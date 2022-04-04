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Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,вбивство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України. 

"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян",- наголосив він.

Як зазначається, МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, перебуваючи у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі

Глава МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями: "Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ".

"Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - підкреслив міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
І не тільки по Бучі, але по всій Україні. Ця біда буде ширитися по всій планеті, якщо не зупинити
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03.04.2022 14:28
+27
Поки вся країна оплакує вбитих та закатованих на Київщині, поки розстрілюють Маріуполь, а Харків криють градами та ракетами, на Телеканал ТЕТ Студія "Квартал 95" та Дизель Шоу демонструють концерт «Доброго вечора, Ми з України». Звісно що з Варшави.

А тепер взагадайте, скільки там було реально українського? Крім мови ведучих майже НУЛЬ.

В чому тут «ми з України»? Де тут Україна взагалі? І як ці особи представляють Україну в світі, якщо все це відбувається мовою з якою прийшов до нас окупант.

Замість того, щоб змінюватись, ці «особи» далі продовжують свою лінію русифікації України.
В ці часи і після цих часів це виглядає як знущання над всіма нами, над пам'яттю загиблих, над всіма хто бореться зараз за Україну, а не хоче тут малоросії. ЦЕ ЗНУЩАННЯ.
Про дешевий «гумор» взагалі мовчу.

Іншими словами - Квартал і канали Коломойського лишились там де вони і були. Для них видно нічого не змінилось. Знищення цілих міст і тисяч людей не аргумент, щоб нарешті дійшло?
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03.04.2022 14:37
+23
Папа Ермака - ветеран ГРУ РФ, друг Козака, проживает в Москве. Ермак как работал на россию, так и продолжает это делать и сейчас во время войны.
Он еще в 2019 говорил, что с РФ надо дружить, а это Запад нас хочет рассорить.
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03.04.2022 14:42
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І не тільки по Бучі, але по всій Україні. Ця біда буде ширитися по всій планеті, якщо не зупинити
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Поки вся країна оплакує вбитих та закатованих на Київщині, поки розстрілюють Маріуполь, а Харків криють градами та ракетами, на Телеканал ТЕТ Студія "Квартал 95" та Дизель Шоу демонструють концерт «Доброго вечора, Ми з України». Звісно що з Варшави.

А тепер взагадайте, скільки там було реально українського? Крім мови ведучих майже НУЛЬ.

В чому тут «ми з України»? Де тут Україна взагалі? І як ці особи представляють Україну в світі, якщо все це відбувається мовою з якою прийшов до нас окупант.

Замість того, щоб змінюватись, ці «особи» далі продовжують свою лінію русифікації України.
В ці часи і після цих часів це виглядає як знущання над всіма нами, над пам'яттю загиблих, над всіма хто бореться зараз за Україну, а не хоче тут малоросії. ЦЕ ЗНУЩАННЯ.
Про дешевий «гумор» взагалі мовчу.

Іншими словами - Квартал і канали Коломойського лишились там де вони і були. Для них видно нічого не змінилось. Знищення цілих міст і тисяч людей не аргумент, щоб нарешті дійшло?
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03.04.2022 14:37 Відповісти
То в квартала є криша. І як вони виїхали до Варшави?
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03.04.2022 14:43 Відповісти
Наше ТБ давно вже не українське , хіба ви цього не помітили? Те що там показували до війни це сатанинське, а не українське . І народ терпів.
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Питаннєчко явно не до мене, а вгадайте до кого.
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03.04.2022 15:23 Відповісти
Чому Кулеба мовчить про те що всі ці смерті можна було запобігти якби заставили людей вчасно евакуюватися? Я вже місяць пишу про це і як горохом об стіну, влада не переймається вчасною евакуацією людей, евакуйовують уже в свиний голос. Чому нема наказів населенню про евакуацію?що це робиться? Невже немає зацікавленості в збереженні населення країни? Хто тормозить накази про евакуацію? Він злочинець. Мирні люди в містах де йдуть бої себе наражають на смерть і заважають армії воювати.
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03.04.2022 14:46 Відповісти
найперше шо вчинили фіни в 1939-му - повністю еваюкували населення із прикордонної зони
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03.04.2022 14:57 Відповісти
В перший же день війни в зоні бойових дій опинилось близько 10 мільйонів людей
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03.04.2022 15:25 Відповісти
за рік до нападу американці попереджували українську владу, кожного дня з кінця осені союзники волали - ***** нападе. На кордонах з Україною за кілька місяців було зібрано трьохсоттисячне угрупування військ рф. По-суті, ***** об'явив війну вже 21 лютого на засіданні радбезу рф, а 23-го виступив з промовою перед світом та військом. Тільки зелена шмаркля з видатними совєтнікамі - люською арєстовічєм та єрмаком - засоромнювали "панікьоров"
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03.04.2022 15:42 Відповісти
Пані, Ларисо. Пан Кулеба має свій фронт задач та свою відповідальність. Питання з евакуації точно не його сферою відповідальності. Ви можете так само запитати будь-якого пересічного громадянина України - "Чому ти не зробив достатньо, щоб це не трапилось?!". Бо більшість з нас в цьому винні також.
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03.04.2022 15:00 Відповісти
Куди евакуювати населення майже всієї лівобережної України?

