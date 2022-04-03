Розвідка оприлюднила список десантників з Волгоградської області, які скоюють воєнні злочини проти народу України
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових злочинців із 56-ї десантно-штурмової бригади, які скоюють воєнні злочини проти мирних українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
За наявними даними, цей перелік російських військовослужбовців перебуває на постійній дислокації у місті Феодосія (територія тимчасово окупованого Криму).
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.
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тоді ковтають вони чи впираються - пофіг
платитимуть роками презирства та розуміння у світі, що рашисти не люди
2 год ·
«Гнев Божий» - так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием.
Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения.
Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата. Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически.
Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России.
После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины. После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.
И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!
"После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины.
После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.
И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!"
Це наші вороги.
😁😁😁
«Детектор медіа» - українська громадська організація, яка є власником однойменного інтернет-видання та є правонаступником ГО «Телекритика».[2] Головою ГО «Детектор медіа» та шеф-редактором порталу «Детектор медіа» є Наталія Лигачова.[2]
Слоган «Детектора медіа» - «Watchdog українських ЗМІ».
Організація є учасницею коаліції Реанімаційний пакет реформ[3].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Детектор_медіа
https://detector.media/medialife/article/133135/2017-12-21-aleksey-arestovych-pryznalsya-chto-vral-vsem-s-2014-goda-yzobrazhaya-patryota/
З вересня 2018 року до вересня 2019 року служив у зоні ООС поблизу Краматорська в 72 механізованій бригаді як розвідник[15]. До цього, за власними твердженнями, воював на добровольчих засадах, здійснивши загалом 33 бойові виходи за лінію фронту[25].
Какое нахему звание если ето дерьмо гражданская морда?
Цитирую: "Этой ночью сгорели автомобили, принадлежавшие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ (военная часть 35690, Балашиха Московской области), - журналист Денис Казанский
По его словам (https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/5046759668736838), в последние дни учащаются случаи преднамеренного поджога автомобилей российских военных и чиновников. В частности, недавно горели автомобили военнослужащих 95 бригады (Горелово, Ленинградская область) и 82 радиотехнической бригады (Вязьма, Смоленская область).
Российские военные сообщают об угрозах физической расправы, если они согласятся участвовать в войне против Украины."
телефоны 8 (481-31) 5-89-85 - оперативный дежурный части; 8 (481-2) 27-09-96 - телефон военного госпиталя в Смоленске; 8 (481-31) 2-79-92 - телефон почтового отделения
Источник: https://voinskayachast.net/vozdushno-kosmicheskie-sily/******-vozdushnie-sily/radiotehnicheskie/vch48886 © VoinskayaChast.net
в цілих мішках хороші кацапи, а в порваних, погані
Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався в оселях. Сотні, а можливо тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам,
- сказав Епіфаній.
Глава Церкви зазначив: з Божою допомогою та завдяки українським захисникам вся Київська область очищена від ворога. Проте новини, які приніс цей день, є настільки страшними, що їх повною мірою не вдається осмислити.
0:13
Цієї ночі згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ (військова частина 35690, Балашиха Московської області).
Джерела наближені до української розвідки повідомили, що власниками автівок були представники керівного складу ЦСП ФСБ. На відео видно, що одночасно загорілися як мінімум чотири автомобілі.
Останніми днями частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників.
Зокрема, нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади (Вязьма, Смоленська область). Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку якщо вони погодяться брати участь у війні проти України.