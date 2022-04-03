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Розвідка оприлюднила список десантників з Волгоградської області, які скоюють воєнні злочини проти народу України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових злочинців із 56-ї десантно-штурмової бригади, які скоюють воєнні злочини проти мирних українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

За наявними даними, цей перелік російських військовослужбовців перебуває на постійній дислокації у місті Феодосія (територія тимчасово окупованого Криму).

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка оприлюднила імена і світлини російських ГРУвців та учасників груп ДРГ, що скоюють воєнні злочини в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
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03.04.2022 13:28
+42
Gennady Korban
2 год ·
«Гнев Божий» - так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием.
Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения.
Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата. Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически.
Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России.
После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины. После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.
И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!
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03.04.2022 13:29
+28
Повторю окремо закінчення посту, попередження для зеленського, арахамії, подоляка, єрмака. Воно дуже важливе.

"После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины.

После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.

И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!"
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03.04.2022 13:31
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03.04.2022 13:28 Відповісти
треба зробити так, щоб весь світ побачив зроблене

тоді ковтають вони чи впираються - пофіг

платитимуть роками презирства та розуміння у світі, що рашисти не люди
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03.04.2022 13:33 Відповісти
Боюся, що світові начхати на це. Їм не пече українська кров. От коли в Парижі було вбито півдесятка ліваків з "шарли_гербо", то тоді зчинявся лчмент і гістерія.
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03.04.2022 14:19 Відповісти
У них как бы на этом построенна государственность - ОНИ УКРАЛИ У НАС историю, язык, веру, присвоили всё, А НАС ПЫТАЮТЬСЯ убратьб как свидетелей из воровства, вот и всё...
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03.04.2022 13:42 Відповісти
У россії державною є українська мова???
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03.04.2022 14:10 Відповісти
Малось на увазі,що вони зліпили свій ізиг на базі давньоруської мови.
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03.04.2022 15:37 Відповісти
Gennady Korban
2 год ·
«Гнев Божий» - так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием.
Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения.
Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата. Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически.
Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России.
После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины. После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.
И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!
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03.04.2022 13:29 Відповісти
Повторю окремо закінчення посту, попередження для зеленського, арахамії, подоляка, єрмака. Воно дуже важливе.

"После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины.

После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.

И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!"
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03.04.2022 13:31 Відповісти
Да и вообще, в целом, наша страна должна стать чем-то похожим на Израиль. Для того, чтобы наше государство выжило сегодня и в будущем - других вариантов нет. Все эти хотелки Банковой, подписать некие договорённости о гарантиях безопасности, нейтральный статус - полнейшая куйня на постном масле. Как ты заставишь этих "гарантов" в случае агрессии сохранить мир и территориальную целостность нашей страны, если они дадут заднюю и ограничатся обеспокоенностью, да поставкой касок с бинтами? Мало было будапештской филькиной грамоты? Это понимает любой мало-мальски соображающий человек.
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03.04.2022 13:47 Відповісти
Тому я вважаю що ми маємо виховати в собі нульову толерантність до популістів і до рашистів.
Це наші вороги.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Після 2019 ми вже й так пахожи на Ізраіль...
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03.04.2022 14:13 Відповісти
99%....
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03.04.2022 14:22 Відповісти
Чем же? Наведите пример.
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03.04.2022 14:23 Відповісти
По типу Моссаду, котрий вишукував військових злочинців навіть в Південній Америці.
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03.04.2022 15:04 Відповісти
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович получил повышение - ему присвоили воинское звание подполковника

😁😁😁
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03.04.2022 13:31 Відповісти
За одинадцяте взяття Чорнобаївки
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03.04.2022 13:36 Відповісти
а чому не бригадного генерала - так бо гламурніше було б
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03.04.2022 13:37 Відповісти
Бригадного вже дали Науменку, який поміг кацам на Херсонщині.
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03.04.2022 13:44 Відповісти
Скоро пєтліци в еполєти вплітати будуть.
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03.04.2022 13:38 Відповісти
Кто присвоил, за что!? Стыд и позор перед военными.
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03.04.2022 13:39 Відповісти
Сайт называется "кремлёвская дезинформация"
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03.04.2022 13:58 Відповісти
Відразу видно, що ви не з України. "Детектор медіа", - дуже поважний сайт.

