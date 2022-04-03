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Німеччина (4565) Мельник Андрій (223) Анналена Бербок (325)

Росія має знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати, щоб Німеччина посилила санкції, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро відреагував на дискусії у німецькій коаліції довкола можливого посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це посол написав на своїй сторінці у twitter, перепостивши повідомлення голови МЗС Німеччини Анналени Бербок про можливість посилення санкцій проти РФ у відповідь на військові злочини росіян на Київщині.

"А тепер скажімо прямо: для того, щоб уряд світлофора (чинна німецька коаліція) нарешті наважився хоч трохи більше тиснути на Росію та посилити подальші санкції (включаючи газове та нафтове ембарго?), треба знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати. Так", - пише він.

Посол перепощує твіт Анналени Бербок, в якому глава німецького МЗС обіцяє дати відповідь на злочини російської армії . "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", - додала вона.

Таким чином український посол відреагував на скандальну заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії.

"Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини", - заявив він.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що після нападу Росії на Україну Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.
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Топ коментарі
+48
Как гитлеровская Германия якшалась с советами, так современная Германия якшается с нацистской россией. Только поменялись местами. Подтверждение тому наемный работник Кремля Шрёдер, фрау Штази, Штайнмайер и другие. Одним словом - ублюдки.
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03.04.2022 19:47
+33
Думаю на німцях треба ставити хрест. Це ті самі фашисти , що і в 41му. Це ще один гемморой для нас, для англічан і янкі. Очевидно цю проблему також прийдеться вирішувати потім, після текучої проблеми. І вже очевидно раз і назавжди
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03.04.2022 19:47
+27
Андрію Мельнику-респект...
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03.04.2022 19:48
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03.04.2022 19:43 Відповісти
На вулицях берліна 3 квітня рашисти провели масовий автопробіг за участю близько 5000 авто, з прапорами рф, ссср, вдв та з гучною пропандистською музикою рашистів https://youtu.be/CpUSeqRAnts

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03.04.2022 20:29 Відповісти
Журналісти Investigative Europe провели розслідування і з'ясували, які країни ЄС, та в якому обсязі продавали зброю росії протягом 2015-2020 років, незважаючи на ембарго:

