"Більшість скотиняк знищено, інші розбіглися" – командир групи спецпідрозділу ГУР про звільнення Дмитрівки та Капітанівки. ВIДЕО
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31 березня спецпідрозділам Головного управління розвідки було поставлено задачу, разом з іншими підрозділами ЗСУ, взяти участь в операції зі звільнення населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка, Київська області.
Про це повідомляють у ГУР МО УКраїни, інформує Цензор.НЕТ
Розвідники зазначають, що операцію було розпочато о 17.00. За словами командира групи спецпідрозділу ГУР МО, позивний "Титан", головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення. Треба було подбати про те, щоб ніхто з них не постраждав під час бою. Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.
"Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою", - пояснює "Титан"
За інформацією ГУР МО, з боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З нашого боку зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГУР.
"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена", - згадує командира групи спецпідрозділу ГУР МО.
"Титан" окремо звернувся до жителів звільнених сіл із застереженням щодо дочасного повернення у залишені домівки: "Там зараз знаходитись небезпечно. Зараз працюють фахівці по розмінуванню".
Будь ласка, зачекайте...
(якщо є уточнення, то давайте ще)
Бородянка - 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя)
Буча - 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край)
Ирпень-Гостомель - 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново)
Житомирская трасса - 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ)
Иванков-Развесив - 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток)
Вел. Дымерка - 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург)
Згуровщина - 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург)
Новый Быков - 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль)
Славутич - 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга)
Чернигов - 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува)
Нежин-Прилуки - 90-я танковая дивизия (Екатеринбург)
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
ермакам и прочим тоже
патамушто беня
ермак и ко еще
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
це не аргумент для захисту Зеленського, звісно, бо там головна проблема у відсутності мінімальних здібностей для виконання посадових функцій
тепер щодо Бернса: з нього такий розвідник, як із гівна куля -- що не заважає Бернсу (разом із таким собі Саліваном) тримати старого Джо за руки, кожного разу, як у доброго Джо виникає спокуса, наприклад, надати Україні важких озброєнь
Бернс (разом із Саліваном) - головний двигун тези "аби раша не почала нуклеарну атаку" - але ця теза вміло вкинута Бернсові його московськими контактами, причім не є важливим, чи він (тобто Бернс) дурень, а чи просто сволота
отака *****, малята
згоріло $65 млн, у кацапа є шанс отримати довічне. А міг отримати одинадцять кілограмів справжніх грошей і свободу.
@LAvCwgnv8wd97r8
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14 хв
Священник Православної Церкви Віктор Мартиненко опублікував відео із сьогоднішнього богослужіння за участі очільника УПЦ московського патріархату Онуфрія (Березовського). На ньому, останні згадує кровавого моспатріарха, як "гаспадіна нашего Кіріла".
https://www.youtube.com/watch?v=nTC38yemsjc
Це не правда. ЗСУ воюють справді з потужним та навченим ворогом, кращим з кращих.
Не применшуйте заслуги наших Героїв.
Згідно з пояснювальною запискою, винагороду пропонують військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ придатну для використання російську бойову техніку.Також у пояснювальній записці сказано, що витрати з бюджету на реалізацію законопроєкту будуть "незрівнянно меншими за витрати на купівлю аналогічних видів техніки для потреб оборони держави, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії".