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Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,anonymous

Група хакерів та активістів Anonymous злили у мережу персональні дані військовослужбовців країни-агресора.

Про це Anonymous повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Оприлюднили персональні дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за воєнні злочини", - йдеться в заяві.

Ознайомитись з іменами тих, хто скоює воєнні злочини проти мирного населення України можна тут.

Читайте: Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор": тепер він "говорить" голосом Подерв'янського
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Топ коментарі
+66
Анонімусам-черговий респект...
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03.04.2022 15:44
+46
Анонімусу потрібно зламати сайт пошти в Білорусі, через яку кацапи відправляли награбоване. Є прізвища та адреси ідіотів
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03.04.2022 15:48
+29
В Мариуполе наши ********* руснявого биомусора на перекрестке! Каеф
https://t.me/kyivoperativ/93849
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03.04.2022 15:45
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Анонімусам-черговий респект...
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03.04.2022 15:44 Відповісти
поспішили вони, бо там, як мінімум, половина потенційних трупів
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03.04.2022 15:50 Відповісти
нічо, ті що трупи сюди теж не троянди вирощувати приїхали

а те, що самі стали добривом - не їхній вибір
хай світ знає всіх уродів, що вдерлися в Україну
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03.04.2022 16:23 Відповісти
У меня ничего не качается по ссылке
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03.04.2022 16:38 Відповісти
https://s3.documentcloud.org/documents/21280272/orcs.pdf
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03.04.2022 18:27 Відповісти
ого, нічого собі! молодці які.
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03.04.2022 15:44 Відповісти
В Мариуполе наши ********* руснявого биомусора на перекрестке! Каеф
https://t.me/kyivoperativ/93849
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03.04.2022 15:45 Відповісти
прикольно. жареные буряты.
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03.04.2022 15:50 Відповісти
Bucha
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03.04.2022 15:45 Відповісти
Бог суддя руським нелюдам !
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03.04.2022 16:56 Відповісти
Анонімусу потрібно зламати сайт пошти в Білорусі, через яку кацапи відправляли награбоване. Є прізвища та адреси ідіотів
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03.04.2022 15:48 Відповісти
👍
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03.04.2022 15:59 Відповісти
кремлівський рашизм увібрав всі найогидніші людиноненависницькі ідеолоґії та практики: тоталітарний фашизм, біснуватий ницизм, кровавий сталінізм, великодержавний шовінізм, православне сатанинське мракобісся.. І не просто скопив та переплавив, але й довів до такої ступені руйнації, блюзнірства, ненависті, нищення, що воно створює загрозу самому Життю на планеті.
Московщина - ворог усього світу, небезпека людській цивілізації, загроза Життю
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03.04.2022 15:48 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 16:22 Відповісти
це щось інфернальне... уіцраор, вигодуваний абсолютним гаввахом
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03.04.2022 17:12 Відповісти
зачем же так унижаться... трибунал... фамилии и адреса известны... предложить каждому наложить на себя руки... в том числе и членам семей... а нет - так будет проще -
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03.04.2022 15:51 Відповісти
Нужно обзвонить всех их родственников и сообщить, что они здохли! Пусть ох#уеют!
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03.04.2022 15:51 Відповісти
Они за деньгами побегут радостные.
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03.04.2022 16:30 Відповісти
будет проще... будут приходить и говорить - доброго ранку, ми з України!
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03.04.2022 15:52 Відповісти
Хочу подчеркнуть КОГО НАДО В ТРИБУНАЛ
- солдаты воюющие в Украине
- руководство силовых ведомств раши , не воюющее в Украине
- депутаты Госдуры, принявшие решение о вторжении
- журналисты и редактора , подогревавшие идею втордения в чужую страну
- РУКОВОДСТВО РАШИ С ЖЁНАМИ И ДЕТЬМИ
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03.04.2022 15:52 Відповісти
АНОНИМУС должен продвигать идею ЗАПРЕТА РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ сроком на 50 лет ‼️‼️
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03.04.2022 15:53 Відповісти
Угу, так рашисти і послухаються...
На переговори рашисти не підуть, навіть кількість утилізованих орків перевищить 1млн.
#уйло хоче до 9.05 здобути якесь велике українське місто або вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Кількість втрат серед орків його абсолютно не цікавить.