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03.04.2022 20:37 Відповісти
Путинские «Тигры» уверенно пополняют горы металлолома.
💥 Здесь на них охотятся ТрО, Джавелины и Байракторы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OO9JqDelmLk
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03.04.2022 19:46 Відповісти
Как гитлеровская Германия якшалась с советами, так современная Германия якшается с нацистской россией. Только поменялись местами. Подтверждение тому наемный работник Кремля Шрёдер, фрау Штази, Штайнмайер и другие. Одним словом - ублюдки.
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03.04.2022 19:47 Відповісти
У них трудовые книжки в газпроме , все корумпированы ******...
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03.04.2022 20:08 Відповісти
Думаю на німцях треба ставити хрест. Це ті самі фашисти , що і в 41му. Це ще один гемморой для нас, для англічан і янкі. Очевидно цю проблему також прийдеться вирішувати потім, після текучої проблеми. І вже очевидно раз і назавжди
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03.04.2022 19:47 Відповісти
не совсем. власть да сопли жует и бабки считает. обычные немцы помогают нашим жилье жратва деньги. пока немцы не решат проблему с газом так и будет.
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03.04.2022 19:55 Відповісти
хочется верить. Ибо на самом деле это серьйозная проблема современной цивилизации
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03.04.2022 20:31 Відповісти
Андрію Мельнику-респект...
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03.04.2022 19:48 Відповісти
Да немцам пихуй на наших женщин. Им главное, чтобы процент капитализации не упал
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03.04.2022 19:49 Відповісти
Навряд, вони ще пам'ятають масові згвалтування німок російскими "асвабадителями". Тому й треба було допустити їніх представників на місце злочину, але Єрмак зробив так, як треба кремлю.
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03.04.2022 20:43 Відповісти
Лучше немок, пусть проявят озабоченность.
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03.04.2022 19:50 Відповісти
Та вони вже не німці, родичі кацапів, хоч розмовляють німецькою... наслідки перемоги совка у 2й світовій....
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03.04.2022 19:51 Відповісти
А немецкие фашисты продолжают финансировать русских фашистов,покупая газ,чтобы Путин продолжал миссию Гитлера
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03.04.2022 19:51 Відповісти
Та скільки вже ці німці з кацапами будуть нас грати? Перекрити ту ГТС, й діло з кінцями. Кацапи не отримають гроші, німчура буде більш зговірливою. Щодо міжнародного договору з транзиту - в нас форс-мажор. Все просто.
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03.04.2022 19:52 Відповісти
они не останавливаются и делают это на оккупированных территориях
если в ирпене, буче небольших городках, уже сотни убитых не от снарядов и бомбардировок находят
а от пыток, расстрелов и прочего
что они натворили и творят в мариуполе, херсоне, мелитополе, энергодаре, генечинске и других?
фсбешные мрази только рады устраивать пытки, допросы и выстрелы в затылок по безоружным людям
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03.04.2022 19:52 Відповісти
Ні. Це росія має вбити сотні мирних громадян Німеччини, а їхніх жінок знову гвалтувати, як під час кінця другої Світової, щоб Німеччина посилила санкції. Інакше до них не дійде.
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03.04.2022 19:52 Відповісти
а ви не думали що німецькі баби тільки і чекають коли кацапська орда до них дорветься і жостко відпердолить? німці ж в основному підараси.Там зараз турки ***** німкень,але турки культурні,а кацаби дикі-***** все що шевелиться і пьють все що горить.Тай врешті шо ті перетрахали німців,шо німці перетрахали кацапню ще з часів петра.Тай після війни скільки німчури там лишилося,цілі села німецькі.
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03.04.2022 20:05 Відповісти
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03.04.2022 19:53 Відповісти
Страшно, это нелюди! Единственно, что должны сделать ЗСУ - перестать брать в плен, рубикон в этом давно пройден. И, конечно бить в колокола на международном уровне, тыкать в парашенское гавно таких каких "любителей" европейской цености угорських йовбаков!!!
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03.04.2022 20:06 Відповісти
Ужас! Рашисты нелюди! Ненавижу всех !
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03.04.2022 20:12 Відповісти
Какая-то хрень. Харьков не оккупирован. Если это не в Харькове, а на временно оккупированной территории, какая полиция? Еду всю вынесли, но неделю он ее насиловал. Если еду приносил он, то было время позвать на помощь, если она, то вообще непонятно. Город прифронтовой, но жизнь идет, люди в домах живут и кто остался усиленно бдят. Только подойди и постой возле чужого подъезда, сразу начинаются вопросы. Относитесь критически и немного думайте головой, когда делаете перепосты подобной ерунды.
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03.04.2022 21:05 Відповісти
я не очень понял
где то читал что за газ европейцы расплачиваются переводя на счета заблокированными ими же
т.е. формально оплачивают, но счета заморожены и ими рашка пользоваться не может
(поэтому то и просили оплачивать рублями, т.е. плата бы шла в рашенский банк
где бы им пришлось продавать евро и покупать рубли и за них оплачивать)
