Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині
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Петро Порошенко закликає зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, щоб представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".
"Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися", – написав Порошенко у Facebook.
"Закликаю скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини. Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду", – наголошує п’ятий президент.
Порошенко переконаний – докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з Росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.
"Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м'ясником путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє", – пише Порошенко.
"путін, як і сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі", – переконаний Петро Порошенко.
"Криваві репресії проти українців вкотре переконують мене в тому, що єдиний можливий шлях для регіональної та світової безпеки – це депутінізація росії", – резюмує п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
ну хіба що вкрадене бабло ,
а от армія Порошенка залишилась і захищає нас від кацап'я 😡
Є різниця і адекватні та притомні люди це бачать і відчувають !!
але ні.
бо із ЗСУ все ясно.
знаєте, є тисячі українців, без навортів та особливих можливостей, які робили і роблять більш героїчні речі за президента.
припиніть безглуздий піар.
До речі він запросто знаходиться посеред міста та людей і не боїться пострілів, як єрмак чи подоляк. Кличко не наголошує - я тут, я не втік, як роблять зелені.
Щодо зароблених на війні грошей - тут , думаю, ви і він відповісте перед Богом, хтось за слова, а хтось за дії, якщо такі були.
Чим цінний для держави подоляк чи єрмак? Аж смішно. А чого тоді Коля котлета повторює я тут, я не втік? Виглядає дійсно як піар.
Це їхній обов'язок не втікати. Якщо втік то зрікся повноважень.
смерть рашистонацистским оккупантам!
нужнл вооружаться, бить врага и мстить
Теперь его действия не просто попытка капитуляции, это капитуляция перед нацизмом!
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І ще: не депутінізація (до сраки така міра), а глибока децентралізація з позбавленням ядерної, хімічної та біологічної зброї всіх регіонів.
Вже би Крим деокуповував )
Петро Порошенко, Video
39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України