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армія рф (13569) війна (56882) Генштаб ЗС (4596) Луганщина (4423) Донецька область (5737)

Противник зосередив зусилля на підготовці до наступу для встановлення контролю на Донбасі. В районі Сум продовжується відхід окупаційних військ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 3 квітня.

Відзначається проведення заходів підготовки особового складу та техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.

Крім того, зазначається, що основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.

"На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію республіки Білорусь, з подальшим перекиданням зазначених підрозділів на територію Російської Федерації. На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин та Гоголів, підрозділами сил оборони здійснюється зачистка території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Російської Федерації.

"В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію Російської Федерації", - інформують у Генштабі.

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На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

"На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки", - йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ та ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Раз не написали, значит так надо. Чем меньше подробностей стало выдавать ВСУ, тем лучше пошли дела. Возьмите киевскую область. Скупая инфа "Идут бои. Идут бои", а потом ХОП! и вся киевская область освобождена.
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03.04.2022 13:28
+13
Все там написано. "Триває бій за Олександрівку". Це ключ до Херсона. З Олександрівки артилерія дістане до єдиного мосту і Херсон для орків стане котлом.
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03.04.2022 13:31
+10
Захадите к нам на "джавелин"...
"Стугна" пела ласково, и так нежно...
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03.04.2022 13:29
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А на півдні що ? Кацапйо вже закріпилось ?
І слова не написали.
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03.04.2022 13:19 Відповісти
Раз не написали, значит так надо. Чем меньше подробностей стало выдавать ВСУ, тем лучше пошли дела. Возьмите киевскую область. Скупая инфа "Идут бои. Идут бои", а потом ХОП! и вся киевская область освобождена.
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03.04.2022 13:28 Відповісти
Будемо сподіватись.
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03.04.2022 13:32 Відповісти
Все там написано. "Триває бій за Олександрівку". Це ключ до Херсона. З Олександрівки артилерія дістане до єдиного мосту і Херсон для орків стане котлом.
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03.04.2022 13:31 Відповісти
Если разобьют на Донбассе их то и на юге не удержатся.
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03.04.2022 14:16 Відповісти
Захадите к нам на "джавелин"...
"Стугна" пела ласково, и так нежно...
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03.04.2022 13:29 Відповісти
Альо зеля, опа, може потрібно щось робити, чі знову нагнітаємо?
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03.04.2022 13:29 Відповісти
Скоро зеленка, группы на мотоциклы с птурами, наскочили, бахнули по колонне и растворились в посадках.
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03.04.2022 13:31 Відповісти
На мотику по посадці?
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03.04.2022 13:42 Відповісти
Ти шо в посадці не був? Чи доріг грунтових немає та тропок.
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03.04.2022 13:47 Відповісти
Я по посадкам на тачке на рыбалку езжу и шо.
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03.04.2022 16:12 Відповісти
Поміж дерев та кущів?
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03.04.2022 19:11 Відповісти
Що це ***** за "відхід"? Це називається отримали піздюлей, втратили більше 50% особового складу і зйобуються
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03.04.2022 13:33 Відповісти
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03.04.2022 13:41 Відповісти
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03.04.2022 17:15 Відповісти
Очень надеюсь, что освободившихся наших перебросят в район Изюма
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03.04.2022 13:49 Відповісти
Стасік, не лізь в військову справу.
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03.04.2022 13:58 Відповісти
И тебе тоже хорошего дня, землячок Андруша
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Умнічай в іншому місці. І я тобі не землячок. В мене земляки інші.
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03.04.2022 14:31 Відповісти
 
 