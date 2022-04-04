Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!

Купуючи російську нафту і газ, Європейський союз фінансує воєнні злочини.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Відступ російської армії - масових вбивць із Бучі - показує весь масштаб звірств. Ми можемо тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Інакше і бути не може - купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками", - написав він.

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