Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група хакерів та активістів Anonymous злили у мережу персональні дані військовослужбовців країни-агресора.
Про це Anonymous повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Оприлюднили персональні дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за воєнні злочини", - йдеться в заяві.
Ознайомитись з іменами тих, хто скоює воєнні злочини проти мирного населення України можна тут.
Топ коментарі
+66 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.04.2022 15:44
+46 Muron
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+29 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар03.04.2022 15:45
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Будь ласка, зачекайте...
а те, що самі стали добривом - не їхній вибір
хай світ знає всіх уродів, що вдерлися в Україну
https://t.me/kyivoperativ/93849
Московщина - ворог усього світу, небезпека людській цивілізації, загроза Життю
- солдаты воюющие в Украине
- руководство силовых ведомств раши , не воюющее в Украине
- депутаты Госдуры, принявшие решение о вторжении
- журналисты и редактора , подогревавшие идею втордения в чужую страну
- РУКОВОДСТВО РАШИ С ЖЁНАМИ И ДЕТЬМИ
На переговори рашисти не підуть, навіть кількість утилізованих орків перевищить 1млн.
#уйло хоче до 9.05 здобути якесь велике українське місто або вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Кількість втрат серед орків його абсолютно не цікавить.
Переговори можливі тільки з тими, хто прийде до влади в разі його усунення або природньої смерті
гугл в помощь
там не только одна россия больна. Весь мир болен трусостью. Не зря Булгаков писал, что это самый страшный порок. Доумиротворялись дьявола, с*ки
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
А ще є прохання до них .
Під час воєнного стану ВР України ********** низку дивних законопроектів , не на користь держави, а на користь їх особисту і видаляє імена депутатів які за такі пректи голосують. Булоб дуже добре оприлюднити ці імена аби народ України знав "ворога" в обличчя та зміг відповідно відреагувати