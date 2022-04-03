11 233 45
ЄС має обговорити заборону на імпорт російського газу, - Міноборони Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Європейський Союз повинен обговорити заборону імпорту російського газу.
Про це заявила очільниця Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За її словами, потрібно дати відповідь на звірства російських окупантів у Київській області.
"Повинна бути реакція. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді", - сказал міністр.
Міністр закордонних справ Анналена Бербок також закликала до посилення санкцій проти Москви, але не згадала про енергетичний сектор.
"Ті, хто несе відповідальність за ці військові злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше допомагатимемо Україні в захисті", - наголосила вона.
Топ коментарі
+11 Andrey Platonov
показати весь коментар03.04.2022 21:02
+6 Геннадій Колесник
показати весь коментар03.04.2022 20:55
+6 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.04.2022 21:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/novosti/priderjivaemsya-pragmatichnoy-pozitsii-slovakiya-gotova-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah
Тем более у них премьер пророссийский, выступал за расейский Крыми и против санкций
Питання ще зовсім не вирішене, і сказав це не прем'єр, а профільний міністр.
І пофіг та війна....
Нацистсьа Германія! Денацифкація буа Неякісною. Кацапьки виплодки знищуть Європу