«Детектор медіа» - українська громадська організація, яка є власником однойменного інтернет-видання та є правонаступником ГО «Телекритика».[2] Головою ГО «Детектор медіа» та шеф-редактором порталу «Детектор медіа» є Наталія Лигачова.[2]

Слоган «Детектора медіа» - «Watchdog українських ЗМІ».

Організація є учасницею коаліції Реанімаційний пакет реформ[3].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Детектор_медіа
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03.04.2022 15:30 Відповісти
Эта помойка не украинская. Цепочку проследить легко.
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03.04.2022 15:44 Відповісти
А щодо статті з "Детектора медіа" відносно Арестовича (за 2017 рік), то нехай читачі самі визначаються, - адже там лише констатація факту, що Арестович визнав тоді, - він лише актор, який грає роль патріота.

https://detector.media/medialife/article/133135/2017-12-21-aleksey-arestovych-pryznalsya-chto-vral-vsem-s-2014-goda-yzobrazhaya-patryota/
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03.04.2022 15:37 Відповісти
Я не доверяю писулькам из кубла медиа, собственник которых вор Коломойский.
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03.04.2022 15:48 Відповісти
І що в цьому смішного? Якщо капітаном він був ще багато років тому.
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03.04.2022 13:40 Відповісти
я вважаю навіть у полоні) Він говорив би: "ворог деморалізований, їхні удари все слабкіші, скоро прийдуть ЗСУ і настукають їм по гарбузу, зберігаємо спокій! Слава Україні!" і в цей момент наші накрили б окупантів потужним вогнем. Паскуди в розльот по всьому городі, там рука, там нога, а він сидить такий спокійний: "Ну я ж вам казав, а ви що не вірили?"
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03.04.2022 13:43 Відповісти
якась байка.
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03.04.2022 13:47 Відповісти
більш вірогідно, що в полоні він так само задушевно буде розказувати про те, що росія строіт новий міровой порядок і вот вот додушіт украінских націков.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Це йому підігнали за 33 бойові виходи за лінію фронту.
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03.04.2022 13:44 Відповісти
З 2014 року займався підготовкою бойових з'єднань у рамках програми «Народний резервіст»[24], організатор благодійного фонду для надання психологічної підтримки військовим у зоні АТО (2014-2017).

З вересня 2018 року до вересня 2019 року служив у зоні ООС поблизу Краматорська в 72 механізованій бригаді як розвідник[15]. До цього, за власними твердженнями, воював на добровольчих засадах, здійснивши загалом 33 бойові виходи за лінію фронту[25].
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03.04.2022 13:47 Відповісти
...за власним твердженням? Я правильно прочитав?...Да ладно, я сам собі можу такі "твердження" надавати, що дай боже...
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03.04.2022 14:04 Відповісти
Не, ну, чего, Касьянов сегодня писал, что он здорово помог в организации управления аэроразведкой.
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03.04.2022 13:49 Відповісти
Дайош наградную будьонафку!
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Что-то я не понял - ето гуано советник Ермака или военнослужащий?
Какое нахему звание если ето дерьмо гражданская морда?
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03.04.2022 15:43 Відповісти
дело в том, что там где все эти "асвабадители" живут, хуже уже не сделаешь. смерть!? так это будет прощение, а не наказание. нужно чтоб мучился всю жизнь. например покалечить .
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03.04.2022 13:33 Відповісти
на всіх 200 тис. завести кримінальні справи і подати в міжнародний розшук
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03.04.2022 13:35 Відповісти
К этим десантникам проявить гуманность от плена - просто расстреливать на месте, в плен не брать!!
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03.04.2022 13:38 Відповісти
Тільки важкі каторжні роботи до скону !
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Если бы на рашке действительно было движение против войны, то этих бы военных преступников начали бы по тихому истреблять на их территории. А если этого не произойдет, то никакого движения против войны там нет - исключительно ради показухи все эти протесты.
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03.04.2022 13:40 Відповісти
Уже сегодня было, что начали поджигать массово машины тех. кто планирует ехать в Украину воевать, с угрозами физической расправы.

