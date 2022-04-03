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евакуація (1930) Донецька область (5737) Кириленко Павло (868)

Усі, хто має можливість, повинні тимчасово залишити регіон. Велика ймовірність, що ситуація ускладнюватиметься, - голова Донецької ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кириленко

Керівник Донецької військової адміністрації Кириленко повідомив, що ситуація у Донецькій області має тенденцію до загострення та пояснив чому мешканці Донеччини мають залишити регіон.

Про це повідомляє Liga.net, інформує Цензор.НЕТ

" Усі, хто має можливість, повинні тимчасово залишити регіон. Ми всі маємо відкинути паніку. Велика ймовірність, що ситуація ускладнюватиметься. Це очевидно. І в такому разі одним із важливих важелів маніпуляцій і досягнення результатів для ворога буде населення. Тому населенню треба виїжджати, щоби вибити цей важіль з рук окупанта. І захисникам Донеччини буде набагато легше бити ворога", - зазначив павло Кириленко

Відповідаючи на питання журналістів, чи передбачає правовий режим воєнного стану примусове відселення людей, щоб полегшити завдання українським захисникам, очільник ДонОВА відповів, що закон дає такі повноваження військовому командуванню та адміністраціям.

"Але ми ж не перетворюватимемося на окупанта. Найбільш ефективно розуміння самого населення. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися", — підкреслив він.

