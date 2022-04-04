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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Купуючи російську нафту і газ, Європейський союз фінансує воєнні злочини.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Відступ російської армії - масових вбивць із Бучі - показує весь масштаб звірств. Ми можемо тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Інакше і бути не може - купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками", - написав він.

Також читайте: "Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
дякуєм
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03.04.2022 16:53
+19
Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
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03.04.2022 17:00
+15
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03.04.2022 17:05
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дякуєм
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03.04.2022 16:53 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 16:57 Відповісти
Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з РФ, тому що це втрата добробуту для німців
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03.04.2022 17:01 Відповісти
Це та скотина,що розповідала Мельнику,що нас захватять за 2 дні.Передайте міністру йому лишилось 48 годин, далі в нього буде інша реальність
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03.04.2022 17:03 Відповісти
на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....

працюємо... над цим...сьогодні Мельник потролив штайнмаєра....а шрьодери дістають від нього кожний другий день!
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03.04.2022 18:43 Відповісти
Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
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03.04.2022 17:00 Відповісти
от хто межує з рашою
той розуміє все
чим далі від кордону тим своя сорочка ближче до тіла.
і моя хата з краю, це вже не про УКРАЇНЦІВ.
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03.04.2022 17:01 Відповісти
Є інший варіант:

моя хата скраю - першим ворога стрічаю!
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03.04.2022 17:20 Відповісти
Чому Україна не вимагає скликання Радбезу ООН?
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03.04.2022 17:01 Відповісти
Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
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03.04.2022 17:10 Відповісти
А рашу оттуда выпернуть перед собранием можно?
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03.04.2022 18:29 Відповісти
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03.04.2022 17:05 Відповісти
Межу вже,давно,перейдено-Мордор є Мордором і не є нічим іншим! Безнадійний,генетичновмонтований садизм й нелюдськість орків з тих територій не залишає світові й Україні вибору-або Мордор,спільними зусиллями,буде цілковито знищений або,рано чи пізно,Бучею стане вся Україна і весь світ! І ніякі "переговори" не є нічим іншим як діяльністю на користь Мордору,як співучасть у його майбутніх злодіяннях! І якщо хтось каже що можна "домовлятися" з тим хто,щойно,вбив твою дитину,згвалтував сестру й спалив твій дім-він ,у цей момент,вбиває тих хто ще живий!
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03.04.2022 17:07 Відповісти
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03.04.2022 18:23 Відповісти
мародери
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03.04.2022 17:09 Відповісти
Литва первая ортказалась от рос. газа несколько дней назад. Сегодня была новость, что Латвия и Эстония присоединились к нам.
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03.04.2022 17:15 Відповісти
Це ницо і огидно, українці закликали Грузію і Молдову допомогти Україні.
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03.04.2022 17:16 Відповісти
Vse Baltijskije strani otkazalis gaza s raski,neft takze,vot s nix dolzni brat primer i drugyje strani ES.Nadejus tak i budet
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03.04.2022 17:17 Відповісти
Ми вас тварюки кацапосвині за Бучу ще от-******
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03.04.2022 17:25 Відповісти
Москаль має бути дохлий, тільки тоді москаль нікого не вб'є,не пограбує і не згвалтує. Вбий москаля першим.
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03.04.2022 17:33 Відповісти
Шкода прибалтів за їх благородні зусилля. Та швидше Дніпро потече у зворотнью сторону, аніж перестануть купляти роССійську нафту на крові українців. Такий безпринципний світ.
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03.04.2022 17:35 Відповісти
Раніше, люди сперечалися чи моральним було атомне бомбардування японських міст?
Але, якби зараз хтось спитав, чи варто скинути атомні бомби на десяток міст в кацапії, відповідь була б очевидною!
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03.04.2022 17:37 Відповісти
кацапские города должны гореть
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03.04.2022 17:50 Відповісти
Таліби висувають до кордонів Таджикистану та Узбекистану велику кількість живої сили й техніки.
Експерти вважають, що це для протидії загонам Ахмада Масуда. Втім є висока вирогідність того, що це для наступу на землі сусідніх країн, які традиційно знаходяться в зоні впливу РФ.
Будо б непогано, як би ці «студенти медресе» створили Москві максимального клопоту.
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03.04.2022 17:54 Відповісти
Ще одна цитата шановного Лансбергіса, мені здається, її не вистачає в статті Цензора:

- Это очень длинная история коммунизма, тем более в большевистском издании. Напасть - это всегда было в программе, не только напасть, но и уничтожить: то капитализм, то Запад, то врагов народа. Вся эта кровавая мура продолжается, как основание для агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве. Приходят те, которым любо разрушать, и они с удовольствием разрушают. С удовольствием, я бы сказал, садистским: разрушить, а руины еще разбомбить. Может быть, там живые остались дети или пациенты? Давайте прикончим до конца. Это озверение, которое имеет корни в давнейших временах. Так что неожиданности не было и у меня, и у других моих соратников. Вопрос был только во времени, форме, предлоге, а предлог всегда придумать можно.

https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/461968/
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03.04.2022 18:07 Відповісти
 
 