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Керівник Луганської ВЦА Гайдай закликав до евакуації всіх мешканців області: Відповідь має бути одна - їхати

евакуація

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав всіх мешканців області до евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, пио це він написав у фейсбуці.

Гвйдай зазначив: "Раніше озвучена мною теза, що ми маємо вивезти максимальну кількість людей до того, як росіяни почнуть розстрілювати міста ракетами - не для червоного слівця.

Все, що відбувається - все серйозно! Пересидіти, перечекати - це не про ситуацію, в якій ми опинилися. Моя задача - вберегти Вас! Ваша задача - прожити щасливе життя! Тож не відбирайте в себе можливість це реалізувати.

Дітки…їх досі багато в бомбосховищах. Чому? Я прошу Вас підійти свідомо до, без перебільшення, нині найважливішого рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

Відповідь має бути одна - їхати.

Буде тепле ліжко, їжа, одяг, держава вже дбає про фінанси, Ваші діти зможуть знову піти до школи чи дитсадка, Ви зможете знайти тимчасово роботу…Ви зможете, нарешті, перегорнути календар з 24 лютого…

Ви побачите весну, яка, кажуть, вже буяє…я теж поки не бачив…точніше ми не помічаємо…бо зараз ми не помічаємо життя…

Пропоную Вам відновити рух і перейти в спокійний режим очікування. ЗСУ подбають про нашу Луганщину…Всю нашу Луганщину!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстрілювали Лисичанськ і Тошківку, - глава ОВА Гайдай

А Ви зосередьтеся на допомозі один одному, мешканці Луганщини мають триматися разом, і хоч Ви будете в різних містах, вночі ми будемо разом - бо наші думки будуть про одне - наш дім, нашу Луганщину!

Дуже скоро я напишу - Повертайтеся! І я впевнений, всі Ви так і зробите. Насолоджуватися залишком весни і літом ми точно будемо вдома! Автобуси чекають щоранку…невідомо скільки ще зможуть чекати.

Це наша найважливіша весна…і точно не остання…ми стали на один день ближчими до Перемоги!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

евакуація (2305) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+18
Це правильно. Мирні хай їдуть і не заважають військовим. Вже ж не треба наводити приклад облоги Алєзії Цезарем- в нас уже є приклад Маріуполя, Чернігова, Бучі, де мирні сиділи до останнього поки вихід не закрився... Тепер зважаючи на них, захищати місто складніше в рази
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03.04.2022 03:25
+13
А куди поділось гасло : " Хуже ж не будет ! " ?
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03.04.2022 03:04
+9
Приказала? Серьезно?
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03.04.2022 03:16
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А куди поділось гасло : " Хуже ж не будет ! " ?
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03.04.2022 03:04 Відповісти
какая разніца...
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Приказала? Серьезно?
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03.04.2022 03:16 Відповісти
Автобуси чекають щоранку
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03.04.2022 03:25 Відповісти
Славик, не кипишуй, эти люди ждут "своих мальчиков" которые воюют за дырляндию.
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03.04.2022 03:37 Відповісти
А зараз на чому з Маріуполя виїжджають? На власних авто! Що заважало це зробити відразу?
Бот, ти під кожним постом ходиш про зраду сереш. Чи ти думаєш цього не помітно?
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03.04.2022 03:38 Відповісти
Далекий ты от жизненных реалий..в Красногоровке неделю назад 3 (три) автобуса в сторону Покровска ушли пустыми..ну не совсем ..4 деток вывезли..не хотят люди бросать свое жилье, какой бы халупой оно не было..думают, что успеют если что..да вот сейчас по Красногоровке мирные ходят- это после того, что кроют ее и Градами, и ракета прилетала( тут этой Красногоровки, аж вся подпрыгнула от той ракеты), фосфором каким то бомбят, ствольной артой кроют- ан нет, ходят мирные...
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03.04.2022 03:42 Відповісти
Ну как тебе сказать..Красногоровка в километрах 7 от Донецка..я думаю угроза оккупации есть))). Да лезут русские каждый день..на Марьинку больше, на Красногоровку чуть меньше
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03.04.2022 04:05 Відповісти
І найперше - вся та проросійська шобла, що його оточує 24/7.
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03.04.2022 03:25 Відповісти
я це казав 2019 році багато мене послухало ?
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03.04.2022 03:58 Відповісти
Гайдай маладца, хай наші їдуть, орки най лишаються.
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03.04.2022 03:18 Відповісти
Це правильно. Мирні хай їдуть і не заважають військовим. Вже ж не треба наводити приклад облоги Алєзії Цезарем- в нас уже є приклад Маріуполя, Чернігова, Бучі, де мирні сиділи до останнього поки вихід не закрився... Тепер зважаючи на них, захищати місто складніше в рази
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03.04.2022 03:25 Відповісти
Все настільки погано?
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03.04.2022 04:14 Відповісти
не хочуть повторення Бучі чи Маріуполя
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03.04.2022 04:41 Відповісти
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03.04.2022 04:30 Відповісти
І що? Ми вже бачимо дії Ізраїля.... І Нам ваше "бла-бла-бла " нічим не допомагає ...
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03.04.2022 05:08 Відповісти
А чим допомагає Ірландія чи Португалія ?

Ви хоч розрізняєте суспільну підтримку від політики керівників ?!
Ось народ Хумгарії московити навіть танками давили в 1957 прям в Будапешті ...
Я б хотів побачити прапор України на мерії Будапешту хоча б чере 2 місяця після вторгнення .

До речі ця фотка від 25 лютого ...
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03.04.2022 05:21 Відповісти
А чого вартує така "суспільна підтримка", коли вона абсолютно не впливає на політику керівників держави? - Бутафорія.
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03.04.2022 05:25 Відповісти
А Ви точно впевренні , що точно знаєте , яка політика Ізраїля по відношенню до агресії ***** ?!

Я знаю точно одне , що відкритою військової допомоги не буде . Це правда й це дуже виправданно . А що є в дійсності -- невідомо . Ось новітні ракетні розробки в Дойчі , яки вже передають Україні . Там електроніка й ПЗ з Ізраїлю .
З БПЛА штатівских й тим більш британских , які передають Україні скільки там електроніки й ПЗ з Ізраїлю -- теж невідомо . До речі , той же "Байрактар" -- він теж свого часу був переробленний з ізраїльського орігіналу . Бо БПЛА Ізраїль займається вже 30 років , а Туретчина тільки 12 ...
Свого часу Турки купили у Раїсі "Чорну акулу" , але умовою контракту було , що рашкіноїди викинуть їх електроніку й Ізраїль обладнає своєю . До речі , ті ж самі МІГи-29 , які планували передати Україні , то й там була скорійше за усе електроніка відповідної розробки .
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03.04.2022 13:33 Відповісти
В наш час інформаційних технологій шило в мішку утаїти неможливо. https://youtu.be/zt5RwPXgFLw?t=301 https://youtu.be/zt5RwPXgFLw?t=301

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03.04.2022 19:54 Відповісти
Як араби будуть по ІзраЕлю херачити, я десь на заборі також зірку шестикутну намалюю. Нехай радуються.
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03.04.2022 09:28 Відповісти
после того как не получилось оккупировать всю Украину за 3 суток, похоже "слугами ху..ла" началось выполнение "плана Б" по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также всего юга ...

А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята;
"Нехай,- каже,- Може, так і треба"
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03.04.2022 04:56 Відповісти
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03.04.2022 05:01 Відповісти
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03.04.2022 05:13 Відповісти
жинкі і діти, бабусіки i дідусіки - так.
хлопці на місці і дратися.
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03.04.2022 05:29 Відповісти
Адміни! Будь ласка, активніше слідкуйте за кремлетролями, коментарі сильно впливають на формування точки зору..
Цю тварину потрібно заблокувати - https://censor.net/ua/user/508718
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03.04.2022 05:55 Відповісти
...дівчинко, а ви звідкиля намалювались?...
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03.04.2022 06:49 Відповісти
СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза
https://www.youtube.com/watch?v=KskNHtxoOXo СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза - YouTube
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03.04.2022 06:00 Відповісти
...Юра, давай так: Или равные права на своём Цензоре, или мы все вкурсе, что всё проплачено!...
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03.04.2022 06:01 Відповісти
Пятицентовая, не скиглы
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03.04.2022 06:27 Відповісти
...ты на кого комод сунешь? бублегумное? ...
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03.04.2022 06:41 Відповісти
Пятицентовая, не скиглы
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03.04.2022 06:29 Відповісти
В ОДЕССЕ ***** КАК ******
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03.04.2022 06:06 Відповісти
чего ты раскудахтался, как баба, скажи хоть пару слов посуществу
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03.04.2022 06:45 Відповісти
ага сейчас
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03.04.2022 06:58 Відповісти
...от провокатор, ****!!!...
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03.04.2022 06:47 Відповісти
Так залишаються в підвалах ті, хто чекає рашистів! Всі інші виїжджають.
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03.04.2022 06:27 Відповісти
треба при відході знищувати залізницю
особливо стрілочні переводи
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03.04.2022 09:47 Відповісти
Вон в Буче расстреляли всех мужиков от18 до 60 лет.И тут никого непомилуют.они очень злые что целый месяц воюют.Так что лучше валить а то через неделю от Луганской и Донецкой области кирпичики останутся.Всем мирного неба и Слава Украине
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03.04.2022 10:02 Відповісти
Путину нужно 9 мая.
Как они там поют?
"А нам ну-у-ужна адана пабеда, мы за ценой не пастаим!"
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03.04.2022 11:08 Відповісти
 
 