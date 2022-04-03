Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"
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США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст CNN.
"Очікується, що США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США. Повідомляється, що це будуть танки Т-72 радянських часів, досвід експлуатації яких мають українські військові. Вони будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+92 Alison Reese
показати весь коментар03.04.2022 13:06
+60 чупакабра
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+54 Simeon Kukushkin 189be33b
показати весь коментар03.04.2022 13:09
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Будь ласка, зачекайте...
не просто авто...і не порожні в середині...
дякувати їм не передякувати !!! за кожну річ, за кожен подарунок, за кожну можливість допомогти...
Так что все будет окей,если будет в наличии тяжёлое вооружение.
У меня конечно мнение по поставкам немного другое-лучше ударные дроны камикадзе дальнего действия,что б помножить на ноль прежде всего артиллерию и РСЗО,а бронетехника без артподготовки по нынешним временам не так важна.
немає на заході цих танків,і бути не могло,не плутайте зі звичайним т72б з древнім контакт1
так т72б2 кращий дещо за урізаний б3,але це чисто кацпаська модифікація
Всё равно лучше бмп1 от фрицев.
Одразу на наступний комент відповім
Інших т73 в країнах НАТО і немає
пс - надіюсь зараз наші пілоти закордоном проходять навчання на f-16 або натівських міг-29
По-друге. Що таке модернізація літаків? І кто старший с-130 чи міг 21?
По-третє. Насипте криги в тазік і присядьте, бо щось палає і бомбить ніпадецкі..
А така слабенька гарматка, як 50 років тому писав Морозов, викликана відсутністю тоді снаряда-патрона і вкрай низькою якістю пороху. Також він установив, що гарматка 100 та її унітарний снаряд "влазять у танк на переделе". Однак прийняли зарядний автомат, і танк на сьогодні вигорає.
і не така 125ка слабка,а танки горуть не від АЗ,а від того що немають нормального захисту від ******** протитанкових засобів,того ж таки КАЗ