Міжнародні організації мають отримати доступ на звільнені території для фіксації злочинів російських окупантів, - Шольц
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Канцлер ФРН Олаф Шольц вимагає допустити представників міжнародних організацій у звільнені від російських окупантів населені пункти для документування злочинів, які чинили війська РФ.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вимагаю, щоб міжнародні організації отримали доступ до цих територій, щоб самостійно документувати ці звірства. Ми маємо розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар03.04.2022 19:14
+20 Алла Новосад 5b57f84f
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+18 Володимир Логойда
показати весь коментар03.04.2022 19:20
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Будь ласка, зачекайте...
кто тебя не пускает в Украине, что ты требуешь? заходи, любуйся "успехами друга вольдемара"
- если есть ети, попробуй потребуй хотя бы зелёный коридор для мариупольцев, слизняк..
3-тю світову - ми зупиному - але всі повинні знати - де дійсно злочини
Будь-яких бажаючих не допустять до дослідження тіл загиблих та місць злочинів без дозволу влади.
І не треба казати, що їх мають запрошувати. Це не так працює.
А от коли прочитаєте і зрозумієте, тоді прошу до дискусії.
Прощавайте.
Балабол це той хто щось категорично стверджує, але не може підтвердити це фактами.
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
Зараз в Бучі зовсім інший масштаб злочинів.
Навіщо цього лицеміра-шавку ***** цитувати?
Газ та нафта кацапська не смердять трупами?
Головне сльозу вчасно пустити та поойкати!"
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списки и цитаты этих политиков должны быть политы краской цвета крови
Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств