я бы прислушивался, они на практике 1940-го года знают как нужно мочить фашистов так чтобы свастика плавилась
показати весь коментар
03.04.2022 02:43
+9
Британська розвідка навіть не уявляє, які б були результати після того, як Україні надали б нове натівське ППО замість застарілого совкового! 👀😲
показати весь коментар
03.04.2022 02:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.04.2022 02:35 Відповісти
Щось мені воно нагадує!
показати весь коментар
03.04.2022 02:48 Відповісти
та нєєєєє))) не може бути))))
показати весь коментар
03.04.2022 02:53 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 03:00 Відповісти
та давайте уже насамсы. Будем учиться ездить на ходу.
показати весь коментар
03.04.2022 02:40 Відповісти
у бритів їх нема,дають що мають,бо бачуть як інші теляться,он за сау заговорили...
показати весь коментар
03.04.2022 02:54 Відповісти
А яка гарна була задумка із клінсонами !
показати весь коментар
03.04.2022 02:40 Відповісти
К Великобритании я бы прислушивался, они на практике 1940-го года знают как нужно мочить фашистов так чтобы свастика плавилась
показати весь коментар
03.04.2022 02:43 Відповісти
Думаю в турків с400 треба купити, а не простти в них.

Вони за нього декілька мільярдів доларів віддали. Вони його будуть просто так віддавати?
показати весь коментар
03.04.2022 02:50 Відповісти
Ага, розкажіть чому вони падають і логістіка хйова. Нєт шоб помогти - вони кацам на недоліки вказують, уйобки.
показати весь коментар
03.04.2022 02:54 Відповісти
Британська розвідка навіть не уявляє, які б були результати після того, як Україні надали б нове натівське ППО замість застарілого совкового! 👀😲
показати весь коментар
03.04.2022 02:57 Відповісти
В НАТО функцию ПВО в основном авиация выполняет.
показати весь коментар
03.04.2022 09:37 Відповісти
Герасимов, чтоб загладить вину за свой провал по "молниеносному" захвату Киева и всей Украины, пообещал путину взять Донбасс за 2-3 дня и удержать Херсон. Все остатки войск стягивают со всех направлений туда.
показати весь коментар
03.04.2022 02:58 Відповісти
Больше 186 тыс. га земли в Украине находятся в собственности производителей зерновых, связанных с РФ и Беларусью.
показати весь коментар
03.04.2022 02:59 Відповісти
Только Украине нужно в разы больше ПВО и нужны ракеты, чтобы уничтожать корабли России. Украине сложно их уничтожать, а это очень важно ибо десанты высаживают, ибо ракеты выпускают с кораблей. Уничтожить их и было бы в 2 раза легче!
показати весь коментар
03.04.2022 05:14 Відповісти
 
 