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Генштаб ЗС (4596) Донбас (21703)

Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не досягнувши мети, ворог відмовився від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
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03.04.2022 20:10
+13
Усе лайно донашого берегу
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03.04.2022 19:59
+4
Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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03.04.2022 20:37
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Усе лайно донашого берегу
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03.04.2022 19:59 Відповісти
Кролевець кому?
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03.04.2022 20:01 Відповісти
Поляки! Не спати!

Jeszcze Polska nie zginęła!
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03.04.2022 21:00 Відповісти
так. ждем чернобаевку 15.
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03.04.2022 20:02 Відповісти
Назад в мешках поедут, если повезет.
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03.04.2022 20:05 Відповісти
Яким чином вони потрапили з того анклаву в Домбабве? Літати ж не можна...
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Морем до Питера
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Неможливо: там Естонія з фінами.
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03.04.2022 22:39 Відповісти
Хана калининрадскому биомусору, вышлют в пакетах бандеролью по запчастям
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03.04.2022 20:08 Відповісти
"бандероль" не надійде, логістика складна
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03.04.2022 20:20 Відповісти
Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
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03.04.2022 20:10 Відповісти
і побистріше, як раз момент
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03.04.2022 20:12 Відповісти
Когда боевые монголы выступят?
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03.04.2022 20:10 Відповісти
РФ выскребает вояк как вшей из шерсти, а потом сжигает в Украине.
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03.04.2022 20:12 Відповісти
Ну сюди їх ще доправлять, а от назад, беручи до уваги складнощі логістики- можуть розраховувати тільки на похоронки!
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03.04.2022 20:13 Відповісти
Мяса в мясорубку. Я извеняюс - лука добавьте
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03.04.2022 20:14 Відповісти
20. ..... возух вже достали, підараси
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03.04.2022 20:16 Відповісти
А что там на калининградщине за мосча такая? Тамошние "ваньки" не иначе как уже разучивают текст для беспроблемной сдачи в плен ВСУ.
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03.04.2022 20:19 Відповісти
Хто ж тепер Кенігсберг від поляків захистить?
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03.04.2022 20:21 Відповісти
Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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03.04.2022 20:37 Відповісти
Размазан Дыров зайнятий на зйомках чергового лякаючого ужастіка...
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03.04.2022 21:57 Відповісти
Значит будем возвращать Кёнигсберг !!!!
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03.04.2022 20:23 Відповісти
буде велика битва..вже всі попереджають,не тільки у нас, а із за кордону
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03.04.2022 20:25 Відповісти
Коротко про виродків з 37 одшбр - в радянські часи у них був шеврон з диким кабаном. Але часи міняються і виродки стали СВИНОСОБАКАМИ
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03.04.2022 21:17 Відповісти
 
 