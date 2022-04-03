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На сході найближчим часом точитимуться запеклі бої за нашу територію, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

На сході України готуються до великих боїв з російськими окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова. російські окупанти не відступають, а їх женуть українські захисники.

"Те, що стосується ситуації на напрямку Донецької, Луганської та Харківської областей, дійсно, там на сьогодні збирається велике угруповання військ РФ. Зупинятись вони не збираються. Я вже казав і ще раз можу повторити: завдання, які ставить путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити – перегрупування, мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил, і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію", - зазначив секретар РНБО.

"Те, що стосується маневрів, які в них там (на Сумщині. - Ред.) були, це передислокація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні Сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень.

Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога і вона обов’язково буде", - додав він.

Також читайте: Окупанти закатували і вбили марафонця-рекордсмена Сергія Проневича на Сумщині

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Грузины в Гостомеле.
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03.04.2022 20:45
+12
перед війною чмо втирав весь час українському народу разом із Зелею що нападу не буде, це все провокатори - готуйтеся на травневі шашлики
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03.04.2022 20:57
+8
Як виявилось, росіяни перекинули в тимчасово окуповані райони Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання провести диверсії на об'єктах інфраструктури річкового транспорту. Навіть відомо, що окупанти вилучали навісні двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на березі Дніпровського лиману.
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
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03.04.2022 21:15
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Грузины в Гостомеле.
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03.04.2022 20:45 Відповісти
Ну хоть фронт немного сузился. Уже легче.
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03.04.2022 20:50 Відповісти
кому?
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03.04.2022 21:00 Відповісти
Шта?
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03.04.2022 21:04 Відповісти
Как раз нифига не легче. Фронт был зафиксирован и у орков не было сил наступать ни по одному из направлений, плюс из-за растянутости коммуникаций были огромные проблемы с подвозом БК и топлива, наши партизаны все взрывали. Плюс их тупое командование не тянуло сразу 7 операционных направлений. Ещё месяц такой войны и они бы сами пачками начали сдаваться вместе с техникой.
Теперь же у них остаётся 2 направления: Херсон - Николаев и зона ООС. 2 направления даже тупое расейское командование способно вытянуть. О 10-кратном превосходстве в технике не будем говорить, а вот при превосходстве в небе плюс массированными запусками крылатых ракет по одному направлению можно занять территорию даже не вступая в бой. Поэтому сужение фронта это прекрасная новость для людей, которые освободились от оккупации, но ужасная новость для наших защитников
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03.04.2022 21:34 Відповісти
Это теория, которая должна подкрепиться на практике. А на практике будет то,что и было,только с бОльшими потерями для кацапни.
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03.04.2022 21:37 Відповісти
В новой фазе все может быть как в нашу пользу, так и в их.
Но до этого все шло по нашему сценарию, теперь же тревожнее, чем перед 24-м
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Щось за тероборону ні слова.
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03.04.2022 20:51 Відповісти
Данилову краще заткнутися - нехай каже Залужний
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03.04.2022 20:52 Відповісти
Ага.Щось дуже туманно.Вєщає...
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03.04.2022 20:53 Відповісти
перед війною чмо втирав весь час українському народу разом із Зелею що нападу не буде, це все провокатори - готуйтеся на травневі шашлики
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03.04.2022 20:57 Відповісти
повилазили діванні експерти...тобі щось не подобається? ...встав, підняв з дівана жопу і пішов захищати Україну!!!
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03.04.2022 21:04 Відповісти
а тобі що подобається? в рот чи в жопу? чи ти безсахисна? Наташя
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03.04.2022 21:10 Відповісти
перед вторгненням думав лише про санкції щодо "ворввзаконє". Тьху!
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Так чого чекати? Контрнаступу чи нову хвилю боїв в Сумах з ініціативи рашки?
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03.04.2022 20:52 Відповісти
Наступать к сожалению пока толком нечем. Пока только оборона.
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03.04.2022 21:00 Відповісти
наша вимотуюча та знищуюча кацапо - орків оборона це теж наступ - відстрочений у часі ...
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03.04.2022 21:12 Відповісти
Нарешті притомна думка.
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Ну кто как думает, если они делают акцент на донбасс, то Сумы им зачем? Гибнуть просто так? Ахтырская и тд трасса тоже без Киева ненужны. Что будет то будет.
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03.04.2022 21:01 Відповісти
На Донецькому напрямку орки перегруповуються та готуються до наступу, зафіксоване перекидання зокрема частин 37-ї окремої десантно-штурмової бригади із «Калінінградського анклаву»;
При цьому відомо, що в боях проти ЗСУ важкі втрати понесла 31-ша окрема десантно-штурмова бригада із Ульяновска, а в 83-ій ДШБр - взагалі утилізований заступник командира бригади;
Рашисти не намагаються наступати в напрямку Сум та Харкова, бо подібні спроби закінчується для них «грузом 200». Наприклад, при спробі наступу на Харків сьогодні критичні втрати мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку - утилізовано 80% особового складу підрозділу.
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03.04.2022 20:59 Відповісти
Судячи з всього, параша звідти теж буде відходити, як з під Києва. А от Сєверодонецьк та Лисичанськ, які в напівоблозі, інші південні міста в небезпеці.
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03.04.2022 21:00 Відповісти
Ему по должности положено рот открывать. А что несёт никого не интересует. Тем более он повторяет сообщения западной прессы.
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03.04.2022 21:05 Відповісти
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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03.04.2022 21:05 Відповісти
Данілов,ти у нас ким зараз "працюєш"? У Запорізькій обласній раді,в якій "працює",хрен знає за що,нагороджений орденом Голова облради Старух,по вашому рішенню припинила своє існування фракція "Опозиційного блоку"-Ура,перемога! Ага,зараз:створена "нова"фракція під назвою "За Україну",і в ній всі ті ж жопоблоківці Іди працюй,і бери з собою всіх,без винятку,прохвостів з Банкової
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03.04.2022 21:09 Відповісти
Так. Будуть намагатися відрізати Україну від моря. Далі- повністю окупувати. Це війна на знищення.
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03.04.2022 21:10 Відповісти
Треба їх починати проріджувати іще поки вони не розвернулись в бойові порядки і не підготувались до наступу. В місцях їх скупчення, на вузьких місцях, при перетинах водних та інших перешкод, і з повітря, тощо. Неочікувано. В противному випадку нам знадобиться більше сил і є ризик отримати більше втрат щоби їх викурювати потім.
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03.04.2022 21:12 Відповісти
за нього - за таких ...переможем
все буде Україна !!!

