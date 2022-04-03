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армія рф (13569) радіація (164) Чорнобиль (278) Крамаренко (5) зона відчуження (254)

РФ вивезла через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць техніки з високим ризиком радіаційного зараження, - очільник ДАЗВ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радіація

Під час відходу від Києва російські війська через Чорнобиль вивели приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки, вона, як і військові, могла бути радіаційно заражена під час руху небезпечною територією,

Про це повідомив глава Державного агентства з управління Зоною відчуження Євген Крамаренко під час брифінгу в медіа-центрі у Львові в неділю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За підрахунками працівників ЧАЕС, за 5 днів, що передували остаточному відходу російських військ із зони відчуження, через Чорнобиль пройшло приблизно 10 тисяч одиниць техніки, це танки, колісна техніка, заправники, інженерна техніка, зокрема з-під Києва. Звісно, вони могли заразитися ще тоді, коли рухалися в бік України, так і тепер, коли прямували в Білорусь. І винесли радіонукліди", - пояснив Крамаренко 

Він наголосив, що ніякий радіаційний контроль техніки і персоналу не здійснювався, окупанти не користувалися дозиметричними пунктами, встановленими в зоні відчуження, а самі рухалися не тільки дорогами, а й ґрунтом, піднімаючи радіоактивний пил.

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Крамаренко також розповів, що в перші дні війни через Чорнобиль щодня заходило 500-600 одиниць важкої техніки окупантів.

За його словами, на самій станції, де загарбники облаштували головний штаб, під час окупації перебували близько 50 одиниць техніки і 1000 солдатів, в Чорнобилі, де була комендатура, налічувалося до 500 осіб.

"Скільки їх було по лісах в цих окопах, ми не знаємо. Але вони обкопувалися не тільки в Рудому лісі, а й по всьому периметру зони, також біля річок. Окопи рили під танки, під гармати, для снайперів. Таке враження, що надовго збиралися там залишатися", – описав ситуацію глава ДАЗВ, додавши, що точна площа окопів поки що невідома.

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Водночас він зазначив, що з 1986 року основний шар радіонуклідів, який тоді ліг на грунт, вже на 30-40 см спустився під землю, а будь-які земляні роботи порушують природний бар'єр, яким грунт і є.

"Солдати самі додатково опромінювалися і забрали з собою частинки цього грунту, тому можуть опромінювати інших", – попередив Крамаренко.

"Окопів багато, в різних місцях. Поки що ми розуміємо, що найнебезпечніше місце – це Рудий ліс. За 24 години перебування там, якщо не рухатися, людина отримає річну дозу опромінення. Якщо збільшує свою активність і порушує верхній шар грунту, то це в рази збільшується. Про стан тих солдатів зараз, не знаю, вони поїхали в Білорусь. Це питання до тих лікарів", - зазначив Крамаренко.

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При цьому він зауважив, що здивували зразки дозиметрів, що опинилися в українських фахівців, з якими були російські солдати.

