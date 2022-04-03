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Вбитого окупантами фотожурналіста Макса Левіна нагородили орденом "За мужність"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно фотожурналіста Максима Левіна, якого вбили загарбники на Київщині, орденом "За мужність".
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в документі.
Документаліст і фотограф Макс Левін зник в районі села Гута Межигірська на Київщині 13 березня. 2 квітня знайшли його тіло. За даними Офісу генерального прокурора, окупанти вбили беззбройного Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї.
Топ коментарі
+6 Саша Пончик
показати весь коментар03.04.2022 14:04
+4 Ksenia VB
показати весь коментар03.04.2022 14:01
+4 Ksenia VB
показати весь коментар03.04.2022 14:03
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Будь ласка, зачекайте...
Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
The Insider
@the_ins_ru
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1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
@antiputler_news
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4 год
😢В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф.
Он был неизменным ведущим фестиваля «Холодный Яр». С начала войны львовянин вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.
Без мужа и отца остались жена и две дочери🕯
Хіба Макс не заслуговує на першу ?!
Макс останні 8 років ходив по ворожих тилах але без зброї як кожний боєць з ДРГ .
Він добував не меньш важливу для держави інформацію ніж крайщі розвідники -- ось й питання , для кого тоді перша ступень ?!
Посмертні нагороди я давав виключно першої ступені . Будь які !
Я пропоную владі поки не запіздно нагородити йще званням Героя України !
А ще недавно, орденами нагороджували зовсім не за геройські вчинки ...і взагалі невідомо за що....
Президент України до Дня Конституції роздав низку державних нагород. Серед майже двохсот достойників Володимир Зеленський виокремив також чимало колег із розважальної індустрії.
Зокрема, телеведуча Марія Єфросиніна та артистка Тіна Кароль отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ведуча Алла Мазур - орден княгині Ольги ІІ ступеня, співачка Ірина Білик - орден княгині Ольги ІІІ ступеня...
И совсем незаметно прошла новость о присвоении Зеленским звания генерал-майора нач. ГУР Украины Кириллу Буданову.
Тому самому, который утверждал, что вторжение РФ в Украину начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.
Тому самому, у которого жена - прихожанка РПЦ
Тому самому, который на шару жил вместе с одиозным Гогилаашвилли жил в доме самого известного обнальщика Киева