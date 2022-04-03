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51% росіян "пишаються" війною РФ проти України, а 12% - "шоковані", - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА
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Понад 50% громадян РФ пишаються війною, яку розв'язала їхня країни проти України.
Про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центр", інформує Цензор.НЕТ.
Так, більшість опитаних (51%) пишаються Росією у війні проти України.
31% опитаних заявили, що війна РФ проти України викликає у них "тривогу, страх та жах". 12% "шоковані".
У віковій групі 18-24 років перевжає "тривога, страх та жах" (37%), потім йдуть "гордість за Росію" (33%), "шок" (15%); Крім цього, у цій віковій групі, щодо інших, виділяється "пригніченість, заціпеніння" (12%).
Топ коментарі
+59 Garry Grant
показати весь коментар03.04.2022 19:34
+36 YU ST
показати весь коментар03.04.2022 19:38
+29 Толья
показати весь коментар03.04.2022 19:35
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь придётся менять позу, вставать с колен и становится раком, чтобы с голодухи не подохнуть.
И то не факт, что накормят.
но даже если на половину поделить те 40 60% "гордость"
то это очень показательно
(хотя сюда еще прибавить почти 10 лет грязной лжи из каждого утюга
плюс сейчас такая же ложь
но молодеж точно может найти альтернативную информацию)
Чому українці повині перейматися чи цікавитися "как оно там, что ані думают" замість просто викреслити це еволюційне недорозуміння і бачити їх тільки як якусь небезпечну пандемію.
2. Приоритети українських ЗМІ давати актуальну інформацію українцям чи непокоїтись про нестачу інформації для скрєповатників в Україні?
Якщо ми можемо сказати, що ми пишаємося своєю армією, своїми захисниками, які боронять нас і нашу землю, то 51% росіян пишаються війною. Просто війною, яку самі ж і розв'язали. І навіть не російською армією, бо це армія злочинців: мародерів, гвалтівників, катів, трусів, які вміють "воювати" проти лише цивільного населення. Вони просто пишаються війною.
А якщо хтось думає, що типу "прості кацапчата" ні при чому і що то "усе пітін винен", то ось Вам коротенький ролик, де мролюбні мокшанці говорять про війну та майбутнє України.
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не ДУРАКОВ, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
вернувшейся с войны."
Ігор Тальков, 1991 р.
Та ВИ зайдіть на їхні "патріотичні" сайти/форуми. Я просто не знаю, як цензурно висловитися, це просто КЛІНІКА.
Умовне листування (якщо б, звісно, таке могло би бути) між Ейхманом-Менгеле-Р.Хьоссом - дитячий белькіт.