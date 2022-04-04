УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна Різня в Бучі
20 864 188
війна (56827) Київська область (3132) ООН (2765) Порошенко (13191) Радбез ООН (761) масове вбивство (72) Буча (498) воєнні злочини (1570)

Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,вбивство

Петро Порошенко закликає зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, щоб представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

"Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися", – написав Порошенко у Facebook.

"Закликаю скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини. Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду", – наголошує п’ятий президент.

Порошенко переконаний – докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з Росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.

"Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м'ясником путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє", – пише Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

"путін, як і сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі", – переконаний Петро Порошенко.

"Криваві репресії проти українців вкотре переконують мене в тому, що єдиний можливий шлях для регіональної та світової безпеки – це депутінізація росії", – резюмує п’ятий президент.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Він би вже скликав.
А чого зелені чекають ? Бояться мирні угоди зіпсувати чи що ?
показати весь коментар
03.04.2022 12:35
+51
Не Порошенко это должен делать, а президент. За границей ох как не любят когда мирных расстреливают, нужно этим пользоваться. Но зеле некогда.. оно интервью целыми днями дает... некогда ему..
показати весь коментар
03.04.2022 12:36
+44
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
показати весь коментар
03.04.2022 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
🔴 Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
показати весь коментар
03.04.2022 12:55 Відповісти
Я на канале DW на ютубе уже неделю пишу - что там, немцы, вам ваш Шредер не жмет, никакие места не натирает, все еще в Газпроме? Морозятся они знатно
показати весь коментар
03.04.2022 13:09 Відповісти
нічого, крапля камінь точить. Надіюся - німці почнуть придивлятися до своїх обраних і раніше обраних. І колись почнуть питати.
показати весь коментар
03.04.2022 15:26 Відповісти
Фотографии , свидетельства и пр . документы преступлений московии следует разместить на портале , который будет известен во всем мире и чтобы к нему был свободный доступ .
показати весь коментар
03.04.2022 12:55 Відповісти
Самозганьбленого вже не зганьбити.
показати весь коментар
03.04.2022 12:58 Відповісти
Від доріг Зелєнського нічого не залишилось , бо орки роздовбали все ,
ну хіба що вкрадене бабло ,
а от армія Порошенка залишилась і захищає нас від кацап'я 😡
Є різниця і адекватні та притомні люди це бачать і відчувають !!
показати весь коментар
03.04.2022 13:00 Відповісти
давайте так. Зеленський винен в тому що кацапи зуміли зайти так далеко, але з нього треба питати після того як спитаємо путіна бо саме його орда з його наказу напала на нас
показати весь коментар
03.04.2022 13:02 Відповісти
А не пізно буде ?
показати весь коментар
03.04.2022 13:09 Відповісти
А може й не встигнемо в путіна спитати, після підписання мирного договору з російськими гарантіями.
показати весь коментар
03.04.2022 13:14 Відповісти
Маю надію що любий договір потрібно буде затвердити на Раді.
показати весь коментар
03.04.2022 13:35 Відповісти
ну хоч тепер дЕрмак не скаже: "Буча - це історія вигадана від початку до кінця"?
показати весь коментар
03.04.2022 13:08 Відповісти
Чому не скаже? Хіба колись він опирався на факти. Ні. То ж і зараз його нічого не стримає якщо буде потрібно.
показати весь коментар
03.04.2022 13:33 Відповісти
Зеленський про мир з рашкою марить,йому лаври великого політика-миротворця подавай.Тому і рашку "турбувати-нервувати" боїться,про зустріч з ху..лом мріє та зірвати боїться.
показати весь коментар
03.04.2022 13:09 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/31/7236286/
показати весь коментар
03.04.2022 13:20 Відповісти
нову серію "Скатів" не знімуть, роялті не платять, бо не показують, ясне діло тра миритись, бо квартирку ще в Криу заберуть
показати весь коментар
03.04.2022 14:12 Відповісти
ну всё, ща Петя всё порешает…
показати весь коментар
03.04.2022 13:10 Відповісти
Якби ж то...
але ні.
показати весь коментар
03.04.2022 13:16 Відповісти
Серйозно ?
показати весь коментар
03.04.2022 14:23 Відповісти
