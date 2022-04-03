Шольц пообіцяв нові санкції проти РФ: Наслідки відчує Путін та ті, хто його підтримують
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що країни ЄС запровадять щодо Росії нові санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найближчими днями ми вживатимемо нових заходів", - сказав він.
За його словами, президент Росії та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" цих санкцій.
Топ коментарі
+18 Генадий Горелик
показати весь коментар03.04.2022 20:34
+14 Алоизий Могарыч f605f35a
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+7 Артем 42df2539
показати весь коментар03.04.2022 20:41
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https://www-welt-de.translate.goog/politik/ausland/plus237957311/Lambrecht-Liste-Bundesregierung-verweigert-der-Ukraine-die-Lieferung-von-Panzern-aus-Deutschland.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru
А нам тем временем блокируют передачу 100 старых БМП
висловити занепокоєння
А сколько еще нужно невинных жертв чтобы выполнить обещания и чтобы "відчув Путин"????
Т.е., можно было сделать чтобы Пуйло почувствовал, но не сделали? Что, яхту у него отберёте? Или в очередной раз выразите глубокую обеспокоенность?
Наразі Fidesz Орбана лідирує після підрахунку 48% голосів, але відрив дедалі скорочується.
Зараз в нього 56,7% проти 31.7% у опозиції.
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