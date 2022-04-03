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Вбитого окупантами фотожурналіста Макса Левіна нагородили орденом "За мужність"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макс,левін

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно фотожурналіста Максима Левіна, якого вбили загарбники на Київщині, орденом "За мужність".

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в документі.

Документаліст і фотограф Макс Левін зник в районі села Гута Межигірська на Київщині 13 березня. 2 квітня знайшли його тіло. За даними Офісу генерального прокурора, окупанти вбили беззбройного Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
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03.04.2022 14:04
+4
Які в нас люди гинуть...
Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
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03.04.2022 14:01
+4
Серед втрат також



The Insider
@the_ins_ru
·
1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
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03.04.2022 14:03
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Які в нас люди гинуть...
Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
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03.04.2022 14:01 Відповісти
Серед втрат також



The Insider
@the_ins_ru
·
1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
показати весь коментар
03.04.2022 14:03 Відповісти
Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
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03.04.2022 14:04 Відповісти
Аслан
@antiputler_news
·
4 год
😢В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф.

Он был неизменным ведущим фестиваля «Холодный Яр». С начала войны львовянин вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Без мужа и отца остались жена и две дочери🕯
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03.04.2022 14:06 Відповісти
Мене шокує термні III ступень !

Хіба Макс не заслуговує на першу ?!

Макс останні 8 років ходив по ворожих тилах але без зброї як кожний боєць з ДРГ .
Він добував не меньш важливу для держави інформацію ніж крайщі розвідники -- ось й питання , для кого тоді перша ступень ?!
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03.04.2022 14:10 Відповісти
Зеля лисому жеке подарить...
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03.04.2022 14:21 Відповісти
Мабуть за статутом ордена третій ступінь є початковим в нагородженні.
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03.04.2022 14:23 Відповісти
Але інколи требо включати мизк й розуміння , що той, кого вбили не зможе аж ніяк продовжити той "початковий ступень" .
Посмертні нагороди я давав виключно першої ступені . Будь які !

Я пропоную владі поки не запіздно нагородити йще званням Героя України !
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03.04.2022 15:46 Відповісти
Хай там що, але головне, що ми пам'ятаємо цю світлу та сміливу людину.
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03.04.2022 14:24 Відповісти
Вічна пам'ять !!!

А ще недавно, орденами нагороджували зовсім не за геройські вчинки ...і взагалі невідомо за що....



Президент України до Дня Конституції роздав низку державних нагород. Серед майже двохсот достойників Володимир Зеленський виокремив також чимало колег із розважальної індустрії.



Зокрема, телеведуча Марія Єфросиніна та артистка Тіна Кароль отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ведуча Алла Мазур - орден княгині Ольги ІІ ступеня, співачка Ірина Білик - орден княгині Ольги ІІІ ступеня...
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03.04.2022 14:12 Відповісти
Справедливо.
И совсем незаметно прошла новость о присвоении Зеленским звания генерал-майора нач. ГУР Украины Кириллу Буданову.
Тому самому, который утверждал, что вторжение РФ в Украину начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.
Тому самому, у которого жена - прихожанка РПЦ
Тому самому, который на шару жил вместе с одиозным Гогилаашвилли жил в доме самого известного обнальщика Киева
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03.04.2022 14:24 Відповісти
Світла пам'ять Українським Героям!
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03.04.2022 16:06 Відповісти
 
 