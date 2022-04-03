Вбитого окупантами фотожурналіста Макса Левіна нагородили орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно фотожурналіста Максима Левіна, якого вбили загарбники на Київщині, орденом "За мужність".

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в документі.

Документаліст і фотограф Макс Левін зник в районі села Гута Межигірська на Київщині 13 березня. 2 квітня знайшли його тіло. За даними Офісу генерального прокурора, окупанти вбили беззбройного Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї.