Умовний "гуманітарний коридор": Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців. ФОТО

Попри ворожі обстріли через умовний "гуманітарний коридор" сьогодні із Луганщини вдалося евакуювати 1500 мирних мешканців.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рубіжан, попаснян та жителів Гірської громади орки не відпустили.

"Кожен день відпрацьовуємо на максимум. Зараз задача номер один - убезпечити жителів Луганщини. Разом з Патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами сьогодні вдалося відправити на Захід країни півтори тисячі людей. З Лисичанська - 1000 осіб, 146 з Кремінної, 308 сєверодончан", - уточнив Гайдай.

Крім того, він зазначив, що рубіжанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті.

"Нагадаю, що центральна частина Рубіжного знаходиться під окупацією і люди там в заручниках, їх насильно депортують до інших окупованих міст. Так само під щільними обстрілами окупантів Попасна та Гірська громада - звідти не вдалося вивезти жодної людини. Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини було завезено декілька тонн гумдопомоги, патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах. Нагадую, ЕВАКУАЦІЯ поки є. Автобуси чекають на Вас щоранку. Подбайте про дітей!", - звертається він до мешканців регіону.

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