Росія має знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати, щоб Німеччина посилила санкції, - посол Мельник
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Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро відреагував на дискусії у німецькій коаліції довкола можливого посилення санкцій проти РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це посол написав на своїй сторінці у twitter, перепостивши повідомлення голови МЗС Німеччини Анналени Бербок про можливість посилення санкцій проти РФ у відповідь на військові злочини росіян на Київщині.
"А тепер скажімо прямо: для того, щоб уряд світлофора (чинна німецька коаліція) нарешті наважився хоч трохи більше тиснути на Росію та посилити подальші санкції (включаючи газове та нафтове ембарго?), треба знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати. Так", - пише він.
Jetzt im Klartext: damit die Ampel-Regierung sich endlich wagt, Russland ein bisschen mehr unter Druck zu setzen & weitere Sanktionen (Gas- & Öl-Embargo dabei?) zu verschärfen, müssen immer wieder Hunderte ukrainische Zivilisten abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt werden. Okey https://t.co/tUWrvwlVRW— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022
Посол перепощує твіт Анналени Бербок, в якому глава німецького МЗС обіцяє дати відповідь на злочини російської армії . "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", - додала вона.
Таким чином український посол відреагував на скандальну заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії.
"Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини", - заявив він.
Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що після нападу Росії на Україну Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.
Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.
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💥 Здесь на них охотятся ТрО, Джавелины и Байракторы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OO9JqDelmLk
если в ирпене, буче небольших городках, уже сотни убитых не от снарядов и бомбардировок находят
а от пыток, расстрелов и прочего
что они натворили и творят в мариуполе, херсоне, мелитополе, энергодаре, генечинске и других?
фсбешные мрази только рады устраивать пытки, допросы и выстрелы в затылок по безоружным людям
где то читал что за газ европейцы расплачиваются переводя на счета заблокированными ими же
т.е. формально оплачивают, но счета заморожены и ими рашка пользоваться не может
(поэтому то и просили оплачивать рублями, т.е. плата бы шла в рашенский банк
где бы им пришлось продавать евро и покупать рубли и за них оплачивать)
но я не понял, это все страны так оплачивают или нет
по нефти тоже не очень ясно
Второй момент с идеей "покупать газ за рубли" связан с тем, что рашка пытается внедрить рубль с качестве средства международных платежей. В случае успеха отпадет необходимость во внутренней конвертации валюты в рубли на территории рашки, и можно будет покупать по всему миру сразу за рубли все, что нужно. Это надо для обхода санкций, потому что за перемещением долларов по миру следит Америка, и если кто-то что-то покупает за доллары, то видно, что именно, и легко отследить попытки обхода санкций и поставку на рашку запрещенных товаров. А если расчеты будут проводиться в рублях, то это только рашка сразу будет видеть, что и где куплено, а остальным странам будет горраздо труднее докопаться до истины без участия разведки.
Все безнальные рассчеты всегда идут через банки эммитенты валюты.
Т.е.если платите в евро-то все идёт через евробанк какой-то.Теперь смотрите схему-германия переводит евро на счета газбанка,типа покупает рубли,но евровый счёт газбанка все равно находится на кор.счету банка эмитента евро,т е.по сути даже не покидает территорию Европы.В итоге получается красивая картинка для пиплов с обеих сторон
До речі, про біженців. Наразі Європа ледь не краще відноситься до наших біженців, ніж ми самі. Подивіться, як виросли ціни на аренду житла на Західній Україні, наприклад - хіба це не іспанський стид, дерти три шкури з брата-українця, що вивозить сім'ю у відносну безпеку? А в Європі багато де просто безкоштовно надають житло, дають грошей, щоби було що істи, і в деяких випадках навіть допомагають знайти роботу (або влаштовують на курси, щоб навчитися тому, що допоможе знайти роботу).
Не треба кидатися лайном в людей, що нам допомагають, будь ласка. Не будьте, як орки. Будьте, як люди. Тримайтеся, слава Україні!
а немцы- засранцы
НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ 2022, 15:12
1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії.
"Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", - додала вона.