Цитирую: "Этой ночью сгорели автомобили, принадлежавшие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ (военная часть 35690, Балашиха Московской области), - журналист Денис Казанский
По его словам (https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/5046759668736838), в последние дни учащаются случаи преднамеренного поджога автомобилей российских военных и чиновников. В частности, недавно горели автомобили военнослужащих 95 бригады (Горелово, Ленинградская область) и 82 радиотехнической бригады (Вязьма, Смоленская область).
Российские военные сообщают об угрозах физической расправы, если они согласятся участвовать в войне против Украины."
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03.04.2022 13:47 Відповісти
кацапы ж вроде ставили систему слежения, чтобы несогласных смотреть и паковать, а то прям спать не могли. хотя может это только в москве\питере. так что палить пока можем только мы. желательно конечно составы. все равно же сгорят, только дороже будет и экология опять же нарушится больше.
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03.04.2022 14:03 Відповісти
Сами себе машины и палят.
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03.04.2022 14:04 Відповісти
відео 2019 року, то фейк
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03.04.2022 14:07 Відповісти
Адрес части: 215113, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 1-я Бозня, 73, войсковая часть 48886,

телефоны 8 (481-31) 5-89-85 - оперативный дежурный части; 8 (481-2) 27-09-96 - телефон военного госпиталя в Смоленске; 8 (481-31) 2-79-92 - телефон почтового отделения

Источник: https://voinskayachast.net/vozdushno-kosmicheskie-sily/******-vozdushnie-sily/radiotehnicheskie/vch48886 © VoinskayaChast.net
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03.04.2022 16:15 Відповісти
Вже тривалий час з голови не виходить думка, яку зараз озвучив Генадій Корбан: "Спецслужбы Украины должны показательно физически ликвидировать военных преступников России". Приклад покарання Ізраїлем - ідеальний. Головне, аби військово-політичне керівництво України нарешті поставило цю задачу. Молю Бога аби це сталося.
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03.04.2022 13:42 Відповісти
Їх ще треба побудувати.
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03.04.2022 13:59 Відповісти
А можна і на "волонтерських засадах", так би мовити "благодійний " внесок в очищені світу від орків...як ідея?
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03.04.2022 14:21 Відповісти
Даний приклад операції ізраїльської розвідки не ідеальний - залишились деякі незручні питання, бо виконавці дещо "захопились". США (і не тільки) засудили цю операцію, а ізраїльтяне відмовились в подальшому використовувати саме такі методи. Але це не заважає українській розвідці скористатися досвідом Ізраїля (з урахуванням їхніх помилок) із виходом на ******** рівень спецоперацій. Але все це не для теперішнього керівництва.
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03.04.2022 14:16 Відповісти
Екс головна прокурорка ООН Карла Дель Понте закликала видати ордер на арешт путіна. Проте диктатор повторює багато речей, які колись робив Адольф Гітлер. Тому для нього цілком актуальним залишається й варіант самогубства у власному бункері.
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03.04.2022 13:43 Відповісти
Треба у всіх підрозділах мати списки воєнних злочинів.І при поданні цих тварин до полону, знищувати без жалю.Ні яких обмінів!!!
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03.04.2022 13:49 Відповісти
На наших глазах переговорная группа активно занимается резинизацией® и легитимизацией *****! Единственная цель этой бродяги - спасти ***** от трибунала! Резинность® может быть проявлена только к военнопленных!
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03.04.2022 13:51 Відповісти
Сегодняшний анекдот : "Поймал украинец золотую рыбку. -Какое твоё желание? -Хочу чтобы по Днепру плыли гробы с русскими. - Но, есть хорошие русские? - Тогда чтобы в плохих гробах плыли плохие русские, а хорошие - в хороших.
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03.04.2022 13:51 Відповісти
в мішках, дерева шкода.
в цілих мішках хороші кацапи, а в порваних, погані
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03.04.2022 16:17 Відповісти
Ці люди не становили жодної загрози окупантам
Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався в оселях. Сотні, а можливо тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам,
- сказав Епіфаній.

