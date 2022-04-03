Умовний "гуманітарний коридор": Під звуки обстрілів із Луганщини вивезли майже 1500 мешканців. ФОТО
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Попри ворожі обстріли через умовний "гуманітарний коридор" сьогодні із Луганщини вдалося евакуювати 1500 мирних мешканців.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рубіжан, попаснян та жителів Гірської громади орки не відпустили.
"Кожен день відпрацьовуємо на максимум. Зараз задача номер один - убезпечити жителів Луганщини. Разом з Патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами сьогодні вдалося відправити на Захід країни півтори тисячі людей. З Лисичанська - 1000 осіб, 146 з Кремінної, 308 сєверодончан", - уточнив Гайдай.
Крім того, він зазначив, що рубіжанам орки не дали врятуватися, проскочили лише 10 осіб на власному транспорті.
"Нагадаю, що центральна частина Рубіжного знаходиться під окупацією і люди там в заручниках, їх насильно депортують до інших окупованих міст. Так само під щільними обстрілами окупантів Попасна та Гірська громада - звідти не вдалося вивезти жодної людини. Для тих, хто залишився у вільних містах Луганщини було завезено декілька тонн гумдопомоги, патрульні поліцейські вже розвозять її по бомбосховищах. Нагадую, ЕВАКУАЦІЯ поки є. Автобуси чекають на Вас щоранку. Подбайте про дітей!", - звертається він до мешканців регіону.
Будь ласка, зачекайте...
@bandukr
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5 год
На кордоні України і Угорщини українська сторона почала вираховувати людей з подвійним громадянством. Рвуть угорські паспорти і вручають листи у воєнкомати. Полупокі в шоці. Але крок дуже доречний.
Звірства нелюдей.
https://twitter.com/Rigsector/status/1510551237049126912