Розумніше було б усилювати армію та укріплювати границі. А робили з 2019 навпаки.
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03.04.2022 15:07 Відповісти
А теперь вспомни за кого голосовала? Только не вешай себе лапшу на уши, что за заднепроходного.
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03.04.2022 15:51 Відповісти
А ты где сидишь? Если патриот - иди на фронт, а разгоняй зраду. Сейчас на востоке очень нужны бойцы.
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03.04.2022 17:51 Відповісти
Знаешь, тварь, я свои 4 года отвовевал на востоке, пока ты киздел с дивана и уставал от войны и лизал зеленый зад. И воевал бы еще и дальше,только после ранения с трудом хожу. Я бы тебя, падаль, задушил бы своими руками, за твой поганый язык , за то что киздишь тут с тыла , еще и кого то попрекаешь. Поэтому ВАЛИ, мразина, на фронт, года через 4 с тобой поговорю. Может быть
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03.04.2022 19:45 Відповісти
пошел бы, но я уже давно комисован. А ты не гони на квартал если не знаешь. Свои догадки не выставляй как факты
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Я просто херею, всунь себе свой квартал в задницу!!! Что- жизнь только жрать, срать , ржать, как завещал квартал? Только конченное тупорылое быдло как ты такое смотрит и хавает это быдляцкое дерьмо. Ну вот обьяснимте мне- почему у всех зеленожопых - те же самые нарративы, что и у ********** и прочего соловьиного помета?

Один в один- наш зеленый зомбиленд************ тупому зомбиленду, без ящика и анала Г+Г никак жить не получается? А головой не пробовал думать? Хотя о чем это я . Квартальские чмошники и мозги- понятия несовместимые
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03.04.2022 20:43 Відповісти
Интеллектом ты не обезображен. Вот смотри, я общаюсь без хамства, без мата, в отличие от тебя. А почему у вас у всех нарративы оскорблять? Помните что порошенко о зеленском говорил? Что он кот в мешке, агент россии. А показал себя зеленский в этой войне куда лучше чем порошенко. А вы все еще старую песню поете. Неисправимы. Гудбай. Нет желания с тобой говорить
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04.04.2022 14:11 Відповісти
"Интеллегентный" любитель юмора 95 квартала, юмора ниже плинтуса, это нечто! Типа пчелы против меда!