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Топ коментарі
+14
Ты *******. Хуже москаляки. Хотя может ты и есть москаляка.
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03.04.2022 20:39
+7
Дурний зовсім?
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03.04.2022 20:33
+5
Да куда угодно. Иначе будет Буча номер два. И вообще, присутствие мирных жителей стесняет действия украинских военных, которые не могут стрелять по всем необходимым целям, в отличие от рашистов.
Хотите помочь выстоять - уезжайте. Это серьезно.
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03.04.2022 20:41
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Мне что теперь уезжать. Куда? Я думал мы выстоим.
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03.04.2022 20:20 Відповісти
Коли навкруги мирняк - важко працювати + заручники ітп
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03.04.2022 20:21 Відповісти
Обязательно выстоим. Но если ты возьмёшь автомат, то быстрее погони
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03.04.2022 20:22 Відповісти
должны выстоять, но уже ясно что орки всё что осталось кинут именно в этом направлении, вот тупо всё что есть, и будет очень горячо
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03.04.2022 20:22 Відповісти
Краще переїхати хоча б на деякий час, зараз відкрито безліч центрів для біженців і в Україні і по всій Європі в яких тобі дадуть де поспати, нагодують і можливо навіть розважать, краще ніж сидіти під обстрілами яких скоріш за все стане в рази більше
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03.04.2022 20:23 Відповісти
Да куда угодно. Иначе будет Буча номер два. И вообще, присутствие мирных жителей стесняет действия украинских военных, которые не могут стрелять по всем необходимым целям, в отличие от рашистов.
Хотите помочь выстоять - уезжайте. Это серьезно.
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Нет такого города КудаУгодно на карте. Львов переполнен как и вся западная, цены на самую вонючую однокомнатную во Львове уже перевалили за 30 тыс грн/месяц, а где их сейчас взять? В Польше есть приюты для беженцев, но туда не выпускают мужчин, а без них не хотят ехать и женщины. По факту так все и помрут в своих домах.
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03.04.2022 21:10 Відповісти
Похоже вы еще не поняли, где оказались. Однокомнатную во Львове вам подавай? Да лучше бомжевать в селах Полтавы, чем сидеть и ждать, пока русня придет и всех замочит.
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03.04.2022 23:00 Відповісти
Ти думаєш що тобі пощастить ?
Приклад Київської області не наводить на іншу думку?
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03.04.2022 21:24 Відповісти
Донбасс расхреначат, к гадалке не ходи...
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03.04.2022 20:23 Відповісти
Или оккупируют и устроят геноцид как в Буче.
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03.04.2022 20:42 Відповісти
проукраинцев замучают, 100%
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Не только. Они имеют мораль "если есть возможность убить человека, и ничего за это не будет, то почему бы и не сделать этого?" Они будут просто так стрелять, "потому что могут себе это позволить", чисто для того, чтобы почувствовать власть, власть маньяка над жертвой.
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03.04.2022 21:05 Відповісти
а если кто то и спрячется, то местные сдадут, которые не хотят уезжать и чего то ждут
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Куди їхати? Ви ж чекали руССкій мір, зустрічайте!
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03.04.2022 20:28 Відповісти
Дурний зовсім?
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03.04.2022 20:33 Відповісти
пнх шариков...
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03.04.2022 21:49 Відповісти
Слов нет...
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Заїб....али перти до нас на західну Україну! Йдіть воюйте за свій Донбас!
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03.04.2022 20:37 Відповісти
Ты *******. Хуже москаляки. Хотя может ты и есть москаляка.
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Он скорее всего москаль, но примерно то же говорят и многие жители западной. Не все конечно, если и те кто вообще бесплатно к себе семьи пустил жить, но и таких более чем хватает..
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03.04.2022 20:44 Відповісти
когда в голове вата, то именно так и размышляют, уж не примите лично на свой счет. Так можно все области раздать и не факт, что вы останетесь в "лучшей" из них
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03.04.2022 21:18 Відповісти
шо, опять в дурке амнистию объявили? стратехх гуев...
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03.04.2022 21:51 Відповісти
Так нельзя говорить
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03.04.2022 20:46 Відповісти
То есть как? Нет разницы запад, восток? Или пока к тебе не придут ты не причем? Чем ты тогда лучше кацапомразей? Тоже делишь людей на сорта.
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03.04.2022 20:52 Відповісти
Если он украинец, он хуже кацапа...Не дай Бог в полной мере война дайдет и до запада, такие как он первые будут вплавь границу пересекать, со словами и ***** нужна та родина. Это мерзкий вид людей, от которых тошнит.
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03.04.2022 20:57 Відповісти
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди." - це про тебе, падло
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Кто кричал "Раися! Раися!" должны выехать на запоребрик нафуй.
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Так а куда ехать? Львов переполнен, за квартиры просят уже больше 30 тыс грн в месяц, в гостиницах мест нет. Поехали бы за границу - вот только не дают мужчинам выезжать, даже тем кто старше 40 и мягко говоря не представляет ценности для армии по физической кондиции, о чем прямым текстом сказали в военкомате. Но выпустить при этом не могут. А без мужей не хотят уезжать и жены без мужей. Отака хня малята (с).
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Деревни вообще беззащитные и их рашисты вычищают в первую очередь. Если ты про деревни на западной, то там мягко говоря нет желающих брать к себе беженцев.
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03.04.2022 21:01 Відповісти
деревни орки первым делом вырезают.
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03.04.2022 21:02 Відповісти
Ну так и отправь жену с детьми. а сам ну.. хоть волонтерить где то. Если не годен для армии. Было бы желание....
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03.04.2022 21:11 Відповісти
Не хотят сами ехать ни в какую. Я уже все мне известные способы перепробовал включая скандалы и чуть ли не выпихивание ногой под зад с сумками. И не только мои не хотят, таких большинство.
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03.04.2022 21:24 Відповісти
"захисникам Донеччини буде набагато легше бити ворога" - з цим важко сперечатися, хто може (і не може) - виїжджайте без розмов, подивіться на Бучу-Маріуполь..(
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03.04.2022 20:52 Відповісти
Много сел в центральных и не только областях где тихо и примут и не надо тысячи за квартиры платить. Если едиш от войны про комфорт думаешь во вторую очередь, главное безопасность жизни.
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Кожен день бугаїв бачу рускаязичних у Львові... Чого у військомат не йдуть відвойовувати свій дім?! Доки пацани зі Львова і Тернополя вмиратимуть за данбаз поки бугаї с дамбаса по Львові і Трускавці шляються?!
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03.04.2022 23:32 Відповісти
 
 