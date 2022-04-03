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війна (56882) Луганщина (4423) евакуація (1930) Гайдай_ЛОГА (900) гуманітарний коридор (169)

Умовний "гуманітарний коридор": Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попри ворожі обстріли через умовний "гуманітарний коридор" сьогодні із Луганщини вдалося евакуювати 1500 мирних мешканців.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рубіжан, попаснян та жителів Гірської громади орки не відпустили.

"Кожен день відпрацьовуємо на максимум. Зараз задача номер один - убезпечити жителів Луганщини. Разом з Патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами сьогодні вдалося відправити на Захід країни півтори тисячі людей. З Лисичанська - 1000 осіб, 146 з Кремінної, 308 сєверодончан", - уточнив Гайдай.

Крім того, він зазначив, що рубіжанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті.

"Нагадаю, що центральна частина Рубіжного знаходиться під окупацією і люди там в заручниках, їх насильно депортують до інших окупованих міст. Так само під щільними обстрілами окупантів Попасна та Гірська громада - звідти не вдалося вивезти жодної людини. Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини було завезено декілька тонн гумдопомоги, патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах. Нагадую, ЕВАКУАЦІЯ поки є. Автобуси чекають на Вас щоранку. Подбайте про дітей!", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Противник зосередив зусилля на підготовці до наступу для встановлення контролю на Донбасі. В районі Сум продовжується відхід окупаційних військ, - Генштаб

Умовний гуманітарний коридор: Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців 01
Умовний гуманітарний коридор: Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців 02
Умовний гуманітарний коридор: Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців 03

Автор: Ірина Дашківська
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Микола
@bandukr
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5 год
На кордоні України і Угорщини українська сторона почала вираховувати людей з подвійним громадянством. Рвуть угорські паспорти і вручають листи у воєнкомати. Полупокі в шоці. Але крок дуже доречний.
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03.04.2022 15:11 Відповісти
Собачий притулок в Бородянці.
Звірства нелюдей.
https://twitter.com/Rigsector/status/1510551237049126912
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03.04.2022 15:17 Відповісти
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03.04.2022 16:29 Відповісти
мені страшно не подобається ота верещучка що браво репортує за "калідори", які обертаються в розстріли цивільних громадян, московським полоном для біженців. ВОна тільки годує орків гуманітаркою
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03.04.2022 15:32 Відповісти
та піариться на людському горі
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03.04.2022 15:33 Відповісти
их хоть эвакуировали, а в Буче некого уже. Даже слов нет придумать этим существам названия, которые уничтожили все живое и не живое
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03.04.2022 17:41 Відповісти
 
 