Через війну в Україні знищено або пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків, - Чернишов
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Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявляє, що внаслідок війни в Україні знищено чи пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
"В Україні знищено або пошкоджено приблизно 6800 житлових будинків унаслідок російсько-української війни… На сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися одразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період", - сказав Чернишов.
Міністр вважає, що кошти на розвиток та відновлення міст і агломерацій необхідно буде вимірювати у сотнях мільярдів доларів.
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щур"єкономічні експерти" по типу "кулявлоб" "***********" та інші "профехвессори ситсем відкатів та крадівництв" і максимум що буде - знесення зруйнованих будівель та переселення безхаченків у різні пансіонати та гуртожитки.