"Більшість скотиняк знищено, інші розбіглися" – командир групи спецпідрозділу ГУР про звільнення Дмитрівки та Капітанівки. ВIДЕО

31 березня спецпідрозділам Головного управління розвідки було поставлено задачу, разом з іншими підрозділами ЗСУ, взяти участь в операції зі звільнення населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка, Київська області.

Про це повідомляють у ГУР МО УКраїни, інформує Цензор.НЕТ

Розвідники зазначають, що операцію було розпочато о 17.00. За словами командира групи спецпідрозділу ГУР МО, позивний "Титан", головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення. Треба було подбати про те, щоб ніхто з них не постраждав під час бою. Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

"Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою", - пояснює "Титан"

За інформацією ГУР МО, з боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З нашого боку зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГУР.

"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена", - згадує командира групи спецпідрозділу ГУР МО.

"Титан" окремо звернувся до жителів звільнених сіл із застереженням щодо дочасного повернення у залишені домівки: "Там зараз знаходитись небезпечно. Зараз працюють фахівці по розмінуванню".

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