"Це якісь квадратики незрозумілі. Експерти кажуть, це моделі 50-60 років, вони навіть не працюють за терміном давності. Суто психологічне заспокоєння, мабуть, було для них. Це нерозумно на сто відсотків, їх ніхто не готував до перебування в зоні", – резюмував глава ДАЗО.
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Топ коментарі
+39
Раз техник заражена значит дохнуть будут еще долго и много.Слава Рыжему лесу!
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03.04.2022 14:54
+33
Эту технику пускай на парад в москву отгонят. Орки грёбаные.
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03.04.2022 14:55
+30
Бульборусы, ВЫ БУДЕТЕ ДОХНУТЬ от радиации, думали в стороне отсидеться, АХАХАх
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03.04.2022 14:53
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Бульборусы, ВЫ БУДЕТЕ ДОХНУТЬ от радиации, думали в стороне отсидеться, АХАХАх
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03.04.2022 14:53 Відповісти
Не забуваймо про гідних синів свого народу, білоруських партизан.
Їм шана, честь і многая літа.
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03.04.2022 15:00 Відповісти
Всю цю техніку по всьому оркостану розкидати
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03.04.2022 14:53 Відповісти
тож так і буде, тихенько номери змінять і розкинуть по частинах
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03.04.2022 15:52 Відповісти
Раз техник заражена значит дохнуть будут еще долго и много.Слава Рыжему лесу!
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03.04.2022 14:54 Відповісти
Я б навіть запросив Єнота до студії)
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03.04.2022 14:55 Відповісти
Як забажаєте
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03.04.2022 14:58 Відповісти
По такому случаю мистер Енот покрасился в рыжий цвет.Косплей ему не чужд.
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03.04.2022 15:18 Відповісти
а я ток вчера хотел написать, они случайно тот металлом не забрали
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03.04.2022 15:30 Відповісти
Імпотентизація?
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03.04.2022 14:55 Відповісти
Потом. А для начала двухголовые кацапские мутанты
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03.04.2022 15:03 Відповісти
будут гордится своими детьми-мутантами, на херб рабссеи похожими.
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03.04.2022 15:11 Відповісти
як на гербі
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03.04.2022 16:12 Відповісти
+ стерилізація!
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03.04.2022 15:08 Відповісти
Всей кацапии.
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03.04.2022 16:12 Відповісти
Эту технику пускай на парад в москву отгонят. Орки грёбаные.
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03.04.2022 14:55 Відповісти
Повозите по раССеи как трофеи, пусть каждый второй касап устами к ней прикоснётся, а ещё каждый второй - писюном, во Мы всей планетой знатно с дипилов поржём...
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03.04.2022 14:55 Відповісти
Хай розвозять. Цього добра нам не шкода.
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03.04.2022 14:56 Відповісти
Хтось написав."Окупант може виїхати з Чорнобиля а от Чорнобиль залишиться в ньому назавжди"
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03.04.2022 14:56 Відповісти
за*бись ........ орки физика 11 класс , яйца скоро отваляться
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03.04.2022 14:56 Відповісти
Вони первне цього фільму з Данилом Козловським передивились і повірили, що радіаційне забруднення то повна фігня. Або щиро вірять власній пропаганді, що в наслідок Чорнобильської катастрофи загинуло тільки 28 людей.
Бо інакше дії цих покидьків пояснити неможливо.
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03.04.2022 14:58 Відповісти
сталкеры ***.
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03.04.2022 15:17 Відповісти
Сталкерів в рудий ліс копати окопи.
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03.04.2022 15:22 Відповісти
в романе сталкер есть интересный персонаж. дочка сталкера мартышка. так что дарвин к вам спешит москали.
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03.04.2022 15:24 Відповісти
якщо я правильно поняв статтю - зає...сь...в кожній техніці хай мінімум по 2 (ну це так мінімум) бібізяни кацапорилі....це -20к (мінімум) свинособак...причому дохнути будуть жорстокою смертью...
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03.04.2022 14:59 Відповісти
Це ж стільки нашим воїнам добавили заботи.🤔
Тепер не просто відібрав зброю у "чмошників",а ще і перевіряй ЇЇ ???😡
мерзотники
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03.04.2022 15:00 Відповісти
Світлоносці, херові
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03.04.2022 15:00 Відповісти
техніку рахують, а розкладених на атоми ваньок ні
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03.04.2022 15:01 Відповісти
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03.04.2022 15:14 Відповісти
Они сейчас эту технику к свои дружкам на Донбассе повезут. Гении
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03.04.2022 15:03 Відповісти
О, какая хорошая новость, пользуйтесь на здоровье
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03.04.2022 15:03 Відповісти
Всю ту техніку що кацапня кидає треба перевіряти на радіацію.
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03.04.2022 15:03 Відповісти
Ну не прям всю зразу, але ту, що зайшла з Білорусі - так... Та й пройтися з дозиметром - це недовго!
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03.04.2022 15:14 Відповісти
це добра новина.
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03.04.2022 15:06 Відповісти
Ой, яка сумна новина!😀
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03.04.2022 15:06 Відповісти
надеюсь будут дохнуть в муках. С живых будет мясо с костей слезать от радиации.
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03.04.2022 15:08 Відповісти
ну там не такие дозировки, но хронические болезни и онкологию - вполне возможно
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03.04.2022 15:11 Відповісти


Для того хто не в курсі про які приблизно квадратики йшла мова. У мене досі десь такий валяється, цілком робочий правда.
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03.04.2022 15:08 Відповісти
Ясно, що цю техніку ніхто не спише, а тому екіпажам буде дуже весело...
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03.04.2022 15:13 Відповісти
10 тисяч одиниць техніки...
Де ж вона помістилась на площі 100 на 20 км, яку контролювали кацапи?
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03.04.2022 15:15 Відповісти
********* авто теж рахуються
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03.04.2022 15:50 Відповісти
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03.04.2022 15:15 Відповісти
Діти, не потрібно сміятися над дядьками в яких радіація зашкалює
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03.04.2022 15:15 Відповісти
Нашли про що писати, закопають м'ясо, посадять нове в ту саму техніку і знову нападуть.
Що з фоном по периметру зони?
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03.04.2022 15:15 Відповісти
Норм. Только на севере, первое беларусское село, куда они с Чернобыля выходят, зашкаливает. Там 45 микрорентген. Допустимая, вроде, 25. Орки натаскали.

