Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти навмисно організували масові вбивства мирних мешканців у Бучі на Київщині.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - зауважив Кулеба.
За його словами, слід запровадити такі санкції проти РФ:
-Ембарго на нафту, газ, вугілля;
- Закриття всіх портів для російських суден і товарів;
-Відключення всіх російських банків від SWIFT.
Топ коментарі
+25 Саша Пончик
показати весь коментар03.04.2022 13:50
+22 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар03.04.2022 13:48
+20 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар03.04.2022 13:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Думаю, в разі чого , цей варіант уже розглядають. Бо програти нам не дадуть.
Вони вже побачили різницю між нами і кацапами.
Думаю протест проти рашістів у ніби то ватних містах взагалі зламав все їхнє уявлення про українців.
Все таки атомные ракеты не шутка.
ЦІ Ж НЕЛЮДІ ЗАЙШЛИ ДО НАС З ТЕРИТОРІЇ БІЛОРАШКИ!
ТО БІЛОРАШКА ТІПА НЕ ПРИ ЧОМУ?
Дивилась заніматєльний ролік. Виявляється територія сраіссії практично непридатна до існування. Лише 15 % достатньо комфортні для людей. Каци не японці, щоб успішно обживати і процвітати на неблагополучних територіях. Ці засранці ніколи не будуть жити добре, бо зайва хромосома спотворює людську подобу. Їхнє завдання тягнути і нас у прірву.
Читатели https://t.me/flagshtok/8097
многократно фиксировали на улицах Гомеля пикапы Mitsubishi L200.
Все они образца 2021 года, имеют следы повреждений, окрашены в черный либо белый цвет и не имеют регистрационных номеров. На всех машинах присутствует знак в виде «V».
МО РФ никогда не закупало японские джипы, перед началом войны такие автомобили на Гомельщине не фиксировались.
С большой долей уверенности можно утверждать, что российские военные попросту украли эти автомобили в Украине. Перед войной в январе 2022 года США передали пограничной службе Украины 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для охраны северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.
На фото заметны совпадения модели, цветов, дисков и наклеек на кузовах авто в Гомеле и Украине.
Если это так, то ввозу и использованию украденных автомобилей содействовали сразу несколько ведомств: органы погранслужбы, таможенная инспекция, автоинспекция и милиция.
жесточайший и справедливый удар.
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатньо аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вірогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Населення на добровільній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укріплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгнення на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середині січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість заздалегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що директор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
більше нічого не допоможе.
треба щоб всі суки голодали
може тоді почнуть хоч трохи думати.
80% підтримки, це вам не жарт
absence of sense
@yuujinmoon
·
13 ч
Друг з роботи зараз в ЗСУ. Пише такі речі, що волосся дибки стає. Він людина морально стійка, але каже, сьогодні як зайшли в село, плакав разом з місцевими. Люди на коліна падають, як наших бачать, цілують прапори рідні... Каже, аж ніяково, неможливо звикнути до такої реакції.
Жінки повилазили з підвалів, знайшли своїх мертвих чоловіків. Вий, крики... Всюди трупи. Одна як впала біля свого чоловіка, так і не могли відтягнути ще довго. Кам'яна стала. Молода, а вся сива. Це просто пекло на землі. За що це все. Я не можу. Але читаю. Не відвертаюся.
Каже, що катували багатьох. Відрізані пальці, вуха, порізані тіла, кинули в яму холодну кілька людей, один на одного, як сміття. По дорозі їдеш, всюди одні трупи.
Собака до нього прибився, дуже сподобався кудлатий. Не місцевий, в селі ніхто не знає, чий. Прибіг з іншого села. Кажуть, тут русня навіть собак, котів, худобу теж стріляла, як до хати заходили... Друг собаку забрати потім до Києва хоче (пише, "як виживу у війні...")
Найкращим доказом їх безкорисності він назвав курс рубля, який повернувся до рівня перед початком російської агресії в Україні.
«Тому важливо сьогодні сказати: потребуємо більше реальних санкцій, але також більше реальних коштів», - заявив польський прем'єр.
Рашисти давно зрозуміли і тому спрямували своїх ботів спекулювати і маніпулювати.
Те саме робилось і в нас. Дехто навіть не помічає, як сам повторює тези кремлінів.
Все Зеленський знає і бачить та від нього не все залежить.
Зараз м'яч на половині поля США. Готові вони реально нам допомогти чи тільки робитимуть напівкроки? Нам потрібні літаки, бойові гклікоптери, танки, ППО, ПРО, протикорабельна зброя, дрони розвідувальні і бойові.