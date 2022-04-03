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Новини За кордоном
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Польща хоче, щоб війська США в Європі збільшилися до 150 тис. осіб, - голова правлячої партії Качинський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

американские

Польща вітала б збільшення військового контингенту США в країнах Європи зі 100 тис. до 150 тис. осіб.

Про це заявив голова правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Польща була б задоволена, якби американці збільшили свою присутність в Європі з нинішніх 100 тис. солдатів до 150 тис.в майбутньому через дедалі більшу агресивність Росії", - наводять його слова західні ЗМІ.

"З них 75 тис. солдатів слід розмістити на східному фланзі, тобто на кордоні з Росією; 50 тис.солдатів в країнах Балтії і в Польщі", - зазначив Качинський.

Також читайте: Польща відкрита для розміщення американської ядерної зброї, - Качинський

До початку військового вторгнення РФ в Україну в Європі перебували приблизно 80 тис. військових США. Згодом НАТО оголосило про збільшення присутності в регіоні - про створення чотирьох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
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03.04.2022 13:25
+10
США порахують-порахують та скажуть:
"Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
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03.04.2022 13:27
+8
а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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03.04.2022 13:23
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а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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03.04.2022 13:23 Відповісти
ще німців додайте, угу
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03.04.2022 13:27 Відповісти
У немчуры и жабоедов нет своей нормальной армии. Не понятно как они вообще собираюся нам давать гарантии безопасности если они сами просят США дать им защиту. Хотя они так быстро согласились дать нам *гарантию* не подумав и не посоветовавшись даже со своим народом и парламентом хотят ли они воевать за Украину, что я уверен на 100% что все ето филькина грамота.
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03.04.2022 13:32 Відповісти
Издевательство❗
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03.04.2022 13:47 Відповісти
про венгров можно забыть. пусть сами бьют москалей.
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
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03.04.2022 13:25 Відповісти
і в придачу-хоч трохи зробити "люстрацію" самого Альянсу. А то там назбиралось...хто знає, той зрозуміє
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03.04.2022 13:48 Відповісти
і всі додаткові 50 кілобійців із США були в Польщі))
я не проти)
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03.04.2022 13:26 Відповісти
США порахують-порахують та скажуть:
"Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
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03.04.2022 13:27 Відповісти
Авіаносців і нафіг нам потрібні, а от ******* озброєння...оце діло. Україна сама як авіаносець серед тої дикої орди, і головне, непотопляємий...
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Розумне й зрозуміле бажання.
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03.04.2022 13:29 Відповісти
Поляки, что не видят, что эти ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ творят в Украине?

Хотели РУССОФОБИИ на Западе, кацапчики? Получитн и распишитесь)))))
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03.04.2022 13:40 Відповісти
А воно американцям потрібне? Самі себе захищайте. Заховалися за спинами українців і благоденствуєте. А тепер ще й американці, допоможіть!
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03.04.2022 13:44 Відповісти
На склад гуманітарки привезли штатовські шоломи часів в'єтнаму. Багато іржавих, але вибрати можна. Я собі один забрав додому. Важкий, падлюка, аж голова хитається.
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03.04.2022 13:45 Відповісти
Качай шию
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03.04.2022 14:35 Відповісти
треба віськових США вивести з німетчини до Польші та Прибалтики

і не треба буде амерам поповнювати Європу
і німчура дупу підніме
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03.04.2022 13:57 Відповісти
Польща збільшує контингент США на своїй території. А наші зеленСЬКІ своє "нато" бажають створити. Ще й нам, українцям, локшину на вуха повісити зі своїми перемовинами та пропозиціями на 15 років. Якщо ми погодимось на зрадницький референдум. Якщо Зеленський хоче референдум, то нехай проводить його в Донецьку та Луганську. Про повернення цих земель до країни, нашої країни. Крим через 15 років ? Через 15 років Зеленський буде, як Газманов, скакати на сцені, а не на перемовинах !!
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03.04.2022 14:31 Відповісти
Рішення про збільшення сил скоріше правильне, чим навпаки. Але, чи буде рішення про їх застосування?
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03.04.2022 17:23 Відповісти
 
 