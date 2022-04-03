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війна (56882) опитування (1405) росія (47327) Левада-Центр (71)

51% росіян "пишаються" війною РФ проти України, а 12% - "шоковані", - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,росія

Понад 50% громадян РФ пишаються війною, яку розв'язала їхня країни проти України.

Про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Так, більшість опитаних (51%) пишаються Росією у війні проти України.

31% опитаних заявили, що війна РФ проти України викликає у них "тривогу, страх та жах". 12% "шоковані".

У віковій групі 18-24 років перевжає "тривога, страх та жах" (37%), потім йдуть "гордість за Росію" (33%), "шок" (15%); Крім цього, у цій віковій групі, щодо інших, виділяється "пригніченість, заціпеніння" (12%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ проти України далека від завершення, - Білий дім

51% росіян пишаються війною РФ проти України, а 12% - шоковані, - опитування Левада-Центру 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
А я пишаюсь,що не москаль.
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03.04.2022 19:34
+36
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03.04.2022 19:38
+29
Вже - *****.
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03.04.2022 19:35
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А я пишаюсь,що не москаль.
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03.04.2022 19:34 Відповісти
тут інше цікаве . В категорії 18-25 (призов) 37% відчувають жах. А от 61% старих пердунів пишаються, що їхніх онуків в Україні бездомні собаки по полям прикопують.
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03.04.2022 19:43 Відповісти
Старі пердуни просто не користуються там фейсбуком, інстаграмом чи тік-током... А молодь користується, і тому у них жах, що їм все це відрубили, а не від самої війни!
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03.04.2022 20:57 Відповісти
не так. вишь москаля - мочи.
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03.04.2022 19:44 Відповісти
Я анапский, мать казачка, батя харьковский. Когда, при получении пачпорта в 16 лет, мне паспортистка предложила в графе нациоальность записать русский, я спросил: зачем, она сказала - так тебе в жизни легче будет. Я гордо отказался. Патамушто у меня с 7-го класса в русскоязычной школе между своими тайным приветствием было - Слава Украине, Героям Слава. Откуда это у меня???
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03.04.2022 19:50 Відповісти
Судя по всему нет лишней хромосомы. Вы явно опечалили мединского)
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03.04.2022 20:00 Відповісти
О це ти *********, настало врємя ахуітєльних історій
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03.04.2022 20:03 Відповісти
як попандопало, скотиняка
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03.04.2022 20:08 Відповісти
Так, маю з ким поділитися на цій платформі, але не з тобою
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03.04.2022 20:08 Відповісти
Та ок, мені байдуже впринципі, але я просто чую що ти *********
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03.04.2022 20:27 Відповісти
Вітаю, ти мене розкрив
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Вже - *****.
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03.04.2022 19:35 Відповісти
Кто бы сомневался.Страна 404.
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03.04.2022 19:35 Відповісти
Эту территорию с названием "рф" вылечат только многолетние Вежливые антиоперацинные санкции с резким падением доходов, дикими ценами, повальной безработицей и лишением целой группы товаров и услуг. Только Совок, только дефицит, только старые-добрые километровые очереди
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03.04.2022 19:36 Відповісти
Та да, соскучились "гордецы", вечно "сколенвстающие", по началу 90-х, когда за окорочок друг друга удушить готовы были. О другом я уже и не говорю.
Теперь придётся менять позу, вставать с колен и становится раком, чтобы с голодухи не подохнуть.
И то не факт, что накормят.
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Нічого подібного. Ту територію вилікувати може тільки суміш дусту і напалму. Іншого шляху немає. І чим скоріше світ це зрозуміє тим буде менше жертв.
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03.04.2022 21:51 Відповісти
Цікаво буде повторити це опитування через місяць-другий. Так би мовити, на голодний шлунок.
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03.04.2022 19:36 Відповісти
Враховуючи що найбільшу "гордость атчизной" виявляє категорія 55 + років, то вони перші почнуть переходити в категорію "молчаливое унылое говно" ))
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03.04.2022 19:45 Відповісти
Алеша Ступин, очередное... ))
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03.04.2022 19:36 Відповісти
51% россиян получили посылки с блендерами и мясорубками от сыновй, мародерящих в Украине или ждут такие посылки, а 21% - получили посылки с сыновьями, мародерившими в Украине или ожидают такую посылку.
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03.04.2022 19:37 Відповісти
31% получили и ещё 12% в ожидании.
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03.04.2022 19:40 Відповісти
Подождем пока и эти 51% получат вместо мясорубки поллитровую банку с тем, что осталось от их звереныша. Аминь.
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04.04.2022 08:07 Відповісти
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03.04.2022 19:38 Відповісти
Естетствуючим снобам малюнки у стилі Pulp Art видаються примітивними. А мені вони подобаються. )))

