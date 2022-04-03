Україна все ще не отримала гарантій безпеки від США та інших країн, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Санкції проти РФ - це добре, але гарантії безпеки не менш важливі.
Про це в інтерв'ю CBS заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Проте Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", - зазначив він.
Водночас, наголосив Зеленський, інші країни також поки що не надали Україні гарантій.
За словами глави держави, Україні буде недостатньо простих запевнень.
"Якщо завтра війна почнеться знову, і будуть застосовані лише санкції – це буде ні про що, тому що санкції важливі, але якщо вони не можуть зупинити агресію – ми не потребуємо таких гарантій", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Його картина світу шматково-мозаїчна, без будь-яких стійких зв'язків між фрагментами. І вони як у калейдоскопі переміщуються у нього в голові створюючи найхимерніші образи та картини, з частиною яких він із нами ділиться. Взагалі це мають вивчати та виправляти профільні фахівці. Аналізувати це, та намагатись якось зрозуміти - марна справа.
а в украинских сми - молчок
ШО , запретили украинским СМИ СООБЩАТЬ о ходе переговоров ?
Тільки Польша з Брітанією надихають...
Ви себе поставте на місце Америки, припустимо. У них тільки тільки закінчилась багаторічна епопея з Афганістаном, де вони роками підтримували проамериканських політиканів, які виявились ні на що не здатними дегенератами без яєць, які здатні лише без кінця всотувати американські гроші, на виході не даючи НІЧОГО... США набридло годувати своїми грошима нікчемних грантоїдів, і вони пішли. Не пройшло і місяця, як афганістан радісно упав в 12 століття, в якому, очевидно, афганська більшість бажає існувати.
А тепер війна в Україні. І наш "зелений месія" (який, нагадую, ще 2 роки назад вляпався по вуха в дууууууже некрасиву ситуацію с трампом і сином Байдена - обіцяв трампу засадити сина Байдена за грати в Україні, якщо хтось раптом забув), наче як і кричить проти лаптєстана по світу збираючи гроші і ніштяки, а з іншої сторони це ж його команда антиукраїнських, прожжонних, досвідчених крадіїв, корупціонерів та просто покидьків домовляються з лаптєстаном про розділ територій на умовах лаптєстана. От поставте себе на місце США - ви би захотіли за таких людей вписуватися в махач по повній, маючи на виході не тільки ненульовий шанс отримати ядеркою в лице, а ще й ненульовий шанс варіка, коли пацани домовляться і разом почнуть кидати по США (і Альянсу)? Звісно що ні. От вони і танцюють обережно, двє шагі налево двє шагі направо шаг вперьод і два назад. А хто в цьому винний, хіба не зекоманда, що займається якоюсь дикою зрадою? Хіба не зекоманда повністю всрала оборонку країни? Хіба не зекоманда до останнього відкидала інформацію про вторження кацапів? Хіба не зекоманда, замість того аби покаятися перед народом, продовжує дивні і стрьомні договорняки проти бажання народу?
Отож-бо. Не так страшні москальські воші, як страшні українські гниди, чи не так, панове? Суки ближче, ніж вам здається, і вони керують цією країною.
Здобутки зе за 3 роки (тільки найгучніше, по пам'яті)
1. Відпустив свідка збитого боїнгу
2. Прийняв поламані кораблі без компенсацій
3. Підписав зрадницьку формулу штанмайєра, щоб заглянути в очко *****
4. Відпустив беркутів, що розстрілювали майдан.
5. Звільнив прокурорів, що вели справу боїнга, через те, що занадто добре робили роботу, і ***** наказав
6. Простили претензії України до Газпрому на 12 млрд доларів.
7. Постійні репресії проти патріотів.
8. Скасування всіх позовів України проти РФ за анексію Криму та Донбасу.
9. Догана, звільнення військових, що дають відсіч на Донбасі. Через це збільшилось кількість загиблих воїнів, зменшення морального духу воїнів та безкарність обстрілів з боку окупантів.
