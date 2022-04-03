Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 3 квітня від збройної агресії РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 416 дітей постраждали. Зросла кількість поранених - їх більше 258.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
"За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.
30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.
1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Борис Джонсон хочет обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы. Об этом пишет The Times Это вооружение сможет защитить и другие прибережные города от обстрелов орков с моря
Глава американської розвідки особисто прилітав до Зеленського у січні з детальними планами вторгнення росіян. Там було все, і про Чорнобиль, і про Гостомель, і про Бучу, Ірпінь.
Обов'язком української - та будь якої у світі, у кожній країні! - влади у такій ситуації було діяти, виходячи з найгіршого сценарію. "Перебдєть" у сотні разів, виставити себе смішними на випадок, якщо нічого не станеться, зганьбитися в очах виборців як панікери, але наплювати на рейтинги і готуватися до війни.
Якби чоловіків Бучі мобілізували, записали в тероборону і видали зброю, деякі з них загинули б у бою, а не у розстрільних ямах зі зв'язаними руками. А більшість громила б ворога, захищаючи свій дім і своїх дружин та доньок.
Натомість до останнього з нами гралися в окозамилення. Навіть після початку вторгнення вони формували картину "потішної війни". Мовляв, до нас прийшли виключно імбіцили в ушанках, які не знають з якого боку автомат тримати, вони здаються у полон сотнями, а наші однією гранатою по сім танків підбивають.
Я дуже добре пам'ятаю колону розбитої ворожої техніки у Бучі, яка подавалася як наша остаточна перемога. Я сиділа за кілька кілометрів від Бучі, і з новин складалося враження, що росіян там більше нема. Впевнена, що багато місцевих жителів завагалися з від'їздом і втратили дорогоцінні години саме через таку подачу інформації. А потім стало уже пізно.
Жителі прилеглих містечок приймали рішення про евакуацію теж на власний розсуд, і для багатьох вигляд російського танка на власній вулиці став сюрпризом.
Я не знаю за всю країну, як це відбувалося наприклад на півдні. Знаю, що на моїй Сумщині ситуація повторюється один в один.
Скільки можна терпіти "арестовщину"?
Вибачте за різкість, я не спала цієї ночі через новину про загибель друга. І ще через історію з Маріуполя, де 5-річний хлопчик помер на руках у мами зі словами "чому мені так боляче, я ж був слухняний?"
Можливо я ніколи більше не писатиму адекватно і неупереджено.
Чому мені так боляче? https://t.me/nuts_roses/744
Коли навколо творились жахіття.
Треба було втікати і не заважати армії працювати по орках.
Або ті люди не розуміють що вони накоїли і як помогли окупанту, або робили то навмисне.
Я вже давно пишу про хайп на крові, отой телемарафон дурнуватий.
Ще і квн вони крути першого квітня, давно не ржали....в час коли в українських містах сотні, тисячі вбитих.
"Лещенка застукали на підпільній нічній вечірці у Києві. Під час війни....
Він каже, «що це саме те що потрібно"
...за малюки забаните?