С тобой общаться я не хочу, потому как зеленая пустота в голове - это диагноз.
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04.04.2022 21:02 Відповісти
Почему молчит Зеленский, почему не делает заявлений, не обращается к международной общественности и не созывает срочное заседание ООН, посвященное злодеяниям в Буче?
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03.04.2022 16:06 Відповісти
Хоч один, провладний, віддуплився. Лайк.
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03.04.2022 14:30 Відповісти
Кулєба старається в правильному руслі. . А от Єрмак тормозить.
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03.04.2022 14:31 Відповісти
да, в кремле все такие "нормальные"
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03.04.2022 15:03 Відповісти
Папа Ермака - ветеран ГРУ РФ, друг Козака, проживает в Москве. Ермак как работал на россию, так и продолжает это делать и сейчас во время войны.
Он еще в 2019 говорил, что с РФ надо дружить, а это Запад нас хочет рассорить.
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03.04.2022 14:42 Відповісти
Цей сержик зареєстрований в березні 2022, не раджу прислухатись до "свіжих патріотів".
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03.04.2022 14:44 Відповісти
Амнесті інтернешанал замість вбивств мирних українців постить фото розбитої техніки рашистів.
От кого їм шкода.
Голодранці проплачені руснею.
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03.04.2022 14:30 Відповісти
Они только приедут чтобы пасматреть не абижаем ли мы и хорошо ли кормим рузких пленных нацистов.
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03.04.2022 14:34 Відповісти
Запит подали..то добре
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03.04.2022 14:34 Відповісти
А вони ще не там?
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03.04.2022 14:36 Відповісти
РФ нужно на международном уровне признать ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
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03.04.2022 14:36 Відповісти
где ордер н арест пуйла лаврова шойгу
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03.04.2022 14:36 Відповісти
скоты кацапские должны ответить особенно их главарь ******** от безнаказанности
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03.04.2022 14:37 Відповісти
теперь дело жизни каждого украинца - уничтожить хотя бы одного кацапа
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03.04.2022 14:38 Відповісти
Чого так зневажливо, мінімум трьох.
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03.04.2022 14:45 Відповісти
кто помоложе сможет и трех-четырех. С моими артритом и грыжей - хотя бы одного за горло подержать
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03.04.2022 15:02 Відповісти
⚡️⚡️⚡️а для діаспори - висилання кацапів з подвійним російським громадянством у рідну гівень!
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Надо четыре чтобы не осталось ни одного.
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03.04.2022 14:49 Відповісти
не менше десятка. Бо москалів дохрєніща розвелось. Каждий якут та тувинець на московщині - урускій
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03.04.2022 14:55 Відповісти
ІДІЛ - такий само рашистський виплід, як і арабскій народ палєстіни
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03.04.2022 14:46 Відповісти
Буча .... а в Ірпені було якось інакше ?
Чи в навколошніх селах , чи на житомирський трасі ?!

А скільки мирних грамодян загинуло в драмтеатрі Маріуполя 200-300 чи 500 ?
Скільки там по місту тимчасових могил ?!
А Миколаївська райрада -- 34 тільки вбитих за кілька секунд .

***** й його рептілоїди "всьго" за місяць війни зкоїли таку "гаму" військових злочинів , що Гітлер вигадував цілих 10 років ...

Причому , помічу -- Гітлер в військових злочинах "не довіряв" бойовим підрозділам -- виключно щибетникам з "зондер команди" ... тобто тиловим щурам-вбивцям .
А тут як би мовити "елітна" десантура , яка в бою щось не була помітною, але функції зондер-команди й мародерів "виконало на відмінно"
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03.04.2022 14:47 Відповісти
надзвичайно важливо зараз правильно оформити бамаги. Як би це не сприймалося цинічним, але виконання процедурних моментів перевішує всі емоційні реакції. Бо сьодні весь світ жахнеться тим репортажам та відеоролікам, а завтра забудуть, і сліду не залишиться. Станеться кур'йоз, коли те, шо "всі знають" до протоколу не підшиєш
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03.04.2022 14:50 Відповісти
та не то что гірша, іділ,хезбола ect. взагалі чуть би не правидники порівняно з кацапнею....
хз в якого вони бога вірять но явно цей їх бог не має відношення до будь-якої релігії...
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03.04.2022 14:52 Відповісти
Бог помер...
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03.04.2022 15:41 Відповісти
я не даремно там з "маленької" писав
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03.04.2022 16:13 Відповісти
Бреду нету границ.
У РПЦ заявили, що Україна використовує
проти Росії "відьом та сатанинські обряди.
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03.04.2022 14:54 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимьіе вещи.
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!

Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !

