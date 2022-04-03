Не досягнувши мети, ворог відмовився від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 03 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Почалося відведення підрозділів збройних сил російської федерації з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.
На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.
На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.
На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.
Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.
Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.
Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.
Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне".
Будь ласка, зачекайте...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/v-buche-mestnye-zhiteli-identificirovali-sredi-okkupantov-specnaz-belarusi-sekretar-gorsoveta-1602688.html
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У цій фразі мене смущає слово "безперешкодно".
https://www.youtube.com/watch?v=nTC38yemsjc
до девятамая осталось 35 дней. Эти цифры к тому времени можно умножить на два. Думаю, из 120 тысяч санитарных потерь найдется тысяч десять музыкально одаренных, шоб хватило охватить все вокзалы и электрички расеи. Главно дело, шоб гармоней на них всех хватило. Это будет полезным напоминанием, за что они десятилетиями выплачивают репарации, которые должны будут "привязаны" к каждому росиянину, даже если туловище ******** в другую страну и умудрится получить другое гражданство.
Вони відпочинуть, мобілізуються і знову попруть як таргани...
Тільки тотальне знищення Мордору!!! Економічне спочатку, потім буде й фізичне! Щоб їх діти пухли з голоду, щоб кацапи вбивали один одного за пляшку горілки, щоб їх самих захлинались насмерть від люті!
До редакції Defense Express за останні пару днів звернулись декілька представників приватних оборонних підприємств з таким проханням. А саме: "напишіть про те, що не треба знищувати зразки ворожої техніки та озброєнь, які залишив ворог на полі. Бо є непоодинокі випадки, коли жителі місцевості, де проходили бої або ворог покинув техніку, спалюють ці зразки тим же коктейлем Молотова. А потім знімають це на телефони на підтвердження власної активності боротьби з ворогом.
Особливо прикро, коли це стосується цілком боєздатних або нових зразків техніки та озброєння. Як то було з зенітно-гарматним комплексом "Панцир-С1", вцілілою батареєю "Тунгусок", або іншими новітніми зразками".
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Комплекс "Панцырь", що став трофеєм української ТрО, фото з відкритих джерел
З одного боку, це збережене озброєння спроможне посилити потенціал вже наших Збройних Сил. Найбільше показово це на прикладі танків, БМП та артстстем, які противник залишає на нашій землі чи не з повним боєкомплектом.
З іншого боку, особливу вагу мають саме новітні зразки. Бо вони є об'єктом прискіпливої уваги наших виробників, розробників, профільних фахівців та військових, аби детально оцінити усі особливості технологічних та конструктивних рішень ворожої зброї. Такі знання нам вкрай потрібні.
Рашисти кинули під Ірпенем машину 9С932-2 зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною "Барнаул-Т", тепер це - трофей ЗСУ
Особливо це стосується високоточних зразків озброєння (навіть окремих вузлів та блоків збитих ракет), засобів РЕБ, засобів військового зв'язку та шифрування, систем автоматизаціі, глобального позиціонування, новітніх системи динамічного захисту, електрооптичних систем тощо.
Звісно, все це краще досліджувати та аналізувати - у тому числі дя визначення "слабких місць", на прикладі вцілілих та боєздатних зразків.
ЗСУ під Миколаєвом взяли як трофей рашистську командно-штабну машину Р-149МА1, елемент автоматизованої системи управління військами "Созвездие", фото ілюстративне
"Мені пощастило. За вартість палива в одному селі мені витягли застряглу і залишену нову російську БМП. Тепер вона у мене на заводі - будемо вивчати і щось з того точно згодиться", - розповів один з директорів, для якого виробництво бронетехніки є профільним завданням.
Тож звертаємось до усіх свідомих украінців: при нагоді утримуватись від технічного вандалізму і розумно підходити до реальних наших потреб. Ворожу техніку спалюємо разом з орками. Якщо вони її кинули, то все нове та цікаве слід зберігати і передавати нашим промислвцям та військовими.
Сподіваємось, що Мінстратегпром, "Укроборонпром" та Міноборони визначать оптимальні форми взаємодіі. І доведуть це до громадськості у форматі нової ініціативи. Бо приватні компанії це вже роблять.