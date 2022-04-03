Керівник Луганської ВЦА Гайдай закликав до евакуації всіх мешканців області: Відповідь має бути одна - їхати
Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав всіх мешканців області до евакуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, пио це він написав у фейсбуці.
Гвйдай зазначив: "Раніше озвучена мною теза, що ми маємо вивезти максимальну кількість людей до того, як росіяни почнуть розстрілювати міста ракетами - не для червоного слівця.
Все, що відбувається - все серйозно! Пересидіти, перечекати - це не про ситуацію, в якій ми опинилися. Моя задача - вберегти Вас! Ваша задача - прожити щасливе життя! Тож не відбирайте в себе можливість це реалізувати.
Дітки…їх досі багато в бомбосховищах. Чому? Я прошу Вас підійти свідомо до, без перебільшення, нині найважливішого рішення.
Відповідь має бути одна - їхати.
Буде тепле ліжко, їжа, одяг, держава вже дбає про фінанси, Ваші діти зможуть знову піти до школи чи дитсадка, Ви зможете знайти тимчасово роботу…Ви зможете, нарешті, перегорнути календар з 24 лютого…
Ви побачите весну, яка, кажуть, вже буяє…я теж поки не бачив…точніше ми не помічаємо…бо зараз ми не помічаємо життя…
Пропоную Вам відновити рух і перейти в спокійний режим очікування. ЗСУ подбають про нашу Луганщину…Всю нашу Луганщину!"
А Ви зосередьтеся на допомозі один одному, мешканці Луганщини мають триматися разом, і хоч Ви будете в різних містах, вночі ми будемо разом - бо наші думки будуть про одне - наш дім, нашу Луганщину!
Дуже скоро я напишу - Повертайтеся! І я впевнений, всі Ви так і зробите. Насолоджуватися залишком весни і літом ми точно будемо вдома! Автобуси чекають щоранку…невідомо скільки ще зможуть чекати.
Це наша найважливіша весна…і точно не остання…ми стали на один день ближчими до Перемоги!"
Будь ласка, зачекайте...
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Бот, ти під кожним постом ходиш про зраду сереш. Чи ти думаєш цього не помітно?
Ви хоч розрізняєте суспільну підтримку від політики керівників ?!
Ось народ Хумгарії московити навіть танками давили в 1957 прям в Будапешті ...
Я б хотів побачити прапор України на мерії Будапешту хоча б чере 2 місяця після вторгнення .
До речі ця фотка від 25 лютого ...
Я знаю точно одне , що відкритою військової допомоги не буде . Це правда й це дуже виправданно . А що є в дійсності -- невідомо . Ось новітні ракетні розробки в Дойчі , яки вже передають Україні . Там електроніка й ПЗ з Ізраїлю .
З БПЛА штатівских й тим більш британских , які передають Україні скільки там електроніки й ПЗ з Ізраїлю -- теж невідомо . До речі , той же "Байрактар" -- він теж свого часу був переробленний з ізраїльського орігіналу . Бо БПЛА Ізраїль займається вже 30 років , а Туретчина тільки 12 ...
Свого часу Турки купили у Раїсі "Чорну акулу" , але умовою контракту було , що рашкіноїди викинуть їх електроніку й Ізраїль обладнає своєю . До речі , ті ж самі МІГи-29 , які планували передати Україні , то й там була скорійше за усе електроніка відповідної розробки .
А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята;
"Нехай,- каже,- Може, так і треба"
хлопці на місці і дратися.
Цю тварину потрібно заблокувати - https://censor.net/ua/user/508718
https://www.youtube.com/watch?v=KskNHtxoOXo СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза - YouTube
особливо стрілочні переводи
Как они там поют?
"А нам ну-у-ужна адана пабеда, мы за ценой не пастаим!"