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03.04.2022 19:59 Відповісти
только одно... видишь чечена ****** кадырки надо поссать ему в рот
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03.04.2022 19:38 Відповісти
51% россиян получили посылки с блендерами и мясорубками от сыновй, мародерящих в Украине или ждут такие посылки, а 12% - получили посылки с сыновьями, мародерившими в Украине или ожидают такую посылку.
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03.04.2022 19:38 Відповісти
Ещё немного и эйфория пройдёт а дальше нищета, изоляция и рост преступности. И в итоге нах нам это надо было.
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03.04.2022 19:38 Відповісти
51% думает, что его это не коснётся, или он пропетляет от этого. Ведь головы нет, только продолжение шеи.
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03.04.2022 20:03 Відповісти
Вернее это уже давно не биомасса, а вторичное утильсырьё. Причём в первую очередь у себя, в родных ипенях.
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03.04.2022 20:23 Відповісти
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03.04.2022 19:38 Відповісти
Z V. O. Мабуть прикол такий з харанта
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04.04.2022 00:33 Відповісти
А что левада-центру можно доверять? Все что там - все под контролем х..йла. Может кто-то скажет , что я не прав...
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03.04.2022 19:39 Відповісти
Все под ФСБ, но плюс/минус цифры верны.... не оправдываю кацапов, но месяц назад было 70% дегенератов на рф...
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03.04.2022 19:46 Відповісти
Однозначно маніпулятивні цифри кремлядської пропаганди. Яскраво підтримку показує кількість м'яса яке зайшло в Україну і схоже на те, що цей ресурс практично вичерпаний.
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04.04.2022 00:38 Відповісти
Ну,количество поддерживающих уменьшается по мере утилизации рашистской орды,уже как-бы не 73% визжащих от радости,пошли гробы на "балаландию".
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03.04.2022 19:39 Відповісти
Здається кремлівський карлик першим вб'є кабана кадирова. Амінь. Іншалла.
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03.04.2022 19:39 Відповісти
я бы не оосбо верил в эти проценты всяких опросников
но даже если на половину поделить те 40 60% "гордость"
то это очень показательно
(хотя сюда еще прибавить почти 10 лет грязной лжи из каждого утюга
плюс сейчас такая же ложь
но молодеж точно может найти альтернативную информацию)
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03.04.2022 19:39 Відповісти
їм правда не потрібна. цих мутантів просто не повинно існувати
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03.04.2022 19:43 Відповісти
12% шоковані перспективою зубожіння, а не тим що скоїли.
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03.04.2022 19:41 Відповісти
Не розумію сенсу і логіки таких "новин"
Чому українці повині перейматися чи цікавитися "как оно там, что ані думают" замість просто викреслити це еволюційне недорозуміння і бачити їх тільки як якусь небезпечну пандемію.
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03.04.2022 19:41 Відповісти
Ну это адресовано тем, кто говорит "русские не такие, есть много нормальных, они против войны, во всем виноват Тупин" и прочий бред...
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03.04.2022 19:47 Відповісти
1. Якщо так, то чому вони в Україні, замість возєднатися з "нєтакімі руцкімі" в скрєпостані?