(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 14:58 Відповісти
В ЕС все беременные с неустойчивой психикой, они такое не смотрят.
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03.04.2022 14:59 Відповісти
А воно їм потрібне - їхати саме зараз. Уявіть собі: приїхали вони, а тут!!!! Треба визнавати що Путін і його режим - міжнародні воєнні злочинці! Ну, визнали вони це, а Путіну пох...! Він ще заявить мовляв - будете ще 3,14здіти, я на вас теж кадирівців з ядерною зброєю пущу. Пустить чі не пустить, а всі ці криміналісти вкотре сходять під себе по-великому. І ось тут весь це міжнародний кримінальний суд анігілюється. Де вони тоді зарплату будуть отримувати?
А ось коли вони приїдуть десь так через рік, тоді й тіла вже будуть поховані. Скажуть тоді, - а де тіла? А нєт тела - нет и дєла.
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03.04.2022 15:00 Відповісти
Марілуїзе Бек незадоволена тим, що німецький парламент не став обговорювати промову українського президента. За її словами керівництво парламенту стереглося того, що це призведе до підтримки ідей, які висловив Зеленський. "Ви знаєте, чому німецький Бундестаг відмовився проводити дебати після виступу Зеленського? Тому що вони боялися тих рухів, які могли би вникнути всередині партійних фракцій!". Як відомо, Зеленський просив у німців підтримати швидке членство України в ЄС, а також надати Києву більше зброї.

А ви кажете про якихось слідчих експертів-криміналістів.
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03.04.2022 15:06 Відповісти
Марілуїзе Бек незадоволена тим, що німецький парламент не став обговорювати промову українського президента. За її словами керівництво парламенту стереглося того, що це призведе до підтримки ідей, які висловив Зеленський. "Ви знаєте, чому німецький Бундестаг відмовився проводити дебати після виступу Зеленського? Тому що вони боялися тих рухів, які могли би вникнути всередині партійних фракцій!". Як відомо, Зеленський просив у німців підтримати швидке членство України в ЄС, а також надати Києву більше зброї.

Ось і відповідь на всі питання.
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03.04.2022 15:08 Відповісти
пдра Орбана привезіть...
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03.04.2022 15:12 Відповісти
В пустоту. Как там дела с МН16?Они за своих граждан не могут и пернуть в сторону рашестана, а за украинцев, озабоченнность выразят..глубокую. Ото сколько наши ЗСУ их положат то и будет расплата. Буду с нетерпением ждать того дня, когда увижу такие же фотки в каждом городе рашестана, думаю не один я.
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03.04.2022 15:13 Відповісти
Не сумнівайтесь! Вирахують з арештованих 415 млрд. баксів.
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03.04.2022 16:35 Відповісти
Они всегда такими были. При своем князе Андрее "Боголюбском" (12 век), который считается святым в гундяевском сатанате, они разграбили Киев. Все что видели тащили к себе на север. И убивали кого видели.

Потом украли историю Руси-Украины. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась
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03.04.2022 15:20 Відповісти
нарешті хоч хтось від влади зробив цей заклик, бо я думав що влада тупо промовчить
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03.04.2022 15:35 Відповісти
Почему молчит Зеленский, почему не делает заявлений, не обращается к международной общественности и не созывает срочное заседание ООН, посвященное злодеяниям в Буче?
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03.04.2022 16:05 Відповісти
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:11 Відповісти
"Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину.
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:41 Відповісти
Пішли ***** Росіяни прокляті з нашої країни України.! Суки ж ви такі кляті.! Слава Україні Героям Слава Смерть Клятим Ворогам так їм і треба все буде Україна ми відбудуемо нову країну нашу Україну.! І будь, ласочка зробіть так щоб взагалі вже не було ціеї проклятої війни в нашій країні Україні.! В нашій ненькій державі батьківщині.! І зробіть щоб вже все було спокійно і тихо вже щоб все було в нашій державі ненькій батьківщині країні Україні.!
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04.04.2022 12:34 Відповісти
І зупиніть вже цю прокляту війну в нашій країні Україні.! Зупиніться вже її врешті решт слава Україні Героям Слава Смерть Клятим Ворогам так їм і треба все буде Україна ми відбудуемо нову країну нашу Україну.!
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04.04.2022 12:37 Відповісти
І кажіть на моїй фм радіостанції Українське радіо 105,7Фм місто Київ тільки лише позитивні новини.!
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04.04.2022 12:49 Відповісти
І Українці наші всі будуть жити.!
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04.04.2022 12:51 Відповісти
 
 