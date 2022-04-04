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Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Окупанти навмисно організували масові вбивства мирних мешканців у Бучі на Київщині.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - зауважив Кулеба.

За його словами, слід запровадити такі санкції проти РФ:

-Ембарго на нафту, газ, вугілля;

- Закриття всіх портів для російських суден і товарів;

-Відключення всіх російських банків від SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Дмитрий Кулеба всё правильно надо миру открывать глаза. Весь мир должен знать кто такие русские фашисты по горло в крови.
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03.04.2022 13:50
+22
То може вже забути про принизливі переговори-договори ім.хламідіїподоляка.
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03.04.2022 13:48
+20
А ведь с ускорением идёт ужесточение санкций и одновременно нам оружие и др помощь. 👍😁❗
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03.04.2022 13:46
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А ведь с ускорением идёт ужесточение санкций и одновременно нам оружие и др помощь. 👍😁❗
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03.04.2022 13:46 Відповісти
Взагалі після скоєних звірств може дійди до того, що до нас доєднаються іноземні війська.
Думаю, в разі чого , цей варіант уже розглядають. Бо програти нам не дадуть.
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03.04.2022 14:17 Відповісти
Думаю самолётов, ракет и танков будет более чем достаточно💥👊😁
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03.04.2022 14:19 Відповісти
В разі чого нам всім поможуть.
Вони вже побачили різницю між нами і кацапами.
Думаю протест проти рашістів у ніби то ватних містах взагалі зламав все їхнє уявлення про українців.
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03.04.2022 14:22 Відповісти
То може вже забути про принизливі переговори-договори ім.хламідіїподоляка.
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03.04.2022 13:48 Відповісти
Время работает на нас! Давать им постоянно надежду на то, что им не полная большая и волосатая нужно❗👍😁
Все таки атомные ракеты не шутка.
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03.04.2022 14:02 Відповісти
Дмитрий Кулеба всё правильно надо миру открывать глаза. Весь мир должен знать кто такие русские фашисты по горло в крови.
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03.04.2022 13:50 Відповісти
Вини відкрили світу очі два місяці тому. Коли їх попереджали про вторгнення, вони просто послали світ наХ. У світу очі не те, що відкрилися - НА ЛОБА ВИЛІЗЛИ!
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03.04.2022 13:55 Відповісти
А ЧОМУ ТІЛЬКИ СТОСОВНО РФ?
ЦІ Ж НЕЛЮДІ ЗАЙШЛИ ДО НАС З ТЕРИТОРІЇ БІЛОРАШКИ!
ТО БІЛОРАШКА ТІПА НЕ ПРИ ЧОМУ?
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03.04.2022 13:58 Відповісти
Бункерному нужна украинская земля без людей. Выжить с оккупантами не выйдет. Ещё не поняли с кем воюете?
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03.04.2022 13:50 Відповісти
Агрохимия,падлоляк,чалый и их пахан дерьмак не поняли.
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03.04.2022 13:59 Відповісти
В них і так сраісся без людей.
Дивилась заніматєльний ролік. Виявляється територія сраіссії практично непридатна до існування. Лише 15 % достатньо комфортні для людей. Каци не японці, щоб успішно обживати і процвітати на неблагополучних територіях. Ці засранці ніколи не будуть жити добре, бо зайва хромосома спотворює людську подобу. Їхнє завдання тягнути і нас у прірву.
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03.04.2022 14:20 Відповісти
Знищення народу України вимагають від свого керівництва 83% обдовбаних пропагандою кацапів. Тому світові санкції повинні дійти в кожний кацапський дім! А похоронки з України ми їм самі забезпечимо.
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03.04.2022 13:51 Відповісти
На улицах Гомеля появились пикапы, принадлежащие Украине

Читатели https://t.me/flagshtok/8097
многократно фиксировали на улицах Гомеля пикапы Mitsubishi L200.

Все они образца 2021 года, имеют следы повреждений, окрашены в черный либо белый цвет и не имеют регистрационных номеров. На всех машинах присутствует знак в виде «V».