Глава Церкви зазначив: з Божою допомогою та завдяки українським захисникам вся Київська область очищена від ворога. Проте новини, які приніс цей день, є настільки страшними, що їх повною мірою не вдається осмислити.
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Куйло будет вести войну, пока не сдохнет. Всё, другого пути у него уже нет. И будет любыми способами её продлевать. Такие зверства я думаю сделаны намеренно. Что бы обозлить нас, запад и продолжать войну далее.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Большинство с Феодосии...
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03.04.2022 13:54 Відповісти
Тепер російських вбивць затримають навіть якщо вони поїдуть десь відпочити в Турцію чи Єгипет.. А нам.. нам.... Тільки в НАТО. Ніякого нейтралітету! Якщо Зеленський хоче відмовитися від нашої боротьби і від НАТО, то нам треба вибрати президента, який заведе нас в НАТО!
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03.04.2022 13:55 Відповісти
Ну як мінімум йому потрібно внести зміни до Конституції і тут вже зелене не вправі сам щось "рішати". Якщо хоче- може рискнути...
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03.04.2022 14:24 Відповісти
"А теперь беги. Беги, если сможешь" (с)
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03.04.2022 14:00 Відповісти
Десниця помсти досягне кожного кацапського мерзотника.
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03.04.2022 14:00 Відповісти
с Казанський
0:13



Цієї ночі згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ (військова частина 35690, Балашиха Московської області).

Джерела наближені до української розвідки повідомили, що власниками автівок були представники керівного складу ЦСП ФСБ. На відео видно, що одночасно загорілися як мінімум чотири автомобілі.

Останніми днями частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників.
Зокрема, нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади (Вязьма, Смоленська область). Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку якщо вони погодяться брати участь у війні проти України.
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03.04.2022 14:02 Відповісти
та фейк це, відео 2019 року
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03.04.2022 14:10 Відповісти
шкода, про це встигли рострубити змі
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03.04.2022 14:43 Відповісти
Дебилы из переговорной группы, запомните, слово "мир", "договор" народ сейчас пугает больше чем "война".
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03.04.2022 14:03 Відповісти
Злочини, перетнувші межу людяності повинні каратись законами, перетнувши межу милосердя...не я сказав, але дуже сподобався цей вислів. Думаю, він якраз в тему... А про свій Моссад писав ще з пів року тому-пора...
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03.04.2022 14:12 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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03.04.2022 14:13 Відповісти
Верю только Залужному и ВСУ.
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03.04.2022 14:17 Відповісти
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03.04.2022 14:18 Відповісти
На сайті блокнот.вогоград.ру є кніга памяті хероєв погібших за народ дамбаса.Десь офіційно задвухсочених біля сорока орків.Переважна більшість з того камишина.
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03.04.2022 14:38 Відповісти
Всі ті, хто називав себе цівілізованним світом сидять типу під кришою свого нати і нисловлюють свою озабоченність. Їм са$рать.
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03.04.2022 14:51 Відповісти
Саме жорстоке покарання для кацапів це кастрація, добре тому що вони після цього не будуть розмножуватися. А більщість просто в полон не брати.
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03.04.2022 19:22 Відповісти
 
 