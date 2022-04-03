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Шольц пообіцяв нові санкції проти РФ: Наслідки відчує Путін та ті, хто його підтримують

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що країни ЄС запровадять щодо Росії нові санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями ми вживатимемо нових заходів", - сказав він.

За його словами, президент Росії та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" цих санкцій.

Також читайте: За припинення війни відповідальний Путін. Винні у військових злочинах мають бути притягнені до відповідальності, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
пук в лужу.
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03.04.2022 20:34
+14
Орбана не зубудьте
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03.04.2022 20:35
+7
Щось у лісі здохло, Щольц давай техніку зброю все давай
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03.04.2022 20:41
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пук в лужу.
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Федеральний уряд відмовляється постачати Україні танки з НімеччиниФедеральний уряд відмовляється постачати німецькі бронетранспортери, які Україна просила, щоб відбити російське вторгнення. У листі, який надійшов до Міноборони в середу минулого тижня і доступний для WELT, міністр оборони України Олексій Ресніков просить передати 100 бронетранспортерів типу Marder та іншого важкого озброєння.
https://www-welt-de.translate.goog/politik/ausland/plus237957311/Lambrecht-Liste-Bundesregierung-verweigert-der-Ukraine-die-Lieferung-von-Panzern-aus-Deutschland.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru
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03.04.2022 20:44 Відповісти
Ще би пукіну пальцем помахав для пущої видимості і дуже вже сильного занепокоєння. Вся Європа, за винятком друзів Британців така. Але коли бізнесовий туман у їх голові розвіється, а агента Росії Шрьодера арештують, то може і Європа зміниться.
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03.04.2022 20:51 Відповісти
Довго роздупляєтесь
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Орбана не зубудьте
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Видели мы автопробег
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03.04.2022 20:35 Відповісти
То понаехавшее кацапье, которое любит ***** и *********, сыто проживая в ненааистномЕС.
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Но власть поддержала(((
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03.04.2022 21:06 Відповісти
Не немцев же убивают пока.
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03.04.2022 21:34 Відповісти
Ні хрена толкового не буде.
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Озабочєнєц, х....й Путін ложив на тебе обісраного!
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03.04.2022 20:35 Відповісти
А хто Україні більше допоміг - Ізраїль, чи Німеччина?
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Реальная помощь только от США, Англии, Чехии, Польши и стран Балтии. Все остальные только добрым словом помогли
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03.04.2022 20:48 Відповісти
А, ну ещё и скандинавов забыл
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03.04.2022 20:48 Відповісти
А про испанцев? 10 транспортных самолётов с вооружением/боеприпасами совсем недавно. А про австралийцев?
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03.04.2022 21:29 Відповісти
шольц ...сам на себе санкції запровадить?
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Аа ясно значить ***** не буде. Іди ***** фашик.
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Якій потужний перд!
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03.04.2022 20:40 Відповісти
Ух щас как туфелькой постучит по кафедре в Бундестаге https://t.me/crisis2022/6032
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03.04.2022 20:40 Відповісти
Щось у лісі здохло, Щольц давай техніку зброю все давай
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Как же бесит эта мразь. Нет слов.
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Найближчими днями... ждемо...
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Прокинувся путінськи фалО(с)=Олаф.
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03.04.2022 20:42 Відповісти
То есть Шольц сам на себя санкции наложит?
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03.04.2022 20:44 Відповісти
Шольц, ти популярний серед українців. Нехай Отець Небесний тобі допоможе
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03.04.2022 20:44 Відповісти
піти за руським кораблем.
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Вышвыривайте русских крыс из своих стран.
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03.04.2022 20:45 Відповісти
Шольц - то сцикло кончене. Нічого він не вирішить. Лиже очко москалям
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03.04.2022 20:45 Відповісти
А, понятно, опять какого-то охранника и повара олигарха в список внесут.
А нам тем временем блокируют передачу 100 старых БМП
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03.04.2022 20:47 Відповісти
1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії.
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Я не про этот хлам. Сегодня немецкие газеты статью выложили, что уже месяц как блокируется покупка стареньких немецких БМП Marder
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Накладуть нові санкції ,заборонять в Росію поставляти презирвативи
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03.04.2022 20:53 Відповісти
за'яви німецьких повій , про санкції проти рашиста ,все одно,що заяви шлюх не платити мзду сутинеру , а обкласти його самого податком.
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03.04.2022 20:54 Відповісти
запроси ще меркельшу-вона допоможе
висловити занепокоєння
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03.04.2022 21:00 Відповісти
Довбеник, наслідки повинні відчути всі кацапи. Щоб з голоду дохли і верещали.
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03.04.2022 21:02 Відповісти
А його підтримують майже всі із 140 млн кацапів. Ото всі із цих 140 млн мають відчути дуже сильно. Тільки так можна щось змінити в тому кацапському дурдомі.
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03.04.2022 21:09 Відповісти
Чим путін відчує? Конкретно.
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03.04.2022 21:13 Відповісти
Привези суку меркель в Бучу, нехай падаль полюбується на результат її з ****** роботи. І нехай воїни Збройних Сили України відправлять ту путінську шмондю до пекла.
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03.04.2022 21:15 Відповісти
Це новий анекдот ,який переросте в глибоку стурбованість і місячний ан@нізм .
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Шольц и оружие обещал, обещал и опять обещал
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03.04.2022 21:18 Відповісти
То есть меркельшу и шредера казнят?
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03.04.2022 21:20 Відповісти
Ще один заклопотаний
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03.04.2022 21:34 Відповісти
Взорвите им уже северный поток. Это не сложно. И у себя трубу закройте. Быстрее думать начнут.
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03.04.2022 21:36 Відповісти
Не вірю, гра на публіку.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Ключевое слово: "пообіцяв" и "наслідки відчує Путин".
А сколько еще нужно невинных жертв чтобы выполнить обещания и чтобы "відчув Путин"????
Т.е., можно было сделать чтобы Пуйло почувствовал, но не сделали? Что, яхту у него отберёте? Или в очередной раз выразите глубокую обеспокоенность?
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03.04.2022 22:12 Відповісти
авто пробег все видели !!!!
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Венгрія, підрахунок голосів.

Наразі Fidesz Орбана лідирує після підрахунку 48% голосів, але відрив дедалі скорочується.

Зараз в нього 56,7% проти 31.7% у опозиції.

https://twitter.com/EuropeElects
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03.04.2022 23:09 Відповісти
 
 