повітря поганяти, ще жодне рішення в совбезі на користь України не було прийнято, а на Генасамблею чи суди РФ насрати, отож спитаю Петю, нахер, що він сподівається там почути? про велике безпонтове співчуття і стурбованість... навкруг нас весь світ одних гандонів, і якщо він згорить в ядерній війні я буду тільки ржати іншого він не заслужив!!!
показати весь коментар
03.04.2022 13:16 Відповісти
ну то мовчи далі а потім не скавчи що оон не слухало
показати весь коментар
03.04.2022 14:55 Відповісти
ЗА таких блін однаких і війна йде.
показати весь коментар
03.04.2022 15:31 Відповісти
чуєш, а яке ***** закликало не панікувати на лижах каталось замість готуватися до оборони ? а тепер скавчить як шавка -дайте зрою ! про мужність парламентарів теж пам'ятаю - можно я по тихому в ліс піду ! своє зелене блювотиння розводь в Велюрі !
показати весь коментар
03.04.2022 14:13 Відповісти
вже не буду питати в чому героїзм президента.
бо із ЗСУ все ясно.
знаєте, є тисячі українців, без навортів та особливих можливостей, які робили і роблять більш героїчні речі за президента.
припиніть безглуздий піар.
показати весь коментар
03.04.2022 14:26 Відповісти
"невтік" це все що зебидло може висрати,а те що це його прямі обовязки зебидло досі не доперло...
показати весь коментар
03.04.2022 14:58 Відповісти
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
показати весь коментар
03.04.2022 15:01 Відповісти
Я писав не за героїзм, а за мужність. Героїзм на камеру дуже ретельно зображає експрезидент. Сам персонально евакуював цивільних. То він зі зброєю, то він у бронежилеті, у військовій формі, то в оточенні автоматників... Кіноакадемія винна йому Оскара. Вам, мабуть, це довподоби. Проте, він - збитий льотчик. Мабудь жалкує, що втратив можливість заробити на цій війні. А він зміг би. Талановитий схемщик. Ви потрапили в оману, якщо щиро поважаєте його. На відміну від чергових дописувачів з ботоферми. Такий в них ніций фах.
показати весь коментар
03.04.2022 16:00 Відповісти
- таки в Оман потрапляв : "найвеличніший" , "пообщаться" з московитами на початку свого президенства . Не плутайте історичні послідовності .
показати весь коментар
03.04.2022 16:19 Відповісти
Нічого подібного. Він не воює і я не вважаю, що він зробив щось героїчне, хоча теж не втік.
До речі він запросто знаходиться посеред міста та людей і не боїться пострілів, як єрмак чи подоляк. Кличко не наголошує - я тут, я не втік, як роблять зелені.
Щодо зароблених на війні грошей - тут , думаю, ви і він відповісте перед Богом, хтось за слова, а хтось за дії, якщо такі були.
показати весь коментар
03.04.2022 16:50 Відповісти
Логічно. Він не боїться пострілів тому, що не є ціллю. За іншими, вами згаданими, ведеться полювання. Куля снайпера чатує на них. Тому вони відповідно себе ведуть. Я тут, я не втік - підкреслює легітимність чинної влади та її повноваження. Це правильне наголошення. Але дехто дуже хоче за любу ціну позбавити його влади. І не тільки ззовні. Таке враження.
показати весь коментар
03.04.2022 17:34 Відповісти
Хто вам сказав, що він не є ціллю ? Кожний українець зараз ціль. Але ж не втікають.
Чим цінний для держави подоляк чи єрмак? Аж смішно. А чого тоді Коля котлета повторює я тут, я не втік? Виглядає дійсно як піар.
Це їхній обов'язок не втікати. Якщо втік то зрікся повноважень.
показати весь коментар
03.04.2022 21:00 Відповісти
Ви щиро вважаєте, що з ліквідацією отих "згаданих" щось в Україні зміниться на гірше? - Та перестаньте. Навіть більшість голів адмінстрацій остаються говорящими головами. А все залежить від менеджмента. Як бачимо: менеджмент (генералітет, міністерства) справляється. Хотілося б щоб краще.
показати весь коментар
03.04.2022 23:52 Відповісти
Якщо я проти Зеленського - то це не означає автоматично, що я за Порошенко.
показати весь коментар
03.04.2022 16:54 Відповісти
Порох все правильно говорит. Любопытно, что ненависть к Петру объединяет кацапов, подкацапников и различных местных маргиналов
показати весь коментар
03.04.2022 13:17 Відповісти
Не начасі сваритися в кого ... довше. Спочатку знищемо цю мерзоту. Для разборів часу буде вдосталь потім. Вірю в нашу перемогу! Вірю в ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
03.04.2022 13:22 Відповісти
А потім пізно буде. Війна все спише. Побєдітєлєй нє судят.
показати весь коментар
03.04.2022 20:30 Відповісти
твари, рашанацистские! кто- то еще хочет заглянуть в глаза ****** или, чтобы этот фашистский кацапстан был гарантом безопасности Украины?!
смерть рашистонацистским оккупантам!
показати весь коментар
03.04.2022 13:24 Відповісти
новедь єта может павредить продолжению мирных переговоров....Да зеленые???
