Міжнародні організації мають отримати доступ на звільнені території для фіксації злочинів російських окупантів, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вимагає допустити представників міжнародних організацій у звільнені від російських окупантів населені пункти для документування злочинів, які чинили війська РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вимагаю, щоб міжнародні організації отримали доступ до цих територій, щоб самостійно документувати ці звірства. Ми маємо розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - матерям російських окупантів: Подивіться, яких виродків ви виростили!. ФОТО 18+