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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Купуючи російську нафту і газ, Європейський союз фінансує воєнні злочини.
Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Відступ російської армії - масових вбивць із Бучі - показує весь масштаб звірств. Ми можемо тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Інакше і бути не може - купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками", - написав він.
Топ коментарі
+24 Andrij Shaman
показати весь коментар03.04.2022 16:53
+19 Mikola Mazurenko
показати весь коментар03.04.2022 17:00
+15 ptn hlo 428037f7
показати весь коментар03.04.2022 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
працюємо... над цим...сьогодні Мельник потролив штайнмаєра....а шрьодери дістають від нього кожний другий день!
той розуміє все
чим далі від кордону тим своя сорочка ближче до тіла.
і моя хата з краю, це вже не про УКРАЇНЦІВ.
моя хата скраю - першим ворога стрічаю!
Але, якби зараз хтось спитав, чи варто скинути атомні бомби на десяток міст в кацапії, відповідь була б очевидною!
Експерти вважають, що це для протидії загонам Ахмада Масуда. Втім є висока вирогідність того, що це для наступу на землі сусідніх країн, які традиційно знаходяться в зоні впливу РФ.
Будо б непогано, як би ці «студенти медресе» створили Москві максимального клопоту.
- Это очень длинная история коммунизма, тем более в большевистском издании. Напасть - это всегда было в программе, не только напасть, но и уничтожить: то капитализм, то Запад, то врагов народа. Вся эта кровавая мура продолжается, как основание для агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве. Приходят те, которым любо разрушать, и они с удовольствием разрушают. С удовольствием, я бы сказал, садистским: разрушить, а руины еще разбомбить. Может быть, там живые остались дети или пациенты? Давайте прикончим до конца. Это озверение, которое имеет корни в давнейших временах. Так что неожиданности не было и у меня, и у других моих соратников. Вопрос был только во времени, форме, предлоге, а предлог всегда придумать можно.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/461968/