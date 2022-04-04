Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі

Окупанти навмисно організували масові вбивства мирних мешканців у Бучі на Київщині.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - зауважив Кулеба.

За його словами, слід запровадити такі санкції проти РФ:

-Ембарго на нафту, газ, вугілля;

- Закриття всіх портів для російських суден і товарів;

-Відключення всіх російських банків від SWIFT.

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