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ЄС має обговорити заборону на імпорт російського газу, - Міноборони Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ

Європейський Союз повинен обговорити заборону імпорту російського газу.

Про це заявила очільниця Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, потрібно дати відповідь на звірства російських окупантів у Київській області.

"Повинна бути реакція. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді", - сказал міністр.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок також закликала до посилення санкцій проти Москви, але не згадала про енергетичний сектор.

"Ті, хто несе відповідальність за ці військові злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше допомагатимемо Україні в захисті", - наголосила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Обратите внимание, что о газе начала вякать министерка обороны, которая отказывается передавать бронетехнику. Пытается стрелки перевести и съехать со своей темы. Пусть за вооружение ответит, а не о газе рассуждает.
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03.04.2022 21:02
+6
Ніси, бро. Вже квітень, розрахунки будуть з половини травня. Там вже скоріше юані в обігу будуть.
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03.04.2022 20:55
+6
теперь немцам стало легче дышать. Рашка перехватила знамя фашизма.
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03.04.2022 21:00
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Ніси, бро. Вже квітень, розрахунки будуть з половини травня. Там вже скоріше юані в обігу будуть.
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Можна посилання на новину?
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03.04.2022 21:06 Відповісти
Прогуглил, реально.
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/novosti/priderjivaemsya-pragmatichnoy-pozitsii-slovakiya-gotova-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah


Тем более у них премьер пророссийский, выступал за расейский Крыми и против санкций
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03.04.2022 21:12 Відповісти
"Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допустив можливість розрахунку за російський газ у рублях, щоб не допустити припинення постачання газу до країни."
Питання ще зовсім не вирішене, і сказав це не прем'єр, а профільний міністр.
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03.04.2022 21:57 Відповісти
А чому чувака спам закинули? Це реальна новина....
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03.04.2022 21:43 Відповісти
хотіли повторити геноцид з минулого сторіччя. 45 тис мішків, большая стройка в сибіру це все для нас приготували наші братушкі.
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03.04.2022 21:45 Відповісти
Ого як справи пішли
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Щось німчура заворушилась....до дощу чи як?
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03.04.2022 20:56 Відповісти
німчуру, як і українців, якщо розрухати то буде страшно, даремно кацапи так
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Обратите внимание, что о газе начала вякать министерка обороны, которая отказывается передавать бронетехнику. Пытается стрелки перевести и съехать со своей темы. Пусть за вооружение ответит, а не о газе рассуждает.
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03.04.2022 21:02 Відповісти
Саме так, хай скаже що Україні потрібне ************ озброєння, щоб Німеччина отримувала російський газ
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03.04.2022 21:16 Відповісти
Уже передали, курво!
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Подождем опровержения welt.de
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03.04.2022 23:01 Відповісти
рашистське куйло дало вказівку німецьким срако,,,,изам заговорити газопостачання ,до ЄС. Немає сумніву,що фріци ,разом з французами, почнуть лоббіювати дальше постачання рашистських енергоносіїв в ЄС.
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03.04.2022 20:59 Відповісти
Не обговорити заборону, а ввести повне ембарго на газ і нафту . Сидять десятиліттями на кацапській газовій голці і бояться злізти. Не вміють інакше. А в 1942 році німці розпочали прокладати газогін Дашава-Берлін. На 1943 рік ледь не закінчили. А по війні москалі з 60-х років качали газ з України, допоки українці їм не відкрили родовища в Сибіру і збудували цілі промисли. Коли берлінська стіна впала, то так присосались до цієї газової голки, що забули про війну, ворожнечу, розірвану Німеччину -НДР, а про демократичні принципи і годі говорити.
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03.04.2022 20:59 Відповісти
зараз Гетьманців та інші бариги в ОП зволають - а як же наша труба і наші відкати?

І пофіг та війна....
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03.04.2022 21:00 Відповісти
теперь немцам стало легче дышать. Рашка перехватила знамя фашизма.
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03.04.2022 21:00 Відповісти
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03.04.2022 21:05 Відповісти
Обговорити!! Ну ні фуя собі, яка жорстка реакція, дякую, дуже дякую..
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03.04.2022 21:00 Відповісти
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03.04.2022 21:01 Відповісти
Шо,безгазу х..р нестоїть???
Нацистсьа Германія! Денацифкація буа Неякісною. Кацапьки виплодки знищуть Європу
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03.04.2022 21:07 Відповісти
Знову не то, ми маємо почути слова від ЄС, "ми маємо припинити фінансувати війну **** проти України"
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03.04.2022 21:07 Відповісти
Бред рашистский, для тебе подобньlх.
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03.04.2022 21:14 Відповісти
Круто, новость без единого фото/видео подтверждения)))
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03.04.2022 21:20 Відповісти
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03.04.2022 21:40 Відповісти
Украина сама может перекрыть газ в ЕС. Легко. Как говорит Зеленский "мало убили и изнасиловали". наверное.
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Власти Германии разрешили пробег автоколонны в поддержку России. И еще северный "поток говна" взорвать нахер.
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03.04.2022 21:27 Відповісти
Тобто щоб закрили небо, треба щоб убили скільки українців? Мільйона хвате, десять?
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03.04.2022 21:30 Відповісти
На мой взгляд это политическая болтовня - подмена понятий, отвлечение внимания. Зачем отказываться от газа? Нужно отказываться от оплаты росии за газ! Вот это и есть настоящие санкции! А то призыв давайте откажемся от газа, звучит как "пчелы против меда". Надо открыть специальный счет и переводить туда деньги за газ. Эти деньги еще пригодятся для восстановления Украины.
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03.04.2022 21:39 Відповісти
Они с этих счетов платят по долгам спокойно. В итоге там денег не останется. Наивные вы люди.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Вы не поняли, по наивности или по неграмотности. Государства участвующие в коалиции могут блокировать любые счета на которых есть деньги принадлежащие росийским экономическим агентам. Открывается специальный счет, для непонятливых - закрытый, арестованный!!! счет на который будут переводить деньги все покупатели росийского газа и нефти. Деньги скопившиеся на этом счету будут идти на репарации украине.
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03.04.2022 23:01 Відповісти
Неужели что-то дошло???? Идиоты, давно нужно было понять, что трупу деньги не нужны. Всё нужно живым. А вы (немцы, французы) всё цепляетесь за доходы и процветание. Вы быстро забыли алоизыча, очень быстро. А зря, он тупой, всё показал давно и без макияжа.
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03.04.2022 21:42 Відповісти
Гендиректор NIOC Мохсен Ходжасте-Мехр сообщил сегодня, что экспорт иранской нефти вырос на 40%. При этом нефтедобыча поднялась до уровня, на котором нефтепром Ирана находился до введения американских санкций 2018 года.
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03.04.2022 21:46 Відповісти
Про Иран ясно было неделю назад. Новости хорошие. Но и там у власти *****.
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03.04.2022 21:53 Відповісти
Но те ***** не настолько ***** как рашен-фюрер *****
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04.04.2022 00:24 Відповісти
Ого, немцы первые начали про это говорить? Это что-то новенькое. А когда мы это говорили много лет, нас игнорировали.
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03.04.2022 22:17 Відповісти
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03.04.2022 22:53 Відповісти
И в Германии есть понимающие люди. Мало там тех, кто адекватно реагирует, по большей части пока рефлексируют.
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04.04.2022 11:07 Відповісти
Герб рашизму.

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09.04.2022 14:46 Відповісти
 
 