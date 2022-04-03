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Новини Війна
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Візит Папи Римського Франциска до України здатен вплинути на перебіг подій, - ОП

папа,римский,франциск

Візит Папи Римського Франциска до Києва здатен вплинути на перебіг подій в країні та агресію РФ проти України.

Про це у Facebook повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну. "Зупинити війну, доки вона не знищила людство" - це був меседж Папи Франциска, з яким він вже звертався до світових лідерів.

Москва тим часом демонструє, що у війні проти України для них немає нічого святого. Але особистий візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій. Він додатково підкреслить, на чиєму боці цивілізація. Хто є представником світла у цій війні. Світло завжди перемагає темряву. А світло - це Україна, наші воїни та наш народ", - зазначив він.

Також читайте: Папа Франциск розкритикував Путіна за вторгнення в Україну

Автор: 

Папа Римський (311) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+17
На русских фашистов точно не повлияет. Они поклоняются сатане и уничтожают все что связано с Богом...
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03.04.2022 03:05
+8
папа, еслі де там агрохімію побачиш,
плюй в нього - то сама сатана неукраїньска....
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03.04.2022 04:07
+7
Угу .............................
Для РПЦешних сатаністів Папа усіх католиків величезний авторітет ...
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03.04.2022 03:14
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Если хочет повлиять-ему не в Украину ехать надо. Надо просто побрызгать х*йло святой водой
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03.04.2022 03:02 Відповісти
Що куре отой Єрмак? (звісно, окрім кремлівських методичок)
Папа Римский представляє католичку церкву, а мордор визнає тільки православну. Коли останній раз Папа Римський приїзджав в Україну толпи бісноватих ординців намагались зірвати його візит.
Чи він відправить з десяток своїх гвардійців, озброєних алебардами в допомогу ВСУ?
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03.04.2022 03:45 Відповісти
Для католиків світу, яким "какая разніца" буде вказано на чиєму боці правда.
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03.04.2022 07:09 Відповісти
Я думаю, що ті, хто керується принципом "какая разніца", також какая разніца буде і на думку католиків.
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03.04.2022 07:59 Відповісти
ти дебіл чотирі мілісрди каталиків навіть сталін засрав
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03.04.2022 05:10 Відповісти
На русских фашистов точно не повлияет. Они поклоняются сатане и уничтожают все что связано с Богом...
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03.04.2022 03:05 Відповісти
"З цими людьми повинні розмовляти психіатри, а доводиться мені" - Р. Рейган про радянське керівництво. ("умом россию не понять" - Тютчев)

Нічого не змінилося, Путін переплюнув усіх...

І США вже офіційно вирішили розпочати нове коло гонки озброєнь, причому - безпрецедентне з часів Рейгана... і довести військовий бюджет на протязі кількох років до 2 трлн. доларів (майже в тричі в порівнянні з його нинішнім обсягом) - тоді й Китай різко "присяде" й затихне зі своїхмп експансіонізмом,... надовго !.

Те, що росія "розуміє" лише силу зрозуміли знову в США, довели своєю мужністю і майстерністю ЗСУ, але, на жаль, і досі не втямили тупі і зрадливі перемовники від "СН" в Стамбулі зі своєю незмінною грою в піддавки Путіну! !

В перемовинах в Стамбулі Україна також повинна зайняти наступальну, а не оборонну позицію !

І тоді ми переможемо за інтереси України не лише на полі борні, а й на політико-дипломатичній ниві !

Слава Україні і Слава прозрівшим!

PS: Принагідно нагадаю читачам, що в брєжнєвські часи совєтам була запропонована до реалізації теорія конвергенції, тобто - теорія "зближення"... (авторами цієї фундаментальної теорії були Джон Гелбрейт , Піт Сорокін, Уолт Ростоу, Ян Тінберген... та ін. ) і пригрозили, - якщо совєти її не приймуть, то США і НАТО нав'яжуть такої сили гонку озброєнь, що срср лопне з середини.
Так і сталося, бо Брєжнєв тоді відповів відмовою (як і нині - Путін)
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03.04.2022 07:26 Відповісти
Всьотакі Рональд був Великою Людиною. Нехватает его (
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03.04.2022 11:05 Відповісти
Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога.
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03.04.2022 03:11 Відповісти
Если есть хоть какая надежда пускай ехает. Но оркам єто до сракі.
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03.04.2022 03:11 Відповісти
Папе Римскому надо кадры геноцида на оккупированных территориях передать
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03.04.2022 03:12 Відповісти
Угу .............................
Для РПЦешних сатаністів Папа усіх католиків величезний авторітет ...
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03.04.2022 03:14 Відповісти
Для угорців авторитет.
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03.04.2022 07:10 Відповісти
Для угорців авторитет.
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03.04.2022 07:11 Відповісти
І вони нікуди не зникли.
Відсидівшись на Західній Україні та за кордоном, повернуться для "великої відбудови", черги за дармовою гречкою і маргиналізації тих, хто сьогодні захищає Україну, і їх у тому числі.
Це вже було і хто є 100% впевнений що знову не повториться вже в четвертий раз?
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03.04.2022 03:46 Відповісти
Вживати Папу Римського Франциска для власного піару під абсолютно сумнівні авантюри повязані з ризиками для життя останього.

