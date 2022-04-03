Польща хоче, щоб війська США в Європі збільшилися до 150 тис. осіб, - голова правлячої партії Качинський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща вітала б збільшення військового контингенту США в країнах Європи зі 100 тис. до 150 тис. осіб.
Про це заявив голова правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Польща була б задоволена, якби американці збільшили свою присутність в Європі з нинішніх 100 тис. солдатів до 150 тис.в майбутньому через дедалі більшу агресивність Росії", - наводять його слова західні ЗМІ.
"З них 75 тис. солдатів слід розмістити на східному фланзі, тобто на кордоні з Росією; 50 тис.солдатів в країнах Балтії і в Польщі", - зазначив Качинський.
До початку військового вторгнення РФ в Україну в Європі перебували приблизно 80 тис. військових США. Згодом НАТО оголосило про збільшення присутності в регіоні - про створення чотирьох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
Будь ласка, зачекайте...
я не проти)
"Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
Хотели РУССОФОБИИ на Западе, кацапчики? Получитн и распишитесь)))))
і не треба буде амерам поповнювати Європу
і німчура дупу підніме