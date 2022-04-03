У звільнених від ворога містах і селах на Київщині проводять зачистку та розмінування
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У звільнених від російських загарбників населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога.
Про це в Телеграмі повідомив голова київської ОВА Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"На півночі ворог завершив виведення підрозділів з територій України до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари", – повідомив він.
В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському районах ситуація контрольована. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.
У Бучанському районі у громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.
Броварський район – територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема, це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.
У Вишгородському районі ситуація залишається напружена, але контрольована. Триває робота з укріплення обороноздатності району.
В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.
Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.
Як повідомлялося, на Київщині запровадили комендантську годину з 21:00 2-го по 6:00 3 квітня.
Для населених пунктів Броварського, Вишгородського та Бучанського районів обмеження діятимуть жорсткіше: там комендантську годину посилено. На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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❗️ Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
https://t.me/irpininteresting/4674