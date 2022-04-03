Противник веде активну розвідку на Харківщині, біля Ізюма тривають бойові дії, - Синєгубов
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За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по Харкову. Під ворожий удар потрапили райони Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати. В області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами", - зауважує Синєгубов.
При цьому, за його словами, оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу.
"Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення. Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - додає очільник регіону.
Крім того, він нагадує, що у Балаклії окупанти вистрелили із російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.
"Сьогодні плануємо евакуювати близько 70 людей", - уточнив Синєгубов.
"Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області", - резюмує він.
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@SergejTalk
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29 мар.
Американский журнал Politico написал, что успехи Путина во многом обязаны использованию полезных европейских идиотов.
И дал вот эту фотографию.