показати весь коментар
03.04.2022 13:28 Відповісти
какой еще нафиг оон! сборище болтунов и импотентов!
нужнл вооружаться, бить врага и мстить
показати весь коментар
03.04.2022 13:34 Відповісти
Вот она какая путинская "денацификация"...
показати весь коментар
03.04.2022 13:36 Відповісти
И что, Арахамия после этих нацистских зверств, полностью повторяющих Бабий Яр, будет продолжать обниматься с мединским, продолжать переговоры?
Теперь его действия не просто попытка капитуляции, это капитуляция перед нацизмом!
показати весь коментар
03.04.2022 13:40 Відповісти
Може ООН і потрібно підключати, але події показали, що це абсолютно імпотентна та непотрібна організація. Більш дієво буде широке висвітлення звірств цих рашистських нелюдів. Де лише це можливо: фотовиставки, преса (західна), всі можливі форму. Потрібно кричати та показувати це де лише можливо. Особливо для західного обивателя, який мусить усвідомити що його чекає, коли ці нелюди прийдуть до них. Зараз росія займеться традиційною технікою-нас там нет то не мы, то все сделали нацисты. Ось якраз тут потрібно зробити все щоб не програти (як ми це робимо вже 8 років) інформаціну війну росії. І ще одне: тепер це вже просто наш обов,язок- як лише побачиш за границею росіянина-плюнь йому в морду.
показати весь коментар
03.04.2022 13:46 Відповісти
И чего эта ИМПОТЕНСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ (ООН) может поделать с этим???
показати весь коментар
03.04.2022 13:48 Відповісти
Прокурор Карла дело Понте требует выдать ордер на арест бункерной крысы,,,,-типасСлободан Милошевич,,,Карла умная Дама,,,
показати весь коментар
03.04.2022 13:48 Відповісти
Піар.... Крапка
...
показати весь коментар
03.04.2022 14:13 Відповісти
Чрму Порошенко, а не президент Зеленський закликае Раду ООН?
показати весь коментар
03.04.2022 14:20 Відповісти
Зря Порох создал дееспособную Армию в 2014-15гг,,,сейчас бы сидели в Дупе и не варнякали,,,Шариковы,,,,
показати весь коментар
03.04.2022 14:30 Відповісти
а ще дарма він створив стільки комфорту для бидла,пенсії,субсидії,бидло наіть не зрозуміло як воно дожило до 19го року,і тут **** "устало от вайни"
показати весь коментар
03.04.2022 15:02 Відповісти
загалом правильно сказав Порошенко. Але: якщо у комісіях будуть типи з країн лояльних раші - діла не буде. Це як сліпе обсє зформоване за його часів, коли там були і рашенці.
І ще: не депутінізація (до сраки така міра), а глибока децентралізація з позбавленням ядерної, хімічної та біологічної зброї всіх регіонів.
показати весь коментар
03.04.2022 15:04 Відповісти
Но и молчать нельзя...
показати весь коментар
03.04.2022 17:55 Відповісти
Порошенко абсолютно прав! а что в это время делает "величайший" рукойводитель всей внешней политики страны (или всё - после разговора с президентом колумбии все права переданы дерьмаку?) и цельный министр иностранных дел?
показати весь коментар
03.04.2022 15:41 Відповісти
- точніше , після розмови з московитами в Омані , "величайший" "верховніший" командуючий почав політику здачі (бездіяльності) ...
показати весь коментар
03.04.2022 16:44 Відповісти
Ще раніше. Згадайте свідка боїнгу, перестать стрелять, догани солдатам, які дають відповідь ворогу, формула штанмайєра, поламані кораблі і ТД.
показати весь коментар
03.04.2022 18:53 Відповісти
Только перед собранием от Совбеза ООН надо выкинуть Россию. И вместе поставить Украину. Тогда будет честно.
показати весь коментар
03.04.2022 15:43 Відповісти
чтобы эти зверства больше не повторялись, между Украиной и Россией должна появиться прослойка в виде ВОронежской и Белгородской республик. Тогда Раша будет прыгать на них , а мы (Украина) будем защищены и мы будем им предоставлять оружие для борьбы с Россией.
показати весь коментар
03.04.2022 16:01 Відповісти
та шо там лише ці? + Ростов, Кубань - Федеративна республіка Новоросія. ФРН одним словом.
показати весь коментар
03.04.2022 23:45 Відповісти
Україна вистояла тільки "благодаря порошенковского чуткого руководства" він підписав би Мінськ 3,4,5. Мотивував би це складними обставинами і вимогами урядів Заходу. А Зеленський чхать хотів на вимоги заходу, він не здається і дійсно боронить Україну, а не свої інтереси.
показати весь коментар
03.04.2022 18:33 Відповісти
При этом самозабвенно ищет мир в глазах *****...
показати весь коментар
03.04.2022 19:29 Відповісти
Навряд чи він підписував би Мінськ. Зараз нема потреби. В нас вже є навчена і сильна армія.
Вже би Крим деокуповував )
показати весь коментар
03.04.2022 21:02 Відповісти

Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
показати весь коментар
03.04.2022 21:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 