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Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної і готують наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної. Ворог готується наступати на Сєверодонецьк.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, за його словами плани окупантів нездійсненні. Рубіжне та Попасна під українським прапором. Росіяни вже місяць намагаються прорватися у цих містах, але тільки несуть втрати. Наші захисники не дають ворогу просунутися.

"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині та Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - нагадує Гайдай.

Він зазначає, що ЗСУ щоденно дають по зубах оркам, тож невдахам більше подобається "боротися" з неозброєним цивільним населенням.

Саме через це рашисти без зупину гатять по житлових кварталах наших міст, впевнений він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Виявлені факти масових вбивств мирних громадян російськими військовими у Київські області є підставою для скликання Ради Безпеки ООН та формування окремого міжнародного трибуналу по розслідуванню скоєних воєнних злочинів в Україні.
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03.04.2022 09:20
+10
Просит у вас русня попить. Вы в 1 литр воды киньте 4 таблетки каптопреса. В любой аптеке валом. Можно 5 - 7 шт. фуросемида, но эффект будет позднее. Растворяется почти мгновенно. Ни вкуса ни запаха не даёт. Напоите. Скажите - сынок, асвабадитель от бИндер, отдохни немногою, мы тебя ждали, спасибА тебе родной, я сечас пельмешек тебе отварю. А через 20 минут русня это уже овощ с артериальным давлением почти на нуле. И тут вы включите свою фантазию - связать скотчем, суку, удавить, зарезать, швебру в анус воткнуть или веник ну т.д., выбор за вами. И оружие с БК у вас, и русню можно прикопать в огороде или на клумбе. И селфи, СЕЛФИ, с ним не забудьте сделать. На память. Потом его маме отправите. С веником в жопе. напишите - пусть этот аист принесёт вам счастье. Его мама будет гордиться и соседям показывать.

Лайфхак. Інсектицид для протруювання посівного матеріалу, та оприскування від шкідників, продається в агро магазинчиках в виді порошку та рідини. Чайна ложка на банку закрутки добавить смакову ізюмінку та надовго, або назавжди виведе з ладу всіх, хто спробував цю консервацію. Клас небезпечності ближче до 1 треба. Відкрийте банку, добавте інгредієнт, та закатайте назад. Хай вгадують в якій банці сюрприз, головне самим випадково не спробувати. Також можна робити спиртові настойки з ісектицидом.

Кацап не дурак выпить, для приготовления цапского пойла хорошо использовать спиртовую настойку любого гриба паутинника, разные виды которого у нас достаточно распространены, и мы все часто видели и паутинник оранжево-красный, и паутинник горный, и паутинник красивейший, и много других его разновидностей. Отлично маскируется в запечатанную бутылку коньяка. Действие начинается через 3-10 дней. Антидота нет. Причина смерти - необратимые изменения в почках.
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03.04.2022 09:22
+9
До сраки ті трибунали.Найкращим трибуналом буде робота ЗСУ.
Хай на 9 травня ***** провезе по червоній площі рефрижератори зі своїми покидьками.
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03.04.2022 09:25
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мочи козлов!
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03.04.2022 09:11 Відповісти
при відході треба все закидати мінами
та взривати залізницю
щоб ворог далі не ліз
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03.04.2022 09:19 Відповісти
Виявлені факти масових вбивств мирних громадян російськими військовими у Київські області є підставою для скликання Ради Безпеки ООН та формування окремого міжнародного трибуналу по розслідуванню скоєних воєнних злочинів в Україні.
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03.04.2022 09:20 Відповісти
До сраки ті трибунали.Найкращим трибуналом буде робота ЗСУ.
Хай на 9 травня ***** провезе по червоній площі рефрижератори зі своїми покидьками.
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03.04.2022 09:25 Відповісти
Кацапи накладуть вето на будь-яке рішення ООН. Ця організація втратила сенс свого існування як і багато інших міжнародних інституцій. А факти масових вбивств цивільного населення так і не стали аргументом для Німеччини (та інших) ввести навіть ембарго на газ та нафту. Захід щодня поповнює кацапів сотнями мільйонів євро.
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03.04.2022 10:36 Відповісти
тем не менее это не одно и тоже какой германия была -надо добиваться иначе так все и замрет
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03.04.2022 11:00 Відповісти
Кацапы решили самоубиться об Джавелины, чтобы не кормить нахлебников из Евросоюза. А теперь о птичках. Угледобыча - такой себе вредный и убыточный для страны проект. Предлагаю после освобождёния Донбасса и демилитаризации России сделать там зелёный энергетический парк, гостевую западную промышленность и фермерские гранты, шахты закрыть.
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03.04.2022 09:21 Відповісти
Просит у вас русня попить. Вы в 1 литр воды киньте 4 таблетки каптопреса. В любой аптеке валом. Можно 5 - 7 шт. фуросемида, но эффект будет позднее. Растворяется почти мгновенно. Ни вкуса ни запаха не даёт. Напоите. Скажите - сынок, асвабадитель от бИндер, отдохни немногою, мы тебя ждали, спасибА тебе родной, я сечас пельмешек тебе отварю. А через 20 минут русня это уже овощ с артериальным давлением почти на нуле. И тут вы включите свою фантазию - связать скотчем, суку, удавить, зарезать, швебру в анус воткнуть или веник ну т.д., выбор за вами. И оружие с БК у вас, и русню можно прикопать в огороде или на клумбе. И селфи, СЕЛФИ, с ним не забудьте сделать. На память. Потом его маме отправите. С веником в жопе. напишите - пусть этот аист принесёт вам счастье. Его мама будет гордиться и соседям показывать.

Лайфхак. Інсектицид для протруювання посівного матеріалу, та оприскування від шкідників, продається в агро магазинчиках в виді порошку та рідини. Чайна ложка на банку закрутки добавить смакову ізюмінку та надовго, або назавжди виведе з ладу всіх, хто спробував цю консервацію. Клас небезпечності ближче до 1 треба. Відкрийте банку, добавте інгредієнт, та закатайте назад. Хай вгадують в якій банці сюрприз, головне самим випадково не спробувати. Також можна робити спиртові настойки з ісектицидом.

Кацап не дурак выпить, для приготовления цапского пойла хорошо использовать спиртовую настойку любого гриба паутинника, разные виды которого у нас достаточно распространены, и мы все часто видели и паутинник оранжево-красный, и паутинник горный, и паутинник красивейший, и много других его разновидностей. Отлично маскируется в запечатанную бутылку коньяка. Действие начинается через 3-10 дней. Антидота нет. Причина смерти - необратимые изменения в почках.
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03.04.2022 09:22 Відповісти
і от в таких випадках, мову ворога треба знати досконало. довіри буде значно більше коли почати встановлювати раппорт й запропоновувати відвідати смаколиків зі словами "сыначка, атведай щецов с устатку. бяри вот шанежки, баярышничка фуфырик с дарожки, притамилси пади сердешный". ну десь так. звичайна психологія )))
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03.04.2022 10:50 Відповісти
Московіти-убивці напрацьовують собі та ***** В ГААГУ!!
Смерть московітам та їх сраколизам в Україні!
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03.04.2022 09:29 Відповісти
 
 