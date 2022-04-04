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Глава МЗС ФРН Бербок про звірства окупантів у Бучі: Ми посилимо санкції проти РФ та ще більше підтримуватимемо оборону України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,вбивство

Німеччина обіцяє посилити санкції проти РФ та підтримати оборону України через звірства російських окупантів у Бучі.

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок написала в Twiitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає меж. Відповідальні за воєнні злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше будемо підтримувати оборону України", - написала Бербок.

Також читайте: ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
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03.04.2022 16:04
+31
Давайте перед тем как проклинать немцев, вспомним Зеленского и его свору, которые банально "ложили" на армию на протяжении 2,5 лет и занимались тем, что обеспечивали себе и бене комфортную жизнь. По дороге вспомним генералов, которых сажали в тюрьмы. И т.д. Фрау здесь не виновата, виноват народ, который выбрал это все в 2019.
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03.04.2022 16:07
+25
да, фрау бербок. Посилюйте. Но помните, что самое главное - чтобы немцы экономически не пострадали и не были втянуты в эту войну. Повторите это для услады кацапов в 101 раз.
Твари вы сс*ливые.
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03.04.2022 16:06
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Цікаво, що там сьогодні угорці наголосували.
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03.04.2022 16:03 Відповісти
ж*па. Вроде орбан и сиятро останутся..
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03.04.2022 16:04 Відповісти
що ті угорці можуть-знов орбан..
Мало їх бравий вояка Швейк киздив
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03.04.2022 16:05 Відповісти
грузия отказалась вводить санкции. нахер ваши санкции. борожоми и хванчкара? идите нафуй.
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03.04.2022 16:23 Відповісти
КРОВАВЫЙ БОРЖОМИ ???
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03.04.2022 16:34 Відповісти
про такого підрілу як їх орбан і сіярто краще не говорити.
а от як шо мадяри за них
то тоді треба міняти відношення до народу.
бо цим двом ми ніхрена не зробимо.
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03.04.2022 16:53 Відповісти
Чотирикратно обраний,це недіагноз?
Як намене, це- вирок. Нова білорусія!!!!!!
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04.04.2022 10:36 Відповісти
Попередні данні, проросійський Орбан та його партія зараз має 39% проти 36% прозахідної опозиції.
Вибори відбуваються на демократичній основі, вільно. Тому, фактична, хоч й прихована підтримка в******* Путіна, це рішення не тільки Орбана чи Сіярту. Це позиція 39% населення Угорщини.
Підтримка зазіхань угорської влади щодо Закарпаття, це теж провина цих 39% угорців.
Тож, в пеклі на усіх хто прямо або опосередковано підтримував агресію Путіна проти України, чекає великий інтернаціональний російсько-білорусько-вірменсько-угорський казан.
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03.04.2022 17:43 Відповісти
єгеж
на два куба газу меньш купуватимуть
а токож викажуть Фуйлу "абєспакоіность"
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03.04.2022 16:03 Відповісти
"Пекельні санкції-3"...
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03.04.2022 16:09 Відповісти
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03.04.2022 16:04 Відповісти
Не забудьте подякувати фрау ріббентроп...
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03.04.2022 16:04 Відповісти
да, фрау бербок. Посилюйте. Но помните, что самое главное - чтобы немцы экономически не пострадали и не были втянуты в эту войну. Повторите это для услады кацапов в 101 раз.
Твари вы сс*ливые.
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03.04.2022 16:06 Відповісти
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:07 Відповісти
Чим шваби відрізняються?
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04.04.2022 10:41 Відповісти
Давайте перед тем как проклинать немцев, вспомним Зеленского и его свору, которые банально "ложили" на армию на протяжении 2,5 лет и занимались тем, что обеспечивали себе и бене комфортную жизнь. По дороге вспомним генералов, которых сажали в тюрьмы. И т.д. Фрау здесь не виновата, виноват народ, который выбрал это все в 2019.
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03.04.2022 16:07 Відповісти
Так вини і зараз це продовжують. Учорашня єпопея в Верховній Раді - тому свідоцтво.
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03.04.2022 16:26 Відповісти
Украинский Сталкер@yapravvsegda

Тема репарацій з Росії - табу.
Її заборонено обговорювати і задавати про них питання ручним журналістам.
Я думаю, Абрамовіч з'явився неспроста і ці питання із Зе та Є і Ко порішав.
Я боюсь, що виникне ситуація, коли Україна після війни піде з шапкою по світу - і мало що отримає.
Обравши Зеленського та коломойшиних "Слуг", Україна впустила до себе 4-х вершників Апокаліпсису: перші два - Епідемія Ковід-19 і Війна з РФ вже тут, на черзі Голод і гуманітарна катастрофа, хто буде четвертим - не ясно, але те, що нічого хорошого не буде - це вже факт.
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03.04.2022 16:39 Відповісти
То, что это война на совести Зеленского - для меня это факт. Народ умоляли не голосовать за него, поскольку голосуя за Зеленского выбираешь Путина(Путин или Порошенко, если еще это кто-то помнит). Порох рвался в телестудии, нарушал все возможные правила, ругался, скандалил, терпел унижения от Зеленского(по факту Коломойского) чтобы убедить народ хоть как-то думать. Но народу было смешно: как мы этого Пороха уделали...Все это можно было предотвратить.
А тема репарации уже не в нашей власти. Думаю, что-то достанется и нам. Но на это нужно будет время. И еще нужно победить, это сейчас самое важное.
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03.04.2022 17:18 Відповісти
Наміри,знов обеззброїти,й винищити українців підневільним трудом,за тарілку баланди
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04.04.2022 10:38 Відповісти
Й,ті,й ті керовані з иокшандіїї. Не треба,обирати першочерговість. Діють узгоджено,ляльки одного ляльководу.
Не нав'язуйте вологі нарративи
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04.04.2022 10:33 Відповісти
Дадут еще 5000 шлемиков и 5000 дробовиков?
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03.04.2022 16:08 Відповісти
Невже карабіни Маузер 98? І шлеми кайзерівські з рогами...
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03.04.2022 16:12 Відповісти
Роги,собі лишать,бо байстрюки каців
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04.04.2022 10:40 Відповісти
«Місто нагадує Бучу та Маріуполь»: Чернігів знищений на 70%

