Через агресію РФ український експорт знизився вдвічі, а імпорт - втричі, - Мінекономіки

У березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції, в той же час обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки України, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог цілеспрямовано підриває економіку нашої держави шляхом блокування вітчизняного експорту. Традиційним шляхом вивозу експортних товарів були порти Чорного моря, які сьогодні заблоковані росією. До того ж окупанти атакують металургійні підприємства та сільськогосподарську інфраструктуру, щоб завадити відновленню наших можливостей у майбутньому. Все це загрожує не лише Україні, але усьому світові, адже наша держава була гарантом продовольчої безпеки в низці країн Африки та Близького Сходу. Уряд оперативно реагує на ці виклики. Збільшуємо пропускну здатність залізничного, автомобільного і річкового транспорту на західному кордоні України, залучаючи виробників, трейдерів, транспортні компанії. Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, аби забезпечувати експорт. Крім того, початок посівної кампанії вселяє стриманий оптимізм на майбутній врожай", - наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що обсяг експорту України в березні склав 5,97 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. Тоді як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю 5,3 млрд доларів. Наразі головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія.Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плаского прокату впав майже 10 разів - з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано, в першу чергу, з фізичним руйнуванням металургійних об’єктів та зупинкою виробництва.

Що стосується сільськогоспродарської ланки, то протягом березня Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Це в 4 рази менше, ніж в лютому.

Одночасно у Мінекономіки наголошують, що через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо в лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму 5,9 млрд доларів, то в березні – 1,6 млн тонн вартістю 1,8 млрд доларів. Сьогодні найважливішими статтями імпорту до України є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля. В той же час по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився. Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева - 32 млн доларів проти 26 млн у лютому.

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