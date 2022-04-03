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Ми здатні за підтримки Заходу довести справу зі знищення зла до кінця, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Українці здатні за підтримки Заходу знищити зло, яке прийшло на наші землі.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що підтримує постійний контакт із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Напередодні Залужний та Міллі провели телефонну розмову, під час якої головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками оперативної обстановки та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції. Крім того, як зазначається, він висловив щиру вдячність за підтримку і захист демократії.

"Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо. Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури", - зауважив Залужний.

"У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця", - додає він.

Читайте: Ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених", - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+94
Йозеф Кнехт@jozefkneht1



Після того, що світ побачить в Бучі нам можуть відмовити лише в наданні ядерної зброї.
Все інше вже має ввозитися на територію України.
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03.04.2022 09:28
+57
насправді весь світ повинен аплодувати Залужному а не Зеленському. Це він головний архітектор нашого захисту та перемоги
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03.04.2022 09:33
+53
Україна з Вами Пане Головнокомандувач!
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03.04.2022 09:31
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Смерть кацапам!
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03.04.2022 09:53 Відповісти
Факти цієї війни показали абсолютну беззахисність нонкомбатантів. Орки вбивають, гвалтують та грабують цивільних. ЗСУ вправно воюють, але використовують в основному тактику партизанської війни - мобільними групами, уникаючи прямих зіткнень.
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03.04.2022 09:57 Відповісти
Орки обстрілюють кожну зустрічну автівку та розстрілюють всіх чоловіків призовного віку.
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03.04.2022 10:00 Відповісти
Якби ми воювали як орки, то втрати були б значно більші. ''Партизанська'' тактика до певного моменту виправдовує на всі 100. А згодом тактику потрібно буде міняти залежно від обставин
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03.04.2022 10:15 Відповісти
я не проти такої тактики, але в умовах таких дій ЗСУ громадяни самотужки вирішують персонального самозахисту, та для цього їм потрібна зброя
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03.04.2022 10:35 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 10:01 Відповісти
Мало того, Ми народженні для цього.. Ми цих виродків породили, нам їх і поховати..
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03.04.2022 10:02 Відповісти
Правильные слова !!! Все свинособаки будут уничтожены !!! Все до единого !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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03.04.2022 14:05 Відповісти
і коли, нарешті, буде розблоковано Маріуполь??? Складається враження що там якась змова - винищити всіх національно вмотивованих бійців "Азову"
ВПАДЕ МАРІК - НЕ ВСТОЇТЬ УКРАЇНА
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03.04.2022 10:06 Відповісти
Зеленський так вирішив і це правда !
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03.04.2022 13:49 Відповісти
То добре.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
Але...як це зробити ,без допомоги Західного світу!?
Тобто...третя світова !?
Слава ЗСУ.
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03.04.2022 10:07 Відповісти
допомога йде від брітів там сау добрі такі та бк до них пво теж добре трясця шоломи митрику шоломи це вітання вові та данльці гетьманцеву та дуже багато чого
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03.04.2022 10:11 Відповісти
Thomas Barnaby


@ThomasBarnaby7

·
12 ч



Смотрю все эти ролики с Украины, это мародёрство, убийства ,обсрелы, бомбёжки , а потом смотрю коментары росиян и понимаю, это не страна ,это какие то выродки и ******** ! Это не люди, это существа на двух ногах. Даже звери это не делают! Новый русский фашизм ! И всего за 20 лет
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03.04.2022 10:09 Відповісти
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03.04.2022 10:10 Відповісти
Не хочется быть похожим на русню, и молиться на одного человека, но Очень надеюсь что Валерий не подведёт, и будет нашему народу Гетьманом. Валерий, пожалуйста не дайте зеленьбе слить всё что досталось такой кровью и ужасом, нашей нации, ДОБЕЙТЕ МОСКАЛЬНЮ ПРОКЛЯТУЮ
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03.04.2022 10:09 Відповісти
Взагалі то з історії відомо, що капітуляції, перемиря і мирні договори підписували генерали. Якщо українське військо звільнить Донбас з Маріуполем, відкине москалів з південного сходу до Криму, то нах. Стамбули, Швейцарії. Десь в Луганський області, в прикордонному райцентрі командувач ООС чи нач.ГШ і нач.ГШ московії підпишуть акт про припинення військових дій . А договори і ************* на камери напряму залежать від військової обстановки. Так буде тривати поки москалі не зможуть наступати, поки нам не дадуть ПКР, досить тих що їбашат на 20 -50 км (Нептун це гут, але куди нам стріляти на 300 км ? 12 мильна зона + кілька км для маскування і виходу ПКР на бойовий курс. Будуть ПКР і кілька бригад від Одеси може піти заганяти москалів до Криму, топити в Азові і Чорному морі.
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03.04.2022 10:15 Відповісти
Говорили, что Одессу не трогают, чтобы не били по Приднестровью.
Сегодня в Одессе пылает.
Залужный, сделай им ваву!
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03.04.2022 10:20 Відповісти
Українці здатні за підтримки Заходу знищити зло, яке прийшло на наші землі - правильно сказано, а теперь нужно у запада конкретно спросить вы поддержите без слов приставок может, потом, РАСМОТРИМ и т. Д.
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03.04.2022 10:22 Відповісти
Залужний дуже вчасно зробив таку заяву. І добре що згадав про знищення зла.
Нація у війну саме таке і має чути від своїх лідерів.

Воїни, які гинуть на полі бою і їхні близькі, мають знати що то не дарма. Мають бути впевнені, що їхня смерть не буде спаклюжена неприйнятними перемовинами всяких Арахамій і Подоляків.

Головне, максимально залучати західну зброю. І продовжувати тиснути на ворога санкційно.

Тоді буде не просто мир...тоді буде наша Перемога.
Віримо в ЗСУ!
Слава Україні!
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03.04.2022 10:27 Відповісти
Тому то слуги поспішають з мирним договором
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03.04.2022 10:33 Відповісти
Українці вистоять, головне щоб Зеленський перестав заглядати в дупу ***** і твердо сказав: Україна це НАТО! Ми будемо битися за НАТО і за волю! Ми будемо за цілісність України битися до останньої краплі крові! Ось як має говорити Зеленський і йоно дєрмаки з Арахаміями...
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03.04.2022 10:40 Відповісти
Ось та людина якій я вірю, а не різні боневтіки
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03.04.2022 10:55 Відповісти
А Арестович бачить велике досягнення в тому, щоб бігом заключити мирний договір, а потім ще 100 років вести переговори про Крим і Добас і відчувати себе як гімно.
Як я не люлю його самодовольної, сцикливої і брехливої морди , коли він говорить так.

Ми повинні зараз повернути всі свої території раз ми вже мобілізувалися і бойовий дух високий, бо друга така можливість може бути не скоро.
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03.04.2022 10:56 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

44 хв ·

ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ

Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.

Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.

Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.

Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".

Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.

Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.

Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.

І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.

І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.

Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.

У першу чергу - людям які втратили все.
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03.04.2022 10:58 Відповісти
Щашлики для потерпілого - це мрія всього йогоклованського життя😠
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Взяти б того шашличка, засмажити та в ту зелену задницю, щоб на весь шампур, курва...
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03.04.2022 13:56 Відповісти
Зеленський не зробив ГОЛОВНОГО. На мій погляд. Не почав евакуацію дітей з міст Суми, Харьков, Херсон. Британія у роки Другої світової як тільки дізналась про операцію Гітлера "Морський лев", одразу евакуювала дітей з міст.
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03.04.2022 14:49 Відповісти
Він не зробив головного - не застрілився або не здох від передозу ще хоч би 2 роки тому! А все решта він зробив так, як йому було наказано. І ракетну програму зупинив, і ЗСУ не годував, і Чонгар розмінував, і ніяких дій для підготовки до оборони не робив... Ну все, як в кремлівські куратори йому наказали.
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03.04.2022 16:05 Відповісти
Мне кажется что ГШ у нас более самостоятельный от ОП. Корректирует свои действия напрямую с НАТО или американцами. Может что то согласовывают с ОП, но по всей видимости, оп не имеет полного влияния.
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03.04.2022 11:10 Відповісти
Скоріше за все наші військові правильно оцінили ультимативні вимоги кацапстану щодо "видачі військових злочинців", оскільки з самого початку луплять кацапів максимально жорстко...

А наш головнокомандувач є мудрою людиною - він не буде віддавати накази, які не стануть виконувати...))
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03.04.2022 11:21 Відповісти
Мудра людина ?

Це стьоб , си жарт ?
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03.04.2022 13:53 Відповісти
Не вдає з себе Наполеона, доручивши займатися військовими справами професіоналам - що ще більше треба...
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03.04.2022 14:42 Відповісти
Посмотрите ещё вот это
https://youtu.be/lULuOiEUl9g
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03.04.2022 13:07 Відповісти
Саме так. Керівництво ЗСУ з самого початку російської агресії діє самостійно, не очікуючи "вказівок" від вищого керівництва держави. Гарна аналітика (на мій погляд) від Юрія Швеця тут https://www.youtube.com/watch?v=CYSKEw3Vpd4. Оцінка дсамостійності ГШ ЗСУ з 10:22.
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03.04.2022 13:27 Відповісти
Зараз потрібно одну бригаду виділити і зачистити Придністров'я . Це буде дуже дієво для тупих кацапів .
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03.04.2022 11:11 Відповісти
Може Мариуполь зачистити ? Придністровя нехай чистить Молдова!
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03.04.2022 11:18 Відповісти
Генштаб знає що робити. Не треба підказувати.
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03.04.2022 15:24 Відповісти
Вчора було дуже красномовне фото на тлі новини про звільнення Київщини, Залужний та Єрмак з посмішкою ставлять лайки...)
І хто ж тепер зрадник? Агов, зрадофили!
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03.04.2022 11:28 Відповісти
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03.04.2022 11:42 Відповісти
Правильно всё пговорит, но зелёное быдло всё просрёт...
Начальник штаба поворит, что можем добить врага, а ********** - что надо здаваться... Как такое может быть? Сюр какой-то... Вот что значит выбрать дебилов во власть!
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03.04.2022 11:44 Відповісти
Здається Залужний єдина людина у владі, яку я можу поважати...
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03.04.2022 11:49 Відповісти
Отож. Коли б підтримка Заходу була б більш суттєвою.
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03.04.2022 11:49 Відповісти
Наши воины-козакы достойны своего Гетьмана Залужного.
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03.04.2022 12:35 Відповісти
Але на жаль у нас іще є різні хламідії з м*доляками, чалими і єрмаками.
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03.04.2022 13:21 Відповісти
Нехай він скаже це "великим митворцям" -ара-хімії, м*оляку і чалому.
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03.04.2022 13:03 Відповісти
Так для них він це і сказав езопівською мовою.
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03.04.2022 13:09 Відповісти
Українці здатні за підтримки Заходу знищити зло, яке прийшло на наші землі. Джерело: https://censor.net/ua/n3330952

Українці ПОВИННІ ПОЧАТИ З ТОГО ЗЛА ЯКЕ ЗАСІЛО НА БАНКОВІЙ І ВДАЄ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ПАТРІОТА ХОЧА Є ВСЬОГО-НА-ВСЬОГО ЗРАДНИКОМ.
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04.04.2022 05:57 Відповісти
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