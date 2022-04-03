Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 3 квітня від збройної агресії РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 416 дітей постраждали. Зросла кількість поранених - їх більше 258.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.

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Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.