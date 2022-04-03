Усі, хто має можливість, повинні тимчасово залишити регіон. Велика ймовірність, що ситуація ускладнюватиметься, - голова Донецької ОВА

Керівник Донецької військової адміністрації Кириленко повідомив, що ситуація у Донецькій області має тенденцію до загострення та пояснив чому мешканці Донеччини мають залишити регіон.

Про це повідомляє Liga.net, інформує Цензор.НЕТ

" Усі, хто має можливість, повинні тимчасово залишити регіон. Ми всі маємо відкинути паніку. Велика ймовірність, що ситуація ускладнюватиметься. Це очевидно. І в такому разі одним із важливих важелів маніпуляцій і досягнення результатів для ворога буде населення. Тому населенню треба виїжджати, щоби вибити цей важіль з рук окупанта. І захисникам Донеччини буде набагато легше бити ворога", - зазначив павло Кириленко

Відповідаючи на питання журналістів, чи передбачає правовий режим воєнного стану примусове відселення людей, щоб полегшити завдання українським захисникам, очільник ДонОВА відповів, що закон дає такі повноваження військовому командуванню та адміністраціям.

"Але ми ж не перетворюватимемося на окупанта. Найбільш ефективно розуміння самого населення. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися", — підкреслив він.

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