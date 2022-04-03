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Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

т72

США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст CNN.

"Очікується, що США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США. Повідомляється, що це будуть танки Т-72 радянських часів, досвід експлуатації яких мають українські військові. Вони будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+92
Досить нити вже! Танки не дають - ниють, танки дають - ниють що не таки танки і пальне ще треба, потім скажете що пальне є - то дайте ще танкистів
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03.04.2022 13:06
+60
Спасибо скажите, что хоть что то дают! Когда керманычи дороги строили и дули крутили союзникам на предупреждения и разведданные!
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03.04.2022 13:08
+54
Боріс Джонсон вже заявив, що Британія надає протикорабельні ракети для захисту Одеси з моря.
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03.04.2022 13:09
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одна дуже шанована країна передала авто...спец призначення (хто вміє - той читає між рядків)...
не просто авто...і не порожні в середині...
дякувати їм не передякувати !!! за кожну річ, за кожен подарунок, за кожну можливість допомогти...
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03.04.2022 13:06 Відповісти
у рашистов своих птрк много?
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03.04.2022 13:08 Відповісти
у рашистов всего много... даже хромосома лишняя...
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03.04.2022 13:10 Відповісти
Много ,и вертолетов ударных тоже много с птурами (правда с лопастями проблема их надо менять через очень небольшое время,а производства нормального нет).
Так что все будет окей,если будет в наличии тяжёлое вооружение.
У меня конечно мнение по поставкам немного другое-лучше ударные дроны камикадзе дальнего действия,что б помножить на ноль прежде всего артиллерию и РСЗО,а бронетехника без артподготовки по нынешним временам не так важна.
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03.04.2022 13:17 Відповісти
Перестали летать глубоко вертолеты, так с капотирования пуляют ху.зна куда.
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03.04.2022 13:25 Відповісти
сейчас и с капотирования страшно будет - ракета старстрик "видит" низколетящую цель на дистанции 7 км, так что есть все шансы попасть на процедуру иглоукалывания вне очереди.
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03.04.2022 14:52 Відповісти
Дрон за 6000 баксов легко уничтожает танк за 3 млн баксов, так что согласен. Но есть один минус, если в районе работает РЭБ, то дрон бесполезен
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03.04.2022 13:26 Відповісти
Не унічтожає. Ви говорите про "легку" модель 300, яка НЕ пробиває товсту броню. Модель 600 коштує значно дорожче (але, звісно, менше, ніж вартість одного москальського танка).
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03.04.2022 13:36 Відповісти
РЭБ дает помехи которые препятствую управлению дроном оператором. Если дроны умные, им пох на РЭБ. Они сами найдут цель.
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Защищённую связь реб не заглушит,а та что заглушит не даст работать и своей радиолокации и связи
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03.04.2022 15:55 Відповісти
КАЗ типу трофі чи заслон,та навіть кацапського арена,на *** бачили ті дрони,нагадати чому папуаси не можуть валити меркави,ні з рпг ні з старих птрк? питання чому наші танки без нього,а **** яке ж тут питання Мікротек,ледь не банкрот,як і інші підприємства впк
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03.04.2022 15:56 Відповісти
Я надеюсь с экипажем ,после фотографий с Житомирской трассы
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03.04.2022 13:20 Відповісти
Обожнюю танки. Скільки треба вчитися їздити?
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03.04.2022 13:21 Відповісти
за два дня будешь шумахером.
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03.04.2022 13:28 Відповісти
Годится
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03.04.2022 13:32 Відповісти
якщо якість погана, то ще корисно закопатися і охороняти тил. це робить танки більш високої якості доступними для фронту.
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03.04.2022 13:22 Відповісти
ну как бы т72 рогатка лучше по качеству распиаренного т72б3
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03.04.2022 13:27 Відповісти
Даже если дадут не самые новые (главное что рабочие) то таки человек прав, хватит прикрыть тыл и освободить наши танки с линейных подразделений.
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03.04.2022 14:07 Відповісти
Т-72Б2 «Рогатка» (также Т-72БМ по другим документам; объект 184М) - модификация с модернизированным орудием 2А46М5, повысившим точность огня; также установлено устройство для повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения, многоканальный (визирный, дальномерный, тепловизионный каналы и совмещённый с ними канал для наведения управляемых ракет) прицел наводчика «Сосна» производства белорусского ОАО «Пеленг» оснащён тепловизионной камерой второго поколения французского производства CATHERINE фирмы Томсон-CSF, на танке установлена ВДЗ модульного типа «Реликт», новый двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с., кроме того танк оснащён и вспомогательной силовой установкой (ВСУ), системой электромагнитной защиты, обеспечивающей защиту от противотанковых мин с магнитными взрывателями.
