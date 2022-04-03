РФ вивезла через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць техніки з високим ризиком радіаційного зараження, - очільник ДАЗВ
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Під час відходу від Києва російські війська через Чорнобиль вивели приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки, вона, як і військові, могла бути радіаційно заражена під час руху небезпечною територією,
Про це повідомив глава Державного агентства з управління Зоною відчуження Євген Крамаренко під час брифінгу в медіа-центрі у Львові в неділю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За підрахунками працівників ЧАЕС, за 5 днів, що передували остаточному відходу російських військ із зони відчуження, через Чорнобиль пройшло приблизно 10 тисяч одиниць техніки, це танки, колісна техніка, заправники, інженерна техніка, зокрема з-під Києва. Звісно, вони могли заразитися ще тоді, коли рухалися в бік України, так і тепер, коли прямували в Білорусь. І винесли радіонукліди", - пояснив Крамаренко
Він наголосив, що ніякий радіаційний контроль техніки і персоналу не здійснювався, окупанти не користувалися дозиметричними пунктами, встановленими в зоні відчуження, а самі рухалися не тільки дорогами, а й ґрунтом, піднімаючи радіоактивний пил.
Крамаренко також розповів, що в перші дні війни через Чорнобиль щодня заходило 500-600 одиниць важкої техніки окупантів.
За його словами, на самій станції, де загарбники облаштували головний штаб, під час окупації перебували близько 50 одиниць техніки і 1000 солдатів, в Чорнобилі, де була комендатура, налічувалося до 500 осіб.
"Скільки їх було по лісах в цих окопах, ми не знаємо. Але вони обкопувалися не тільки в Рудому лісі, а й по всьому периметру зони, також біля річок. Окопи рили під танки, під гармати, для снайперів. Таке враження, що надовго збиралися там залишатися", – описав ситуацію глава ДАЗВ, додавши, що точна площа окопів поки що невідома.
Водночас він зазначив, що з 1986 року основний шар радіонуклідів, який тоді ліг на грунт, вже на 30-40 см спустився під землю, а будь-які земляні роботи порушують природний бар'єр, яким грунт і є.
"Солдати самі додатково опромінювалися і забрали з собою частинки цього грунту, тому можуть опромінювати інших", – попередив Крамаренко.
"Окопів багато, в різних місцях. Поки що ми розуміємо, що найнебезпечніше місце – це Рудий ліс. За 24 години перебування там, якщо не рухатися, людина отримає річну дозу опромінення. Якщо збільшує свою активність і порушує верхній шар грунту, то це в рази збільшується. Про стан тих солдатів зараз, не знаю, вони поїхали в Білорусь. Це питання до тих лікарів", - зазначив Крамаренко.
При цьому він зауважив, що здивували зразки дозиметрів, що опинилися в українських фахівців, з якими були російські солдати.
"Це якісь квадратики незрозумілі. Експерти кажуть, це моделі 50-60 років, вони навіть не працюють за терміном давності. Суто психологічне заспокоєння, мабуть, було для них. Це нерозумно на сто відсотків, їх ніхто не готував до перебування в зоні", – резюмував глава ДАЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Їм шана, честь і многая літа.
добранам не шкода.
Бо інакше дії цих покидьків пояснити неможливо.
Тепер не просто відібрав зброю у "чмошників",а ще і перевіряй ЇЇ ???😡
мерзотники
Для того хто не в курсі про які приблизно квадратики йшла мова. У мене досі десь такий валяється, цілком робочий правда.
Де ж вона помістилась на площі 100 на 20 км, яку контролювали кацапи?
Що з фоном по периметру зони?
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#8/51.854/27.889/gamma/
А 10К -- це просто якесь фантастичне число!
Справді ДЕСЯТЬ тисяч !?
Хтось має уявлення про кількість техніки в мотострілковій дивізії? Взагалі кількість вояк в дивізії ? І що кожний солдат у МТ взводі має техніку під "ср*кою?
Якщо справді 10 тисяч одиниць важкої техніки, тояк вони там опинилися?
І чому ті 10 тисяч одиниць важкої техніки відійшли з Чернобиля?
Як говорив Бісмарк, ніколи так нагло не брешуть, як перед війною і на війні, але все ж...