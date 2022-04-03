На півдні країни знищено дві російські крилаті ракети морського базування, - повітряне командування "Південь"

Зранку, 3 квітня, на півдні країни підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Як зазначається, чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.

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