Переговори можливі тільки з тими, хто прийде до влади в разі його усунення або природньої смерті
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03.04.2022 17:13 Відповісти
які ж ви інфантильно-наївні дитинчата... ви не розумієте масштабів та глибину цієї пекельної бозодні
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03.04.2022 17:15 Відповісти
Не забывайте ещё о руководстве Беларуси ,разрешившему стрелять ракетами по городам Украину по своей территории, также ходят упорные слухи, что спецназ Беларуси был на оккупированных северных землях Украины - есть свидетельство женщины из Бучи , как в их квартире военные белорус и чеченец издевались 4 дня над ее мужем и убили его.

гугл в помощь
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03.04.2022 15:57 Відповісти
новость из нюрика. москальня двое суток сидит на вокзале. их даже в поезд не пускают. жрать нечего. воды нет. это вам суки за марик.
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03.04.2022 15:53 Відповісти
Нюрик - это Нюрнберг, что ли?
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03.04.2022 16:36 Відповісти
да
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03.04.2022 16:36 Відповісти
Якщо трибунал для 120 тис військових злочинців, тоді вирок: «смерть через газову камеру». Кулі - дорого, електричний стілець - довго, все-таки їх 120 тис, в тюрму, кому вони там нафіг потрібні, годувати.
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03.04.2022 16:01 Відповісти
Крассавчики
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03.04.2022 16:02 Відповісти
для того, чтобы был трибунал, россия должна признать поражение. Что-то мне подсказывает, что она этого не сделает никогда. А после трибунала по Боингу, тут и говорить нечего. Мы имеем дело с сатаной, а например, германия, видя все это, сс*т и рассказывает что немцы не должны экономически пострадать...о чем вообще дальше говорить....

там не только одна россия больна. Весь мир болен трусостью. Не зря Булгаков писал, что это самый страшный порок. Доумиротворялись дьявола, с*ки
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03.04.2022 16:03 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 16:03 Відповісти
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:04 Відповісти
Не забуваймо, шукаймо їх все їхнє нікчемне життя для покарання
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03.04.2022 16:06 Відповісти
Вот это пацаны работают. Умницы. На вашем фронте тоже очень много работы
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03.04.2022 16:10 Відповісти
Да их нужно уничтожить, как вирус оспы!
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03.04.2022 16:13 Відповісти
полювання почалось.
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03.04.2022 16:23 Відповісти
будем фігачити їхніх свиноматок і дітей
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03.04.2022 16:24 Відповісти
Во что переформатировать файл пдф чтобы можно было отсортировать орков по алфавиту?
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03.04.2022 16:24 Відповісти
Excel
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03.04.2022 16:39 Відповісти
Создать (в будущем) в СВР и ГУР спецгруппы с забрасыванием на территорию россии и по этому списку осуществлять правосудие. По одному. Сколько бы лет ни понадобилось
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Бійці невидимого фронту! Подяка вам! Ви - генії
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03.04.2022 16:27 Відповісти
пдф "Orks" на 6616 сторінок, той випадок коли три шістки явно не випадковість... 💀
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03.04.2022 16:35 Відповісти
Треба створювати такий спецназ, як у Ізраїлі... щоб жоден вибл#док не уник відповідальності.... ЖОДЕН!!!
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03.04.2022 16:40 Відповісти
Анонімусам низький уклін за їхню роботу.
А ще є прохання до них .
Під час воєнного стану ВР України ********** низку дивних законопроектів , не на користь держави, а на користь їх особисту і видаляє імена депутатів які за такі пректи голосують. Булоб дуже добре оприлюднити ці імена аби народ України знав "ворога" в обличчя та зміг відповідно відреагувати
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03.04.2022 16:46 Відповісти
Вольнов жжёт https://www.youtube.com/watch?v=ivj8CHnbCBY
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03.04.2022 16:50 Відповісти
Подяка цим хлопцям та дівчатам. Но я невпевнений в тім, що будуть якись там трибунали проти *****.
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03.04.2022 16:52 Відповісти
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03.04.2022 16:52 Відповісти
Ребята супер, мой им низкий поклон! Было бы не плохо, чтобы они взломали телевиденье рашки и вставили в прямой эфир фото и видео зверства из Мариуполя, Бучи, Ирпеня и чтобы это шло у них часами вместо всех их каналов, как лебединое озеро в совке при смерти верхушки
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03.04.2022 17:55 Відповісти
Класс
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03.04.2022 19:03 Відповісти
 
 