Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України

Група хакерів та активістів Anonymous злили у мережу персональні дані військовослужбовців країни-агресора.

Про це Anonymous повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Оприлюднили персональні дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за воєнні злочини", - йдеться в заяві.

Ознайомитись з іменами тих, хто скоює воєнні злочини проти мирного населення України можна тут.

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