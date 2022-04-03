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"Шахтар" проведе ігри з найкращими командами Франції, Італії та Туреччини для збору коштів українським дітям, - директор клубу Срна

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

шахтар

Починаючи з 13 квітня ФК "Шахтар" проведе низку товариських благодійних ігор, усі кошти спрямують на допомогу Україні.

Про це повідомив директор з футболу української команди Даріо Срна в ефірі Україна24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами ігри відбудуться в Стамбулі. 13 квітня "Шахтар" зустрінеться з місцевим "Бешикташем", а вже 19 квітня відбудуться ігри з турецьким "Фенербахче", іспанською "Севільєю", хорватським "Хайдуком", французьким ПСЖ, та італійським "Лаціо".

"Усі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправлятимемо в Україну – для допомоги українцям, дітям. Наразі це головне, чим ми можемо допомогти. Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов, "настане час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили й кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною". Я з цим цілковито погоджуюся і також переконаний, що так буде", - резюмував Срна.

Також читайте: Ми відновимо країну і повернемося до змагань, а зараз головне - перемогти у війні Росію, – гендиректор "Шахтаря"

Автор: Богдан Гуньковський
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я вот не воспринимал клуб шахтер и рыжего. но чтото поменялось. может всеже они тоже Украина?
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03.04.2022 20:18 Відповісти
Тут річ у тому, що якщо рашисти захоплять Україну, то заберуть у Ахметова увесь бізнес на 7 мільярдів або знищать 🤔
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03.04.2022 20:23 Відповісти
Шахтер еще в 2014 отрекся от ДНР и поддержал Украину.
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03.04.2022 20:25 Відповісти
у нас гудит. пойду на балкон посмотрю.
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03.04.2022 20:19 Відповісти
Смердючі руді бабки, переб'ємося якось.
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03.04.2022 20:19 Відповісти
Рижі під....ераси і далі підтримують руССкій мір!
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03.04.2022 20:26 Відповісти
Даріо Срна є більшим українським патріотом за багатьох гравців Шахтаря. Дякуємо йому за добрі справи. Хай береже його та його родину Бог!
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03.04.2022 20:38 Відповісти
 
 