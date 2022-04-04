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ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буча,вбивство

Євросоюз запровадить нові санкції через звірства росіян на Київщині. Та допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Про це повідомив у твіттері президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacreЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!" - написав він.

Читайте: "Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Нафтове ембарго - ось що рашка б відчула. До них щось доходить тільки при пустих холодильниках. А все інше - все одно що занепокоєння.
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03.04.2022 14:22
+28
Буча - это только вершина айсберга... В Мариуполе тысячи...
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03.04.2022 14:25
+21
Никакие санкции не вернут убитых и замученных до смерти украинцев. Ответка для орков должна быть симметричной
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03.04.2022 14:24
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Нафтове ембарго - ось що рашка б відчула. До них щось доходить тільки при пустих холодильниках. А все інше - все одно що занепокоєння.
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03.04.2022 14:22 Відповісти
Треба визнати расеюшку країною-террористом в усьому світі, бо те що вони влаштували по всій країні - це справжній террор. Це найкраща санкція яку можно вигадати для ціх тварюк ублюдочних, хай вони там виздихають
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03.04.2022 14:34 Відповісти
Взорвать нефте/газопроводы ********* вот и все невтяное ембарго причем подействует сразу же.
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03.04.2022 14:39 Відповісти
Эмбарго не за горами. Европейцам нужно время, чтобы хотя бы на уровне контрактов заменить объёмы нефти и газа. Тем более отопительный сезон уже закончен, кроме северных стран. Будет и страна-террорист и всё к этому прилагающееся.
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03.04.2022 15:49 Відповісти
Никакие санкции не вернут убитых и замученных до смерти украинцев. Ответка для орков должна быть симметричной
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03.04.2022 14:24 Відповісти
Буча - это только вершина айсберга... В Мариуполе тысячи...
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03.04.2022 14:25 Відповісти
А за Марик окремо будемо розбиратись...
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03.04.2022 14:35 Відповісти
Ещё не известно, что происходит у нас на юге. С сел очень тревожные сообщения приходят. В городе постоянно по вечерам и ночам, автоматные очереди на окраине города.
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03.04.2022 14:37 Відповісти
з огляду перспективи міжнародного трибунали по російських військових злочинцях. До уваги військових. Командири зі складу цих в/ч мають бути захоплені. Загинути в бою - доля Воїна. Доля злочинця - зашморг.
Зробимо максимум. 64 омсбр - пріоритет.
Всі - на сафарі.
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03.04.2022 14:25 Відповісти
З цих бригад полонених не брати.
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03.04.2022 14:28 Відповісти
А з яких брати...раз він тут, із зброєю в руках-смерть...
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03.04.2022 14:40 Відповісти
на кацапии сильно "поднимают патриотический дух" списки личного состава с личными данными членов их семей в открытом доступе.
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03.04.2022 14:58 Відповісти
В очередной раз запретят экспорт руцькой водки и гастроли руцького балета?
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03.04.2022 14:26 Відповісти
Европа на такое не пойдет... это слишком жестоко
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03.04.2022 14:30 Відповісти
Да ты просто зверь какой-то!
Водка - она же для "народа". А "народ" он же типа не при делах ...
Балет - это вообще искусство. А "искустсво вне политики" ... как считают все ********.
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03.04.2022 14:30 Відповісти
Хтось в курсі, чому сьогодні "Без цензури" на ютубі немає? І Цимбалюка немає? Це ютуб вийобується чи вони сьогодні не проводять стріми?
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03.04.2022 14:26 Відповісти
Без цензуры будет в пн.вечером стрим,они вчера предупреждали!Цымбалюк ХЗ!
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03.04.2022 14:29 Відповісти
У них какие-то дела, наверное встречи, сказали что сегодня будет только вечерний стрим
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03.04.2022 14:43 Відповісти
Треба фото закатованих українців обвісити всі стіни і паркани, де живуть всі Меркель, Макрон, Орбан та інших... хай кожної ночі їм сняться... А ще заклеїти офіси тих фірм, що і далі співпрацюють з мордором...
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Українська діаспора, вам це під силу, хай весь світ баче, за що продають Україну.
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03.04.2022 14:31 Відповісти
где ордер на арест путина и его выродков шойгу лаврова и т.д.
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03.04.2022 14:28 Відповісти
ДАВАЙТЕ НАМ ОРУЖИЕ !!! КАЦАПАМ НАДО ОТОМСТИТЬ ...!
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Будьте вы все прокляты, изверги, до десятого колена
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03.04.2022 14:28 Відповісти
... во веки вечные
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03.04.2022 14:36 Відповісти
***** буде робити все, щоб захопити Маріуполь та приховати усі злочини
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03.04.2022 14:29 Відповісти
Та хіба ж тільки Буча... рашисти гірше гітлерівців. І навіть мадяр...
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03.04.2022 14:33 Відповісти
Нічого схожого вермахт не робив, тільки мадяри.
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03.04.2022 14:43 Відповісти
Так такие шокирующие злодеяния происходят не только в Буче ,но и на всей территории где ступила рашистская нога..Это картины «зла»,за которое рашистам придётся отвечать.
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03.04.2022 14:34 Відповісти
***** столько раз пугало общественность резней в Сребренице, что само дало команду повторить опыт дружков сербов в Украине. Ну что ж, вспомним, что герой резни в Сребренице генерал Младич и его бос Милошевич получили пожизненное заключение. Президент Милошевич так и сдох на тюремных нарах. Неотвратимое наказание ждет и зуйла, и шойгу, и большинство их шестерок-палачей
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03.04.2022 14:34 Відповісти
Зеленский обязан теперь выйти из переговоров с московскими нацистами. Ибо они нацисты на все 100%
С нацистами переговоры не ведут.
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03.04.2022 14:39 Відповісти
Как?
Будут на них смотреть "с осуждением" когда деньги за газ и нефть будут отдавать?
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03.04.2022 14:43 Відповісти
Намного хуже. Демонстративно отвернут свой фейс при передаче денежных знаков.
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03.04.2022 18:09 Відповісти
Це хіба в одній Бучі?
Альо!!! В Маріуполі, Харкові десятки тисяч, а в селах скільки ще невідомо, де Люся там з відосиками?
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03.04.2022 14:44 Відповісти
Що в Харкові? В Харкові чужих не було. Там з людей ніхто не знущався і не розстрілював

