Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 644 танки і 1 830 броньованих машин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 18000 осіб,
танків ‒ 644 од,
бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
артилерійських систем – 325 од,
РСЗВ - 105 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1249 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
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і ЦЕ ПРАВДА!
Я думаю, він дуже сильно помиляється.
на раSSії "патєрі" починаються від 1000 000.... а так вони можуть "павтаріть"... і віддати на забій 20 - 30 млн. кріпосних...
Он кацапський пропаГандон - соловйоб нарахував знищених танків ЗСУ аж 1854 шт . .
На данный момент там 45 мКр радиация, что в 2 раза выше обычного фона.
Орки на себе и на технике притащили.
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#8/51.719/28.185/gamma/
Инсайд
-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
ВС РФ- 17 549 человек.
ЧВК - 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"
Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
Слава ЗСУ!
а то вон конашенковы 100500 числа потерь всу приводят
а своих наоборот раз в 10 меньше
это при том что они вроде атакуют а не их))
самое страшное еще впереди
если тут 600 танков уничтожено
то сколько у них их на юге и донбассе?
еще отошедших с севера в белорусь дособерут и отправят на восток
сколько же их еще...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
але менше пілотів, пілота довго і дорого треба тренувати.
за вертольоти не знаю, начебто теж близько 300.
і ракети не зрозуміло, коли скінчаться. іскандери і калібри вже доходять до кінця, а от класу Х багато ще, начебто.