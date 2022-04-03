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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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захист (95) Маріуполь (2820) CNN (108) Азов (674) фейк (648)

Українські політики і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформацію Кремля про полк "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

У світових ЗМІ знаходиться місце для російської пропаганди щодо полку "АЗОВ", який у складі Національної Гвардії України героїчно боронить Маріуполь. Політики заявляють, що деяка інформація у закордонних джерелах - пропагнда Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, відкритий лист до CNN активно поширюють українські політичні діячі та представники бізнесу.

" Без їжі, води, без можливості перегрупуватись, поповнити боєприпаси "Азов" воює з російським звіром. І саме тому ми, українські політики, промисловці, бізнесмени, українські громадяни звернулись із колективним листом до CNN, щоб відстояти честь і добре ім’я "Азову", який сьогодні відстоює свободу Маріуполя і незалежність України", - йдеться у повідомленні.

Відкритий лист до CNN закликає:

"Ми, українські політики різних ідеологічних поглядів, промисловці і бізнесмени звертаємося до CNN. Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки Росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об‘єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля.

Оголошуючи свою жорстоку і руйнівну війну, Володимир Путін назвав її метою "демілітаризацію" і "денацифікацію". Росія скидає бомби на мирні українські міста для того, щоб зупинити геноцид російськомовних мешканців неонацистами, - каже Путін. Прикладом таких неонацистів російська влада називає полк Національної Гвардії Азов. Ми закликаємо CNN бути дуже уважними, коментуючи тему Азов. Як справедливо кажуть у своїй колонці оглядачі CNN, Tara John and Tim Lister, це улюблена мішень російської пропаганди. Але на нашу думку, шановані оглядачі самі частково стали об‘єктом такої пропаганди. Про що йдеться?

По-перше. Йдеться про свідому плутанину між полком Національної гвардії Азов і партією Національний корпус. Правдою є те, що колишні командири Азова після закінчення військової служби створили партію. До неї увійшли деякі ветерани Азова. Полк Азов не є крилом партії. Це частина Національної гвардії України під управлінням Генерального штабу і вищого військового командування України.

По-друге. Автори наводять цитату політика Андрія Білецького від 2010, коли він начебто закликав до "хрестового походу білої раси". Ця цитата вперше пролунала від міністра закордонних справ Сергія Лаврова у 2015 для пояснення російської агресії. З того моменту її використовують різні медіа, зокрема авторитетна газета Guardian, на яку спирається CNN. Водночас єдиним живим свідком такої заяви Білецького є пан Лавров. Немає жодних інших свідчень, що лідер Національного корпусу справді коли-небудь таке говорив. Той самий Лавров зараз стверджує, що Росія не веде війну проти України.

По-третє. Автори CNN стверджують, що "азовський рух" був фінансований не лише державою, але і олігархом Коломойським, на якого США наклали санкції. Фактом є те, що олігарх Коломойський справді підтримував деякі добровольчі об‘єднання але серед них не було полку "Азов". У цьому контексті Росія використовує прізвище Коломойського розуміючи, що це дає додаткової токсичності саме для американської аудиторії.

Отже, ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б‘ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою ослабити військову і політичну допомогу Україні. Ми закликаємо CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування. Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України".

УКраїнські активісти та політики, бізнесмени та промисловці закликають поширювати публічно лист, щоб відстояти честь і добре ім’я головних захисників Маріуполя, полку  "Азов".

