Росія, як і раніше, зберігає можливість здійснити спробу висадки десанту, - Міноборони Британії

Інформація про міни в Чорному морі становить серйозний ризик для морської діяльності. Їхня наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії у Twitter.

При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.

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