немає на заході цих танків,і бути не могло,не плутайте зі звичайним т72б з древнім контакт1
так т72б2 кращий дещо за урізаний б3,але це чисто кацпаська модифікація
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03.04.2022 19:34 Відповісти
От не знаю, скільки вже разів писав-все, що може допомогти перетворити кацапа в гарного кацапа, все, буквально все знайде своє застосування...так що не треба -а пізно, а мало, а то не так...
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03.04.2022 13:24 Відповісти
Глядя, как наши бойцы их палят, я б побоялся такой вещью управлять.
Всё равно лучше бмп1 от фрицев.
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03.04.2022 13:27 Відповісти
Під Дмитрівкою ЗСУ на т64БВ розтрощили кацапську колону з танків та бмп, так, що т72 зайвим для ЗСУ точно не буде.
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03.04.2022 14:42 Відповісти
👍👍👍👍
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03.04.2022 13:37 Відповісти
Хорошо.Только у Поляков их 500 шт!
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03.04.2022 13:40 Відповісти
Дебіли які говорять що НАТО лайно - нам зброю дають та продають ТІЛЬКИ держави НАТО та ЇХ СОЮЗНИКИ. Альтернативи альянсу немає і не буде, навпаки він найближчими роками буде тільки посилюватися, та ж німетчина з рудиментальної армії зробить чи не найсильнішу в європі.
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03.04.2022 13:43 Відповісти
Ключевая слово - Дають. Тоді як ми не фіга не закупаєм, хоча мали би зараз всі можливі кошти витрачати на оборону країни, про відновлення виробництва найнеобхіднішого мова навіть не йде...але в ідіотів НАТО казли.
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Далеко не всі ДАЮТЬ. Як мінімум, в Германії купуємо. Помилково думати, що десь там вже черга вишикувалась нам щось продавати. Сцять.
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03.04.2022 16:44 Відповісти
Заради справедливості - озброєння Україні дають не лише країни НАТО. Швецію, Фінляндію, Австралію не варто забувати.
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03.04.2022 14:38 Відповісти
це все лояльні до нато країни,а деякі з них скоро будут в нато(Швеція,Фінляндія),а Австралія,то посуті тихоокеанський форпост нато,бо китай там усіх уже встиг дістати
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03.04.2022 15:58 Відповісти
А наши Оплоты воюют? Их там штук пять, наверное, но когда ж их проверять в боевых условиях, как не сейчас?
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03.04.2022 13:45 Відповісти
Оплот десь на рівні кацапського т90, хороша машина але дуже дорога.
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03.04.2022 13:55 Відповісти
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03.04.2022 13:49 Відповісти
Ці танки доведенні до стандартів НАТО, і в багатьох параметрах перевищують т-90. Це і динамічний захист, і зв'язок, стабілізація ствола, прицільно-оптичний комплекс із ПНВ, покращенна командирська злагодженість і ще більше сотні модернізацій. Ці танки будуть самими передовими у нашому війську. Зрадофагам краще погуглити перед тим як виставляти свою тупість на загальний оглад
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03.04.2022 13:50 Відповісти
Нема такого поняття як танки з "стандартами НАТО". Звичайні Т-72Б, або інші модифікації. Ключова проблема не в танках, а у тому як їх використовують.
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03.04.2022 13:57 Відповісти
Ще і як є, наприклад системи зв'язку, і захисту цього самого зв'язку. Із совецькими радіостанціями ваша техніка не буде використовуватися навіть на навчаннях разом із військами НАТО.
Одразу на наступний комент відповім

Інших т73 в країнах НАТО і немає
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03.04.2022 14:13 Відповісти
Боюсь що нам зараз також дадуть не модифіковані т72 зі зберігання, надіюсь що помиляюсь але будьяка техніка зараз стане в нагоді.
пс - надіюсь зараз наші пілоти закордоном проходять навчання на f-16 або натівських міг-29
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03.04.2022 13:58 Відповісти
Якщо боїшся, не дрочи клаву
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03.04.2022 14:20 Відповісти
ой який сміливець,а сам полізеш в т72 без дз? ні? от і не *****
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03.04.2022 16:03 Відповісти
Дебіл, прочитай перший коментар, безголовий .
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03.04.2022 17:56 Відповісти
їблак відкрий вікі і подивись на ці "стандартизовані" т72,ще раз питаю полізеш в голий т72?
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03.04.2022 18:25 Відповісти
Кацапе, де написано шо він голий? Гола срака в тебе.
