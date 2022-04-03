Шольц пообіцяв нові санкції проти РФ: Наслідки відчує Путін та ті, хто його підтримують

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що країни ЄС запровадять щодо Росії нові санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями ми вживатимемо нових заходів", - сказав він.

За його словами, президент Росії та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" цих санкцій.

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