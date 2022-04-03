УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 542 7
війна (56827) будинки (153) Олексій Чернишов (120)

Через війну в Україні знищено або пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руйнування

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявляє, що внаслідок війни в Україні знищено чи пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"В Україні знищено або пошкоджено приблизно 6800 житлових будинків унаслідок російсько-української війни… На сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися одразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період", - сказав Чернишов.

Міністр вважає, що кошти на розвиток та відновлення міст і агломерацій необхідно буде вимірювати у сотнях мільярдів доларів.

Читайте: Проєкт мирного договору поки не готовий, - Мединський

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********* кацапню з України до "травневих шашликів" шоб не було чого на палку напялити.
показати весь коментар
03.04.2022 11:01 Відповісти
Я думаю мы ещё немного по контрнаступаем там где кацапы сами отступают. А вот на юге и востоке боюсь что бы не усугубилось. Нам срочно нужна поддержка с запада
показати весь коментар
03.04.2022 11:07 Відповісти
якщо врахувати, що з 6800 величезну питому вагу у цій кількості займають багатоквартирні будинки - це фактично сотні тисяч, ба мільйони людей залишилися без житла
показати весь коментар
03.04.2022 11:05 Відповісти
касап заплатит.. походу и внук касапа платить будет.
показати весь коментар
03.04.2022 11:07 Відповісти
В переговорах ни слова ни о каких либо компенсациях.
показати весь коментар
03.04.2022 11:09 Відповісти
вся проблема в тому, що враховуючи нашу влідау за останні 30 років, на місці заходу я бв рахував збитки від війни не в долларах та евро, в тоннах цементу, кілометрах арматури, та тісячах гіпсокартонних плит. Тоді з відбудови буде якась користь у іншому віпадку с нор повилазять щур "єкономічні експерти" по типу "кулявлоб" "***********" та інші "профехвессори ситсем відкатів та крадівництв" і максимум що буде - знесення зруйнованих будівель та переселення безхаченків у різні пансіонати та гуртожитки.
показати весь коментар
03.04.2022 11:31 Відповісти
Нічого. Переможемо. І тоді, нехай працює СБУ для "розвитку" параші.
показати весь коментар
03.04.2022 11:47 Відповісти
 
 