Ти ***** не розрізняєш окупацію з її жахіттями і просто бомбардування?
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03.04.2022 15:24 Відповісти
У людяності немає ніяких компромісів, тоїсть, хочеш сказати якщо всіх українців "усипити" без болю то це нормально, а якщо прострілити чі відрубати ноги а потім вбити то це дуже жахливо?
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03.04.2022 15:30 Відповісти
Абсолютно вірно. Перший варіант - гуманний, бо людина не буде страждати.
Тому, хворих тварин саме усипляють.

А в Бучі і цих селах з людей тижнями знущалися. Били, гвалтували, морили голодом, на їхніх очах знущалися і вбивали їхніх рідних. Це обтяжуючі обставини, а не просто вбивства.

Невже це одне і теж, що померти за пару секунд від якогось препарату? Очевидно, що ні
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03.04.2022 15:36 Відповісти
Скільки вас баранів на цій планеті...
Слухай, ото все що ти там написав, пиши владі, там їх вина не менша чім гоблінів.
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03.04.2022 15:42 Відповісти
От ти і обісрався. Це було очікувано
Твої аргументи закінчилися. От я би ти заговорив, якби ти не дай Бог був в тій на твоїх очах тижнями гвалтували і вбивали твою маму чи жінку??? А потім ще й танком їздили по тілу.

Не одне і те саме, померти без мук від препарату і в таких муках, як в Бучі і тих селах
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03.04.2022 15:58 Відповісти
Ти зовсім імбецил? Ти що думаєш що там є що їсти, отоплення, вода?, люди сивіючі на очах від прильотів, сморід якій просто стоїть на місці і від нього не заховатися.
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03.04.2022 16:05 Відповісти
Ти неадекватний. Я про Маріуполь не писав. Там жах.
Та і окупованих територіях не менший жах. Згвалтування і вбивства сотень і тисяч людей. Такого в Харкові не було. А я тільки про Харків і писав. Будь уважнішим
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03.04.2022 16:19 Відповісти
Ти згодився всіх підати ефтаназії бо це гумано, з кацаповатником розмова повинна бути не довша чім постріл автомату.
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03.04.2022 21:11 Відповісти
Ти з якого міста, бо складається враження, що тобі просто ближчими є страждання людей в інших містах? А вся Україна і світ здригнувся від Бучі
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Я це кожне місто України.
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03.04.2022 21:55 Відповісти
В кожному немає війни. Кажи конкретно. Я з Києва і Ірпінь з Бучою для мене дуже близькі
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03.04.2022 22:59 Відповісти
А ЄС воно все до 1 місця, вони були б раді щоб захопили Україну, і тут вбивали потихеньку, без освітлення в новинах. Тому мені кожне відібране життя українця кацапами це жахіття і трагедія.
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03.04.2022 15:46 Відповісти
А можно оружием?
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03.04.2022 14:50 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимьіе вещи.
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!

Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !

(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 15:03 Відповісти
дуже сподобалось: Может наказать
а Может и пахваліть
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03.04.2022 15:13 Відповісти
Покажите эти фото Шварценеггеру и ******** Олуху шольцу, и скажите что это не путин сделал!
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03.04.2022 15:29 Відповісти
Невже якісь незручності в побуті європейців вартують того, щоб про це хвилюватися в той час, коли від цього кожного дня залежать тисячі життів?

Якби мені сказали, що ти будеш отримувати на на 20% меншу ЗП тому, що це допоможе врятувати цілий народ - я б не заперечував.

Якби мені довелося платити за бензин не 2 євро, а 3 євро тому, що тепер цей бензин не з російської нафти, а якоїсь дорожчої - я б з радістю платив дорожче.

Аналогічно за світло і за опалення

Має бути щось вище за вигоду. Гроші заробити завжди можна. Важливо людиною залишатися.
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03.04.2022 15:30 Відповісти
Гостре лезо ножа по шиї, ось увесь наш позов.😎
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03.04.2022 15:39 Відповісти
Депортация в родной зоопарк всех (без исключения) всех представителей этой популяции. Это было бы феерично и прагматично одновременно. Думаю слово "население" уже не актуально для этой территории с точки зрения биологии, именно "популяция" вполне уместно(пока не придумано новое название подобной биомассе).☝️
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03.04.2022 15:51 Відповісти
Ну нифига себе новость! Вот это да! Может EU введет еще санкции за само вторжение. Ведь резня в Буче прямое следствие вторжения.
Жирные тупые трусливые жадные лицемерные политики EU, если бы вы ввели адекватные санкции еще в 2014 году за насильственное перемещение границ, то никакой войны не было бы вообще!!
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03.04.2022 18:08 Відповісти
Так ти правий, але всі шукають вигоду, було б у нас більше ********* озброєння власного виробництва, війни також не було, не будь клоун презиком 99,9% війна теж би не почалася, кацапія нападає лише коли впевнена що всіх підкупила. А тут нежданчік українці взяли зброю в руки.
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03.04.2022 21:17 Відповісти
 
 