Росія, як і раніше, зберігає можливість здійснити спробу висадки десанту, - Міноборони Британії
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Інформація про міни в Чорному морі становить серйозний ризик для морської діяльності. Їхня наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії у Twitter.
При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.
"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://t.me/charter97_org/68886
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yX0_ozJPg7M
НАПЕВНО.
Британська розвідка все більше становиться схожою на тік-токерів
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
@pepel_klaasa
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8 ч
Путин должен не умереть. Путин должен сдохнуть. От голода. В сыром подвале. С ногой, придавленной бетонной плитой.
Слава ЗСУ!
Слава одеським навідникам-артелеристам всіх видів і типів!
https://www.youtube.com/watch?v=Ybxq-hNBLqU
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ps: аксиома военных.
А вот хотеть взять себе Запорожскую область, полностью всю Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Луганскую они могут захотеть.
Суки.