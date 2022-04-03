Візит Папи Римського Франциска до України здатен вплинути на перебіг подій, - ОП
Візит Папи Римського Франциска до Києва здатен вплинути на перебіг подій в країні та агресію РФ проти України.
Про це у Facebook повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну. "Зупинити війну, доки вона не знищила людство" - це був меседж Папи Франциска, з яким він вже звертався до світових лідерів.
Москва тим часом демонструє, що у війні проти України для них немає нічого святого. Але особистий візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій. Він додатково підкреслить, на чиєму боці цивілізація. Хто є представником світла у цій війні. Світло завжди перемагає темряву. А світло - це Україна, наші воїни та наш народ", - зазначив він.
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+17 Виктор Дийнега
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Папа Римский представляє католичку церкву, а мордор визнає тільки православну. Коли останній раз Папа Римський приїзджав в Україну толпи бісноватих ординців намагались зірвати його візит.
Чи він відправить з десяток своїх гвардійців, озброєних алебардами в допомогу ВСУ?
Нічого не змінилося, Путін переплюнув усіх...
І США вже офіційно вирішили розпочати нове коло гонки озброєнь, причому - безпрецедентне з часів Рейгана... і довести військовий бюджет на протязі кількох років до 2 трлн. доларів (майже в тричі в порівнянні з його нинішнім обсягом) - тоді й Китай різко "присяде" й затихне зі своїхмп експансіонізмом,... надовго !.
Те, що росія "розуміє" лише силу зрозуміли знову в США, довели своєю мужністю і майстерністю ЗСУ, але, на жаль, і досі не втямили тупі і зрадливі перемовники від "СН" в Стамбулі зі своєю незмінною грою в піддавки Путіну! !
В перемовинах в Стамбулі Україна також повинна зайняти наступальну, а не оборонну позицію !
І тоді ми переможемо за інтереси України не лише на полі борні, а й на політико-дипломатичній ниві !
Слава Україні і Слава прозрівшим!
PS: Принагідно нагадаю читачам, що в брєжнєвські часи совєтам була запропонована до реалізації теорія конвергенції, тобто - теорія "зближення"... (авторами цієї фундаментальної теорії були Джон Гелбрейт , Піт Сорокін, Уолт Ростоу, Ян Тінберген... та ін. ) і пригрозили, - якщо совєти її не приймуть, то США і НАТО нав'яжуть такої сили гонку озброєнь, що срср лопне з середини.
Так і сталося, бо Брєжнєв тоді відповів відмовою (як і нині - Путін)
Для РПЦешних сатаністів Папа усіх католиків величезний авторітет ...
Відсидівшись на Західній Україні та за кордоном, повернуться для "великої відбудови", черги за дармовою гречкою і маргиналізації тих, хто сьогодні захищає Україну, і їх у тому числі.
Це вже було і хто є 100% впевнений що знову не повториться вже в четвертий раз?
Цинічність цього дєрьмака переходить усі межі.
Ні не здатен.Ну скинуть авіабомбу на папу і що ж буде? Може відмовляться від газу,чи нафти?
Но папе уважуха.... Яйца есть.... В отличие от многих тупых балаболок....
як папа приїде...
плюй в нього - то сама сатана неукраїньска....
Дія, не балачки.
Хоча (звісно та всупереч і насправді) перемога України вирішується (не в дипломатичних перемовинах або яскравими медійними ходами), а на полі бою (як про це казав, між іншим, один Олексій Арестович, спудей Київського інституту св. Томи Аквінського).