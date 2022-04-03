Війська РФ підірвали міст через річку Сейм із Путивля до Сум, - Живицький. ФОТО

Війська РФ підірвали міст із Путивля до Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст через річку Сейм, підірваний орками", - повідомив він.

Як зазначив Живицький, це був шлях з Путивля до Сум.

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