10. Відведення позицій, а по суті здача укріплених територій Донбасу в односторонньому порядку.
2020
11. Оман, оманські домовленості з кремлем.
12. Звинувачення, що українські пілоти, що вилетіли з Ірану не впорались з керуванням, що літак був несправний, попри відому інформацію, що літак збив Іран.
13. Наполягання на найменшій компенсації за кожного загиблого 100 тисяч доларів, коли світова практика 1 млн доларів.
14. Дєрмак пішов підписувати якісь договори визнаючи лднр.
15. Крадіжка ковідного фонду.
16. Варнергейт.
17. Злиття 7-10 серйозних спецоперацій.
18. Махінації на виборах у деяких адмін одиниць (одна з них там, де вірастюк).
19. Відмовлення від зустрічі з НАТО щодо пдч.
20. Згорнули ракетну програму
21. Дбр за наказом зе поламали ППО вкравши клістрони, та знищено підпільну мережу постачання запчастин для системи наведення ракет, що діяла у Росії.
Далі я не сильно слідкував але загалом це:
Після 8 кварталів збільшення ВВП в Україні з приходом зе воно зменшувалось, і це при хорошій кон'юнктурі цін на зерно, сталь та найнижчих цінах газу, нафти в 2019-2021. А натомість держборг щомісяця бив нові рекорди.
Цькування та арешт воїнів, які у 2014 звільнили Маріуполь.
Руйнування армії, повний провал держ замовлення. Не закуплено жодних нових ракетниць укроборонпрому.
Натомість велике крадівництво, де дорога в 2 рази менша ніж у попередників коштує в 4 рази більше. Тобто 7/8 з 10 млрд доларів щороку зе вкрав. А це 8.75 млрд доларів в рік тільки на великому крадівництві.
Ще яскравою рисою 2021 року була масштабна підготовка до здачі України. Дуже багато патріотів та військових було засуджено.
Зе наказав розмінувати вихід з Криму до Маріуполя. П'ять ліній замінування неможливо швидко розмінувати.
Мабуть тому, вторгнення не почалося в травні 2021, а тільки після повного розмінування, в 2022.
З жовтня США передавали інформацію про вторгнення, а зе їх посилав і готувався до здачі України. Для цього він знищив армію, розікрав бюджет, розмінував вихід з Криму до Маріуполя.
Після того як Пашинський та Чорновол спасли багато вільх, які мали піти на експорт, пси зе (дбр) відкрили на Пашинського та Чорновол справу. Потім дбр завітало на завод вільхи, та схоже скорегували ракетний удар по ньому, бо через день москалі розбомбили цей завод.
Коли ЗСУ всупереч всьому дали відсіч зе побіг домовлятися про капітуляцію України, де вимоги України = вимогам РФ (нейтралітет, заборона вступати у інші воєнні союзи та тренувати армію з іншими країнами, забуття про Крим на 15 років, а Донбас взагалі схоже назавжди) і це тільки вимоги України.
Тому що ці гарантії нічого не варті,не один раз відмічалось.
а по-друге,хто захоче оформлювати спільний документ з фашистом путіним за одним столом?
Я дивуюсь,що Зєлєнський бачить цю сцену реальною...
ЗНОВУ Зе САНІТАРІВ ВИКЛИКАТИ ?
Так гарно починав як лідер нації і іде знову до Будапештського меморандуму.
ТАМ І НЕПТУНИ І ВІЛЬХИ І НОВІ ТАНКИ З БТРАМИ І СОТНІ БАЙРАКТАРІВ І
ОНОВЛЕНЕ ППО. Зе ВЛАДА - ВИ ЗАКАТАЛИ У АСФАЛЬТ ВСІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ І
РОЗПАЮВАЛИ ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ, ТЕПЕР НЕ НИЙТЕ І НЕ ДОМОВЛЯЙТЕСЬ З
ВОРОГОМ ЗА СПИНОЮ У УКРАЇНЦІВ А ВОЮЙТЕ З ОКУПАНТОМ УКРАЇНИ