Противник веде активну розвідку на Харківщині, біля Ізюма тривають бойові дії, - Синєгубов

За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по Харкову. Під ворожий удар потрапили райони Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати. В області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами", - зауважує Синєгубов.

При цьому, за його словами, оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу.

"Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, ми поступово евакуйовуємо населення. Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - додає очільник регіону.

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Крім того, він нагадує, що у Балаклії окупанти вистрелили із російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.

"Сьогодні плануємо евакуювати близько 70 людей", - уточнив Синєгубов.

"Продовжуємо забезпечувати місто та область гуманітарною допомогою, щодня відправляємо вантажі на громади області", - резюмує він.