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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 3 квітня від збройної агресії РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 416 дітей постраждали. Зросла кількість поранених - їх більше 258.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Я не в тому зараз стані, щоб добирати слова. Можливо, я зараз напишу на черговий бан, але мені байдуже.

Глава американської розвідки особисто прилітав до Зеленського у січні з детальними планами вторгнення росіян. Там було все, і про Чорнобиль, і про Гостомель, і про Бучу, Ірпінь.

Обов'язком української - та будь якої у світі, у кожній країні! - влади у такій ситуації було діяти, виходячи з найгіршого сценарію. "Перебдєть" у сотні разів, виставити себе смішними на випадок, якщо нічого не станеться, зганьбитися в очах виборців як панікери, але наплювати на рейтинги і готуватися до війни.

Якби чоловіків Бучі мобілізували, записали в тероборону і видали зброю, деякі з них загинули б у бою, а не у розстрільних ямах зі зв'язаними руками. А більшість громила б ворога, захищаючи свій дім і своїх дружин та доньок.

Натомість до останнього з нами гралися в окозамилення. Навіть після початку вторгнення вони формували картину "потішної війни". Мовляв, до нас прийшли виключно імбіцили в ушанках, які не знають з якого боку автомат тримати, вони здаються у полон сотнями, а наші однією гранатою по сім танків підбивають.

Я дуже добре пам'ятаю колону розбитої ворожої техніки у Бучі, яка подавалася як наша остаточна перемога. Я сиділа за кілька кілометрів від Бучі, і з новин складалося враження, що росіян там більше нема. Впевнена, що багато місцевих жителів завагалися з від'їздом і втратили дорогоцінні години саме через таку подачу інформації. А потім стало уже пізно.

Жителі прилеглих містечок приймали рішення про евакуацію теж на власний розсуд, і для багатьох вигляд російського танка на власній вулиці став сюрпризом.

Я не знаю за всю країну, як це відбувалося наприклад на півдні. Знаю, що на моїй Сумщині ситуація повторюється один в один.

Скільки можна терпіти "арестовщину"?

Вибачте за різкість, я не спала цієї ночі через новину про загибель друга. І ще через історію з Маріуполя, де 5-річний хлопчик помер на руках у мами зі словами "чому мені так боляче, я ж був слухняний?"
Можливо я ніколи більше не писатиму адекватно і неупереджено.
Чому мені так боляче? https://t.me/nuts_roses/744
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03.04.2022 08:51
+8
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03.04.2022 08:49
+7
Да. Чомусь людей заспокоювали всілякі побєдоносці типу Люсінди.
Коли навколо творились жахіття.
Треба було втікати і не заважати армії працювати по орках.
Або ті люди не розуміють що вони накоїли і як помогли окупанту, або робили то навмисне.
Я вже давно пишу про хайп на крові, отой телемарафон дурнуватий.
Ще і квн вони крути першого квітня, давно не ржали....в час коли в українських містах сотні, тисячі вбитих.
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03.04.2022 08:58
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Значно більше. Боюсь ту цифру можна множити на 3..4..
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03.04.2022 08:45 Відповісти
Скільки ще треба рашистським виродкам, ворогам людстсва, отруїти , вбити по Світу людей, щоб ООН об'явила росію -країною терористом?! А купувати у них нафту і газ це так само як купувати мило виготовлене із в'язнів Бухенвальду?
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04.04.2022 06:11 Відповісти
на 20 чи на 30 тра множити
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04.04.2022 08:36 Відповісти
а почему же Украина без оружия...?
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03.04.2022 08:47 Відповісти
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03.04.2022 08:48 Відповісти
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03.04.2022 08:49 Відповісти
КАК ТО ТАК...

Борис Джонсон хочет обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы. Об этом пишет The Times Это вооружение сможет защитить и другие прибережные города от обстрелов орков с моря

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03.04.2022 09:07 Відповісти
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03.04.2022 08:47 Відповісти
Я не в тому зараз стані, щоб добирати слова. Можливо, я зараз напишу на черговий бан, але мені байдуже.

