Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України.
"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян",- наголосив він.
Як зазначається, МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.
Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.
"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, перебуваючи у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив він.
Глава МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями: "Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ".
"Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер взагадайте, скільки там було реально українського? Крім мови ведучих майже НУЛЬ.
В чому тут «ми з України»? Де тут Україна взагалі? І як ці особи представляють Україну в світі, якщо все це відбувається мовою з якою прийшов до нас окупант.
Замість того, щоб змінюватись, ці «особи» далі продовжують свою лінію русифікації України.
В ці часи і після цих часів це виглядає як знущання над всіма нами, над пам'яттю загиблих, над всіма хто бореться зараз за Україну, а не хоче тут малоросії. ЦЕ ЗНУЩАННЯ.
Про дешевий «гумор» взагалі мовчу.
Іншими словами - Квартал і канали Коломойського лишились там де вони і були. Для них видно нічого не змінилось. Знищення цілих міст і тисяч людей не аргумент, щоб нарешті дійшло?
Розумніше було б усилювати армію та укріплювати границі. А робили з 2019 навпаки.
Один в один- наш зеленый зомбиленд************ тупому зомбиленду, без ящика и анала Г+Г никак жить не получается? А головой не пробовал думать? Хотя о чем это я . Квартальские чмошники и мозги- понятия несовместимые
С тобой общаться я не хочу, потому как зеленая пустота в голове - это диагноз.
Он еще в 2019 говорил, что с РФ надо дружить, а это Запад нас хочет рассорить.
От кого їм шкода.
Голодранці проплачені руснею.
Чи в навколошніх селах , чи на житомирський трасі ?!
А скільки мирних грамодян загинуло в драмтеатрі Маріуполя 200-300 чи 500 ?
Скільки там по місту тимчасових могил ?!
А Миколаївська райрада -- 34 тільки вбитих за кілька секунд .
***** й його рептілоїди "всьго" за місяць війни зкоїли таку "гаму" військових злочинів , що Гітлер вигадував цілих 10 років ...
Причому , помічу -- Гітлер в військових злочинах "не довіряв" бойовим підрозділам -- виключно щибетникам з "зондер команди" ... тобто тиловим щурам-вбивцям .
А тут як би мовити "елітна" десантура , яка в бою щось не була помітною, але функції зондер-команди й мародерів "виконало на відмінно"
хз в якого вони бога вірять но явно цей їх бог не має відношення до будь-якої релігії...
У РПЦ заявили, що Україна використовує
проти Росії "відьом та сатанинські обряди.
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!
Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !
(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
А ось коли вони приїдуть десь так через рік, тоді й тіла вже будуть поховані. Скажуть тоді, - а де тіла? А нєт тела - нет и дєла.
А ви кажете про якихось слідчих експертів-криміналістів.
Ось і відповідь на всі питання.
Потом украли историю Руси-Украины. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.
І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".
А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...
І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.
У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.
Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.