Аеропорт не впізнати, - у "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі. ФОТО
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ДП "Антонов" повідомило, що внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 та пошкоджено 5 літаків та адмінбудівлі.
Про це повідомляють у пресслужбі ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ
" ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова". Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари", - йдеться у повідомленні.
Також, у ДП "Антонов" зазначили, що попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту .
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літаки це проблема не лише антонова, а загальна, коли ніхто не лише не панікував
"Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.
Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." Джерело: https://censor.net/ua/n3330894
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип'є
Живущої крові,-
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
В этом плане ничего небыло сделано, они показали себя как полные никчемы и бездари. Или они сами причастны к этому. За что и должны понести ответственность.
"никто не верил" только среди зелебобиков! все вменяемые криком кричали!
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
Весь список "подвигів", крім емоційного зачитування тестів з бункера в студію? Воно, сучише, весь світ звинувачує, бо йому шашлики смажити помішали, от і всі його заслуги. Знало про вторгнення, знало навіть коли, і що?! А ну, його подвиги? Курва, тисячі життів всі його ті подвиги коштують...
Якби не скандал з дбр і Пашинським, ми б і не знали, що у Малині ледь не знищили запас ракет. Як знищили літаки в Гостомелі. Я ж не якийсь телепузік, якому можна пропагандонське гівно в мозок влити і я буду говорити те, що вигідно вам - зеленій монобільшості. Як бачимо на цензорі дуже не багато таких як ти.
Чим закінчилось? Як відреагували? Риторичні запитання.
До войны он это тщательно скрывал, так как это были красные линии.
Он боялся.
Во время разрушительной войны это выглядит уже по другому, как вариант окончания войны. Вот и думайТЕ.
да вот только тебе не доложили.
за это время они не сделали практически ничего чтобы подготовиться к нападению
на всех углах арахамии и резники кричали что американци нагнетают
они виноваты в гибели людей и потерях