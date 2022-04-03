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На півдні країни знищено дві російські крилаті ракети морського базування, - повітряне командування "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку, 3 квітня, на півдні країни підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
Як зазначається, чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.
Топ коментарі
+22 A rt fb16bfd9
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кізда булаб усім тим кораблям та всім нафтобазам аж до москви.
але підріла віддала їх разом з ядерними боєголовками
ВСУ успешно освободили Киевскую область от российских войск. 3 апреля украинские защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.
Об этом только что сообщил командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
ппо та про потрібні
крім тих що вже є
висота 12000 потрібна а не 2000