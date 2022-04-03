Українські системи ППО завадили окупантам отримати контроль над повітрям, - розвідка Великої Британії

Українські системи ППО створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, протягом останнього тижня спостерігалася концентрація російської повітряної активності на південному сході України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.

"Незважаючи на постійні зусилля Росії щодо зниження спроможності протиповітряної оборони України, вона продовжує кидати значний виклик російським повітряним і ракетним операціям. В результаті російські літаки все ще вразливі до систем ППО малої та середньої дальності.

Нездатність Росії знайти та знищити системи протиповітряної оборони серйозно завадила їхнім зусиллям отримати широкий контроль над повітрям, що, у свою чергу, значно вплинуло на їхню здатність підтримувати просування своїх сухопутних військ на низці фронтів", - йдеться в повідомленні.

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