МО РФ никогда не закупало японские джипы, перед началом войны такие автомобили на Гомельщине не фиксировались.

С большой долей уверенности можно утверждать, что российские военные попросту украли эти автомобили в Украине. Перед войной в январе 2022 года США передали пограничной службе Украины 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для охраны северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.

На фото заметны совпадения модели, цветов, дисков и наклеек на кузовах авто в Гомеле и Украине.

Если это так, то ввозу и использованию украденных автомобилей содействовали сразу несколько ведомств: органы погранслужбы, таможенная инспекция, автоинспекция и милиция.
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03.04.2022 13:56 Відповісти
А хто ж там був матеріально-відповідальний? Невже якийсь жирний полковнік?
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03.04.2022 14:21 Відповісти
А тут можна буде влупити Білорусь, як вони пропустили тз на свою територію. Будуть смачні позови.
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03.04.2022 14:49 Відповісти
Круто было бы аннулировать ПОЛНОСТьЮ все двойные гражданства где вторым русское с последующей высылкой-это был бы
жесточайший и справедливый удар.
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03.04.2022 13:51 Відповісти
турция германия британия польша словакия чехия слоаения австралия новая зеландия сша мексика уже высылают москальню
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03.04.2022 13:56 Відповісти
Вони з Zе тепер вимагають... А два місяці тому слали усіх поперед роZійського корабля...

ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ

Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.

Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.

Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатньо аби збагнути - жарти в сторону.

Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вірогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Населення на добровільній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укріплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".

Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгнення на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.

Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середині січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.

Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.

І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість заздалегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.

І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.

Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що директор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.

У першу чергу - людям які втратили все.
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03.04.2022 13:52 Відповісти
Зеленський-нікчемний паяц,який кайфує від виступів перед камерою і не більше. Доки його буде використовувати дєрьмак в своїх зрадницьких цілях- толку не буде.
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Еге ж, еге ж. Він дурник, отже - непідсудний? НІ-ФІ-ГА НЕ ВИЙДЕ!
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Кулебі потрібно називати речі своїми іменами - це геноцид і террор а не різанина, і не тільки в Бучі а по всій країні. Тому потрібно вимагати визнати расеюшку країною-террористом
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03.04.2022 13:53 Відповісти
Кулеба адекватний.На відміну від ОП.
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03.04.2022 13:53 Відповісти
Кулєба, насипай!
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03.04.2022 13:54 Відповісти
всі операції відключити віл свіфт.
більше нічого не допоможе.
треба щоб всі суки голодали
може тоді почнуть хоч трохи думати.
80% підтримки, це вам не жарт
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03.04.2022 13:57 Відповісти
У нас и в Украине полно таких упоротых. Моя б воля Я б их ********** на парашляндию.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Після подій в Україні ООН має або виключити Росію, або саморозпуститися.
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03.04.2022 14:01 Відповісти
якшо кожного москаля від немовляти до старця вбити сто раз, то і такого покарання буде замало
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03.04.2022 14:03 Відповісти
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03.04.2022 14:04 Відповісти
Привыкают смолоду.
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03.04.2022 14:06 Відповісти
імпортозамєщєніє.
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03.04.2022 14:22 Відповісти
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03.04.2022 14:24 Відповісти
******* історія геноциду українського народу👇







absence of sense


@yuujinmoon

·
13 ч



Друг з роботи зараз в ЗСУ. Пише такі речі, що волосся дибки стає. Він людина морально стійка, але каже, сьогодні як зайшли в село, плакав разом з місцевими. Люди на коліна падають, як наших бачать, цілують прапори рідні... Каже, аж ніяково, неможливо звикнути до такої реакції.

Жінки повилазили з підвалів, знайшли своїх мертвих чоловіків. Вий, крики... Всюди трупи. Одна як впала біля свого чоловіка, так і не могли відтягнути ще довго. Кам'яна стала. Молода, а вся сива. Це просто пекло на землі. За що це все. Я не можу. Але читаю. Не відвертаюся.

