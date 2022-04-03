Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної і готують наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай
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Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної. Ворог готується наступати на Сєверодонецьк.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Втім, за його словами плани окупантів нездійсненні. Рубіжне та Попасна під українським прапором. Росіяни вже місяць намагаються прорватися у цих містах, але тільки несуть втрати. Наші захисники не дають ворогу просунутися.
"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині та Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - нагадує Гайдай.
Він зазначає, що ЗСУ щоденно дають по зубах оркам, тож невдахам більше подобається "боротися" з неозброєним цивільним населенням.
Саме через це рашисти без зупину гатять по житлових кварталах наших міст, впевнений він.
Будь ласка, зачекайте...
та взривати залізницю
щоб ворог далі не ліз
Хай на 9 травня ***** провезе по червоній площі рефрижератори зі своїми покидьками.
Лайфхак. Інсектицид для протруювання посівного матеріалу, та оприскування від шкідників, продається в агро магазинчиках в виді порошку та рідини. Чайна ложка на банку закрутки добавить смакову ізюмінку та надовго, або назавжди виведе з ладу всіх, хто спробував цю консервацію. Клас небезпечності ближче до 1 треба. Відкрийте банку, добавте інгредієнт, та закатайте назад. Хай вгадують в якій банці сюрприз, головне самим випадково не спробувати. Також можна робити спиртові настойки з ісектицидом.
Кацап не дурак выпить, для приготовления цапского пойла хорошо использовать спиртовую настойку любого гриба паутинника, разные виды которого у нас достаточно распространены, и мы все часто видели и паутинник оранжево-красный, и паутинник горный, и паутинник красивейший, и много других его разновидностей. Отлично маскируется в запечатанную бутылку коньяка. Действие начинается через 3-10 дней. Антидота нет. Причина смерти - необратимые изменения в почках.
Смерть московітам та їх сраколизам в Україні!