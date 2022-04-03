На сході найближчим часом точитимуться запеклі бої за нашу територію, - Данілов
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На сході України готуються до великих боїв з російськими окупантами.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Данілова. російські окупанти не відступають, а їх женуть українські захисники.
"Те, що стосується ситуації на напрямку Донецької, Луганської та Харківської областей, дійсно, там на сьогодні збирається велике угруповання військ РФ. Зупинятись вони не збираються. Я вже казав і ще раз можу повторити: завдання, які ставить путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити – перегрупування, мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил, і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію", - зазначив секретар РНБО.
"Те, що стосується маневрів, які в них там (на Сумщині. - Ред.) були, це передислокація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні Сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень.
Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога і вона обов’язково буде", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь же у них остаётся 2 направления: Херсон - Николаев и зона ООС. 2 направления даже тупое расейское командование способно вытянуть. О 10-кратном превосходстве в технике не будем говорить, а вот при превосходстве в небе плюс массированными запусками крылатых ракет по одному направлению можно занять территорию даже не вступая в бой. Поэтому сужение фронта это прекрасная новость для людей, которые освободились от оккупации, но ужасная новость для наших защитников
Но до этого все шло по нашему сценарию, теперь же тревожнее, чем перед 24-м
При цьому відомо, що в боях проти ЗСУ важкі втрати понесла 31-ша окрема десантно-штурмова бригада із Ульяновска, а в 83-ій ДШБр - взагалі утилізований заступник командира бригади;
Рашисти не намагаються наступати в напрямку Сум та Харкова, бо подібні спроби закінчується для них «грузом 200». Наприклад, при спробі наступу на Харків сьогодні критичні втрати мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку - утилізовано 80% особового складу підрозділу.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
все буде Україна !!!
https://youtu.be/cIJiM1jKyOE?list=RDCMUC7Rwwb_LNJMhixpuVmjCEeA&t=6
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
Может не ждать пока соберутся? ...