https://www.saveecobot.com/radiation-maps#8/51.854/27.889/gamma/
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03.04.2022 15:39 Відповісти
рабсеяне, ну от почему вы такие придурки, ради чего вы это творите, ради вечного царства кровавого *****.ка бункерного, который даже от своих прихлебаев дистанцировался.
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03.04.2022 15:18 Відповісти
На парад на мацкву
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03.04.2022 15:20 Відповісти
Нихера себе гирлянда!
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03.04.2022 15:21 Відповісти
10000?! Палили-палили, а вона є і є.
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03.04.2022 15:21 Відповісти
"воины света" по-оркски
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03.04.2022 15:23 Відповісти
10 000 ????? ничего не перепутали? а сколько всего было??? по данным из открытых источников у них на всю ПАрашу, от калининграда до Японии числится БМП + БТР + МТЛБ = меньше 10 тыс, и танков в строю меньше 3 тыс! на марше 10 тыс единиц это колонна минимум 200 с лишним км, причем так, плотненько, на хорошей трассе.
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03.04.2022 15:28 Відповісти
Конечно чёс. Там вся группировка вторжения по правому берегу на Киев была не более 30 000 орков. Это получается на трех орков - одна единица техники? Полный бред.
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03.04.2022 15:55 Відповісти
Я теж вкрай здивувався. Напередодні війни наші бодро рапортували, що завезених джавелінів та ен-ло вистачить на всю зосереджену біля кордонів техніку чи то у 2х кратному чи навіть у 3и кратному вимірі.
А 10К -- це просто якесь фантастичне число!
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03.04.2022 18:47 Відповісти
Довжина в (середньому) танка, бмп, заправника приблизно 5-6 м дистанція між машинами хай ще 4-5 м.( хоча по нормі має бути 25-50 метрів) Проста математика 10м Х 10 000 = 1000 км.. Де ж був хвіст цієї колони? Бо тікали вони дуже швидко.)) Але пробачимо за цю інфу, бо рахували працівники ЧАЕС, а ім, було явно, не до точності підрахунків. ....а можливо просто з нулем помилились.
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03.04.2022 19:23 Відповісти
Белорусам мало было Чернобыльской аварии? Захотелось еще. Теперь - заполучили. Нюхайте, пока не сдохните.
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03.04.2022 15:30 Відповісти
Есть надежда, что те, кто выживут - плодиться не будут.
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03.04.2022 15:32 Відповісти
ті хто виживе будуть заздрити мертвим ! онкологія +опромінення оточення ...
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03.04.2022 17:34 Відповісти
Плевать, что будет с этими ублюдками. После кадров в Буче есть одна уверенность - этой нации не должно существовать на земле. Как и смого понятия - россиянин.
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03.04.2022 18:34 Відповісти
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03.04.2022 15:36 Відповісти
10 тисяч одиниць важкої техніки,..А тепер уявіть яка армада стояла військ біля Києва...а ви говорите перемелим...ага..перемелим
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03.04.2022 15:53 Відповісти
нехай користуються ,тільки подовше шоб вона ше й їхнім дітям залишилася ,дібіли
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03.04.2022 15:54 Відповісти
радоваться надо, а не предупреждать свинорылых козломордов... пусть рождают трехногих двуглавых трёхруких семиглазых мутантов...
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03.04.2022 16:03 Відповісти
Тепер трофеї потрібно з дозиметром брати
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03.04.2022 16:07 Відповісти
До хороших кацапів, яких в темряві не видно в тепловізор добавились ті, яких в темряві видно без тепловізора.
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03.04.2022 16:10 Відповісти
хорошо со спутника будут видны теперь цели подсчечены изотопом....... Слава Украине!
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03.04.2022 16:23 Відповісти
Пусть все поскорее здохнут ..такое не жалко…Когда Бог наказывает ,он летает ума…поэтому все идёт по плану.
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03.04.2022 16:23 Відповісти
от як раз швидко не помруть ! це довга і болюча смерть від онкології .
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03.04.2022 17:36 Відповісти
10 тысяч единиц техники только через Чернобыльскую зону ??? Не многовато ли ? Сколько же её тогда по всей Украине заехало (Сумы, Харьков, зона ООС, Юг) ? Если мы только 600+ танков покрошили за месяц, 1000+ машин . . .
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03.04.2022 16:32 Відповісти
10 тис техніки? Це скільки там солдат було в Чорнобилі? Н
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03.04.2022 16:32 Відповісти
Під час відходу від Києва російські війська через Чорнобиль вивели приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки...

Справді ДЕСЯТЬ тисяч !?

Хтось має уявлення про кількість техніки в мотострілковій дивізії? Взагалі кількість вояк в дивізії ? І що кожний солдат у МТ взводі має техніку під "ср*кою?

Якщо справді 10 тисяч одиниць важкої техніки, тояк вони там опинилися?

І чому ті 10 тисяч одиниць важкої техніки відійшли з Чернобиля?

Як говорив Бісмарк, ніколи так нагло не брешуть, як перед війною і на війні, але все ж...
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03.04.2022 17:20 Відповісти
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03.04.2022 17:31 Відповісти
Ну і хер з ними,утилізувати не потрібно буде!
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03.04.2022 18:07 Відповісти
Це правда....туди зайшли наші війска прямо в зону,перериту потривожену??? Яке дало ,такий наказ?Чи наші безсмертні???
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03.04.2022 20:10 Відповісти
 
 