но я не понял, это все страны так оплачивают или нет
по нефти тоже не очень ясно
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Деньги за газ/нефть иностранцы платят в Газпромбанк, который не находится под санкциями. Использовать эти деньги россия могла бы для закупок на внешнем рынке. Газпром может что-то закупить на внешнем рынке только для себя - целевые и неподсанкционные товары. Другие фирмы не могут ничего купить на внешнем рынке, потому что у них валюты нет. Надо проводить валюту через внутренний российский рынок, через рубли. В нормальных условиях это делается через Центробанк, который обладает огромными запасами и валюты, и рублей, но сейчас его валютные счета заблокированы, и этот путь отпадает. Так что рашкованцы пытаются вот эту функцию доступа к иностранной валюте для всех внутренних фирм возложить на Газпромбанк.
Второй момент с идеей "покупать газ за рубли" связан с тем, что рашка пытается внедрить рубль с качестве средства международных платежей. В случае успеха отпадет необходимость во внутренней конвертации валюты в рубли на территории рашки, и можно будет покупать по всему миру сразу за рубли все, что нужно. Это надо для обхода санкций, потому что за перемещением долларов по миру следит Америка, и если кто-то что-то покупает за доллары, то видно, что именно, и легко отследить попытки обхода санкций и поставку на рашку запрещенных товаров. А если расчеты будут проводиться в рублях, то это только рашка сразу будет видеть, что и где куплено, а остальным странам будет горраздо труднее докопаться до истины без участия разведки.
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03.04.2022 20:37 Відповісти
Я вам объясню про рассветы,что в рублях,что в евро.Это одно и тоже.
Все безнальные рассчеты всегда идут через банки эммитенты валюты.
Т.е.если платите в евро-то все идёт через евробанк какой-то.Теперь смотрите схему-германия переводит евро на счета газбанка,типа покупает рубли,но евровый счёт газбанка все равно находится на кор.счету банка эмитента евро,т е.по сути даже не покидает территорию Европы.В итоге получается красивая картинка для пиплов с обеих сторон
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03.04.2022 20:56 Відповісти
німцям їхні пфенінги дорожчі за життя українців
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03.04.2022 19:59 Відповісти
Дивні ви люди, наче нам наші гривні не дорожче за життя німців. Нічого не хочу сказати, але ж камон, братики і сестрички, ми багато чого зробили як лаптєстан пердолив Сирію? Грузію? Отож. Шалена дяка вже і на тому що люди для нас роблять (а могли б і не робити): за гроші, за поставки гуманітарки і зброї, за турботу про наших біженців, та й просто за підтримку.
До речі, про біженців. Наразі Європа ледь не краще відноситься до наших біженців, ніж ми самі. Подивіться, як виросли ціни на аренду житла на Західній Україні, наприклад - хіба це не іспанський стид, дерти три шкури з брата-українця, що вивозить сім'ю у відносну безпеку? А в Європі багато де просто безкоштовно надають житло, дають грошей, щоби було що істи, і в деяких випадках навіть допомагають знайти роботу (або влаштовують на курси, щоб навчитися тому, що допоможе знайти роботу).
Не треба кидатися лайном в людей, що нам допомагають, будь ласка. Не будьте, як орки. Будьте, як люди. Тримайтеся, слава Україні!
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03.04.2022 20:55 Відповісти
німці створили "росію" у 15 столітті для боротьби з поляками (від яких вигрібали п*здюлю). Тож усі кацапські царі були етнічними німцями. Відповідно - німці історично є ворогами України.
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03.04.2022 20:03 Відповісти
Мельник молодец. Лучший украинский посол из всех. Даёт тварям прогадиться. Тыкает их рылом в их же дерьмо.
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03.04.2022 20:21 Відповісти
Германия просто напичкана российской агентурой.
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03.04.2022 20:25 Відповісти
З часів Рибентропа у Німеччині нічого не змінилося.
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03.04.2022 20:26 Відповісти
Мельник -молодец
а немцы- засранцы
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03.04.2022 20:26 Відповісти
Все правильно, тільки не треба говорити німцям про зґвалтування, бо в деяких з них це викликає нездоровий інтерес.
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Сьогодні в одному з німецьких міст відбувся масовий автопробіг рашистів у підтримку злочинів проти українців. Це все що потрібно знати про німецьку владу.
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Німеччина посилить санкції проти РФ і військову підтримку України - глава МЗС
НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ 2022, 15:12

1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії.

"Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", - додала вона.
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03.04.2022 20:38 Відповісти
Німечина як стара проститутка не бажає залишитись без чаєвих Кремля
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03.04.2022 21:45 Відповісти
Німці до сих пір думають що дешевий газ це халява.Ні, халява від кацапів коштує дуже дорого.
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03.04.2022 22:00 Відповісти
Для начала Украине надо перестать качать фашистский газ через свою территорию. Поставить ультиматум или газ или война и война сразу же закончится.
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03.04.2022 22:18 Відповісти
 
 