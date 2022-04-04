ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель
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Євросоюз запровадить нові санкції через звірства росіян на Київщині. Та допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
Про це повідомив у твіттері президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacreЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!" - написав він.
Топ коментарі
+29 Oleksandr V. Kukliuk
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+28 Deodar Revolution
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+21 xander 9cf28439
показати весь коментар03.04.2022 14:24
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Будь ласка, зачекайте...
Зробимо максимум. 64 омсбр - пріоритет.
Всі - на сафарі.
Водка - она же для "народа". А "народ" он же типа не при делах ...
Балет - это вообще искусство. А "искустсво вне политики" ... как считают все ********.
С нацистами переговоры не ведут.
Будут на них смотреть "с осуждением" когда деньги за газ и нефть будут отдавать?
Альо!!! В Маріуполі, Харкові десятки тисяч, а в селах скільки ще невідомо, де Люся там з відосиками?
Ти ***** не розрізняєш окупацію з її жахіттями і просто бомбардування?
Тому, хворих тварин саме усипляють.
А в Бучі і цих селах з людей тижнями знущалися. Били, гвалтували, морили голодом, на їхніх очах знущалися і вбивали їхніх рідних. Це обтяжуючі обставини, а не просто вбивства.
Невже це одне і теж, що померти за пару секунд від якогось препарату? Очевидно, що ні
Слухай, ото все що ти там написав, пиши владі, там їх вина не менша чім гоблінів.
Твої аргументи закінчилися. От я би ти заговорив, якби ти не дай Бог був в тій на твоїх очах тижнями гвалтували і вбивали твою маму чи жінку??? А потім ще й танком їздили по тілу.
Не одне і те саме, померти без мук від препарату і в таких муках, як в Бучі і тих селах
Та і окупованих територіях не менший жах. Згвалтування і вбивства сотень і тисяч людей. Такого в Харкові не було. А я тільки про Харків і писав. Будь уважнішим
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!
Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !
(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
а Может и пахваліть
Якби мені сказали, що ти будеш отримувати на на 20% меншу ЗП тому, що це допоможе врятувати цілий народ - я б не заперечував.
Якби мені довелося платити за бензин не 2 євро, а 3 євро тому, що тепер цей бензин не з російської нафти, а якоїсь дорожчої - я б з радістю платив дорожче.
Аналогічно за світло і за опалення
Має бути щось вище за вигоду. Гроші заробити завжди можна. Важливо людиною залишатися.
Жирные тупые трусливые жадные лицемерные политики EU, если бы вы ввели адекватные санкции еще в 2014 году за насильственное перемещение границ, то никакой войны не было бы вообще!!