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03.04.2022 23:22 Відповісти
не тільки погуглити але і "облегчиться" а то деякий продукт життєдіяльності тисне на голову
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03.04.2022 14:06 Відповісти
заїбали ви з цими "стандартами",ніхуя там не доводили, польські мають якесь дз плюс звязок,чеські так само - ВСЕ! скажи мені який стандарт дозволяе використовувати міг21? ***** він навоює?
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03.04.2022 16:02 Відповісти
До чього тут міги-21?
По-друге. Що таке модернізація літаків? І кто старший с-130 чи міг 21?
По-третє. Насипте криги в тазік і присядьте, бо щось палає і бомбить ніпадецкі..
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03.04.2022 16:17 Відповісти
ой долбойоб доки будеш модернізувати,до смерті? а до того що половина нато це бомжі в плані армій,і тому вони так туди рвались,с130 виробляють ДОСІ,так що не перекручуй
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03.04.2022 16:21 Відповісти
відкриваєш вікі і дивишся на польські та чеські т72 і закриваєш ****** розумнику,ні польсські ні чеські машини не дотягують до наших т72амт,чи т64бв 2017р,чи Булату,як їх користувати то ще питання,в основному весь "стандарт" це звязок і навігація,комбатом стріляти вони не можуть
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03.04.2022 16:08 Відповісти
Ще є інші мови окрім россійських Вікі
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03.04.2022 16:20 Відповісти
ох ***** клоун,відкриваєш Українську вікі,а ще краще Мілітарний,і ******** від крутизни танкового парку т72 у країн НАТО,після чого дивишся на наші модернізації т72,т64 і включаєш голову і починаєш думати,а що власне нам передадуть?бо можуть дати і не польські а наприклад болгарські т72 а то вже чисто совок хіба що з радіо
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03.04.2022 16:27 Відповісти
Ну прямо сейчас эта техника зайдет нормально на ней можно воевать прямо сейчас так сказать сел и поехал, ну в любом случае если война затянется а оно так и будет нужны масштабные поставки новой техники с инструкторами. У нас достаточно людей которые могут это донести до тех кому надо это услышать да они и сами это понимают вопрос только в сроках и масштабах.
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03.04.2022 13:59 Відповісти
если у нас более 2500 тысячи танков зачем нам ещё ? Может я что-то не понимаю
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Дебіл чи расеянин?
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03.04.2022 14:21 Відповісти
Нама в нас такої кількості. Можливо є законсервовані, але щоб їх привести до ладу треба багато часу, я ког в нас нема. І чи лишилися заводи, які можуть їх підготувати.
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03.04.2022 14:38 Відповісти
т64а це ******* який мотлох,їх ще в совку виводили в резерв...
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03.04.2022 16:04 Відповісти
Позитивчик. Пусть они приснятся Путлеру.
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03.04.2022 14:07 Відповісти
Вираз "допоможуть сприяти" ???
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03.04.2022 14:13 Відповісти
поляки в минулому році отримали 250 Абрамів. Абрам проти танка всякої модифікації супер. Гарматка прямою наводкою бє на 4.5 км і з ходу. А гладкоствол Т максимуму на 2.5. В Польщі здавна був танкоремонтний завод для Варшавського Договору. Там і вся начинка, яку до речі самі поляки і роблять. Табуреток там в "салон" не ставлять.
А така слабенька гарматка, як 50 років тому писав Морозов, викликана відсутністю тоді снаряда-патрона і вкрай низькою якістю пороху. Також він установив, що гарматка 100 та її унітарний снаряд "влазять у танк на переделе". Однак прийняли зарядний автомат, і танк на сьогодні вигорає.
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03.04.2022 14:27 Відповісти
не отримали ще ні одного а тільки підписали угоду,і так, 67т дуже сильно обмежуюють їх використання чи в нас чи в Польщі,а ще вони карасінові,тобто газотурбінні, і жеруть дай боже
і не така 125ка слабка,а танки горуть не від АЗ,а від того що немають нормального захисту від ******** протитанкових засобів,того ж таки КАЗ
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03.04.2022 16:34 Відповісти
Тяжелая арта и снаряды к ней, а еще ракеты до 200км дальности. Мечта, но просить нужно. С джавелином и стингером наперевес в атаку к сожалению не пойдешь. Танки - с ними ужасно много возни. А на поле современного боя живучесть никакая.Гроб на гусеницах.
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03.04.2022 15:26 Відповісти
уж ты бы лучше бы молчала бы... накрылась премия в квартал... придурки... только бла-бла...
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03.04.2022 15:36 Відповісти
Украине нужны все РСЗО, что только могут прислать!
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03.04.2022 16:06 Відповісти
добре.
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04.04.2022 04:20 Відповісти
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