Каже, що катували багатьох. Відрізані пальці, вуха, порізані тіла, кинули в яму холодну кілька людей, один на одного, як сміття. По дорозі їдеш, всюди одні трупи.

Собака до нього прибився, дуже сподобався кудлатий. Не місцевий, в селі ніхто не знає, чий. Прибіг з іншого села. Кажуть, тут русня навіть собак, котів, худобу теж стріляла, як до хати заходили... Друг собаку забрати потім до Києва хоче (пише, "як виживу у війні...")
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03.04.2022 14:06 Відповісти
Прем'єр Польщі заявив, що введені санкції проти РФ не діють.
Найкращим доказом їх безкорисності він назвав курс рубля, який повернувся до рівня перед початком російської агресії в Україні.
«Тому важливо сьогодні сказати: потребуємо більше реальних санкцій, але також більше реальних коштів», - заявив польський прем'єр.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
ну курс фиксированый и он рухнет рано или поздно, хотя тем не менее надо говорить что санкции не работают, хотя они и работают и рахе писта по любому
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03.04.2022 14:35 Відповісти
Польський прем'єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.
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03.04.2022 14:08 Відповісти
Після всієї цієї кацапських жахів, що вони принесли на нашу Вкраїну, починаючи від Батурина і до цього часу... оцей фейк просто бісить аж не можу... скоти кацапські
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03.04.2022 14:13 Відповісти
Треба працювати з населенням тих країн, бо влада робить те, що вимагають їхні виборці.
Рашисти давно зрозуміли і тому спрямували своїх ботів спекулювати і маніпулювати.
Те саме робилось і в нас. Дехто навіть не помічає, як сам повторює тези кремлінів.
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03.04.2022 14:15 Відповісти
Поляки утверждают что санкции против РФ это только для внутреннего потребления нашего МЗС и Кулебы лично. Курс рубля вернулся на предвоенные позиции ( информация от премьер министра Польши) Что там переговаривается в Стамбуле остается только предполагать.
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03.04.2022 14:20 Відповісти
Не Кулеба повинен вимагати, а Володимир Зеленський повинен звернутися до світового суспільства. Чи він ще мріє зазирнути в очі Путіну?
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03.04.2022 14:21 Відповісти
Зеленському спочатку треба показати звірства нелюдей, щоб ОСЛІП назавжди. І не домагався дивитись в очі вбивцеві. У тих очах людожера та вбивці, крім жаху та ненависті, більш нічого не залишилось.
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03.04.2022 14:38 Відповісти
Думаєш, він не бачив ці кадри? Чи думаєш, Кулеба сам від себе заяви робить?
Все Зеленський знає і бачить та від нього не все залежить.

Зараз м'яч на половині поля США. Готові вони реально нам допомогти чи тільки робитимуть напівкроки? Нам потрібні літаки, бойові гклікоптери, танки, ППО, ПРО, протикорабельна зброя, дрони розвідувальні і бойові.
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03.04.2022 15:50 Відповісти
Зеленському спочатку треба показати звірства нелюдей, щоб ОСЛІП цей "герой ЗМІ" назавжди. І не домагався дивитись в очі вбивцеві. У тих очах людожера та вбивці, крім жаху та ненависті, більш нічого не залишилось.
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03.04.2022 14:39 Відповісти
треба терміново довести в суді ООН, що це черговий геноцид українського народу з боку імперії, бо бачте наш народ суперечить їхній казці, де вони Вялікіє, а ми всі їхні недорозвинені брати
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03.04.2022 14:29 Відповісти
******* фашисты, зачем погань в плен берут? валить их не показывая и всё это же нелюди ничем ни лучше фашистов второй мировой, ничем! а даже хуже как можно убивать тех кто на одном языке с тобой говорит в основном как это принять и понять *****, что это за выродки где их выростили в какой секте?????
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03.04.2022 14:33 Відповісти
Та нє, то ж все Путін, а рюзке народ чудовий і зовсім ні до чого! Щоб вони, ******, виздихали в своєму Кацаплянді!
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03.04.2022 15:06 Відповісти
 
 