Цинічність цього дєрьмака переходить усі межі.
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03.04.2022 03:17 Відповісти
пішов в дупу Папа Римський не ти поганець
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03.04.2022 05:11 Відповісти
Он слепой? ЧТО РОЗГЛЯДАЕ??? ЧТО ***?
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03.04.2022 03:17 Відповісти
Візит Папи Римського Франциска до Києва здатен вплинути на перебіг подій в країні та агресію РФ проти України. Джерело:
Ні не здатен.Ну скинуть авіабомбу на папу і що ж буде? Може відмовляться від газу,чи нафти?
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03.04.2022 03:20 Відповісти
практическая польза от этого визита, как от оон, паре, пасе и пр. отсосе....
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03.04.2022 03:22 Відповісти
Якщо Папа Римський очолить гуманітарну колону до Маріуполя і героїчно там загине через 5ть хв від пострілу озвірілого кацапа - це може мобілізувати католицький світ на священну війну із Мордором - все інше - ні не допоможе від слова ЗОВСІМ!!!
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03.04.2022 03:45 Відповісти
Только наивный лох так считает....
Но папе уважуха.... Яйца есть.... В отличие от многих тупых балаболок....
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03.04.2022 03:47 Відповісти
ви собі не уявляете яке значення це матимемо на весь католіцкий захід,
як папа приїде...
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03.04.2022 04:18 Відповісти
папа, еслі де там агрохімію побачиш,
плюй в нього - то сама сатана неукраїньска....
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03.04.2022 04:07 Відповісти
Це був би, здається, сміливий, чесний і благородний жест.
Дія, не балачки.
Хоча (звісно та всупереч і насправді) перемога України вирішується (не в дипломатичних перемовинах або яскравими медійними ходами), а на полі бою (як про це казав, між іншим, один Олексій Арестович, спудей Київського інституту св. Томи Аквінського).
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03.04.2022 04:12 Відповісти
папа їдь - охороною тобі буде вся Україна.
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03.04.2022 04:23 Відповісти
Ермак, не прикрывайся Папой
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03.04.2022 04:50 Відповісти
два слова - папа їдь!
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03.04.2022 05:16 Відповісти
по Маріку походи - багато чого тебе вражить святий отец.
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03.04.2022 05:19 Відповісти
мерзавцы, которые совсем недавно Томос Православной Церкви Украины называли со сцены "термосом", вдруг переобулись и озаботились визитом Папы Римского... циничное двуликое шапито, умеющее только пиариться на крови ...
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03.04.2022 05:35 Відповісти
які ж ви наівні.....
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03.04.2022 05:51 Відповісти
якщо привезе винищувачі, бомбардувальники, пзрк, а ще ліпше абрамси
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03.04.2022 06:31 Відповісти
а что в Украине делает быканов с его слабоумными? а может пора и смешко раздуплиться? а то он год чирикал о том, что знает агентуру конкретно по лицам, но сказать не может вследствие тайны... какая тайна, дохтур ты наш всех околовсяческих каких-то науков, если знаешь и не говоришь - сам агент, покрывающий других, а если реально знаешь - скажи быканову, пусть займется разработкой и разоблачением... потому что переговоры с кацапами показали - за столом переговоров с украинской стороны сидела агентура (возможно), подпевающая кацапам... кроме сашки-стакана чалого там ни у кого не хватит ума на ведение переговоров - ни у хламидии, ни у пепелаца подоляка, ни у резникова (с какого хера его к делегации присобачили)...
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03.04.2022 06:51 Відповісти
не вчасно...
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03.04.2022 08:42 Відповісти
"Візит Папи Римського Франциска до України здатен вплинути на перебіг подій" - ну якщо привезе з собою ескадрилью ******** винищувачів, тоді так.
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03.04.2022 09:02 Відповісти
лучше бы папа счета кремлевской бабушки в банках Ватикана закрыл
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03.04.2022 11:02 Відповісти
этих ничего не вылечит
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03.04.2022 11:05 Відповісти
Екзорцистів хай візьме побільше, щоби демонів кремлівських з України вигнати! Тоді і орда відступить, коли в серцях українців не буде ані мови бісовської, ані віри кремлівського шаманату, ані дружби з дияволом, що зараз в москві сидить...
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17.09.2022 23:05 Відповісти
 
 