https://youtu.be/cIJiM1jKyOE?list=RDCMUC7Rwwb_LNJMhixpuVmjCEeA&t=6
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03.04.2022 21:15 Відповісти
Як виявилось, росіяни перекинули в тимчасово окуповані райони Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання провести диверсії на об'єктах інфраструктури річкового транспорту. Навіть відомо, що окупанти вилучали навісні двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на березі Дніпровського лиману.
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
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03.04.2022 21:15 Відповісти
Сталин тоже долго собирал огромные силы для наступления на Европу, но Гитлер его опередил. Результат: полный разгром всей наступательной группировки.
Может не ждать пока соберутся? ...
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03.04.2022 21:21 Відповісти
Наближається Курська битва-2.
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03.04.2022 21:23 Відповісти
Харьков, Чернигов наполовину развалены. Сумы- областной центр, приграничной области, между Харьковом и Черниговом- нет. За все время войны по Сумам прилетало всего несколько раз. Кто нибудь может мне объяснить, почему так ?
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03.04.2022 21:30 Відповісти
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03.04.2022 21:45 Відповісти
Ситуація не проста, але ми вдома на своїй Землі. Мелемо далі фарш, дивимось по сторонах і прикриваємо тили як своєму ближньому в бою так і по всіх фронтах. Ставимо приманки, ловимо ворога на його ж дурості бо війна - це мистецтво омани. Не втрачаємо уваги, спостерігаємо за всією картиною, прораховуймо де ймовірно може бути бій - ворог вдарить не там де ми будемо готові а там де ми не готові або найслабші. Тому ми так само маємо діяти. Добрий наступ - це там де нас не чекають, поганий - де ми не знаємо де маємо атакувати. Добра оборона - коли ворог не знає де краще йому напасти. Бийте з флангів, артою і з повітря техніку на маршах, оминайте близького контакту із окопаним ворогом, що зайняв позиції. Таких треба бити на відстані.
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04.04.2022 02:44 Відповісти
 
 