2. Приоритети українських ЗМІ давати актуальну інформацію українцям чи непокоїтись про нестачу інформації для скрєповатників в Україні?
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03.04.2022 20:01 Відповісти
Ну не обязательно это прямо ватники, это типа либеральные украинцы, ну есть же типа "понимающие," добрые люди, которые и за Украину, но им хочется верить в "хороших русских", ну "там диктатура" , "их зазомбировали" - можно иногда такое услышать и по ТВ...
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03.04.2022 20:13 Відповісти
им хочется верить в "хороших русских" - на 40-й день війни після усих фактів про злочини і лишатися "не обязательно ватники"?
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Не сумніваюсь, що найбільше вони пишаються тим, що зробили в Бучі. Знущання з безвинних і неозброєних - це "сильна" сторона москалів з давніх часів. Часи середньовічча там тривають до сих пір.
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03.04.2022 19:41 Відповісти
Дякую тобі Боже ,що я не москаль
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03.04.2022 19:42 Відповісти
С кацапами уже давно все ясно. Только тотальное уничтожение.
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03.04.2022 19:43 Відповісти
Чим менша вірогідність особистого призову на війну, тим більше гордість за імперію!
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03.04.2022 19:43 Відповісти
Дураков и придурков всегда много, к сожалению, не только в паРашке, но и по всему миру, но % везде разный, чем больше фактических РАБОВ, тем выше их доля!
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03.04.2022 19:44 Відповісти
Гордість за те, що напав на беззахисного сусіда, розхерачив його квартиру, згвалтував доньку, вбив дружину, покалічив бабусю, вкрав чінні речі, захопив шматок його землі і решті сусідів розповідає, що жоден з цієї родини не постраждав. Справді є чим пишатися!
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03.04.2022 19:45 Відповісти
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03.04.2022 19:45 Відповісти
Когда сдохнут 60+ ситуация изменится Коронаплинтус - твой вьіход !
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03.04.2022 19:48 Відповісти
Слава Украинским Воинам,,которие убивают все більше кацапов. Очень скоро их бурний восторг перетечет в тихую грусть.
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03.04.2022 19:49 Відповісти
Повітряна кулька так само пишалась , поки не луснула ...
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Пару недель назад в таком же опросе восторженных возгласов было аж 81процент. Двух недель хватило на то ,чтобы 30 процентов наложили в себе в штаны. Посмотрим, что будет через следующие две недели.
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03.04.2022 19:55 Відповісти
Найн. То был опрос ВЦИОМ, это от Левада центр. Нихрена у них не изменилось.
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03.04.2022 19:59 Відповісти
Як можна пишатися війною? Як взагалі війною можна пишатися? Тут не скажеш, що пропаганда винна, відсутність інформації чи ще щось. Це зламана свідомість.
Якщо ми можемо сказати, що ми пишаємося своєю армією, своїми захисниками, які боронять нас і нашу землю, то 51% росіян пишаються війною. Просто війною, яку самі ж і розв'язали. І навіть не російською армією, бо це армія злочинців: мародерів, гвалтівників, катів, трусів, які вміють "воювати" проти лише цивільного населення. Вони просто пишаються війною.
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03.04.2022 19:55 Відповісти
Маю надію, що в нас не буде "стокгольмського сіндрому"....
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03.04.2022 19:56 Відповісти
Якщо з кимось таке трапиться, то є дієве лікування - просто хвилинок п'ять фотки з Бучі переглянути.
А якщо хтось думає, що типу "прості кацапчата" ні при чому і що то "усе пітін винен", то ось Вам коротенький ролик, де мролюбні мокшанці говорять про війну та майбутнє України.
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
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03.04.2022 20:04 Відповісти
Все же к 43% что-то да доходит, но ещё много нужно гробов для улучшения социологии в нашу пользу.
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03.04.2022 20:03 Відповісти
никуя до них не доходит -просто отмолчались...безразличие..
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03.04.2022 20:08 Відповісти
"Одним из очевидных следствий войны является эффект расчеловечивания - снижения болевого порога , при котором жестокость и насилие, при других обстоятельствах вызывавшие бы отторжение и осуждение, теперь вызывают безразличие и даже восторг. Надо признать, что случилось это все не вчера и не вдруг. Война стала лишь триггером для процесса, который шел непрерывно в течение трех десятилетий. Культ насилия, право силы и сильного бить слабого, насиловать слабого и отнимать у слабого имущество, бессилие права и апатичный цинизм безучастия к тому, что происходит не лично с тобой - вот что подготовило сегодняшнюю военную эйфорию кацапских масс. Кацапские нелюди не жалеют других в первую очередь потому, что не жалеют самих себя..."
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03.04.2022 20:07 Відповісти
Россия будет радоваться любой войне особенно там где она побеждает. Ну грабит убивает мирное население -это и есть повод для русских иметь гордость за своих ублюдков. Потому что для русских мания величия России превыше всего. Они даже согласны жить под санкциями лишь бы видеть зверства своих солдат над мирными людьми. Русский наро-это токсичный народ с ними нельзя ни договориться ни подружиться ни поговорить в смысле считают себя высшей расой в мире хотя все знают что русские живут в говне .
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03.04.2022 20:10 Відповісти
Тільки повне знищення кацапів як популяції врятує цей світ від наступних з ними війнами. Як знищити? Дуже просто: тільки ядерні удари, по тих містах, де буде мінімальний вплив на екологію сусідів.
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03.04.2022 20:23 Відповісти
"Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не ДУРАКОВ, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
вернувшейся с войны."

Ігор Тальков, 1991 р.
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03.04.2022 20:34 Відповісти
ну і про що це? какой нах тальков... яка країна геніїв? країна крадених унітазів! закінчуйте вже це коліноприклонення перед свинособаками
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03.04.2022 20:46 Відповісти
А про те що Тальков, якого убили в тому ж 91-му році, - як у воду дивився.
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04.04.2022 12:00 Відповісти
Это очень хорошие цифры. Главное чтобы кацапы шли до конца, до тотальной нищеты и развала своей недоимперии. А то одумаются раньше времени и добренький запад их простит и опять начнёт орду подкармливать дабы не подохла с голоду. Нет уж - ***** должен довести кацапстан до состояния северной кореи и парада суверенитетов.
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03.04.2022 20:57 Відповісти
У молодёжи явно жизненные установки немного получше, чем у старпёров. Вот что интернет животворящий делает . . .
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03.04.2022 21:00 Відповісти
Шановне Товариство!
Та ВИ зайдіть на їхні "патріотичні" сайти/форуми. Я просто не знаю, як цензурно висловитися, це просто КЛІНІКА.
Умовне листування (якщо б, звісно, таке могло би бути) між Ейхманом-Менгеле-Р.Хьоссом - дитячий белькіт.
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03.04.2022 21:22 Відповісти
Рабсеяне, а что там у вас на **********, не запретили ещё фильм "Волшебный голос Джельсомино"?
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03.04.2022 22:39 Відповісти
 
 