Глава американської розвідки особисто прилітав до Зеленського у січні з детальними планами вторгнення росіян. Там було все, і про Чорнобиль, і про Гостомель, і про Бучу, Ірпінь.

Обов'язком української - та будь якої у світі, у кожній країні! - влади у такій ситуації було діяти, виходячи з найгіршого сценарію. "Перебдєть" у сотні разів, виставити себе смішними на випадок, якщо нічого не станеться, зганьбитися в очах виборців як панікери, але наплювати на рейтинги і готуватися до війни.

Якби чоловіків Бучі мобілізували, записали в тероборону і видали зброю, деякі з них загинули б у бою, а не у розстрільних ямах зі зв'язаними руками. А більшість громила б ворога, захищаючи свій дім і своїх дружин та доньок.

Натомість до останнього з нами гралися в окозамилення. Навіть після початку вторгнення вони формували картину "потішної війни". Мовляв, до нас прийшли виключно імбіцили в ушанках, які не знають з якого боку автомат тримати, вони здаються у полон сотнями, а наші однією гранатою по сім танків підбивають.

Я дуже добре пам'ятаю колону розбитої ворожої техніки у Бучі, яка подавалася як наша остаточна перемога. Я сиділа за кілька кілометрів від Бучі, і з новин складалося враження, що росіян там більше нема. Впевнена, що багато місцевих жителів завагалися з від'їздом і втратили дорогоцінні години саме через таку подачу інформації. А потім стало уже пізно.

Жителі прилеглих містечок приймали рішення про евакуацію теж на власний розсуд, і для багатьох вигляд російського танка на власній вулиці став сюрпризом.

Я не знаю за всю країну, як це відбувалося наприклад на півдні. Знаю, що на моїй Сумщині ситуація повторюється один в один.

Скільки можна терпіти "арестовщину"?

Вибачте за різкість, я не спала цієї ночі через новину про загибель друга. І ще через історію з Маріуполя, де 5-річний хлопчик помер на руках у мами зі словами "чому мені так боляче, я ж був слухняний?"
Можливо я ніколи більше не писатиму адекватно і неупереджено.
Чому мені так боляче? https://t.me/nuts_roses/744
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03.04.2022 08:51 Відповісти
Підписуюсь під кожним Вашим словом.
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03.04.2022 08:56 Відповісти
Да. Чомусь людей заспокоювали всілякі побєдоносці типу Люсінди.
Коли навколо творились жахіття.
Треба було втікати і не заважати армії працювати по орках.
Або ті люди не розуміють що вони накоїли і як помогли окупанту, або робили то навмисне.
Я вже давно пишу про хайп на крові, отой телемарафон дурнуватий.
Ще і квн вони крути першого квітня, давно не ржали....в час коли в українських містах сотні, тисячі вбитих.
показати весь коментар
03.04.2022 08:58 Відповісти
А ти часом
"Лещенка застукали на підпільній нічній вечірці у Києві. Під час війни....
Він каже, «що це саме те що потрібно"
...за малюки забаните?
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03.04.2022 08:57 Відповісти
Матюки
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03.04.2022 08:57 Відповісти
Мабуть гей вечірка, раз там був лещенко.
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03.04.2022 10:03 Відповісти
Но ми ведь все одне за мир та рукопотискання з вбивцями......так Арахамія?
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03.04.2022 09:04 Відповісти
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03.04.2022 09:32 Відповісти
люська *****
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03.04.2022 11:33 Відповісти
просто він ментально росіянин а не українець - звідси це підсвідоме співчуття до московитів, яке виривається з нього весь час.
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03.04.2022 11:40 Відповісти
Да в Драмтеатре погибло наверное столько.Очень неточные цифры.
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03.04.2022 09:51 Відповісти
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03.04.2022 10:00 Відповісти
 
 