🔻 У результаті обстрілів та атак окупантів Чернігів знищений на 70%, повідомив мер міста Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

🔻 «У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра», - зазначив Атрошенко. https://t.me/spravdi/4356
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03.04.2022 16:12 Відповісти
Ізюм.
У місті знищено близько 80% житлових будинків - повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін https://t.me/operativnoZSU/17129
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03.04.2022 16:16 Відповісти
Наскільки я розбираюся в жінках (в наших взагалі розібратися не можна), але мені здається, що ця Бульбуль трохи недоласкана
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03.04.2022 16:15 Відповісти
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03.04.2022 16:16 Відповісти
Угу, якжеж. Це не про наших владоможців(( вони колонами виїжджали ще й з награбованим, а мали би бути знищеними.
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03.04.2022 16:44 Відповісти
оффтоп. у нас гудят транспортники. чтото приехало. смерть москалям.
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03.04.2022 16:17 Відповісти
Польша?
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03.04.2022 16:23 Відповісти
не скажу нельзя
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03.04.2022 16:25 Відповісти
А концлагерь для касапов откроете?? Вы точно знаете как это делается..
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03.04.2022 16:18 Відповісти
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03.04.2022 16:19 Відповісти
ммм....та ну....а до того "все норм було"??????
Грозний таки норм, Алеппо - норм, Абхазія-норм, Крим -норм?!

прозріли?!
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03.04.2022 16:21 Відповісти
И я об этом . То количество материала для Гааги из Чечни и Сирии хутину с головой бы хватило , НО ГЕРМАНИЯ СТРОИЛА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК И Германии было НЕ ДО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТРАГЕДИЙ .
M
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03.04.2022 16:33 Відповісти
я б не зміг без мата це сказати що Ви сказали....а так +500
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03.04.2022 16:35 Відповісти
Где то, на "кндр", конец 2022-го года: Если крупно повезёт...
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03.04.2022 16:24 Відповісти
А рядом песков или шойгу?
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03.04.2022 16:28 Відповісти
А разве не видно? ******** в рясе!
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03.04.2022 16:52 Відповісти
мєркель
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04.04.2022 10:44 Відповісти
Не заслуживает даже такой жизни
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03.04.2022 16:42 Відповісти
"Если крупно повезёт"! =)
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03.04.2022 16:56 Відповісти
Пошла ты Бербок ВСЛЕД ЗА РУЦКИМ КОРАБЛЕМ *****
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03.04.2022 16:28 Відповісти
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03.04.2022 16:29 Відповісти
Перед домом Меркель фотки из Бучи вывесить !!!!

трибунал и над Меркель нужен и над Шрёдером

'Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico

30 марта, 12:29

https://nv.ua/world/countries/poleznye-idioty-putina-v-germanii-v-chem-oshibalis-nemeckie-politiki-ot-merkel-do-sholca-ekspert-50229563.html

31.03.2022 02:32
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03.04.2022 16:30 Відповісти
Может это не ошибки, а просто агенты?
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03.04.2022 16:43 Відповісти
До речі ,Меркель виросла в ГДР і могла бути завербована Штазі.
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03.04.2022 17:18 Відповісти
Почитайте Вики - ее дед , онемеченный поляк, воевал с украинцами .

и вопросы сами отпадут
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03.04.2022 17:29 Відповісти
"Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину.
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:33 Відповісти
Деятельность Зе и ко должна быть обязательно расследована после войны
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03.04.2022 17:04 Відповісти
Знов путін один винуватий? То ***** особисто то все накоїв чи може ще й недолюдки, які є його армією, і населення московії, що тих недолюдків виховав і наразі підтримує?
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03.04.2022 16:35 Відповісти
Фрау продовжує старі пісні Меркель
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03.04.2022 16:36 Відповісти
Все,що ви називаєте»санкціями»-фікція! Імітація! Повинні запровадити санкції ,які висунув пан Кулеба.
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03.04.2022 16:38 Відповісти
«Кроме того, во время своего первого визита в Россию в этом качестве Бербок посетила Третьяковскую галерею »
А ЗНАЕТ ЛИ БЕРБОК , что более половины полотен были украдены кацапами у Украины ???? и история тоже
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03.04.2022 16:42 Відповісти
‼️‼️Думаю, что посол Мельник мог бы ознакомить эту дуру с проблемой - РОССИЯНЕ УКРАЛИ ИСТОРИЮ У УКРАИНЦЕВ, потому хотят уничтожить украинскую нацию
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03.04.2022 16:44 Відповісти
Мало того, вона ще й попросила в росії вибачення за злочини фашистів. У агресора в якого руки по лікоть в крові.
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03.04.2022 17:28 Відповісти
А,це цілування ручки. Таке,обов'язкове! Ритуальне приниження,визнання рабської залежності
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04.04.2022 10:50 Відповісти
"Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я еще раз откушу это яблоко"
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03.04.2022 17:50 Відповісти
"Солдати заходили в Україну з військовим оркестром та колонами Росгвардії. Але за ними завжди йшли мобільні крематорії. Навіщо брати крематорії, якщо не віриш у спротив? Тепер зрозуміло - щоб приховати воєнні злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид".
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03.04.2022 20:56 Відповісти
 
 