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Топ коментарі
+81
Азовцы - настоящие Воины
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03.04.2022 19:04
+40
с кацапской подачи и стараниями левацкой глобалисткой блевотины ложь про Азов разошлась по всему миру. хлопцы, вы мои герои.
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03.04.2022 19:04
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Азовцы - настоящие Воины
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03.04.2022 19:04 Відповісти
и настоящие герои! и не cnn это решать...
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03.04.2022 20:45 Відповісти
с кацапской подачи и стараниями левацкой глобалисткой блевотины ложь про Азов разошлась по всему миру. хлопцы, вы мои герои.
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03.04.2022 19:04 Відповісти
CNN підігрує москалям.
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03.04.2022 19:05 Відповісти
Давно понятно, что CNN кормится от ФСБ.
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03.04.2022 19:05 Відповісти
Азовці це найсильніша еліта.
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03.04.2022 19:06 Відповісти
скільки тут в Італії такої дезінфи кацапської бачу це просто ганьба
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03.04.2022 19:07 Відповісти
Азовцям слава!
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03.04.2022 19:09 Відповісти
Все дуже просто дописувачі CNN та перекладачі -- вони російськомовні... от і читають та дивлять ся виключно те, що написано рос мовою
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03.04.2022 19:08 Відповісти
Надеюсь что зелёный ответит по закону по всем этим пунктам!
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03.04.2022 19:17 Відповісти
Ви жартуєте? він уже готує гаманця на "нобеля" та подоляки-єрмаки торують йому стежку до другого президентства. 73% нікуди не ділися.
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03.04.2022 19:43 Відповісти
До Зеленського буде багато питань Але після перемоги. А зараз той, хто розводить срач є агентом русні.
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03.04.2022 19:19 Відповісти
"Відосіків" передивився? Саме агенти руzні захищають свій "останній бастіон" в Україні. А це саме ЗЕ і його "великокрадійницька *******". Ну хто ще в здоровому глузді буде "за мір з ******" і "лішь би прєкратілі стрєлять" сьогодні в обмін на землі України і повторне вторгнення завтра?
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03.04.2022 19:41 Відповісти
Та пішов ти з своїм ЗЕлупою та д*Єрмаками...
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03.04.2022 19:41 Відповісти
Огласите весь список "неприкасаемых"? Например пан Баканов, он входит в пул "мощщных человеков"? А Татаров? А Арахнида? А дЕрмак?
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03.04.2022 19:42 Відповісти
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03.04.2022 19:10 Відповісти
Кто-то в CNN любит деньги, больше, чем правду, Азов - это вообще ангелы, по сравнению с денацификаторыми российскими, которые бомбят города, убивают мирное население, насилуют и грабят. С этих ребят, делает монстров российская пропаганда, хотя в этом батальоне много разных людей, с разными взглядами, разных национальностей и вер, но для CNN было сложно разобраться.
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03.04.2022 19:12 Відповісти
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03.04.2022 19:12 Відповісти
Хто порекомендував Зеленському зрадників України? - Микола Давидюк, політолог https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
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03.04.2022 19:13 Відповісти
Хто, хто... Який сам, такі і радники у нього.
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03.04.2022 19:20 Відповісти
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03.04.2022 19:13 Відповісти
CNN=rusha today
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03.04.2022 19:14 Відповісти
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03.04.2022 19:15 Відповісти
CNN ******... Зараз всі люди один Азов, як ви хочете називати людей, котрі вбивають ворога, який прийшов знищити-денецифікувати українців у них дома? нацистами чи патріотами?
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03.04.2022 19:16 Відповісти
Навіть українофоб гетьманцев підписав. Ого.
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03.04.2022 19:17 Відповісти
І ТАК ЗРОЗУМІЛО ХТО ФІНАНСУЄ CNN
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03.04.2022 19:17 Відповісти
эти уроды и израильтян обвиняют в зверствах по отношению к палестинцам.хотя всё как раз наоборот!
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03.04.2022 19:17 Відповісти
чого не проводять попитку деблокувати маріуполь це якийсь ворог не хоче цього робити ,щоб кращі воїни України загинули ,це злочин більше місяця ні одніеї спроби зараз війська звільнилися на півночі чого не зробити спробу хепсон,маріуполь ждуть поки ворог перегрупуеться буде пізно
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03.04.2022 19:18 Відповісти
на вас чекають. Ви готові?
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03.04.2022 19:20 Відповісти
на вас чекають. Ви готові?
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03.04.2022 19:21 Відповісти
Да и не только CNN. в каждой стране в европе есть обязательно или газетка или небольшой канал на тв. проплаченный росией. В Греции это газета *руские афины*. редактор которой. кстати павло онойко. уроженец м.Черкас. и канал *Open*рос. олигарха. который в десна чмокается с кадыркой. Ну и куда на них еще можно пожаловаться? Нашему консульству до одного места. Вот сегодня получили плевок наши протестанты. женщины и дети. которые вышли на митинг с украинской символикой на центральную площадь. И на это же время греческие власти разрешили автопробег рашистам с их флагами. с буквой Z на машинах. Наглые хари орали . сигналили. полиция не пускала наших перекрыть дорогу. ПОЗОР !! Вот такая она. бл...ь . дермократическая европа
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03.04.2022 19:20 Відповісти
Азов и всі захисники Маріуполя - Герої України
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03.04.2022 19:27 Відповісти
А слабо было хотя бы в web-странице Министерства обороны Украины на английском и русском языках запостить короткую историю Азова? Создание, создателей битв с сепаратистами Лугандона, объединение с ВСУ? Чтобы было что указать против тысячи фейков про Азов как нацистов в разных форумах и тредах?
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03.04.2022 19:37 Відповісти
Азов - цвіт української нації, військові, на яких мають рівнятися!!! Ось кому треба присвоювати військові звання та давати нагороди!!! А не кабінетним далеким до військових дій, рішень та праці папугам-говорунам на кшталт Арестовича!!! Доречі не зрозуміло з його мовою, та мовою його друзів - це у нього скільки росіян поціновувачів??? Але вернусь до Азова - справжніх синів та воїнів українських!!! Не зрозуміло, чому досі не надано технічну та силову підтримку??? Чому???
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03.04.2022 19:38 Відповісти
Україна - це АЗОВ !!!
Слава бійцям АЗОВУ !!!
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03.04.2022 19:43 Відповісти
Про що можна говорити, якщо "істочніком" для Гардіан та CNN є обкурена Лошадь Калантарян!
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03.04.2022 19:46 Відповісти
Треба не листи підписувати а в суд подавати на всіх хто таке поширює і вимагати великих компенсацій
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03.04.2022 20:07 Відповісти
"Азову" і "Нацкорпусу" - РЕСПЕКТ І ПОВАГА!.. А справжні нацисти-фашисти - знаходяться в Рашці та сидять в Кремлі - останній нацистсько-фашистській імперії світу. Яку треба добити!... Про них ще Черчіль дуже влучно говорив...
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03.04.2022 20:21 Відповісти
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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03.04.2022 20:33 Відповісти
CNN и другие мерзкие левые СМИ -это позор Америки.
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Нарешті прокинулись в Україні. Останні вісім 8 років західні ЗМІ обзивали АЗОВ нео-нацистами. Там ще багато росс дезінформації, потрібно постійно їх перевіряти.
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Яке нахрін просити. В суд, там працює судова система. І виставляти їх на гроші і вибачення. Вони тільки так розуміють!!!!
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03.04.2022 23:59 Відповісти
 
 